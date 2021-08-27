COVID-19 в Україні: вперше з початку літа кількість інфікованих за добу перевищила 2000 осіб, померли - 66
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Станом на ранок четверга, 27 серпня, в Україні зафіксовано 2032 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19, одужали 1253 особи, померли 66.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.
"За добу 26 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 2032 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 127, медпрацівників - 46)", - йдеться в повідомленні.
Згідно з даними МОЗ, за минулу добу госпіталізовано - 838 осіб, летальних випадків - 66, одужали - 1253 людини.
За добу протестовано: методом ПЛР – 23 049 осіб, методом ІФА - 7219 осіб, експрес-тестами – 23 218 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 280 203 людини; одужали - 2 204 682 особи; летальних випадків - 53 632; проведено ПЛР-тестів - 11 903 521.
Також у відомстві повідомили, що за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в и. Київ (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.
Детальніше про захворюваність і вакцинацію проти COVID-19 - за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5
Нагадаємо, напередодні, 26 серпня, повідомлялося про 1581 новий випадок інфікування і 45 летальних випадків.
Будь ласка, зачекайте...
Вакцину вкололи- и стал супермен
Теперь моя гордость почти до колен,
Гипнозом владею, Вай Фай раздаю,
И третью вакцину от Дельты колю!
IQ cтало выше- под 75,
Здоровье, что крышу стремиться сорвать,
Сто лет проживу я, поспорить готов-
Стальное здоровье у всех дураков!...
Нещодавно було сотня-дві заражень. Уже за 2000 перевалило.
Только раз у одного были "повышенные антитела" вот и все.
Кстати у нас в компании вакцинированных направляют на отдельные суда, так вот среди 30 судов таких (полнлстью вакцинированных) только 4 !
На моем предприятии около 1000 пенсионеров и не один не умер.
В РБ и Швеции все умерли? Убыль населения как и в предыдущие годы, но жажда наживы захлестывает, поэтому СМИ трубят, что всякая смерть от ковида.
При этом ни кто не заикается о здоровом образе жизни, полноценном питании и чистом воздухе! О низких зарплатах и пенсиях.
А судя по Израилю, вакцина помагает, как лечение от насморка...
А что за два года помешало всех медработников вакцинировать ??
Или вакцинировали но не помогло??
Из всех умерших от КОВИДа в Италии за последние полгода, только 1% полностью вакцинированных:
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
Вот что писали на следующий день.
Новость от 18.08.2021, 20:12
У 33 детей из одесского детского центра Молодая гвардия, у которых ПЦР-тест подтвердил заболевание COVID-19, предварительно диагностировали инфицирование дельта-штаммом коронавируса. Об этом Суспильному сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров. Однако, по его словам, говорить о том, что речь идет именно о варианте дельта, с уверенностью пока нельзя. Он подчеркнул, что результаты предварительные. Материалы для подтверждения направлены в референс-лабораторию в Киеве. Вместе с тем Укринформу сегодня в департаменте здравоохранения Одесской облгосадминистрации сказали, что штамм дельта у детей из Молодой гвардии не обнаружен. Вспышку COVID-19 зафиксировали в Молодой гвардии 17 августа. Экспресс-тесты показали инфицирование у 47 детей. У шестерых пациентов был положительный ПЦР-тест. Лагерь закрыли на карантин.
"Вместе с тем Укринформу сегодня в департаменте здравоохранения Одесской облгосадминистрации сказали, что штамм дельта у детей из Молодой гвардии не обнаружен."
https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3303758-v-odesskoj-molodoj-gvardii-stamm-delta-obnaruzili-u-33-celovek.html
"По его словам, инфицированы штаммом "Дельта" 30 детей и 3 педагога-воспитателя. Сейчас находятся на самоизоляции 400 детей, еще 28 больных - в отдельных боксах медицинской части."
хватит ссылок или еще накидать?
Коронавирус в «Молодой гвардии»: штамм Delta у больных не обнаружили 18.08.2021 10:45
Судя о "силе ковида" медработники должны давно умереть, а такого не происходит...