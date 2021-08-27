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Вибухи на складі з боєприпасами в Казахстані: міністр оборони Казахстану Єрмекбаєв вирішив подати у відставку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вибухи на складі з боєприпасами в Казахстані: міністр оборони Казахстану Єрмекбаєв вирішив подати у відставку

Міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв планує подати у відставку після трагічного інциденту на півдні країни, де сталася серія вибухів на військовому складі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я для себе рішення прийняв, я у відставку подам, буду просити про відставку. А рішення ухвалить глава держави", - сказав Єрмекбаєв журналістам.

За словами міністра, він прийняв це рішення, "як тільки почув" про інцидент у Жамбилській області.

"Зараз моє головне завдання - усунути наслідки цієї події", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибух на складі з боєприпасами в Казахстані, евакуюють людей із найближчих сіл. ВІДЕО+ФОТО

Повідомлення про загорання складу боєприпасів військової частини №28349 (інженерно-саперна бригада) міністерства оборони в Жамбилський області надійшло у четвер увечері. Горів склад боєприпасів розміром 41 на 17. Сталося близько десяти вибухів інженерних боєприпасів. До Тараза евакуювали близько 1,2 тис. людей із прилеглих населених пунктів.

Під час ліквідації наслідків вибухів і пожеж на складі боєприпасів загинуло четверо військовослужбовців - військовий прокурор Південного регіону, сержант, єфрейтор і службовець воєнізованої охорони.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+44
Рузге мир уже идёт к вам казахи....
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27.08.2021 08:52
+26
Петров и Боширов не приезжали туристами накануне ?
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27.08.2021 08:54
+24
Щось перед цим москалі хрюкали та гавкали -пра утесненіє узкаязічних в Казахстане...
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27.08.2021 09:01
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Рузге мир уже идёт к вам казахи....
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27.08.2021 08:52 Відповісти
eto istina, no postavitj chto eto nravitsia ne mogu.
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27.08.2021 08:59 Відповісти
Многоходовочка тупина такая однообразная...
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27.08.2021 08:59 Відповісти
Петров и Боширов не приезжали туристами накануне ?
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27.08.2021 08:54 Відповісти
Они не подрывам. У них отравления конек.
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27.08.2021 11:27 Відповісти
А у Чехии. Вибухи на складі з боєприпасами в Казахстані: міністр оборони Казахстану Єрмекбаєв вирішив подати у відставку - Цензор.НЕТ 165 Вибухи на складі з боєприпасами в Казахстані: міністр оборони Казахстану Єрмекбаєв вирішив подати у відставку - Цензор.НЕТ 2661 Вибухи на складі з боєприпасами в Казахстані: міністр оборони Казахстану Єрмекбаєв вирішив подати у відставку - Цензор.НЕТ 2661
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27.08.2021 11:47 Відповісти
в Чехии склады они взорвали
так сказать спецы широкого профиля
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27.08.2021 15:39 Відповісти
они многостаночники, так сказать специалисты широкого профиля.
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05.01.2022 15:13 Відповісти
О, как у нас.
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27.08.2021 08:56 Відповісти
Так, та трішечки не так. У них міністр оборони відразу у відставку. У нас навпаки.
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27.08.2021 09:53 Відповісти
трималась та сволота до кінця. зараз за "заслуги" шпіцерує послом в Словенію
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05.01.2022 15:14 Відповісти
Zavaruha v Afganistane i pod etim novostjam nachinajetsia v kazahstane - eti vse zrivi kak efektivnij sposob izpoljzujetsia kozlomordnimi a boljsaja chastj mira toljko glazkami hlopajet.
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27.08.2021 08:58 Відповісти
Щось перед цим москалі хрюкали та гавкали -пра утесненіє узкаязічних в Казахстане...
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27.08.2021 09:01 Відповісти
Министр здорового человека. А кто-нибудь в Украине подал в отставку?
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27.08.2021 09:04 Відповісти
У нас за такую ерунду не увольняются.Тут так принято,сам президент спецоперации врагам сдаёт без последствий.
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27.08.2021 09:18 Відповісти
В Україні будуть відставки, посадки за підірвані склади, корупція-тотал.
