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Новини Політика УкраїниЗа кордоном
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Байден (2317) бізнес (811) Зеленський (17415) інвестиції (543) США (14451)

Байден знає про "демонізацію" великого бізнесу в Україні і навряд чи зможе щось запропонувати Зеленському, - Forbes

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Байден знає про

Президент Джо Байден, який зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі 31 серпня, навряд чи завалить його подарунками і співатиме йому дифірамби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це пише видання Forbes.

Зазначається, що завдання президента Зеленського полягало в тому, щоб зробити Україну більш рівноправною, забрати економіку з рук кількох багатих бізнесменів, які щодня змагалися між собою на ринках і в ЗМІ.

"Кардинально ситуація змінилася минулого року, після першого повного року Зеленського при владі. Але насправді проблеми України не пов’язані з ковідом. Згідно з даними Національного банку України, у 2020-му році сумарний відтік прямих іноземних інвестицій в Україну становив 868,2 мільйони доларів. У першому кварталі цього року, відтік капіталу становив 301 мільйон доларів. Такий обсяг відтоку є безпрецедентним. Востаннє щось схоже було 20 років тому. Кілька тижнів тому в інтерв’ю українській газеті один американський інвестор сказав, що проблема полягає у тому, що "неясно в якому керунку рухається ця країна"", - пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Зеленського і Байдена призначена на найбільш "мертвий" тиждень у політичному календарі. Лідер України поїде додому із запевненнями у дружбі і підтримки, - Forbes

Як зазначає автор матеріалу, корупція, політична конкуренція і звинувачення всередині українських адміністративних еліт і їх бізнес-класу, продовжують негативно впливати на суспільство.

"Для розвитку української економки це втрата, оскільки великі компанії запроваджують високі технології, створюють робочі місця, отримують доходи від експорту і платять податки… У жовтні 2019-го року Зеленський обіцяв і був схожий на свого уявного героя із серіалу "Слуга народу". І тоді він сказав, що "почне садити за ґрати колишніх корумпованих персонажів". Останнім часом ми вже чули таке у всіх пост-радянських країнах, тоді як уряди втрачають свій вплив і терпіння. Таким чином винних призначають без доказу їхньої винуватості. І багато людей, які стали жертвами таких суперечок, вам це підтвердять", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що Україна не є однією з кращих для інвестицій країн.

"Попри певні інвестиції та певне зростання, демонізація великого бізнесу, новий "олігархічний список" і популярна вимога "прикрутити гайки" дуже багатим людям країни стануть для Зеленського сильним ударом. З огляду на те, що Байден знає про все це, Вашингтон майже не має чого запропонувати Україна. Якщо взагалі щось повинен", - підсумував автор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Байден зустрінуться 31 серпня. Передбачено розширений формат і переговори віч-на-віч, - Кулеба. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Так зекрыса нас на 20лет назад оттянула?как неожиданно ...
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27.08.2021 10:46
+16
Оманские инвестиции
зеленого цвета
с запахом зеленого цвета
на ощупь-зеленого цвета
как дрысня после зеленых абрикос
Вот и все!! достижения поцЗедента
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27.08.2021 10:46
+14
Зеленський обрав невдалий час для поїздки. Тож і результатів буде пшик.
Звісно, плюси вкотре розкажуть про величезний успіх найвеличнішого з президентів **********.
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27.08.2021 10:45
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"Для развития украинской экономки это потеря, поскольку крупные компании вводят высокие технологии, создают рабочие места, получают доходы от экспорта и платят налоги..."



