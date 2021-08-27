Вибухи на складі з боєприпасами в Казахстані: міністр оборони Казахстану Єрмекбаєв вирішив подати у відставку
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв планує подати у відставку після трагічного інциденту на півдні країни, де сталася серія вибухів на військовому складі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я для себе рішення прийняв, я у відставку подам, буду просити про відставку. А рішення ухвалить глава держави", - сказав Єрмекбаєв журналістам.
За словами міністра, він прийняв це рішення, "як тільки почув" про інцидент у Жамбилській області.
"Зараз моє головне завдання - усунути наслідки цієї події", - зазначив він.
Повідомлення про загорання складу боєприпасів військової частини №28349 (інженерно-саперна бригада) міністерства оборони в Жамбилський області надійшло у четвер увечері. Горів склад боєприпасів розміром 41 на 17. Сталося близько десяти вибухів інженерних боєприпасів. До Тараза евакуювали близько 1,2 тис. людей із прилеглих населених пунктів.
Під час ліквідації наслідків вибухів і пожеж на складі боєприпасів загинуло четверо військовослужбовців - військовий прокурор Південного регіону, сержант, єфрейтор і службовець воєнізованої охорони.
Будь ласка, зачекайте...
так сказать спецы широкого профиля
1) именно на етих на складах вот совершенно случайно хранились снаряды 152 мм.
2) Казахстан не имеет заводов по производству снарядов 152 мм.
3) Лапти тут совершенно ни при чём
Они, каким боком к взрывам?
Если были - см пункт 2 и 3.
Там взорвались ИНЖЕНЕРНЫЕ БОЕПРИПАСЫ.
Какое отношение 152-мм снаряды имеют к инженерным боеприпасам?
И НЕ МОГЛО БЫТЬ!!!!!!!!!!
КАК ТУДА МОЖЕТ ПОМЕСТИТЬСЯ 152 ММ ЕСЛИ ТАМ УЖЕ ЛЕЖАТ ИНЖЕНЕЕЕЕЕРНЫЫЫЫЕЕЕЕЕ!!!!!!!
ААААА?
После Вашего вброса, уже появились комментарии про взорванные снаряды.
Именно снаряды, а не ВВ и СВ (это по инженерной части).
Что вас так задело, вы всратый кацап?
************* есть везде. У казахов, не исключение.
Взрывается У ВСЕХ.
Ну а тут склад не артиллерийских боеприпасов рванул, а запасы тротила в разных упаковках. А этим НЕ СТЕРЛЯЮТ.
Учите матчасть)))
Откуда Вы это взяли? Что за бред?
А у нас ПЯТЬ складов, и как бы виноватых нет...
Кстати эта каденция ВР организовала комиссию по взрывам на складах, и я видел в Урядовом Курьере отчет по двум складам.
Один склад подорван фугасом большой мощности, закопанный прямо на территории склада. Не нашли виноватых.
Слад под Винницей даже не расследовался! Не нашли виноватых...
Прийдет время и Полтораку придётся отвечать.
Если Москва продолжит проявлять нерешительность и слабость, а Нур-Султан привычную и столь желанную двусмысленность, то это может обернуться большой бедой
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ИА Красная Весна
Читайте материал целиком по ссылке:
https://rossaprimavera.ru/article/700ba0ad
Казахстанський міністер - то людина честі, тому і подав у відставку. А муженки- полтораки-гелетеї покидьки