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В Україні встановили новий рекорд за кількістю щеплень проти COVID-19 за добу - 173,4 тис. осіб

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні встановили новий рекорд за кількістю щеплень проти COVID-19 за добу - 173,4 тис. осіб

Новий рекорд щеплень за добу! 26 серпня 2021 року проти COVID-19 вакциновано 173 435 осіб. Одну дозу отримали 55 908 осіб повністю імунізовані - 117 527 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

У МОЗ зазначили, що протягом доби працювала 1051 мобільна бригада, 2974 пункти щеплення, 332 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 208 200 людей, з них отримали одну дозу – 5 208 198 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 427 847 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 636 045 щеплень.

Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 - за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5.

"Вакцинація - це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби", - додали у відомстві.

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Автор: Наталя Джума
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нарешті, хоть один людський рекорд!
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27.08.2021 09:19 Відповісти
Рекорд и по прививкам,и по смертям.Совпадение?
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27.08.2021 09:20 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! В Украине установили новый рекорд по количеству прививок от COVID-19 за сутки - 173,4 тыс. человек - Цензор.НЕТ 227
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27.08.2021 09:22 Відповісти
Сколько тебе платят? Задолбал
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27.08.2021 09:44 Відповісти
Маю доброго знайомого лікаря, третій день після другого щеплення температура 39, дружина каже що "хреново" йому зовсім.
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27.08.2021 10:48 Відповісти
 
 