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Щеплені "Спутником V" білоруси намагалися підкупити українських прикордонників за $ 50

Новини Цензор.НЕТ Події

Щеплені

Українські прикордонники не пропустили трьох громадян Білорусі, щеплених вакциною "Спутник V" білоруського виробництва. Іноземці, в свою чергу, спробували підкупити прикордонників, запропонувавши хабар в розмірі 50 доларів США.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

"26 серпня ввечері в пункт пропуску" Сеньківка "прибуло троє громадян Білорусі. Іноземці прямували на в'їзд в Україну і пред'явили на прикордонному контролі сертифікати повної вакцинації проти коронавирусной інфекції COVID-19. Під час перевірки документів прикордонники з’ясували, що зазначена вакцина, "Гам-ковід-вак"(комерційна назва "Спутник V", - ред.) білоруського виробництва, не включена до переліку для застосування в екстрених ситуаціях Всесвітньої організації охорони здоров’я. Охоронці кордону відмовили громадянам сусідньої країни у в’їзді в Україну. Натомість громадянин Білорусі, аби його та членів родини все ж таки безперешкодно пропустили в Україну, запропонував прикордонникам неправомірну винагороду у розмірі 50 доларів США", - сказано в повідомленні.

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За цим фактом направлено повідомлення в Нацполіцію за ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі). Факт вчинення кримінального злочину громадянином Білорусі зафіксовано, грошові кошти вилучено. Громадяни Республіки Білорусь не пропущені через кордон.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Привитые "Спутником V" белорусы пытались подкупить украинских пограничников за $50 - Цензор.НЕТ 2932
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27.08.2021 11:56
+8
50 баксов?кацапы и то дают 500,1000,это оскорбление нашей таможеной службы,за людей не считают бульбаши нас,засуньте себе в одно место эти 50
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27.08.2021 12:01
+6
Привитый Спутником V !
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27.08.2021 12:15
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Привитые "Спутником V" белорусы пытались подкупить украинских пограничников за $50 - Цензор.НЕТ 2932
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27.08.2021 11:56 Відповісти
Привитый Спутником V !
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27.08.2021 12:15 Відповісти
Хм...Дивно...Наскільки я знаю білорусів з Бульбашії в Україну не випускають. Як вони проскочили? Мабуть своїм бульбашам-прикордрнникам хабаря всучили...
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27.08.2021 13:17 Відповісти
Так у них кроме этогошмурдяка ничего другого ж нет. Получается, что мы, не пропуская белорусов, будем помогать Лукашенко удерживать людей в Белорусии .
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27.08.2021 13:36 Відповісти
Аж из тапок выскочил. Сабакин ах*ел от такого сюрпрайса.
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27.08.2021 12:24 Відповісти
ага.. напоминает гостей из Белоруси, привитых "Спутником", пытавшихся дать взятку.. Щеплені "Спутником V" білоруси намагалися підкупити українських прикордонників за $ 50 - Цензор.НЕТ 1835
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27.08.2021 12:27 Відповісти
говорят, народная примета есть - если слетела обувь - не жилец....
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27.08.2021 12:26 Відповісти
це не обувь слєтєла а гонщик з неї вискочив.У еього взуття таке що на педалі фіксується Щеплені "Спутником V" білоруси намагалися підкупити українських прикордонників за $ 50 - Цензор.НЕТ 9369
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27.08.2021 13:16 Відповісти
Мы конечно страна небогатая, но не до такой же степени, $50 ))
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27.08.2021 11:58 Відповісти
50 баксов?кацапы и то дают 500,1000,это оскорбление нашей таможеной службы,за людей не считают бульбаши нас,засуньте себе в одно место эти 50
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27.08.2021 12:01 Відповісти
нужно сдать их кгб, за то что доллары в кармане носят...
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27.08.2021 12:24 Відповісти
У кацапов и бульбашей очень сильно работает кацапсячая пропаганда. Там и там думают, что в Украине одни нищие, все с узелками ездят на зароботки и перебиваются с хлеба на воду. Я тут недавно где то на форумах у одного кацапа спросил. Почему у вас минималка меньше на 50 баксов чем у нас в Украине? Так он офигел от моего вопроса Щеплені "Спутником V" білоруси намагалися підкупити українських прикордонників за $ 50 - Цензор.НЕТ 2074 Потом видимо полез в инет, посмотрел и убедился, что это действительно так. Так, что для бульбашей 50 баксов это очень большие деньги, а для нашей таможни это унижение... Щеплені "Спутником V" білоруси намагалися підкупити українських прикордонників за $ 50 - Цензор.НЕТ 5019
