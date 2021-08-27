Окупанти призначили головним "винуватцем водної блокади Криму" колишнього в.о. заступника голови АП Сенченка
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Представник окупаційної влади Криму, а саме "перший віцеспікер кримського парламенту" Юхим Фікс, назвав "головного організатора" водної блокади півострова. На його думку, це колишній віцепрем'єр уряду Автономної Республіки Крим, ексдепутат Верховної Ради і колишній виконувач обов'язків заступника голови Адміністрації Президента України Андрій Сенченко.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Главком", про це Фікс розповів російським ЗМІ.
Як вказав представник окупаційної влади Криму, український чиновник виступив "безпосереднім виконавцем і найголовнішою дійовою особою".
Фікс також наголосив, що до Слідчого комітету направлено матеріали, що підтверджують його "причетність до організації водної блокади".
Кримський функціонер каже, що саме Сенченко, коли був тимчасово виконувачем обов'язки заступника голови Адміністрації президента України в 2014 році, "змусив українських підприємців дати гроші на перекриття Північно-Кримського каналу і реалізував цей задум".
Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею "екоцид" через припинення подачі дніпровської води в Крим з території України.
"Унаслідок будівництва дамби на території Херсонської області з 26 квітня 2014 року припинили надавати дніпровську воду каналом. Відсутність належного водопостачання регіону спричиняє виснаження сільськогосподарських земель, призводить до зміни екосистем затоки Сиваш і її мілководних заток, а також стану популяцій тваринного світу", – заявили окупанти.
Перекриття Північно-Кримського каналу вплинуло на якість води для господарсько-питного водопостачання. У ній перевищено гранично допустимі норми солоності й жорсткості, з'ясували російські слідчі.
Тим часом український вчений назвав заведену в РФ кримінальну справу щодо екоциду в Криму "гуморескою".
Він зазначив, що дії окупантів відносно Сивашу, до якого впадає Північно-Кримський канал, ще у 2018 році стали предметом кримінального провадження щодо екоциду, але за Кримінальним кодексом України. Він додав, що заяву про порушення кримінальної справи в СК РФ готували до Дня Незалежності України – на вечір 24 серпня, щоб цією "гуморескою" розважити українців.
"Тому дуже цікаво чи прийдуть ті російські слідчі, що наразі у Москві бідкаються про "втрату природоохоронного значення" водно-болотних угідь Центрального та Східного Сивашу, прикладом з "обшуками та виїмками" на Кримський бромний. Чи на Кримський содовий. Чи на сумнозвісний "Титан". Які ці угіддя останні роки справно знищують", – повідомив Борис Бабін, припустивши, що під час розслідування російські слідчі можуть дійти неочікуваних для себе висновків.
Будь ласка, зачекайте...
Андрею Сенченко - респект !
очень много сделал для Украины весной - летом 2014 года
державный человек !
жаль что его не было в госуправлении позже
По состоянию на 1 января 2020 года в собственности семьи президента Зеленского, согласно его декларации, остались корпоративные права трех иностранных компаний, каждая из которых является формальным владельцем активов украинского президента. Это итальянский San Tommaso S.R.L., обладающая его итальянской виллой в Ломбардии, кипрская Aldorante Limited, на которую записаны квартира и паркоместа в Киеве, и Белизский Film Hritage Inc, на которую оформлены гостиничные номера в Грузии и которая предоставляла Зеленскому очень странный кредит.
После скандала в 2019 году президент избавился от двух кипрских офшорных компаний, в частности, Green Family Ltd, которая получала роялти из России. Зеленский уверял, что после 2014 года, когда началась война, его компания оборвала связи с российскими партнерами. Но когда журналисты-расследователи поймали его на манипуляции, он вынужден был признать, что компанию не закрыли, потому что у нее остались права на телешоу, в частности, трансляцию на российских каналах скандально известного сериала «Сваты».
«Мы же не могли просто подарить эти деньги россиянам», - разводил руками Зеленский, но все же вышел из числа учредителей скандальной офшорки. Сейчас ею владеют его давние партнеры по «Кварталу» братья Шефиры и партнер Игоря Коломойского Тимур Миндич.
Также Зеленский и его жена Елена передали близкому другу и партнеру по бизнесу Сергею Шефиру свои доли в дюжине украинских компаний по номинальной стоимости - скромные 245 тыс. грн.
