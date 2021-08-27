Пандемія COVID-19 триватиме ще від двох до п'яти років, - головний санлікар Кузін
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Ігор Кузін прогнозує, що пандемія COVID-19 може тривати ще від двох до п'яти років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санлікар повідомив в інтерв'ю "BBC News Україна"
"Цього року це точно не закінчиться. Вірус швидко мутує і кожен місяць ми можемо стикатися з новими штамами. Але і наука не стоїть на місці, з'являються нові вакцини.
Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Ще не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді якої універсальної щеплення, або лікування ", - сказав він.
Також Кузін додав, що маски будуть залишатися ще досить довго. Можливо, до останніх днів подолання пандемії в світі.
"Маски є досить ефективним профілактичним засобом до всієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Маски рекомендовані в приміщеннях і навіть для вакцинованих людей. Це простий і ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу", - зазначив головний санлікар.
Нагадаємо, на початку пандемії коронавірусу епідеміологи припускали, що вона триватиме мінімум 2 роки, поки не буде створена вакцина. Однак, незважаючи на повсюдну вакцинацію, коронавірус продовжує поширюватися і мутує.
Будь ласка, зачекайте...
Что нам говорит Статья 28. Конституции
Каждый имеет право на уважение его достоинства.
Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или унижающему его достоинство обращению либо наказанию.
Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
А что говорят другие статьи Конституции?...
Статья 21.Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы.
Статья 22. Права и свободы человека и гражданина, закрепленные настоящей Конституцией, не являются исчерпывающими.
Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены.
При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.
А у нас что??? Украину поделили на ЗОНЫ...
Новомодные вакцины от "короны", паспорта вакцинации, тесты, маски. Без этих атрибутов ты никто и ничто, и даже хлеба не имеешь права купить-тебе его просто не продадут...
Коли я писала про всі примуси, які тут, то багато хто гигикав і не сприймав. Більше того, не вірили і не вірять, звинувачують у брехні.
Постійно кажу, що це - порушення прав людей.
Ні, верещать, що це - "турбота" і все можна.
А тепер, коли дійшло до вас - от і подивіться.
Тільки в різних країнах люди масово виходять на протести.
А в Україні - мовчать.
Штрикаються, аби не втратити роботу.
Мені розказували, я в курсі.
Скільки коштує у приватній клініці кардіограма ?
Сплошная ложь, профанация, подмена понятий,полное беззаконие и попрание Конституционных прав.
Чи водії маршрутки?
Ну або козачок московський, який хоче, щоб і в Україні було по 800 смертей за день?