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27.08.2021 10:12 Відповісти
Ответ на русофобские выпады казахобииндеровцев, заезженая схема бункерного старика)))
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27.08.2021 09:10 Відповісти
Полум"яний привіт від *****.
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27.08.2021 09:11 Відповісти
Братская помощь "союзника" или принуждение к еще большей податливости, или предупреждение "не притеснять русскоязычников!, или...
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27.08.2021 09:12 Відповісти
мацкали взрывают-готовятся к образованию нового лугандона
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27.08.2021 09:18 Відповісти
А наш міністр оборони після підривів декількох артскладів не тільки не подав у відставку, а й був за це нагороджений колаборантом порошенко. Порохоботи, голос!
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27.08.2021 09:20 Відповісти
да, и в Украине потом после такого потрошенко выбрали зе-билла... Вибухи на складі з боєприпасами в Казахстані: міністр оборони Казахстану Єрмекбаєв вирішив подати у відставку - Цензор.НЕТ 1058
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27.08.2021 09:26 Відповісти
Лапти спрячь! Воняет.
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27.08.2021 11:30 Відповісти
Говноеды Мавзолейные начинали в Украине тоже с подрывов складов с советским дерьмом,а протом в Ютьюбе вбрасывали видосики от Бошировых Петровых...гниды позорные...
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27.08.2021 09:23 Відповісти
А почему бы и не взорвать украинские арсеналы, если их охраняло десять ВОХРовцев, даже не военных ? Служил в армии, представляю себе арсенал:- среди леса горы ящиков с снарядами, тут же валяютсяя ракеты от ГРАДов -прямо в кустах, никаких обваловок и колючей проволоки по периметру, и десять пенсионеров- стоорожей. Я когда увидел этот ужас на видео понял до какого состояния была доведена наша армия. И за это Порошенко НИКОГО не наказал, не уволил, не посадил, наоборот -звания присваивал, ордена раздавал всяким личным охранникам ( Гелетей, Муженко и пр.) А в это время на Донбассе гибли наши солдаты.
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27.08.2021 10:26 Відповісти
Вряд ли что будет последним, схема накатана в Украине хоч увольняй или не увольняй министра.
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27.08.2021 09:26 Відповісти
Взрывы складов в Болгарии и Чехии тоже дело рук БошировПетровых паскуд... Вибухи на складі з боєприпасами в Казахстані: міністр оборони Казахстану Єрмекбаєв вирішив подати у відставку - Цензор.НЕТ 849
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27.08.2021 09:28 Відповісти
Вибухи на складі з боєприпасами в Казахстані: міністр оборони Казахстану Єрмекбаєв вирішив подати у відставку - Цензор.НЕТ 40
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27.08.2021 09:29 Відповісти
Вчера Денис Казанский в Ютьюбе вбросил видос бывшего обдроченца Данбасса,который подробно и с пафосом рассказал каким способом и через кого доставляла в Украину кремлеская банда танки БТРы снаряды мины и прочий Мавзолейный хлам....
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27.08.2021 09:32 Відповісти
Карл , подать в отставку , из украинских ,кто подал в отставку ? После взрывов 🙄🤦
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27.08.2021 09:35 Відповісти
Порошенко из Литвы,Болгарии и Чехии доставлял в Украину любое на тот момент военное снаряжение,особенно аккумуляторы для бронетехники и т.д.,а по факту Порошенко голымиит руками обосрал НовВОРроссию плешивого КГБиста...от Харькова до Одессы... Вибухи на складі з боєприпасами в Казахстані: міністр оборони Казахстану Єрмекбаєв вирішив подати у відставку - Цензор.НЕТ 5449
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27.08.2021 09:37 Відповісти
Дайте я угадаю:
1) именно на етих на складах вот совершенно случайно хранились снаряды 152 мм.
2) Казахстан не имеет заводов по производству снарядов 152 мм.
3) Лапти тут совершенно ни при чём
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27.08.2021 09:37 Відповісти
При каких делах Вы заговорили про снаряды калибра 152 мм?
Они, каким боком к взрывам?
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27.08.2021 11:57 Відповісти
Если там не было снарядов 152 мм - никаким.
Если были - см пункт 2 и 3.
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27.08.2021 12:23 Відповісти
Не важно, есть заводы или нет))))
Там взорвались ИНЖЕНЕРНЫЕ БОЕПРИПАСЫ.
Какое отношение 152-мм снаряды имеют к инженерным боеприпасам?
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27.08.2021 12:31 Відповісти
152ммТАМ НЕ БЫЛО!!!!
И НЕ МОГЛО БЫТЬ!!!!!!!!!!
КАК ТУДА МОЖЕТ ПОМЕСТИТЬСЯ 152 ММ ЕСЛИ ТАМ УЖЕ ЛЕЖАТ ИНЖЕНЕЕЕЕЕРНЫЫЫЫЕЕЕЕЕ!!!!!!!

