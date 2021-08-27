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Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси, - ЗМІ

Літак президента України Володимира Зеленського, який прямував у молдавську столицю, не зміг сісти в Кишиневі через сильний туман і був змушений повернутися в Одесу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую", вранці президентський Airbus A319 приземлився в нашому аеропорту.

Зараз в Одесі сідає борт Air Moldova, який летів у Кишинів з Анталії.

Нагадаємо, Зеленський має взяти участь у заходах, присвячених дню незалежності Республіки Молдова.

Також читайте: Міст між Україною і Молдовою почали будувати в Ямполі, - Укравтодор. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+96
Хай звиздует в Курортное, которое за Затокой.
Оттуда на Кишинёв каждые 2 часа маршрутка идёт.
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27.08.2021 11:22
+66
Его Майя нахер послала. Кому нужен этот зеленый, ссыкливый поц?
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27.08.2021 11:22
+54
бедоносец... Майя, гони его, дурака, в три шеи!
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27.08.2021 11:22
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Молдаванам повезло, одесситам - не повезло.
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27.08.2021 12:07 Відповісти
"В Одессе море на одном из самых известных пляжей в Аркадии покрылось белой жижей." Источник: https://censor.net/ru/v3284828
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27.08.2021 12:08 Відповісти
The Mist, також перекл. як «Туман») - американський фільм жахів режисера Френка Дарабонта, знятий за повістю «Туман» Стівена Кінга. Сценарій також був ...
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27.08.2021 12:08 Відповісти
Туман в перекладі це Fog ,а Mist це явище подібне до туману але з різницею в видимості більше 1км
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27.08.2021 23:51 Відповісти
Fog and mist are both created by water droplets, differing only in their overall locations and density. Fog is a cloud that reaches ground level, even if that "ground" is a hill or mountaintop. Mist forms wherever water droplets are suspended in the air by temperature inversion, volcanic activity, or changes in humidity. Fog is denser than mist and tends to last longer. In terms of visibility, fog reduces it to less than one kilometer (0.6 miles), while mist can reduce visibility to between 1 and 2 kilometers (0.6 - 1.2 miles).
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28.08.2021 09:18 Відповісти
Йожик в тумані. Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3809
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27.08.2021 12:16 Відповісти
Та на лісапєті доїхати можна, Голий Бородька!)))
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27.08.2021 12:17 Відповісти
Twoman ... Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9664
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27.08.2021 12:24 Відповісти
вовавтумане
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27.08.2021 21:23 Відповісти
Машиной пусть едет, сказали в Молдове ))
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27.08.2021 12:27 Відповісти
Как Чауса возили так и его пусть возят. Не велика цаца!
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27.08.2021 12:32 Відповісти
В багажнике? Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8884 Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1880
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27.08.2021 12:49 Відповісти
Похоже его просто как Януковича в случае Мальтой ....
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27.08.2021 12:29 Відповісти
Він так в Штати полетить .
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27.08.2021 12:35 Відповісти
перемога-перемога
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27.08.2021 13:24 Відповісти
З Одеси можна і на таксі доїхати.
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27.08.2021 13:28 Відповісти
На лісапєдє нехай їде
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27.08.2021 13:35 Відповісти
Дык надо было на Смоленск двигать и там садиться. Иииииииииииэээххххххх, вот бы праздник в Украине был!!!Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1337
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27.08.2021 14:09 Відповісти
Та сідав би вже в Омані, там би перечекав.
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27.08.2021 14:33 Відповісти
В Молдове шаурма не то, что в Одессе.
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27.08.2021 14:39 Відповісти
Які ж гарні коменти, на рівні дворової гопоти. Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 712
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27.08.2021 14:47 Відповісти
яку тему підкинули, таке й згадується...майя, котра в грузії бесідувала нашвидкуруч, оман , туман, смоленськ...
не про томос жеж чи актрису дорослого кіно писати
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27.08.2021 15:01 Відповісти
Мы были в шаге от нового президента...
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27.08.2021 15:53 Відповісти
Як Зіробій і Федину тут багатьох , хто туман і літак згадує , Зеленський з радістю до суду потягнув би .
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28.08.2021 03:17 Відповісти
Що і Санду нхй відправила? А погода винна
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27.08.2021 16:24 Відповісти
Що і Санду нхй відправила? А погода винна
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27.08.2021 16:25 Відповісти
Господь отвернул это быдло от Молдавии.
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27.08.2021 17:25 Відповісти
Наверное в Молдове устроили дымовую завесу от греха по дальше.
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27.08.2021 18:01 Відповісти
Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8607
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27.08.2021 18:43 Відповісти
як шо я не помиляюсь, нещодавна президент молдови до києва на авто без ескорта спокійно добралась
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27.08.2021 19:30 Відповісти
даже туман против Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7467
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27.08.2021 20:46 Відповісти
Не судьба, мабуть.
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27.08.2021 22:13 Відповісти
Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана и был вынужден уйти в Одессу. Источник: https://censor.net/ru/n3284841

Його вже молдовани посилають на три букви Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8338
Дуже авторитетний кварталовець.
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27.08.2021 22:48 Відповісти
Природа вступилась , не пустила бідоносця
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27.08.2021 23:53 Відповісти
В Кабул хай летить .
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28.08.2021 03:38 Відповісти
Это знак!

ЗЕ, давай в Ростов!
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28.08.2021 11:14 Відповісти
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