А можна приклад?
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27.08.2021 10:42 Відповісти
Перед визитом Зеленского в США - русня завалила своими заказными статейками весь американский интернет, в том числе и продажный Forbes у которого ценники за размещение статей висят прямо на сайте...
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27.08.2021 10:44 Відповісти
ЗЕ-лефил на приёме у Байдена в Белом доме....
Байден знает о "демонизации" большого бизнеса в Украине и вряд ли сможет что-то предложить Зеленскому, - Forbes - Цензор.НЕТ 1191
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27.08.2021 10:57 Відповісти
Спецоперация ЗЕДЕГЕНЕРАТА «зелёнка» № 2 ЧАУСГЕЙТ Как ВСЕГДА 🤢🤢🤢💩💩💩угадились СЛУГИ 😈👹😈👹
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27.08.2021 10:55 Відповісти
Гы .... очевидно имеет ввиду зелёную энергетику, не иначе Байден знає про "демонізацію" великого бізнесу в Україні і навряд чи зможе щось запропонувати Зеленському, - Forbes - Цензор.НЕТ 5297
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27.08.2021 11:15 Відповісти
А в чому проблема пошукати?
https://uprom.info/maps-business/
Найсмішніше, що інвестори готові були інвестувати в 14-му і 15-му тяжкі роки, але не готові у 20-му і 21-му з Зеленським.
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27.08.2021 13:06 Відповісти
Зеленський обрав невдалий час для поїздки. Тож і результатів буде пшик.
Звісно, плюси вкотре розкажуть про величезний успіх найвеличнішого з президентів **********.
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27.08.2021 10:45 Відповісти
Та він не обирав,то призначили йому аудієнцію.
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27.08.2021 10:51 Відповісти
Что ОНО ТУПОСДЕЛАННОЕ НИЧТОЖЕСТВО МОГЛО ВЫБИРАТЬ ?
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27.08.2021 10:57 Відповісти
та ничё. главзебил снова пописает в глаза своим прыхыльныкам зряплатой в 4000 уе, очищением МВД от Авакова, и те схавают.
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27.08.2021 10:54 Відповісти
" Зеленський серед трьох основних досягнень на посаді Глави держави назвав суб'єктивізацію України у світі, будівництво інфраструктури та сильну армію. " Байден знає про "демонізацію" великого бізнесу в Україні і навряд чи зможе щось запропонувати Зеленському, - Forbes - Цензор.НЕТ 8719 Байден знає про "демонізацію" великого бізнесу в Україні і навряд чи зможе щось запропонувати Зеленському, - Forbes - Цензор.НЕТ 5071 Байден знає про "демонізацію" великого бізнесу в Україні і навряд чи зможе щось запропонувати Зеленському, - Forbes - Цензор.НЕТ 8573
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27.08.2021 11:06 Відповісти
Оманские инвестиции
зеленого цвета
с запахом зеленого цвета
на ощупь-зеленого цвета
как дрысня после зеленых абрикос
Вот и все!! достижения поцЗедента
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27.08.2021 10:46 Відповісти
Так зекрыса нас на 20лет назад оттянула?как неожиданно ...
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27.08.2021 10:46 Відповісти
нас тянул мудрый украинский нарид, который протестовал против захода натовских кораблей в Украину - помните?
- и который выбирал то комуняк, то красных директоров, то 2-ды судимых енакиевских уголовников, то перевертышей с партии регионов, то шутов с Квартала-95..
Строили, строили и наконец построили серую зону..
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27.08.2021 10:56 Відповісти
себе, строїтель, не забувай.
Хоча, ти - той самий 73/43%зебіл, не втямив, коли ми тебе 2,5роки тому попереджали... І зараз не тямиш.
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27.08.2021 11:05 Відповісти
я о себе помню - и не разу не голосовал за тех кого выбрал мудрый нарид..
тех за кого я голосовал мудрый нарид всегда прокатывал с разгромным счетом где то 1.5 процентов
- последний раз это был Кошулинский.
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27.08.2021 11:10 Відповісти
Не было никакого Кошулинского во втором туре...знаете чем мы отличаемся?если бы второй тур был зебоба и Кошулинский,то я бы подняла дупу и пошла голосовать за вашего,т к никогда бы не отморозилась в угоду пуйлу,чтоб ослабить свою воюющую страну,дав выбрать в главнокомандующие "рассмеши комика"-поэтому вам гордится совсем нечем.
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27.08.2021 11:15 Відповісти
мимо - я проголосовал за порошенко во 2-ом туре наступив себе на горло именно по тем причинам о которых вы написали..
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27.08.2021 11:17 Відповісти
Это всё "выбирали" СМИ еврейкой общины и СМИ представителей московской Орды, а что могут сделать украинские КРЕПОСТНЫЕ люди без своих СМИ ,ну правильно выбрать того Атамана ,которого им подсунут Байден знає про "демонізацію" великого бізнесу в Україні і навряд чи зможе щось запропонувати Зеленському, - Forbes - Цензор.НЕТ 8582
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27.08.2021 11:20 Відповісти
Була спостерігачем на багатьох виборах. Саме так і голосує наше населення.
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27.08.2021 11:36 Відповісти
Нехай подарує йому американську піаніну і відправить пенделем додому.
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27.08.2021 10:47 Відповісти
и будапештский меморандум - пускай подтерется им вместе с мудрым наридом.. Байден знает о "демонизации" большого бизнеса в Украине и вряд ли сможет что-то предложить Зеленскому, - Forbes - Цензор.НЕТ 7237
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27.08.2021 10:58 Відповісти
Знов за рибу гроші. США порушили цей меморандум?
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27.08.2021 11:02 Відповісти
США положили эмбарго на поставку вооружений в Украину в 2014-ом и вместе с другими "гарантами" закликали Украину не оказывать сопротивления в Крыму..
- а так да, США ничего не порушили - кинуть тупых лохов это обычная международная практика, но перед этим этих лохов нужно разоружить..
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27.08.2021 11:06 Відповісти
Меморандум це договір про ненапад. Не маніпулюй.
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27.08.2021 11:08 Відповісти
Почему вы никогда не читаете те документы о которых речь ведёте? Там всего 6 пунктов, неужели так сложно? Договор про ненапад меж кем заключался?
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27.08.2021 11:28 Відповісти
Тут мова іде про США. Байден знає про "демонізацію" великого бізнесу в Україні і навряд чи зможе щось запропонувати Зеленському, - Forbes - Цензор.НЕТ 3922
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27.08.2021 11:38 Відповісти
Тут мова идет о международном юридическом документе. Вы сможете хотя бы определится бм нарушен или нет?
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27.08.2021 11:46 Відповісти
Меморнадум - это не Договор... это ближе к "протоколу намерений".
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27.08.2021 12:06 Відповісти
аякже. Бо зебіли вважають (вони так прочитали той меморандум), що американці і солдати НАТО мають воювати за недоторканність кордонів України. У всяк випадку, щоб не вони самі, бо вони, зебіли, криворукі.
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27.08.2021 11:09 Відповісти
_Сам по себе этот меморандум и есть самый грандиозный кидок в истории человечества! Тормоз! Выдурить ЯО в обмен на никчемную бумажку - это бессовестный кидок, сознательно совершённый совершенно аморальными подлецами!
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27.08.2021 11:11 Відповісти
"Кардинально ситуация изменилась в прошлом году, после первого полного года Зеленского у власти. Но на самом деле проблемы Украины не связаны с Ковидом.
Согласно данным Национального банка Украины, в 2020 году суммарный отток прямых иностранных инвестиций в Украину составил 868,2 миллиона долларов.
В первом квартале этого года, отток капитала составил 301 млн долларов.
Такой объем оттока является беспрецедентным.
Последний раз нечто подобное было 20 лет назад.
Несколько недель назад в интервью украинской газете один американский инвестор сказал, что проблема заключается в том, что "неясно в каком направлении движется эта страна", - пишет издание."