ААААА?
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27.08.2021 12:41 Відповісти
Вот я у Вас и спрашиваю, ЗАЧЕМ упоминать наименование, КОТОРОГО там не было и быть не могло?
После Вашего вброса, уже появились комментарии про взорванные снаряды.
Именно снаряды, а не ВВ и СВ (это по инженерной части).
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27.08.2021 13:21 Відповісти
Я не вбрасываю, а рассказываю что ето всратые петухи кацапы сделали.
Что вас так задело, вы всратый кацап?
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27.08.2021 14:11 Відповісти
Есть доказательства, что это сделали мокшане?
************* есть везде. У казахов, не исключение.
Взрывается У ВСЕХ.
Ну а тут склад не артиллерийских боеприпасов рванул, а запасы тротила в разных упаковках. А этим НЕ СТЕРЛЯЮТ.
Учите матчасть)))
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27.08.2021 16:24 Відповісти
вони підривають все, що може взірватись, Іформація, що взірвали інженерні **********. А міністр сховався, бо зараз будуть виводити з казарв ту нечисленну армію і стріляти, бо потім крепко згадають свої
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05.01.2022 15:19 Відповісти
Вам говноедам Путлера не угодишь, Вибухи на складі з боєприпасами в Казахстані: міністр оборони Казахстану Єрмекбаєв вирішив подати у відставку - Цензор.НЕТ 3613 на момент Майдана в Украине уже действовало десяток диверсинных групп Боширова и Петрова...,и прочих Мудаков Путлера....,адмирал Березовский сдавал в Крыму всех кого можно и нельзя...сейчас эта гнида на Дальнем Востоке большой начальник...,сколько было Березовских на 1 марта 2014 года,конда Валя Матвиенко в Совете Федерации объявила войну Украине ? вагон и малая телега....
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27.08.2021 09:49 Відповісти
Валя ваащето татькова,шо с мардовскава бальная. Так шо мардва к мардве. Вибухи на складі з боєприпасами в Казахстані: міністр оборони Казахстану Єрмекбаєв вирішив подати у відставку - Цензор.НЕТ 6884 Вибухи на складі з боєприпасами в Казахстані: міністр оборони Казахстану Єрмекбаєв вирішив подати у відставку - Цензор.НЕТ 9822 Вибухи на складі з боєприпасами в Казахстані: міністр оборони Казахстану Єрмекбаєв вирішив подати у відставку - Цензор.НЕТ 9822
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27.08.2021 11:53 Відповісти
Это перед сдачей Казахстана талибам? Логично...
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27.08.2021 10:07 Відповісти
Ха-ха! За десять взорванных снарядов на складе 8Х10 кв. м. министр обороны Казахстана подал в отставку ? Та в нашей, воюющей с кацапами Украине , за один лишь год сгорели и взорвались тысячи вагонов всяких ракет и снарядов на пяти арсеналах и наш "мЫнЫстр" обороны даже не заикнулся про отставку, а местный говнокомандующий и не подумал хотя бы выговор обьявить.
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27.08.2021 10:16 Відповісти
Какие взорванные снаряды?
Откуда Вы это взяли? Что за бред?
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27.08.2021 11:58 Відповісти
Любомир,вы бы успокоились в своих возмущениях.Погибло сразу четыре человека,царство им небесное.В не воюющей стране такое событие требует отставки...У кацапов самолет сел на Красной площади,так министра обороны СССР сняли...
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27.08.2021 14:08 Відповісти
