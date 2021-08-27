Літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси, - ЗМІ

Літак президента України Володимира Зеленського, який прямував у молдавську столицю, не зміг сісти в Кишиневі через сильний туман і був змушений повернутися в Одесу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую", вранці президентський Airbus A319 приземлився в нашому аеропорту.

Зараз в Одесі сідає борт Air Moldova, який летів у Кишинів з Анталії.

Нагадаємо, Зеленський має взяти участь у заходах, присвячених дню незалежності Республіки Молдова.

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