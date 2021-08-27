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За весну-літо Росія збільшила свій військовий контингент в окупованому Криму, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За весну-літо Росія збільшила свій військовий контингент в окупованому Криму, - ГУР МО

Кремль перетворює Кримський півострів на військову базу для контролю над Чорним і Азовським морями, провокацій і погроз країнам всього Причорномор'я, зокрема Україні і нашим натівським союзникам. За весну-літо Росія збільшила свій військовий контингент у Криму.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби ГУР МО.

Він зазначив, що загроза не тільки Україні, а й усій Європі, зростає щодня.

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"З початку окупації півострова Росія практично щороку збільшує свій військовий контингент у Криму, перетворивши колись курортне та квітуче місце на мілітаристичну фортецю. Зрозуміло, що саме це і була основна мета окупації Криму, адже півострів має дуже вигідне геополітичне розміщення, що дозволяє Росії мати суттєві переваги та можливість впливу на країни причорноморського регіону та "качати права" у самому Чорному й Азовському морі. Окрім того, Москва використовує півострів і як базу для забезпечення російської військової присутності в Сирії", - зазначив Буданов.

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Нагадаємо, що для повернення півострова Україна ініціювала міжнародний майданчик – "Кримську платформу", яка почала свою роботу в Києві напередодні тридцятої річниці Незалежності України. Мета платформи - обговорення шляхів деокупації Криму.

Автор: Наталя Джума
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Это что бы не одна натовская ракета мимо не пролетела. За весну-лето Росия увеличила свой военный контингент в оккупирпованном Крыму, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 2152
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27.08.2021 10:40 Відповісти
Та нащо тим ракетам літать? Самі видохнуть! КОВІД…наркота… спиртне…
Пора китайцям почать втілювать у життя сказані в перші роки ХХІ століття на СПБ-форумі представником Китаю перефразовані слова з "Повісті врємєнних лєт": "Земля ваша богата и обильна… Но порядка в ней нету… Придут китайцы и установят священный порядок Неба…
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27.08.2021 10:55 Відповісти
«В наших делах господствует неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон; все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду, а империя стремится лишь к расширению своих пределов.» Кн. В. П. Кочубей © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
І що змінилось з тих часів?
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27.08.2021 10:48 Відповісти
куди вже більше...
А колись Крим був багатообіцяючою туристичною гаванню.
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27.08.2021 10:48 Відповісти
Обіцяли що це буде Лас Вегас.
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27.08.2021 10:52 Відповісти
Це він тепер став "г"аванню якоюсь,а раніше там було класно.
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27.08.2021 10:54 Відповісти
Кляті кацапи! Засруть півострів ,а українцям знову після них потім прибиратись! За весну-літо Росія збільшила свій військовий контингент в окупованому Криму, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 5361
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27.08.2021 10:55 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/121614
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27.08.2021 11:12 Відповісти
 
 