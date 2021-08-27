Нова Зеландія перервала операцію з евакуації громадян з Афганістану через вибухи в аеропорту Кабула

Влада Нової Зеландії заявила, що не змогла евакуювати з Афганістану всіх, кого планували, оскільки вибухи в аеропорту Кабула змусили країну перервати операцію з евакуації.

Про це повідомляє в п'ятницю телеканал ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми доклали неймовірних зусиль для того, щоб повернути додому стільки людей, скільки ми могли, новозеландців і тих, хто підтримував Нову Зеландію. Жахливо, що ми не змогли повернути всіх. Тепер нам потрібно зрозуміти, що ми можемо зробити для тих, хто там залишився", - заявила в п'ятницю прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

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Ардерн додала, що поки не може сказати, скільки конкретно новозеландців, людей з посвідкою на проживання в Новій Зеландії і власників віз залишилося в Афганістані. Прем'єр-міністерка зазначила, що в останні дні новозеландські військові доклали всіх зусиль, щоб спробувати знайти цих людей, і їм вдалося доставити кілька сотень людей у безпечне місце.

Країна була змушена завершити евакуацію громадян з Кабула у зв'язку із серією вибухів, що пролунали в аеропорту столиці в четвер. Вибухи забрали життя 13 військових США, підтвердив Пентагон. Загалом, за даними ЗМІ, кількість жертв серії вибухів може перевищити 100 осіб, постраждали понад 150.

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Відповідальність взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ).