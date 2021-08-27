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Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Літак президента України Володимира Зеленського, який прямував у молдавську столицю, не зміг сісти в Кишиневі через сильний туман і був змушений повернутися в Одесу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую", вранці президентський Airbus A319 приземлився в нашому аеропорту.
Зараз в Одесі сідає борт Air Moldova, який летів у Кишинів з Анталії.
Нагадаємо, Зеленський має взяти участь у заходах, присвячених дню незалежності Республіки Молдова.
Топ коментарі
+96 Zemych
показати весь коментар27.08.2021 11:22
+66 Igor Budnik b2adf589
показати весь коментар27.08.2021 11:22
+54 Rhodesian
показати весь коментар27.08.2021 11:22
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не про томос жеж чи актрису дорослого кіно писати
Його вже молдовани посилають на три букви
Дуже авторитетний кварталовець.
ЗЕ, давай в Ростов!