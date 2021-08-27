Байден знає про "демонізацію" великого бізнесу в Україні і навряд чи зможе щось запропонувати Зеленському, - Forbes
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Президент Джо Байден, який зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі 31 серпня, навряд чи завалить його подарунками і співатиме йому дифірамби.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це пише видання Forbes.
Зазначається, що завдання президента Зеленського полягало в тому, щоб зробити Україну більш рівноправною, забрати економіку з рук кількох багатих бізнесменів, які щодня змагалися між собою на ринках і в ЗМІ.
"Кардинально ситуація змінилася минулого року, після першого повного року Зеленського при владі. Але насправді проблеми України не пов’язані з ковідом. Згідно з даними Національного банку України, у 2020-му році сумарний відтік прямих іноземних інвестицій в Україну становив 868,2 мільйони доларів. У першому кварталі цього року, відтік капіталу становив 301 мільйон доларів. Такий обсяг відтоку є безпрецедентним. Востаннє щось схоже було 20 років тому. Кілька тижнів тому в інтерв’ю українській газеті один американський інвестор сказав, що проблема полягає у тому, що "неясно в якому керунку рухається ця країна"", - пише видання.
Як зазначає автор матеріалу, корупція, політична конкуренція і звинувачення всередині українських адміністративних еліт і їх бізнес-класу, продовжують негативно впливати на суспільство.
"Для розвитку української економки це втрата, оскільки великі компанії запроваджують високі технології, створюють робочі місця, отримують доходи від експорту і платять податки… У жовтні 2019-го року Зеленський обіцяв і був схожий на свого уявного героя із серіалу "Слуга народу". І тоді він сказав, що "почне садити за ґрати колишніх корумпованих персонажів". Останнім часом ми вже чули таке у всіх пост-радянських країнах, тоді як уряди втрачають свій вплив і терпіння. Таким чином винних призначають без доказу їхньої винуватості. І багато людей, які стали жертвами таких суперечок, вам це підтвердять", - йдеться в повідомленні.
Видання зазначає, що Україна не є однією з кращих для інвестицій країн.
"Попри певні інвестиції та певне зростання, демонізація великого бізнесу, новий "олігархічний список" і популярна вимога "прикрутити гайки" дуже багатим людям країни стануть для Зеленського сильним ударом. З огляду на те, що Байден знає про все це, Вашингтон майже не має чого запропонувати Україна. Якщо взагалі щось повинен", - підсумував автор.
Будь ласка, зачекайте...
А можна приклад?
https://uprom.info/maps-business/
Найсмішніше, що інвестори готові були інвестувати в 14-му і 15-му тяжкі роки, але не готові у 20-му і 21-му з Зеленським.
Звісно, плюси вкотре розкажуть про величезний успіх найвеличнішого з президентів **********.
зеленого цвета
с запахом зеленого цвета
на ощупь-зеленого цвета
как дрысня после зеленых абрикос
Вот и все!! достижения поцЗедента
- и который выбирал то комуняк, то красных директоров, то 2-ды судимых енакиевских уголовников, то перевертышей с партии регионов, то шутов с Квартала-95..
Строили, строили и наконец построили серую зону..
Хоча, ти - той самий 73/43%зебіл, не втямив, коли ми тебе 2,5роки тому попереджали... І зараз не тямиш.
тех за кого я голосовал мудрый нарид всегда прокатывал с разгромным счетом где то 1.5 процентов
- последний раз это был Кошулинский.
- а так да, США ничего не порушили - кинуть тупых лохов это обычная международная практика, но перед этим этих лохов нужно разоружить..
Согласно данным Национального банка Украины, в 2020 году суммарный отток прямых иностранных инвестиций в Украину составил 868,2 миллиона долларов.
В первом квартале этого года, отток капитала составил 301 млн долларов.
Такой объем оттока является беспрецедентным.
Последний раз нечто подобное было 20 лет назад.
Несколько недель назад в интервью украинской газете один американский инвестор сказал, что проблема заключается в том, что "неясно в каком направлении движется эта страна", - пишет издание."
Источник: https://censor.net/ru/n3284831
Беня з Ахметом знають куди рухається країна.
Біля керма їхня маріонетка.
https://espreso.tv/prezident-zelenskiy-pryamue-do-vashingtona-klyuchove-pitannya-perekonati-spolucheni-shtati-investuvati-v-ukrainu
Демонізують великий бізнес Зеленський та його поплічники, роздувають пропагандонську істерію про свою небувалу "боротьбу" із олігархами.