Источник: https://censor.net/ru/n3284831

Беня з Ахметом знають куди рухається країна.
Біля керма їхня маріонетка.
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27.08.2021 10:52 Відповісти
А в чем статья не права?Все бьіло ясно когда Коломойский вернулся
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27.08.2021 10:52 Відповісти
задовго, до того, як... Насправді, це стало ясно десь в середині січня 2019-го, одразу після того, як Зе на Новий рік на беніному Г+Г оголосив свій похід в преЗЕденти
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27.08.2021 11:54 Відповісти
То требуют бороться с олигархами, то обзывают эту боротьбу "демонизацией большого бизнеса". Можно конкретнее, чего вы хотите?

Байден знает о "демонизации" большого бизнеса в Украине и вряд ли сможет что-то предложить Зеленскому, - Forbes - Цензор.НЕТ 8364
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27.08.2021 10:53 Відповісти
Почитайте оригінальну статтю на Еспресо

https://espreso.tv/prezident-zelenskiy-pryamue-do-vashingtona-klyuchove-pitannya-perekonati-spolucheni-shtati-investuvati-v-ukrainu

Демонізують великий бізнес Зеленський та його поплічники, роздувають пропагандонську істерію про свою небувалу "боротьбу" із олігархами.
Боротись потрібно із монополіями, але зелені цього не роблять.
Монополісти - їхні ляльководи.
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27.08.2021 11:03 Відповісти
инвестиционная няня нужна?
Байден знает о "демонизации" большого бизнеса в Украине и вряд ли сможет что-то предложить Зеленскому, - Forbes - Цензор.НЕТ 974
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27.08.2021 10:54 Відповісти
Петру Байден знает что предложить. А писяграю...разве что свалить с должности и не мешать взрослым развивать Украину.
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27.08.2021 10:56 Відповісти
Уже фЬсо нормально. Вава пропонує бізнесу йти в політику. І це ні краплі не корупція і не олігархізація.
Байден знає про "демонізацію" великого бізнесу в Україні і навряд чи зможе щось запропонувати Зеленському, - Forbes - Цензор.НЕТ 5232
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27.08.2021 11:00 Відповісти
Какае дифирамбы от Байдена? Президент США еще раз напомнит этому ЗЕбанутому недомерку, что его место у параши.
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27.08.2021 11:00 Відповісти
Із статі, щоб було зрозуміліше:
"Коли Зеленський прийшов до влади, то за кілька місяців після цього... у 2020-му році ВВП України зменшився на 4%. Втім, проблеми української економіки є значно серйознішими, і вони були ще до пандемії COVID-19.

