Робимо все, щоб бути готовими до нових атак у Кабулі з боку ІДІЛ, - генерал США Маккензі

Глава Центрального командування ЗС США генерал Френк Маккензі заявив, що американське військове керівництво перебуває у стані готовності до нових атак у Кабулі з боку "Ісламської держави".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми робимо все від нас залежне, щоб бути готовими", - сказав він на брифінгу.

За його словами, США ділилися з талібами, що охороняють аеропорт, розвідувальною інформацією про підготовку ІДІЛ до терактів, і він вважає "деякі атаки були зірвані ними (талібами. - Ред.)".

Відповідальність за теракти в аеропорту взяло на себе ІДІЛ. Воно заявило, що цілями вибуху, який здійснив терорист-смертник, були "перекладачі і співробітники американської армії" - афганці, які працювали на США.

За інформацією, що надходить від афганського МОЗ, у результаті вибухів біля аеропорту загинули понад 100 осіб, понад 1 тис. зазнали поранень. Пентагон підтвердив інформацію ЗМІ про загибель 13 і пораненні 18 своїх військових.

Водночас представник талібів повідомив, що в результаті терактів були вбиті щонайменше 28 членів бійців угруповання.

"Ми втратили більше людей, ніж американці, під час вибуху в аеропорту", - сказав він, додавши, що таліби "не несуть відповідальності за хаотичний план евакуації, підготовлений іноземними державами".

Організаторам терактів біля аеропорту Кабула не вдасться зірвати плани американських збройних сил завершити евакуацію персоналу зі столиці Афганістану, заявив, під час виступу в Білому домі, президент США Джо Байден.

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"Дозвольте мені чітко сказати: ми можемо, і ми повинні завершити цю місію, і ми зробимо це. І терористи не зупинять нас. Ми не дозволимо їм перервати нашу місію, ми продовжимо евакуацію", - сказав він.

Президент додав, звертаючись до ІДІЛ: "Ми ніколи не пробачимо і не забудемо. Ми вас виловимо і змусимо заплатити", - сказав Байден у Білому домі.

Маккензі також обіцяв ІДІЛ "полювання" за терористами "усі 24 години на добу".

Він повідомив, що в Афганістані все ще перебувають майже 1 тис. громадян США.

За повідомленнями ЗМІ, темпи евакуаційних рейсів прискорилися в п'ятницю, власникам американських паспортів було дозволено в'їхати на територію аеропорту.

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За останні 12 днів західні країни евакуювали з Афганістану майже 100 тис. Водночас західні представники визнають, що тисячі людей залишаться в Афганістані після виведення американських військ.