Нова Зеландія перервала операцію з евакуації громадян з Афганістану через вибухи в аеропорту Кабула
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Влада Нової Зеландії заявила, що не змогла евакуювати з Афганістану всіх, кого планували, оскільки вибухи в аеропорту Кабула змусили країну перервати операцію з евакуації.
Про це повідомляє в п'ятницю телеканал ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми доклали неймовірних зусиль для того, щоб повернути додому стільки людей, скільки ми могли, новозеландців і тих, хто підтримував Нову Зеландію. Жахливо, що ми не змогли повернути всіх. Тепер нам потрібно зрозуміти, що ми можемо зробити для тих, хто там залишився", - заявила в п'ятницю прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн.
Ардерн додала, що поки не може сказати, скільки конкретно новозеландців, людей з посвідкою на проживання в Новій Зеландії і власників віз залишилося в Афганістані. Прем'єр-міністерка зазначила, що в останні дні новозеландські військові доклали всіх зусиль, щоб спробувати знайти цих людей, і їм вдалося доставити кілька сотень людей у безпечне місце.
Країна була змушена завершити евакуацію громадян з Кабула у зв'язку із серією вибухів, що пролунали в аеропорту столиці в четвер. Вибухи забрали життя 13 військових США, підтвердив Пентагон. Загалом, за даними ЗМІ, кількість жертв серії вибухів може перевищити 100 осіб, постраждали понад 150.
Відповідальність взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ).
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