Кардинально ситуація змінилася минулого року, після першого повного року Зеленського при владі. Але насправді проблеми України не пов'язані з Ковідом.
Згідно з даними Національного банку України, у 2020-му році сумарний відтік прямих іноземних інвестицій в Україну склав 868,2 мільйони доларів. У першому кварталі цього року, відтік капіталу склав 301 мільйон доларів. Такий обсяг відтоку є безпрецедентним. Востаннє щось схоже було 20 років тому. Кілька тижнів тому в інтерв'ю українській газеті один американський інвестор сказав, що проблема полягає у тому, що "неясно в якому напрямку рухається ця країна".
Новий президент обіцяв нові обличчя в уряді. І цю обіцянку він виконав. Втім, ці нові обличчя були і є здебільшого недосвідченими, а в певних випадках і некомпетентними".
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27.08.2021 11:01 Відповісти
Тобто , Форбс натякає - зустріч Байдена і ЗЕбіла зарані - безперспективна ,, то на біса взагалі туди їхати . !? Байден знає про "демонізацію" великого бізнесу в Україні і навряд чи зможе щось запропонувати Зеленському, - Forbes - Цензор.НЕТ 3765 .
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27.08.2021 11:10 Відповісти
Нехай їде , інакше почнеться істерика і знову у всьому звинуватить Порошенка 😀
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27.08.2021 11:19 Відповісти
_Де-факто президед бла-бла-блайден неизменно и последовательно действует в интересах кремля - ещё со времён "миротворца", а может и раньше.
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27.08.2021 11:17 Відповісти
Пишу про це не вперше :
Економіка в Україні зросте якщо займатися нею, а не красти гроші в турборежимі , так зебенятко ?
Відновлення цілісності буде, якщо займатися армією, а не блеяти на переговорах.
Культурний простір розквітне, якщо створити умови, щоб митці давали якісний продукт, а не дурні шоу.
А у нас усюди - зелене шапіто.😒
Тож , як нам зможе допомогти США , якщо в нашій хаті суцільний безлад і дешеве шоу?
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27.08.2021 11:23 Відповісти
В Україні всі хто був при владі займалися економікою. Найкращий стан був тоді, коли політики займалися одне другим і їм не вистачало часу займатися економікою.
Чим менше чиновники лізуть своїми брудними лапами в економіку, тим краще вона розвивається. Чим менші можливості у чиновника впливати на бізнес, тим успішніше він працює.
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27.08.2021 11:55 Відповісти
Показово, як прихильники Порошенко та кацапня злилися в єдиному екстазі стосовно проблем у відносинах України та США. Для обох сторін, чим гірше- тим краще.
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27.08.2021 11:51 Відповісти
Тебе написали причину проблемы в этих отношения, но у тебя перед буквами везде Порошенко мерещится.
Порошенко не занимает должность президента два с половиной года, и за то что сейчас творится, должен отвечать действующий президент
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27.08.2021 12:08 Відповісти
я бачу тільки одну причину- незакрита справа по Бурісмі.
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27.08.2021 13:35 Відповісти
За Порошенка побудовано більше 200 нових заводів та мільярди інвестицій, за Зеленського Укравтодор пилить по 200 млрд грн, збиткові держпідприємства, яким грошей на вугілля немає та віддок інвестицій. То може з твоїх кишень наповнимо розкрадений бюджет, Кінь?
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27.08.2021 13:21 Відповісти
ага, про 144+ рехворм забули згадати.
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27.08.2021 13:34 Відповісти
Так а по суті є що сказати? Чи зовсім осліп?
За чотири роки в Україні побудовано 207 нових заводів
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27.08.2021 13:42 Відповісти
200 заводів? Байден знає про "демонізацію" великого бізнесу в Україні і навряд чи зможе щось запропонувати Зеленському, - Forbes - Цензор.НЕТ 7721 мільярди інвестицій? Байден знає про "демонізацію" великого бізнесу в Україні і навряд чи зможе щось запропонувати Зеленському, - Forbes - Цензор.НЕТ 1611 тоді чому Польщу заполонили українські робітники якщо такий прогрес в економіці на батьківщині?
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27.08.2021 14:22 Відповісти
Байдену пох, он сказки на 1+1 не слушает
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27.08.2021 12:05 Відповісти
Це старий бот , який завжди підспівує тим , хто платить 😀
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27.08.2021 12:29 Відповісти
Охметов может ещё и не разрешит Бубочке лететь в Вашингтон ...
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27.08.2021 12:31 Відповісти
В ефірі програми "Еспресо: капітал" на телеканалі "Еспресо" Віктор Пинзеник говорив про перехід української економіки від планової до ринкової, про запровадження гривні, приватизацію і земельну реформу. Ведучий програми - економічний оглядач Андрій Яніцький. Назва статті за силлю "Українці не готові витягнути гроші з-під матраца та інвестувати в українську економіку, бо страшно, бояться втратити гроші".
Віктор Михайлович Пинзеник - вчений, економіст та політик. Професор, доктор економічних наук, заслужений економіст України. Був першим віцепрем'єром, віцепрем'єрміністром, міністром фінансів та міністром економіки у кількох українських урядах; народним депутатом України. Представляє державу у наглядовій раді публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України"
Тези Віктора Пинзеника з цієї програми Андрія Яніцького:
"У нас досі є певна недовіра до того, що відбувається у нас на очах. Бо старше покоління добре пам'ятає повністю порожні прилавки магазинів, а тут зараз наповнення таке - є товари, про які я навіть колись і не чув, не те, що не купував і не бачив. І це все робиться без участі держплану.
Але є спроба поправити це. Бо нібито чиновник це зробить краще, ніж це зроблять мільйони громадян у постійних контактах, пробуючи і знаходячи саме те, що потрібно людям, а не чиновникам. І роблять це в останні роки прекрасно. Якщо у нас в останні роки проблеми - то не в тій частині.
А загрози, які тут виникають - це приклад загроз: постійно поправити ціну. Фундаментальну основу, яка є в основі організації економічного життя. Тобто це ті рудименти старого, які, на жаль, чіпляються за нову систему. І до тих рудиментів я б ще відніс намагання створити з держави такого доброго батька, який про всіх потурбується, що є гарною байкою і гарною ілюзією - але, на жаль, на неї купуються громадяни (і молодого віку, в т.ч.).
Якщо говорити про ціну - це фундаментальна основа, це перша цеглинка нового економічного устрою. Якщо цю цеглинку пробують руйнувати - воно не одразу проявляється у якихось розвальних речах. Хоча час від часу ми бачимо, що спроби регулювати ціни призводять до того, що товар просто зникає.
Якщо пам'ятаєте, колись спробували, коли курс полетів, зупинити зростання цін на ліки. Зупинили. Але не тільки зростання цін, а й зупинили самі ліки. Тому що багато імпортних товарів перестали поставлятись на ринок України.Лібералізація цін - слова, яке дуже багато хто не любить і ненавидить, але вона не є причиною зростання цін. Може бути стабільною ціна на м'ясо, але м'яса не буде".

