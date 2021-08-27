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Робимо все, щоб бути готовими до нових атак у Кабулі з боку ІДІЛ, - генерал США Маккензі

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Робимо все, щоб бути готовими до нових атак у Кабулі з боку ІДІЛ, - генерал США Маккензі

Глава Центрального командування ЗС США генерал Френк Маккензі заявив, що американське військове керівництво перебуває у стані готовності до нових атак у Кабулі з боку "Ісламської держави".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми робимо все від нас залежне, щоб бути готовими", - сказав він на брифінгу.

За його словами, США ділилися з талібами, що охороняють аеропорт, розвідувальною інформацією про підготовку ІДІЛ до терактів, і він вважає "деякі атаки були зірвані ними (талібами. - Ред.)".

Відповідальність за теракти в аеропорту взяло на себе ІДІЛ. Воно заявило, що цілями вибуху, який здійснив терорист-смертник, були "перекладачі і співробітники американської армії" - афганці, які працювали на США.

За інформацією, що надходить від афганського МОЗ, у результаті вибухів біля аеропорту загинули понад 100 осіб, понад 1 тис. зазнали поранень. Пентагон підтвердив інформацію ЗМІ про загибель 13 і пораненні 18 своїх військових.

Водночас представник талібів повідомив, що в результаті терактів були вбиті щонайменше 28 членів бійців угруповання.

"Ми втратили більше людей, ніж американці, під час вибуху в аеропорту", - сказав він, додавши, що таліби "не несуть відповідальності за хаотичний план евакуації, підготовлений іноземними державами".

Організаторам терактів біля аеропорту Кабула не вдасться зірвати плани американських збройних сил завершити евакуацію персоналу зі столиці Афганістану, заявив, під час виступу в Білому домі, президент США Джо Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден наказав завдати удару у відповідь по терористах ІДІЛ, що влаштували теракт у Кабулі

"Дозвольте мені чітко сказати: ми можемо, і ми повинні завершити цю місію, і ми зробимо це. І терористи не зупинять нас. Ми не дозволимо їм перервати нашу місію, ми продовжимо евакуацію", - сказав він.

Президент додав, звертаючись до ІДІЛ: "Ми ніколи не пробачимо і не забудемо. Ми вас виловимо і змусимо заплатити", - сказав Байден у Білому домі.

Маккензі також обіцяв ІДІЛ "полювання" за терористами "усі 24 години на добу".

Він повідомив, що в Афганістані все ще перебувають майже 1 тис. громадян США.

За повідомленнями ЗМІ, темпи евакуаційних рейсів прискорилися в п'ятницю, власникам американських паспортів було дозволено в'їхати на територію аеропорту.

Читайте: Біля аеропорту Кабула стався вибух, - Пентагон

За останні 12 днів західні країни евакуювали з Афганістану майже 100 тис. Водночас західні представники визнають, що тисячі людей залишаться в Афганістані після виведення американських військ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
ІДІЛ кремлівські маріонетки. ******** смикнув за мотузочки.
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27.08.2021 08:24
+4
"Мы вас выловим и заставим заплатить.."(с) - они все в кремле сидят, и ловить не надо.
была бы политическая воля - сразу под корень и ветки долой..
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27.08.2021 08:44
+4
ИГИЛ = Талибан ( Афганистан) = ХАМАС = Исламское государство = Иран = Пакистан = Сирия = Раша!!!****
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27.08.2021 08:48
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ІДІЛ кремлівські маріонетки. ******** смикнув за мотузочки.
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27.08.2021 08:24 Відповісти
ИГИЛ очен удобен для террористов всего мира, талибы устроили теракт и свалили все на ИГИЛ очень удобно же
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27.08.2021 08:28 Відповісти
советую посмотреть очень интересный документальный фильм от Netflix

Исскуство шпионажа (есть также на kino.pub)

Делаем все, чтобы быть готовыми к новым атаками в Кабуле со стороны ИГИЛ, - генерал США Маккензи - Цензор.НЕТ 8926
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27.08.2021 08:28 Відповісти
https://www.netflix.com/ua-ru/title/81014547
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27.08.2021 08:32 Відповісти
"Гордо" убежали, предали афганцев, которые поверили....Что теперь трындеть?!
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27.08.2021 08:28 Відповісти
"Делаем все, чтобы быть готовыми к новым атаками в Кабуле со стороны ИГИЛ." Например, передаем талибам списки граждан США, находящимися в Афганистане.
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27.08.2021 08:34 Відповісти
Оці дикуни зі зброєю тепер не заспокояться.
Вони будуть лізти на території інших держав.
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27.08.2021 08:43 Відповісти
Хтось популярно пояснив на прикладах. Таліби - це націоналісти, принаймні найбільша фракція, вони орієнтуються на контроль над Афганістаном та побудову збоченої, але держави. ІДІЛ - це комуністи, кочовики. Вони можуть розвиватись тільки в експансії на сусідні держави, самі нічого збудувати не здатні.
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27.08.2021 09:32 Відповісти
"Мы вас выловим и заставим заплатить.."(с) - они все в кремле сидят, и ловить не надо.
была бы политическая воля - сразу под корень и ветки долой..
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27.08.2021 08:44 Відповісти
Важливий сам процес боротьби з тероризмом: одни його плекають, другі боряться. Бюджети ростуть і всі задоволені. Тільки охлос ховає своїх жертв. Геополітика....
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27.08.2021 08:49 Відповісти
Байден, давай, ще підіграй фуйлу, будуть теракти в США.
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27.08.2021 10:16 Відповісти
ИГИЛ = Талибан ( Афганистан) = ХАМАС = Исламское государство = Иран = Пакистан = Сирия = Раша!!!****
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27.08.2021 08:48 Відповісти
Що за дурню один несе, а решта вподобайкає. Пакистан - головний союзник США поза НАТО. На відміну від України.
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27.08.2021 13:12 Відповісти
Это было тогда когда СССР было в Афганистане. Теперь это уже не так. Пакистан сейчас только на бумаге "союзник" США, а на самом деле все эти Талибы ИГИЛовцы именно от туда, у них там опорные пункты и поддержка. Кроме этого сейчас установлены крепкие связи ( по сути союзнические ) с Китаем. Даже базу ВМФ Китая разрешили разместить. Дороги между собой строят через оккупированный Кашмир. Так что союзничество Пакистана с США это только обертка от уже съеденной конфеты. ( или красивая мина при плохой игре). То что сейчас происходит в Афганистане на 705 " заслуга" Пакистана.. Ничего себе " союзничик", 20 лет однако помогал антизападным силам.
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27.08.2021 14:59 Відповісти
Обосрался бидон со своей ублюдочный администрацией. Это будет стоить жизни многим американцам и европейцам. Мало тут импичментом, только суд и как можно скорее.
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27.08.2021 08:49 Відповісти
А де він той ІГІЛ? Які удари? В США війська залишились тільки в раойні аеропорту. Вони цих дикунів Б-52 будуть бомбити?
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27.08.2021 09:29 Відповісти
А вот интересно, в Кабуле миллионы людей, а ковида нет и не предвидится. Мож вирус испугался талибов и улетел в богатые страны?
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27.08.2021 09:35 Відповісти
Тоже обэтом подумалось.
И до вывода американских войск никаких вестей о нём не было, ни после вывода. Хотя других новостей хватает.
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27.08.2021 10:41 Відповісти
Средний возраст в Афганистане 20 лет. Боятся нужно стареньким лидерам талибов, но они до сих пор сидят в пещерах.
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27.08.2021 10:59 Відповісти
Яке ще ІДІЛ?! Штати ж перемогли ІДІЛ в Афганістані вже давно. Чи не перемогли? Чи "перемогли", як кацапи в Сирії? Чи ІДІЛ і Талібан співробітничають? Чи, може, ІГІЛ та Талібан це одне і те ж? Бо що ІГІЛ, що Талібан створювались за глибокою участю Росії, як матеріальною, так і кадровою. Але ж Росія для Трампа та Байдена "партнер"? З яким треба "дружити" аж до вилизування *********** дупи. Хоча Росія платила талібам за кожного вбитого американця, це факт. І імітувала боротьбу з ІДІЛ в Сирії, нишком озброюючи його. Схоже, штатам треба спочатку розібратись з російською агентурою у власному політикумі, бо поразки, і політичні, і військові, мають корені саме в американській корупції. P.S. Те ж саме в ще більшій мірі стосується України.
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27.08.2021 09:58 Відповісти
Чисто технический вопрос . Это сделала по версии американских военных ИГИЛ или все таки Аль -кайеда ? Это же совершенно разные группировки . ИГИЛ появилась в Афганистане ? Где все исламисты давным давно примкнули к талибану , значит там совсем недавно появились квартиранты из за афганского поребрика ? ( кто и откуда тогда они ?) .Аль -кайеда там была давно ( тоже квартиранты но с ближнего востока ) НО США уже раз 10 сообщали о том что они всех разбили и убили там в Афганистане . Так кто же именно стоит за этим -талибан , игил , аль-кайеда .......или кремль ?
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27.08.2021 10:09 Відповісти
Да просто какие-то местные радикалы. Вся ситуация к этому способствовала. Столпотворение в аэропорту, которое продолжается уже неделями. Выходить надо быстро. Это урок всем на будущее.
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27.08.2021 10:58 Відповісти
Меня интересует другой вопрос - а что, следователи США уже выяснили у взорвавшего себя, к какой группировке он относится? Или во взорванной машине нашли визитку ИГИЛа (хорошо что не Яроша)?
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27.08.2021 11:49 Відповісти
Вот это правильный вопрос . А может не больно то и надо , докапываться до истины ....определили виновными игил значит будут бомбить игил где нибудь за 2000 км от Кабула , где есть нефть или газ и нет никакой игил . Таковы сегодняшние реалии политики -,,прагматизмом,, они это называют . Когда в ту сторону где есть боевики НО нет нефти они глубокие озабоченности выражают .А туда где их нет , но зато есть нефть и газ -бомбы .
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27.08.2021 23:58 Відповісти
Там эксперты говорят про залежи редкоземельных, что ценнее углеводородов и вывозить проще.
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28.08.2021 00:21 Відповісти
а тяжело было - сначала вывезти люде, а после сворачиваться самим?
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27.08.2021 11:19 Відповісти
Для этого нужен ум. А ума ни у Байдена, ни у Меркель...
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27.08.2021 11:50 Відповісти
 
 