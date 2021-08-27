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Пандемія COVID-19 триватиме ще від двох до п'яти років, - головний санлікар Кузін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Пандемія COVID-19 триватиме ще від двох до п'яти років, - головний санлікар Кузін

Заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Ігор Кузін прогнозує, що пандемія COVID-19 може тривати ще від двох до п'яти років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санлікар повідомив в інтерв'ю "BBC News Україна"

"Цього року це точно не закінчиться. Вірус швидко мутує і кожен місяць ми можемо стикатися з новими штамами. Але і наука не стоїть на місці, з'являються нові вакцини.

Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Ще не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді якої універсальної щеплення, або лікування ", - сказав він.

Також Кузін додав, що маски будуть залишатися ще досить довго. Можливо, до останніх днів подолання пандемії в світі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Україні: вперше з початку літа кількість інфікованих за добу перевищила 2000 осіб, померли - 66

"Маски є досить ефективним профілактичним засобом до всієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Маски рекомендовані в приміщеннях і навіть для вакцинованих людей. Це простий і ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу", - зазначив головний санлікар.

Нагадаємо, на початку пандемії коронавірусу епідеміологи припускали, що вона триватиме мінімум 2 роки, поки не буде створена вакцина. Однак, незважаючи на повсюдну вакцинацію, коронавірус продовжує поширюватися і мутує.

Читайте: В Україні встановили новий рекорд за кількістю щеплень проти COVID-19 за добу - 173,4 тис. осіб

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Это обычное ОРВЗ. Как и грипп, это навсегда, и как и от гриппа прививки будут крайне малоэффективны, что уже доказано опытом полностью привитых стран где все равно продолжают болеть в тех же объемах что и в не привитых странах.
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27.08.2021 11:07
+7
В Украине сложилась ситуация, когда руководители предприятий, различных бизнесовых организаций принуждают к вакцинации, именно принуждают. Ситуация такая, что либо ты делаешь вакцинацию-утилизацию, либо увольняйся. Законы о труде, права людей, Конституция Украины-всё перечёркнуто и выкинуто на мусорку... Народ, как стадо, идёт на "убой". И уже никто не говорит, что вакцины проходят третью стадию испытаний, что от этих новомодных вакцин очень много побочки, а весь народ в качестве испытуемых..., причём совершенно бесплатно, а вот за тесты-плати и как можно больше. Я думаю, что никого не заботит здоровье людей, тут речь только о деньгах.

Что нам говорит Статья 28. Конституции

Каждый имеет право на уважение его достоинства.

Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или унижающему его достоинство обращению либо наказанию.

Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

А что говорят другие статьи Конституции?...

Статья 21.Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы.

Статья 22. Права и свободы человека и гражданина, закрепленные настоящей Конституцией, не являются исчерпывающими.

Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены.

При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

А у нас что??? Украину поделили на ЗОНЫ...

Новомодные вакцины от "короны", паспорта вакцинации, тесты, маски. Без этих атрибутов ты никто и ничто, и даже хлеба не имеешь права купить-тебе его просто не продадут...
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27.08.2021 11:06
+7
И главное что находятся адепты барановируса которые все это еще и приветствуют. И я не про тез кто имеет с этого бабки и их платных ботов нагоняющих истерию, а про реальных дебилов которые хотят всех опустить до своего же уровня.
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27.08.2021 11:10
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Пандемія прийшла з бідосею і піде разом з ним.
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27.08.2021 10:59 Відповісти
Пандемия COVID-19 продлится еще от двух до пяти лет, - главный санврач Кузин - Цензор.НЕТ 1423
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27.08.2021 11:05 Відповісти
Пусть уйдёт всё плохое и тормозящее с Украины! Пандемия COVID-19 продлится еще от двух до пяти лет, - главный санврач Кузин - Цензор.НЕТ 3471
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27.08.2021 11:03 Відповісти
В Украине сложилась ситуация, когда руководители предприятий, различных бизнесовых организаций принуждают к вакцинации, именно принуждают. Ситуация такая, что либо ты делаешь вакцинацию-утилизацию, либо увольняйся. Законы о труде, права людей, Конституция Украины-всё перечёркнуто и выкинуто на мусорку... Народ, как стадо, идёт на "убой". И уже никто не говорит, что вакцины проходят третью стадию испытаний, что от этих новомодных вакцин очень много побочки, а весь народ в качестве испытуемых..., причём совершенно бесплатно, а вот за тесты-плати и как можно больше. Я думаю, что никого не заботит здоровье людей, тут речь только о деньгах.

Что нам говорит Статья 28. Конституции

Каждый имеет право на уважение его достоинства.

Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или унижающему его достоинство обращению либо наказанию.

Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

А что говорят другие статьи Конституции?...

Статья 21.Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы.

Статья 22. Права и свободы человека и гражданина, закрепленные настоящей Конституцией, не являются исчерпывающими.

Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены.

При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

А у нас что??? Украину поделили на ЗОНЫ...