Боротись потрібно із монополіями, але зелені цього не роблять.
Монополісти - їхні ляльководи.
"Коли Зеленський прийшов до влади, то за кілька місяців після цього... у 2020-му році ВВП України зменшився на 4%. Втім, проблеми української економіки є значно серйознішими, і вони були ще до пандемії COVID-19.
Кардинально ситуація змінилася минулого року, після першого повного року Зеленського при владі. Але насправді проблеми України не пов'язані з Ковідом.
Згідно з даними Національного банку України, у 2020-му році сумарний відтік прямих іноземних інвестицій в Україну склав 868,2 мільйони доларів. У першому кварталі цього року, відтік капіталу склав 301 мільйон доларів. Такий обсяг відтоку є безпрецедентним. Востаннє щось схоже було 20 років тому. Кілька тижнів тому в інтерв'ю українській газеті один американський інвестор сказав, що проблема полягає у тому, що "неясно в якому напрямку рухається ця країна".
Новий президент обіцяв нові обличчя в уряді. І цю обіцянку він виконав. Втім, ці нові обличчя були і є здебільшого недосвідченими, а в певних випадках і некомпетентними".
Економіка в Україні зросте якщо займатися нею, а не красти гроші в турборежимі , так зебенятко ?
Відновлення цілісності буде, якщо займатися армією, а не блеяти на переговорах.
Культурний простір розквітне, якщо створити умови, щоб митці давали якісний продукт, а не дурні шоу.
А у нас усюди - зелене шапіто.😒
Тож , як нам зможе допомогти США , якщо в нашій хаті суцільний безлад і дешеве шоу?
Чим менше чиновники лізуть своїми брудними лапами в економіку, тим краще вона розвивається. Чим менші можливості у чиновника впливати на бізнес, тим успішніше він працює.
Порошенко не занимает должность президента два с половиной года, и за то что сейчас творится, должен отвечать действующий президент
За чотири роки в Україні побудовано 207 нових заводів
Віктор Михайлович Пинзеник - вчений, економіст та політик. Професор, доктор економічних наук, заслужений економіст України. Був першим віцепрем'єром, віцепрем'єрміністром, міністром фінансів та міністром економіки у кількох українських урядах; народним депутатом України. Представляє державу у наглядовій раді публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України"
Тези Віктора Пинзеника з цієї програми Андрія Яніцького:
"У нас досі є певна недовіра до того, що відбувається у нас на очах. Бо старше покоління добре пам'ятає повністю порожні прилавки магазинів, а тут зараз наповнення таке - є товари, про які я навіть колись і не чув, не те, що не купував і не бачив. І це все робиться без участі держплану.
Але є спроба поправити це. Бо нібито чиновник це зробить краще, ніж це зроблять мільйони громадян у постійних контактах, пробуючи і знаходячи саме те, що потрібно людям, а не чиновникам. І роблять це в останні роки прекрасно. Якщо у нас в останні роки проблеми - то не в тій частині.
А загрози, які тут виникають - це приклад загроз: постійно поправити ціну. Фундаментальну основу, яка є в основі організації економічного життя. Тобто це ті рудименти старого, які, на жаль, чіпляються за нову систему. І до тих рудиментів я б ще відніс намагання створити з держави такого доброго батька, який про всіх потурбується, що є гарною байкою і гарною ілюзією - але, на жаль, на неї купуються громадяни (і молодого віку, в т.ч.).
Якщо говорити про ціну - це фундаментальна основа, це перша цеглинка нового економічного устрою. Якщо цю цеглинку пробують руйнувати - воно не одразу проявляється у якихось розвальних речах. Хоча час від часу ми бачимо, що спроби регулювати ціни призводять до того, що товар просто зникає.
Якщо пам'ятаєте, колись спробували, коли курс полетів, зупинити зростання цін на ліки. Зупинили. Але не тільки зростання цін, а й зупинили самі ліки. Тому що багато імпортних товарів перестали поставлятись на ринок України.Лібералізація цін - слова, яке дуже багато хто не любить і ненавидить, але вона не є причиною зростання цін. Може бути стабільною ціна на м'ясо, але м'яса не буде".
Більше читайте за вищенаведеною ссиллю.
Риба гниє з голови і процес інтенсивно продовжується. Про які інвестиції і курс держави мова?