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27.08.2021 13:29 Відповісти
Не знаю что там они ДУМАЮТ, но то что до недавнего времени те же сябры массово ездили в шоппинг туры по киевским ТРЦ это я наблюдал лично и не один год.
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27.08.2021 17:56 Відповісти
Ну знаете... Это примерно так как в Крыму до 2014-го кацапы приезжая на отдых ни вчем себе не отказывали и крысчане думали, что на козлостане все так живут. А оно получается, что это далеко не так, совсем не так...
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27.08.2021 18:38 Відповісти
За 50 баксов може и пропустили бы, просто ето за троих, получилось по 16 баксов и 60 центов, ето просто унижение какое-то.
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27.08.2021 12:57 Відповісти
Правильно, пусть свой "спутник V" засунут себе в "Ж"
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27.08.2021 11:58 Відповісти
Так их таракан заявлял, что в белорашке КОВИДа нет! Зачем они "вакцину" начали бодяжить? Привитые "Спутником V" белорусы пытались подкупить украинских пограничников за $50 - Цензор.НЕТ 5755
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27.08.2021 11:58 Відповісти
Ну сябры...ну рассмешили Привитые "Спутником V" белорусы пытались подкупить украинских пограничников за $50 - Цензор.НЕТ 9619
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27.08.2021 11:59 Відповісти
Название гомновидвак это гениально
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27.08.2021 12:06 Відповісти
Привитые "Спутником" -- это все равно, что зараженные чумой.
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27.08.2021 12:15 Відповісти
Назва відповідає якості,а (брати) почали вести бактеріологічну війну,завозять в Україну ковід.
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27.08.2021 12:19 Відповісти
Видимо какие то принципиальные пограничники попались. Или на камеру работали. Тысячи кацапов ходят по Киеву которых пропустили с Спутником V без всяких взяток.
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27.08.2021 12:26 Відповісти
Пропускают со свежим ПЦР -тестом,а не с этой туалетной бумагой.Еще нужны приглашение , ,страховка и деньги.
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27.08.2021 12:34 Відповісти
Ты утверждаешь, что упомянутые тобой "тысячи кацапов ... с Спутником V" пересекли границу именно предъявив сертификат вакцинации "Спутником V", а не отрицательный КОВИД-тест? Можешь это доказать?
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27.08.2021 12:34 Відповісти
что может доказать персонаж с ником "зеленое дерьмо"? Щеплені "Спутником V" білоруси намагалися підкупити українських прикордонників за $ 50 - Цензор.НЕТ 2863
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27.08.2021 13:30 Відповісти
С тестом пускают.
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27.08.2021 17:58 Відповісти
Хасида,який в Умані стріляв в українця вже відпустили додому...Дома,тобто в Ізраїлі,за це його б точно посадили б на пару років,це говорю цілком відповідально...При цьому в Україні його ніхто не питав,чим він вакцинувався,як,де і коли...Обмежились лишень тестом на вірус...А от білорусів,які не винні що в них Лукашенко і які точно нікого тут не стрілятимуть,які скоріш за все привезли щось з свого товару в Україну перевіряють як прокажених...
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27.08.2021 12:30 Відповісти
А украінці в чому винні
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27.08.2021 12:37 Відповісти
В Умань приезжают израильские полицейские на время массового паломничества.И этому хасиду в Израиле очень сильно не поздоровится.
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27.08.2021 12:38 Відповісти
точно знаешь? Щеплені "Спутником V" білоруси намагалися підкупити українських прикордонників за $ 50 - Цензор.НЕТ 3258
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27.08.2021 13:31 Відповісти
Какое святотатство.
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27.08.2021 12:35 Відповісти
Лучше бы кацапы назвали свой Спутник почти в ту же тему---Белка и Стрелка. Заодно бы шырялись и от белой гарячки.
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27.08.2021 12:43 Відповісти
Каждому по 20 лет расстрела!
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27.08.2021 13:18 Відповісти
Нормальні люди спутніком не прививаються . Хіба якісь виродки . Це ж російське гамно .
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27.08.2021 13:23 Відповісти
Шмурдяк не прошёл,печалька))
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27.08.2021 13:29 Відповісти
50 баксов? что-то совсем богатые белорусы обнищали.
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27.08.2021 13:40 Відповісти
Треба ще бакси перевірити, мабуть як і вакцина не справжні.
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27.08.2021 14:26 Відповісти
бомж-туристы.
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27.08.2021 16:00 Відповісти
 
 