Новомодные вакцины от "короны", паспорта вакцинации, тесты, маски. Без этих атрибутов ты никто и ничто, и даже хлеба не имеешь права купить-тебе его просто не продадут...
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27.08.2021 11:06 Відповісти
И главное что находятся адепты барановируса которые все это еще и приветствуют. И я не про тез кто имеет с этого бабки и их платных ботов нагоняющих истерию, а про реальных дебилов которые хотят всех опустить до своего же уровня.
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27.08.2021 11:10 Відповісти
Україна мавпує Європу та Америку.
Коли я писала про всі примуси, які тут, то багато хто гигикав і не сприймав. Більше того, не вірили і не вірять, звинувачують у брехні.
Постійно кажу, що це - порушення прав людей.
Ні, верещать, що це - "турбота" і все можна.
А тепер, коли дійшло до вас - от і подивіться.
Тільки в різних країнах люди масово виходять на протести.
А в Україні - мовчать.
Штрикаються, аби не втратити роботу.
Мені розказували, я в курсі.
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27.08.2021 17:15 Відповісти
Добра турбота: другий рік не всі можуть кардіограму собі зробити, днями знов зіткнулась, довелося робити в частній, і пенсам теж так: або транспортом хз куди, або в частну.
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27.08.2021 18:16 Відповісти
Привіт, Меркаво. Але чому відмовляють у державних ? І якщо лікар дає направлення - то ?
Скільки коштує у приватній клініці кардіограма ?
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28.08.2021 07:19 Відповісти
Привіт, не те, шо відмовляють, але без кардіолога цією кардіограмою можна зад підтерти. А з кардіологами якийсь напряг, в моєму випадку, принаймні - у відпустці, запасного нема. А ті, хто прив'язаний до амбулаторій - треба спочатку отримати направлення, а потім все одно кудись їхати, ще й не одразу швидко потрапиш на прийом. Трохи легше тим, хто живе поруч з полікліниками. Ціни в приватних - 100-300 грн.
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28.08.2021 08:31 Відповісти
За несколько десятков лет, государства не переживали о здоровье граждан,а тут "опомнились"-не верю!
Сплошная ложь, профанация, подмена понятий,полное беззаконие и попрание Конституционных прав.
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15.10.2021 08:52 Відповісти
Это обычное ОРВЗ. Как и грипп, это навсегда, и как и от гриппа прививки будут крайне малоэффективны, что уже доказано опытом полностью привитых стран где все равно продолжают болеть в тех же объемах что и в не привитых странах.
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27.08.2021 11:07 Відповісти
Ви мікробіологи? Вірусологи? Імунологи?
Чи водії маршрутки?
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27.08.2021 14:51 Відповісти
Я здравомыслящий человек. А вы ковид-бот и я мешаю вам сеять панику?
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27.08.2021 17:41 Відповісти
Тобто в цій області знань дилетант, максимум самоучка. І чомусь думаєте, що розумніші за інших.
Ну або козачок московський, який хоче, щоб і в Україні було по 800 смертей за день?
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27.08.2021 18:36 Відповісти
"І чомусь думаєте, що розумніші за інших" По первых, давайте вы не будете приписывать мне свои домыслы и говорить что я якобы думаю? Отсутствие медицинской корочки никак не мешает мне анализировать информацию и статистику и делать выводы. Во вторых, почему вы вдруг решили что прививка шмурдяка хоть как-то остановит ковид? В Израиле не остановила, в США и Британии не остановила, а в Украине остановит? С чего это вдруг?
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27.08.2021 18:45 Відповісти
Не поддерживаю конспирологические идеи, но вообще можно было бы неплохой бизнес-план составить. Выпускать с определенной периодичностью из лабораторий вирусы, а потом фармкомпании будут продавать всем государствам вакцины за деньги налогоплательщиков
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27.08.2021 11:08 Відповісти
за слова не привыкли отвечать - так как и Гебрейесус - высрал шо Китай безопасен, потом обосрался и высрал шо надо бы и исследовать - послали, высрал что вирус ну никак не мог быть естественным - Трамп послал - высрал что надо учитывать все версии.....(фото Сралина - "ггастгелять")
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27.08.2021 11:08 Відповісти
Он слишком много знал !
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27.08.2021 11:11 Відповісти
Просто физиономия врача Кузина честная как у мошеника на доверии,так и хочется пять гривен подать на благое дело. Вот и выпускают этого скоромоха,может поверят некоторые сильно озабоченые своим здоровьем
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27.08.2021 11:51 Відповісти
Барановирусным не надо обоснований сказаного им достаточно ,Цаб-цабе ' от гуру врача Кузина. Главная беда от голосующего невежества, если раньше им слово никто не давал то либиральная клика демократов выпустила их на волю. И теперь не знает как избавить их влияние на управление обществом,ведь их большинство и едят много. Просвещать это муторно и долго . Решили уколоть и слишком умных тоже,ради свего спокойствия.
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27.08.2021 11:39 Відповісти
Сначала говорили пол года, потом год.. потом два.., потом три.. теперь еще от двух до пяти.. Да уж лучше сразу сказать на 10 -15, ну что б уж очередной раз потом вновь не вводить коррективы.
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27.08.2021 11:39 Відповісти
Лучше задайте вопрос:А откуда они знают сроки?Откуда эти сроки взялись вообще?
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15.10.2021 08:49 Відповісти
Выдержит ли малый и средний бизнес еще 5 лет локдаунов? Хватит ли у МСБ запаса экономической прочности? Или после пандемии останутся одни мальтинейшанал компани, а все остальные будут их наймитами?
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27.08.2021 13:43 Відповісти
 
 