Внаслідок негоди 64 населені пункти в чотирьох областях України залишилися без світла, - ДСНС

Внаслідок негоди без електроенергії залишилися 64 населені пункти в чотирьох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"Станом на 7:00 27 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 64 населені пункти у 4 областях (Сумська – 35, Дніпропетровська – 20, Київська - 7 та Донецька – 2)", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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