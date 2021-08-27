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Новини Політика України
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ВАКС повторно викликав Януковича в суд і переніс засідання з обрання йому запобіжного заходу на 4 жовтня

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВАКС повторно викликав Януковича в суд і переніс засідання з обрання йому запобіжного заходу на 4 жовтня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про повторний виклик експрезидента Віктора Януковича в суд і у зв'язку з цим переніс засідання з обрання йому запобіжного заходу у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" на 9:30 4 жовтня 2021 року.

Відповідне рішення ВАКС ухвалив у п'ятницю, частково задовольнивши клопотання захисту Януковича, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Слідчий суддя ухвалив клопотання адвоката ... про здійснення належного виклику Януковича в судове засідання задовольнити частково. Повторно здійснити виклик Януковича в судове засідання шляхом публікації про виклик у ЗМІ ... і на офіційному сайті Офісу Генпрокурора", - йдеться в постанові судді ВАКС, ухваленій у п'ятницю .

У зв'язку з тим, що процедура виклику Януковича в суд займе певний час, суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу на 9:30 4 жовтня 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд дозволив заочне розслідування проти Януковича і його сина у справі про заволодіння "Межигір'ям"

Як повідомлялося, НАБУ і САП звернулися до ВАКС із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу і його синові Олександру.

"Вони є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем", - повідомила пресслужба НАБУ в "Телеграм-каналі".

Дії експрезидента і його сина кваліфіковано за ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. О. Януковичу інкримінується також ч.5 ст.27 (пособництво) КК України.

НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року. Матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.

Читайте: Обрання запобіжного заходу Януковичу відклали до 16 вересня

Вищий антикорупційний суд України від 26 жовтня 2020 року відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою В.Януковича, підозрюваного в незаконному заволодінні державною резиденцією "Межигір'я".

Майно резиденції "Межигір'я" заарештував Печерський райсуд Києва 13 липня 2015 року (рішення підтверджено Апеляційним судом Києва 10 серпня того ж року). 1 серпня 2017 року Київський апеляційний господарський суд визнав недійсними договори, за якими резиденція "Межигір'я" вибула в 2007 році з державної власності.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
и вот за эту имитацию бурной деятельности мы налогоплательщики платим свои деньги..
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27.08.2021 11:32
+2
Спорим, не явится! ВАКС повторно вызвал Януковича в суд и перенес заседание по избранию ему меры пресечения на 4 октября - Цензор.НЕТ 4987 ВАКС повторно вызвал Януковича в суд и перенес заседание по избранию ему меры пресечения на 4 октября - Цензор.НЕТ 4987 ВАКС повторно вызвал Януковича в суд и перенес заседание по избранию ему меры пресечения на 4 октября - Цензор.НЕТ 4987
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27.08.2021 11:30
+1
Так они и не торопятся,зарплата то и так капает
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27.08.2021 11:33
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Молодцы!Премии всем!
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27.08.2021 11:27 Відповісти
Спорим, не явится! ВАКС повторно вызвал Януковича в суд и перенес заседание по избранию ему меры пресечения на 4 октября - Цензор.НЕТ 4987 ВАКС повторно вызвал Януковича в суд и перенес заседание по избранию ему меры пресечения на 4 октября - Цензор.НЕТ 4987 ВАКС повторно вызвал Януковича в суд и перенес заседание по избранию ему меры пресечения на 4 октября - Цензор.НЕТ 4987
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27.08.2021 11:30 Відповісти
Так они и не торопятся,зарплата то и так капает
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27.08.2021 11:33 Відповісти
Да ну. Куда он денется... ВАКС повторно викликав Януковича в суд і переніс засідання з обрання йому запобіжного заходу на 4 жовтня - Цензор.НЕТ 2452
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27.08.2021 11:34 Відповісти
пришліть йому повістку на розстріл
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27.08.2021 11:30 Відповісти
и вот за эту имитацию бурной деятельности мы налогоплательщики платим свои деньги..
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27.08.2021 11:32 Відповісти
Ага, щазз. Зустрічайте. ВАКС повторно викликав Януковича в суд і переніс засідання з обрання йому запобіжного заходу на 4 жовтня - Цензор.НЕТ 4645
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27.08.2021 11:42 Відповісти
С такими переносами легко дотянут "суд" до смерти от старости его ВНУКОВ!
Кому тогда приговор выносить будут?
ВАКС повторно викликав Януковича в суд і переніс засідання з обрання йому запобіжного заходу на 4 жовтня - Цензор.НЕТ 1981
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27.08.2021 11:43 Відповісти
дети в подвале играли в люстрацию,
зек Янукович подвергнут кастрации..
🤣🤣🤣
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27.08.2021 11:52 Відповісти
Зачем этот цирк? Овощ уже 13 лет получил за госизмену. Очередная имитация бурной деятельности.
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27.08.2021 11:56 Відповісти
Надеюсь, что это "этапы большого пути" по экстрадиции Януковича в Украину силами ООН! Вот только Россия может закочевряжиться!
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27.08.2021 12:07 Відповісти
Они что, вообще уже, его за дурака держат.
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27.08.2021 12:32 Відповісти
Шо,Вітьок,бздиш ?! Вертайся,ти ж "легитимний" ! Кілю Азірова з собою візьми....Було б дуже весело !
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27.08.2021 17:15 Відповісти
 
 