Напомним, что Сергей Шефир сейчас является первым помощником президента и имеет с ним в совместной собственности объекты недвижимости, поэтому такую продажу акций со стороны президента можно считать чисто декоративной. Если мы уже упоминали Порошенко, то чем это отличается от его истории, когда президента обвиняли в гипотетической экономии на уплате налогов? 245 тыс. грн. за бизнес, в котором крутятся миллионы, причем переданный доверенному лицу, котрое рядом не только в бизнесе, но и на Банковой, очень похожи на операцию «для замыливания глаз».
Во время избирательной кампании команда Зеленского требовала от Порошенко обнародовать перечень его офшорных компаний, банков, в которых они имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний
Тайна лондонской квартиры
Но вернемся к офшорам Зеленского. В нескольких декларациях Владимира Александровича указано, что президентская чета задекларировала апартаменты на острове Джерси в проливе Ла-Манш общей площадью 91,9 кв.м, стоимость которых составляет более 21 млн грн. Этот остров является европейским офшором и старинным luxury-курортом.
Согласно декларации, аренда оформлена пополам на имя самого президента и его жены, а собственником, который им ее сдает в аренду, указана компания Strand Residential GP Limited. Операция оформлена в ноябре 2014 года. То есть пара утверждает, что является арендатором квартиры в сторонней компании. В то же время в декларации Зеленского за три года отсутствует информация о расходах на аренду этой квартиры.
Эти факты наводят на мысль, что квартира на самом деле не арендуется, а точнее, арендуется у своей же «офшорки». В пользу последней версии свидетельствует то, что Зеленский указывает в декларации информацию о стоимости приобретения квартиры, которую обычно не предоставляют арендаторам.
Кредит сам себе
Но есть и «офшорка», которая официально принадлежит семье Зеленского. Речь о белизской офшорной компании Film Hritage Inc., основанной в 2016 году. На нее оформлены пять гостиничных номеров в Грузии, которые в декларации президента за прошлый год указаны как «объекты незавершенного строительства». Общая площадь этой недвижимости составляет 218 кв. м. Но не это самое интересное. Собственная компания предоставила Зеленскому заем в 1,7 млн фунтов стерлингов. Произошло это еще в 2017 году, но в 2019 она была до сих пор не погашена ни на фунт.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/articles/ofshornye-tayny-zelenskogo-gde-prezident-ukrainy-pryachet-svoe-sostoyanie-689607.html
Афганские беженцы, эвакуированные рейсом Министерства обороны России в Омск, уже после двух дней пребывания в городе попросили вернуть их обратно в Кабул. Всего было привезено 83 человека, участвовавших в антитеррористической деятельности, из них 79 имеют паспорта Афганистана, четверо записаны как лица без гражданства.
По словам одного из спасённых по имени Халик, он лучше попробует наладить жизнь при исламистах, чем будет жить так, как живут омичи.
"Лучше я буду как-то привыкать жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь", - говорит он. - "Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия, но я человек и имею уважение к себе, я не хочу так жить"
Другой афганец, представившийся Шарифом, рассказал местному изданию "Город55", что в его стране сильно пострадавшие города обычно сносят и строят заново неподалёку. Он удивился, почему с Омском не сделают то же самое.
"Моя семья благодарна России, но мы призываем уважать наше право на выбор и просим помочь нам вернуться обратно. Возможно, я не совсем понимаю русскую культуру, но при талибах ворам по крайней мере отрубают руки, а в этом городе они эмиры. Я не могу этого понять", - признался беженец.
Власти пока никак не отреагировали на просьбу афганцев. По словам самых радикально настроенных беженцев, они готовы объявить голодовку, если их не эвакуируют из Омска обратно в Кабул. Эвакуированные в Омск афганцы попросили отправить их обратно в Кабул
Канал - искусственное сооружение, которое приводило к подтоплению земель в Северном Крыму (в том числе подвалов) и засолению !!!!!!!!!!
да, именно засолению, как всякое ирригационное сооружение в подобном ладшафте
кацы, учите матчасть !
хохлы хотели окончательно убить Крым засолением через Канал, но не успели!
весной 2014 вы спасли полуостров от катализма, иначе погибли бы как цивилизации Междуречья, Мохенджодаро, Средней Азии и т.д.
Засоление почв при орошении:
Засоление почвы при орошении минерализованными водами
Вторичное засоление орошаемых почв происходит со временем потому, что почти вся вода (даже природные осадки) содержат растворимые соли. Когда растения используют воду, соли остаются в почве и с годами накапливаются до критического уровня.