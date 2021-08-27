Байден знає про "демонізацію" великого бізнесу в Україні і навряд чи зможе щось запропонувати Зеленському, - Forbes

Президент Джо Байден, який зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі 31 серпня, навряд чи завалить його подарунками і співатиме йому дифірамби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це пише видання Forbes.

Зазначається, що завдання президента Зеленського полягало в тому, щоб зробити Україну більш рівноправною, забрати економіку з рук кількох багатих бізнесменів, які щодня змагалися між собою на ринках і в ЗМІ.

"Кардинально ситуація змінилася минулого року, після першого повного року Зеленського при владі. Але насправді проблеми України не пов’язані з ковідом. Згідно з даними Національного банку України, у 2020-му році сумарний відтік прямих іноземних інвестицій в Україну становив 868,2 мільйони доларів. У першому кварталі цього року, відтік капіталу становив 301 мільйон доларів. Такий обсяг відтоку є безпрецедентним. Востаннє щось схоже було 20 років тому. Кілька тижнів тому в інтерв’ю українській газеті один американський інвестор сказав, що проблема полягає у тому, що "неясно в якому керунку рухається ця країна"", - пише видання.

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Як зазначає автор матеріалу, корупція, політична конкуренція і звинувачення всередині українських адміністративних еліт і їх бізнес-класу, продовжують негативно впливати на суспільство.

"Для розвитку української економки це втрата, оскільки великі компанії запроваджують високі технології, створюють робочі місця, отримують доходи від експорту і платять податки… У жовтні 2019-го року Зеленський обіцяв і був схожий на свого уявного героя із серіалу "Слуга народу". І тоді він сказав, що "почне садити за ґрати колишніх корумпованих персонажів". Останнім часом ми вже чули таке у всіх пост-радянських країнах, тоді як уряди втрачають свій вплив і терпіння. Таким чином винних призначають без доказу їхньої винуватості. І багато людей, які стали жертвами таких суперечок, вам це підтвердять", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що Україна не є однією з кращих для інвестицій країн.

"Попри певні інвестиції та певне зростання, демонізація великого бізнесу, новий "олігархічний список" і популярна вимога "прикрутити гайки" дуже багатим людям країни стануть для Зеленського сильним ударом. З огляду на те, що Байден знає про все це, Вашингтон майже не має чого запропонувати Україна. Якщо взагалі щось повинен", - підсумував автор.

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