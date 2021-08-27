Зеленський відповів, чому держава виділяє кошти на президентський університет, коли є виші, де взимку в аудиторіях +13ºС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада звертає увагу на якість освіти в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", так він відреагував на слова засновника студії онлайн-освіти EdEra Іллі Філіпова, який висловлював стурбованість ситуацією в системі освіти України.

"Запускати освітній продукт якомога швидше – не дуже гарна ідея. Ми, наприклад, робимо стартап у плані університету президента. Цікава ініціатива, де, у тому числі, є спеціалізація "нанотехнології". При цьому у нас на ВДНГ є університет Шевченка, технічні факультети: радіофізичний, фізичний, кібернетика, мехмат і так далі. Це – надпотужна наукова школа, у тому числі з теоретичної фізики, яка необхідна для нанотехнологій. [...] Штучний інтелект – також дуже круто, але для цього потрібні фундаментальні знання з математики. І мене хвилює, що ми звертаємо увагу на побудову нового, наприклад, університету, але не звертаємо увагу на +13 ºС в аудиторіях університету Шевченка на ВДНГ. [...] Ми [взимку] брали чай і гріли руки в аудиторіях. Це таке відношення до технічної освіти в Україні", – сказав Філіпов.



Він звернув увагу на те, скільки українських дітей не склали тестів із математики, та уточнив, що створення президентського університету використовував як "зручну метафору". Філіпов підкреслив, що беруться до уваги фундаментальні речі.



Зеленський сказав, що "чудово пам'ятає, що таке аудиторія, де ти тримаєш чай, тому що холодно".



"Країна звертає увагу на освіту. Одразу 150 або 120 вишів побудувати і сказати: "Ось, це пріоритетність", – я думаю, ніхто не зможе", – зазначив він і сказав, що скорочувати кількість навчальних закладів для того, щоб розвивати певну кількість найкращих, держава теж зараз не може, тому що "у людей просто немає роботи".

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"Президентський університет – це формат, де буде відповідна зарплата, відповідна зарплата учня, тому що навчання – це складна робота. Я хочу це довести. Складна робота, він або вона не може паралельно працювати – треба навчатися, треба бути науковцем, треба бути експериментатором, треба бути розумною людиною і віддавати цьому своє життя. Це приклад. Він не йде як будь-яка освітня програма чи будь-який виш. [Президентський університет] не буде повністю підпорядковуватися Міністерству освіти. Це приклад. І якщо він запрацює – я хочу в це вірити, – то ми покажемо, що таке можливо робити з українських вишів", – додав Зеленський.

Нагадаємо, 31 травня на форумі "Україна 30" Зеленський підписав указ про створення президентського університету.

"Ця заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього. Який збере в одному місці найкращих викладачів і навчатиме спеціалістів, які зможуть вирішувати важливі державні завдання для захисту нашої держави в дуже важливих пріоритетних найактуальніших напрямках. Напрямках сьогодення і завтрашніх викликів", – заявив глава держави.



За словами міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, за попередньою оцінкою, будівництво президентського університету обійдеться в 7,2 млрд грн. Під університет виділять 16 га на ВДНГ. На його території будуть, окрім профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній.



Освітній процес у президентському університеті планують запустити 2023 року.