Більше читайте за вищенаведеною ссиллю.
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27.08.2021 12:54 Відповісти
Коли представники влади говорять про міл'ярди під матрацами українців, я відповідаю що, тих українців ми бачимо кожного дня на телеекранах. Міл'ярди виключно під матрацами суддів, прокурорів, мерів та вищих чиновників. Звичайні українці мають хіба що на похорони.
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27.08.2021 13:39 Відповісти
Єдине як можна описати країну після 19-го це бєспрєдєл, корупція, 100% свої кумовья і кривляння гундосого по ТВ. Чим далі тим силові структури, окремі чиновники і спонсори владної партії втрачають береги від своєї безкарності.
Риба гниє з голови і процес інтенсивно продовжується. Про які інвестиції і курс держави мова?
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27.08.2021 13:39 Відповісти
Власне після відставки Смолія з Нацбанку і розформування юрвідділу що займався Приватом, очевидно щоб прикрити жопу Коломойського по у міжнародних судах, яку ще оцінку можуть дати Байден і інвестори цій країні.
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27.08.2021 13:57 Відповісти
Нажаль, справа не в гундосому, а в пост-совковому населенні.
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27.08.2021 14:27 Відповісти
знову не той народ попався?
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27.08.2021 15:11 Відповісти
Не той, уяви собі? Кожен перший верещить що всіх більш менш багатих треба посадить, і все відібрать. Кого не візьми.
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27.08.2021 15:57 Відповісти
Ну правильно, у нас же кожна мавпа верещить про "бариг", і ненавидить будь кого у кого є гроші, одразу задають дуже "логічні" питання аля - А на якому це заводі він їх заробив слюсарем, чи вантажником? У нас же будь хто багатший за попа одразу "олігарх". А чи мало кого вони оберуть завтра, а люди свої гроші вкладати в будівництво якогось заводу, щоб потім у нього його забрали комуняки, не хотять.
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27.08.2021 14:26 Відповісти
 
 