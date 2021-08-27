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Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 27 серпня у світі зареєстрували 714 335 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 803 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 215 495 617 випадків інфікування, з них 714,335 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 488 844 особи, з них 10 803 за минулу добу.

Україна повернулася до пятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі 01

Побороли хворобу і вилікувалися 192,6 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий спалах коронавірусу очікується в Україні у вересні-жовтні, - прогноз експертів у сфері охорони здоров'я

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Україна повернулася до пятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 52-гу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 15-ту, за летальними випадками - 32-гу і 5-ту позицію відповідно.

Україна повернулася до пятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
В цьому списку я вболіваю за РФ,нехай візьме всі перші місця і переможуть.
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27.08.2021 07:54
+4
если колоть в голову вакцина лучше всасывается
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27.08.2021 08:59
+3
Ну, весь ковід у нас ще попереду.
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27.08.2021 08:36
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27.08.2021 07:54 Відповісти
В цьому списку я вболіваю за РФ,нехай візьме всі перші місця і переможуть.
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27.08.2021 07:54 Відповісти
Так они уже на днях опубликовали официальный рекорд - 820 кацапов за день прижмурились от КОВИДа. Не официальный у них намного больше.
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27.08.2021 08:57 Відповісти
Херню не треба тиражувати в ЗМІ.
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27.08.2021 07:57 Відповісти
Чипированный? Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі - Цензор.НЕТ 1322
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27.08.2021 10:22 Відповісти
За полтора года погиб каждый пол.торы.тысячный. Это как бы в Китае - миллион склеили ласты - Китай бы даже не почесался. там от смога дохнет больше. а тут - всех посадили на бутылку. Ай да Сорос, ай да щукин сын Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе - Цензор.НЕТ 409
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27.08.2021 08:07 Відповісти
Интересно,Сорос тут каким боком?
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27.08.2021 08:48 Відповісти
Смайлик просто так, не? А я ведь еще Билла Гейтса не вспомнил)
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27.08.2021 08:57 Відповісти
С Биллом понятно,а с Соросом хоть три смайлика ставь он не по этой теме,а по теме " соросят"
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28.08.2021 14:24 Відповісти
так на эту дедушку все кацапы и прочие срут, вот и нарицательное уже. кстати - говорил вроде Лещенко шо Сорос внавалил вна Рашку кучу бабла, а они его теперь так ненавидят. прямо как америкосов
хотя че тут спорить то - рашка = антицивилизация. б*же, за что нам Один дал таких сосе.душек то? Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі - Цензор.НЕТ 9147 Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі - Цензор.НЕТ 4982 Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі - Цензор.НЕТ 3782
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28.08.2021 14:32 Відповісти
Ой кацапом засмерділо!
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27.08.2021 08:51 Відповісти
Чемпионы (с), чего уж там
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27.08.2021 08:12 Відповісти
Наголосовали, при порохе такого небыло
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27.08.2021 08:16 Відповісти
Ну, весь ковід у нас ще попереду.
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27.08.2021 08:36 Відповісти
зе-команда - мастера спорта по убийству украинцев
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27.08.2021 08:46 Відповісти
Украницы и без зе-команды хорошо справляются
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27.08.2021 10:06 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі - Цензор.НЕТ 4336
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27.08.2021 08:56 Відповісти
если колоть в голову вакцина лучше всасывается
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27.08.2021 08:59 Відповісти
Я обращаюсь к зэбаранам и пiд-рашкам. Ты кто из них? Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі - Цензор.НЕТ 1895
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27.08.2021 09:01 Відповісти
а я общаюсь со своими братьями украинцами (что бы переписку могли читать рашка и бараны пишу на росийской мове)
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27.08.2021 09:16 Відповісти
И что тогда ты делаешь под верхним постом? Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі - Цензор.НЕТ 8504
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27.08.2021 09:19 Відповісти
Ой, зрада-зрадна із самого ранку.
А яке місце посідає Україна за чисельністю населення? Що кажете? Сьоме? То звісно, що помиратиме більша кількість людей, ніж у Гібралтарі. Ой, ні! У Гібралтарі помер кожен 351-й мешканець, а в Україні кожен 811-й. До речі, у Німеччині кожен 908-й, у Франції і Іспанії - кожен 575-й і 578-й, відповідно. Щоправда, перехворіли кожен 10-й француз і іспанець і кожен 21-німець. А в Україні - кожен 19-й(???). Отже, де зрада??? Хіба що у головах писунів від журнаглістики...
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27.08.2021 09:01 Відповісти
А почему в списке нет Китая? В смысле - вообще нет?
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27.08.2021 09:20 Відповісти
 
 