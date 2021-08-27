Щеплені "Спутником V" білоруси намагалися підкупити українських прикордонників за $ 50

Українські прикордонники не пропустили трьох громадян Білорусі, щеплених вакциною "Спутник V" білоруського виробництва. Іноземці, в свою чергу, спробували підкупити прикордонників, запропонувавши хабар в розмірі 50 доларів США.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

"26 серпня ввечері в пункт пропуску" Сеньківка "прибуло троє громадян Білорусі. Іноземці прямували на в'їзд в Україну і пред'явили на прикордонному контролі сертифікати повної вакцинації проти коронавирусной інфекції COVID-19. Під час перевірки документів прикордонники з’ясували, що зазначена вакцина, "Гам-ковід-вак"(комерційна назва "Спутник V", - ред.) білоруського виробництва, не включена до переліку для застосування в екстрених ситуаціях Всесвітньої організації охорони здоров’я. Охоронці кордону відмовили громадянам сусідньої країни у в’їзді в Україну. Натомість громадянин Білорусі, аби його та членів родини все ж таки безперешкодно пропустили в Україну, запропонував прикордонникам неправомірну винагороду у розмірі 50 доларів США", - сказано в повідомленні.

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За цим фактом направлено повідомлення в Нацполіцію за ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі). Факт вчинення кримінального злочину громадянином Білорусі зафіксовано, грошові кошти вилучено. Громадяни Республіки Білорусь не пропущені через кордон.