Это достойно. Не смог обеспечить безопасность, расследование не нашло виноватых - в отставку... По-Европейски...
А у нас ПЯТЬ складов, и как бы виноватых нет...
Кстати эта каденция ВР организовала комиссию по взрывам на складах, и я видел в Урядовом Курьере отчет по двум складам.
Один склад подорван фугасом большой мощности, закопанный прямо на территории склада. Не нашли виноватых.
Слад под Винницей даже не расследовался! Не нашли виноватых...
Прийдет время и Полтораку придётся отвечать.
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27.08.2021 10:27 Відповісти
"
Если Москва продолжит проявлять нерешительность и слабость, а Нур-Султан привычную и столь желанную двусмысленность, то это может обернуться большой бедой
Русофобия в Казахстане. Кто говорит на «Языке Майдана»?
ИА Красная Весна
Читайте материал целиком по ссылке:
https://rossaprimavera.ru/article/700ba0ad
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27.08.2021 10:42 Відповісти
Зря. У нас бы наградили за это.
Вибухи на складі з боєприпасами в Казахстані: міністр оборони Казахстану Єрмекбаєв вирішив подати у відставку - Цензор.НЕТ 3405
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27.08.2021 11:28 Відповісти
Усё падорвано шеф, ничё не асталасся. Вибухи на складі з боєприпасами в Казахстані: міністр оборони Казахстану Єрмекбаєв вирішив подати у відставку - Цензор.НЕТ 7146 Вибухи на складі з боєприпасами в Казахстані: міністр оборони Казахстану Єрмекбаєв вирішив подати у відставку - Цензор.НЕТ 7146 Вибухи на складі з боєприпасами в Казахстані: міністр оборони Казахстану Єрмекбаєв вирішив подати у відставку - Цензор.НЕТ 7146
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27.08.2021 11:55 Відповісти
В Украине кто-то подавал в отставку поле подрывов арсеналов ?
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27.08.2021 12:03 Відповісти
Да, дикари.
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27.08.2021 12:50 Відповісти
Говноедам Путлера служил даже дважды не судимый Хряк из Енакиево,а министрами обороны Украины он назначал ЛЕБЕДЕВА и Саламатина кадровых офицеров Путлера...так что армию к 2013 году развали эти 2 Хмыря....,Кстати в 2015 шгоду Лебедев купил себе Хатынку в Крыму за 200 лямов долларов...Хрюкайте дальше... Вибухи на складі з боєприпасами в Казахстані: міністр оборони Казахстану Єрмекбаєв вирішив подати у відставку - Цензор.НЕТ 2053Порошенко виноват в одном ...обосрал НоВОРроссмию Путлера и это ФАКТ...
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27.08.2021 13:08 Відповісти
Стадо баранов.... где НовоОТСОССИя Путлера от Харькова до Одессы?правильно.... ее развалил Зеля и 95 -й говноквартал за 7 лет.... Вибухи на складі з боєприпасами в Казахстані: міністр оборони Казахстану Єрмекбаєв вирішив подати у відставку - Цензор.НЕТ 8592Папа Кучма немного подсобил с ОЛИГАРХАТОМ....и Ведмедчуком...
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27.08.2021 13:13 Відповісти
Сватове, Ново-Богданівка, Калинівка, Балаклія - весь стратегічний артзапас ЗСУ (!) "згорів" і ніхто у відставку не відправлений, нікого до в"язниці не запроторили. А хтось знає чому?. Тому, що весь стратегічний артзапас розікрали, вивезли і розпродали т.з. "третім країнам". А порожні склади підпалили і ретельно охороняли, щоб усе повністю "вигоріло"...
Казахстанський міністер - то людина честі, тому і подав у відставку. А муженки- полтораки-гелетеї покидьки
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27.08.2021 17:08 Відповісти
 
 