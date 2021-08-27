Поклонську планують "заслати" в республіку Кабо-Верде, розташовану на островах Зеленого Мису за 600 км від узбережжя Африки, - ЗМІ
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Колишня прокурорка окупованого РФ Криму і депутатка Держдуми Наталія Поклонська стане послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде, розташованій на островах Зеленого Мису в Атлантичному океані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК із посиланням на власні джерела в Держдумі.
Повідомляється, що міжнародний комітет Держдуми може розглянути питання про схвалення кандидатури Поклонської послом "найближчим часом". За даними співрозмовників видання, документи на неї вже готові.
Послів Росії призначає президент за погодженням з обома палатами парламенту.
Як пише видання, Поклонську через її не цілком системну поведінку й екстравагантні заяви не хотіли бачити в Думі наступного скликання ні адміністрація президента, ні "Єдина Росія", ні так зване керівництво окупованого Криму, від якого вона обрана, раніше розповідало джерело, близьке до Кремля, і підтверджував співрозмовник у Держдумі. Однак з депутаткою консультувалися щодо її подальшого працевлаштування, і робота на дипломатичній ниві була побажанням самої Поклонської, сказали два інші близькі до Кремля джерела російського видання.
Республіка Кабо-Верде (або Республіка Зеленого Мису), куди вирушить працювати Поклонська, - невелика держава в Західній Африці, розташована в Атлантичному океані на Островах Зеленого Мису. Колишня колонія Португалії, яка отримала незалежність у 70-х роках минулого століття. Острови Зеленого Мису - це архіпелаг із 18 островів. Станом на 2020 рік населення держави становило 560 тис. осіб.
Із 2018 року послом Росії в Кабо-Верде є 68-річний Володимир Соколенко.
Наталя Поклонська стала депутатом у 2016 році, її обрали до Держдуми з посади прокурора окупованого РФ Криму. У парламенті вона отримала посаду голови комісії з контролю за доходами депутатів, проте в 2018 році втратила цю посаду після того, як проголосувала проти пенсійної реформи. Глава фракції єдиноросів Сергій Неверов тоді заявляв, що Поклонська порушила фракційну дисципліну і має "прийняти для себе рішення". Комісію з контролю за доходами депутатів згодом вирішили об'єднати з комісією з етики.
У 2019 році Поклонська оголосила, що переходить з комітету з безпеки і протидії корупції в комітет з міжнародних справ, а також що завершує навчання в дипломатичній академії при МЗС на кафедрі міжнародної безпеки.
Цього року депутатка подала заявку на участь у праймеріз "Єдиної Росії", маючи намір обиратися в Держдуму наступного скликання. Проте 28 травня вона знялася з праймеріз у зв'язку з переходом "на нову роботу", про яку обіцяла повідомити пізніше. Депутатка уточнила, що на новій роботі "знову може одягти кітель".
"Тільки нехай залишиться інтригою, який саме", - додала вона.
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Афганские беженцы, эвакуированные рейсом Министерства обороны России в Омск, уже после двух дней пребывания в городе попросили вернуть их обратно в Кабул. Всего было привезено 83 человека, участвовавших в антитеррористической деятельности, из них 79 имеют паспорта Афганистана, четверо записаны как лица без гражданства.
По словам одного из спасённых по имени Халик, он лучше попробует наладить жизнь при исламистах, чем будет жить так, как живут омичи.
"Лучше я буду как-то привыкать жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь", - говорит он. - "Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия, но я человек и имею уважение к себе, я не хочу так жить"
Другой афганец, представившийся Шарифом, рассказал местному изданию "Город55", что в его стране сильно пострадавшие города обычно сносят и строят заново неподалёку. Он удивился, почему с Омском не сделают то же самое.
"Моя семья благодарна России, но мы призываем уважать наше право на выбор и просим помочь нам вернуться обратно. Возможно, я не совсем понимаю русскую культуру, но при талибах ворам по крайней мере отрубают руки, а в этом городе они эмиры. Я не могу этого понять", - признался беженец.
Власти пока никак не отреагировали на просьбу афганцев. По словам самых радикально настроенных беженцев, они готовы объявить голодовку, если их не эвакуируют из Омска обратно в Кабул.