Україна повернулася до п'ятірки лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 27 серпня у світі зареєстрували 714 335 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 803 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 215 495 617 випадків інфікування, з них 714,335 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 488 844 особи, з них 10 803 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 192,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.
Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 52-гу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 15-ту, за летальними випадками - 32-гу і 5-ту позицію відповідно.
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хотя че тут спорить то - рашка = антицивилизация. б*же, за что нам Один дал таких сосе.душек то?
А яке місце посідає Україна за чисельністю населення? Що кажете? Сьоме? То звісно, що помиратиме більша кількість людей, ніж у Гібралтарі. Ой, ні! У Гібралтарі помер кожен 351-й мешканець, а в Україні кожен 811-й. До речі, у Німеччині кожен 908-й, у Франції і Іспанії - кожен 575-й і 578-й, відповідно. Щоправда, перехворіли кожен 10-й француз і іспанець і кожен 21-німець. А в Україні - кожен 19-й(???). Отже, де зрада??? Хіба що у головах писунів від журнаглістики...