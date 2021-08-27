Пандемія COVID-19 триватиме ще від двох до п'яти років, - головний санлікар Кузін

Заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Ігор Кузін прогнозує, що пандемія COVID-19 може тривати ще від двох до п'яти років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санлікар повідомив в інтерв'ю "BBC News Україна"

"Цього року це точно не закінчиться. Вірус швидко мутує і кожен місяць ми можемо стикатися з новими штамами. Але і наука не стоїть на місці, з'являються нові вакцини.

Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Ще не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді якої універсальної щеплення, або лікування ", - сказав він.

Також Кузін додав, що маски будуть залишатися ще досить довго. Можливо, до останніх днів подолання пандемії в світі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Україні: вперше з початку літа кількість інфікованих за добу перевищила 2000 осіб, померли - 66

"Маски є досить ефективним профілактичним засобом до всієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Маски рекомендовані в приміщеннях і навіть для вакцинованих людей. Це простий і ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу", - зазначив головний санлікар.

Нагадаємо, на початку пандемії коронавірусу епідеміологи припускали, що вона триватиме мінімум 2 роки, поки не буде створена вакцина. Однак, незважаючи на повсюдну вакцинацію, коронавірус продовжує поширюватися і мутує.

Читайте: В Україні встановили новий рекорд за кількістю щеплень проти COVID-19 за добу - 173,4 тис. осіб