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Новини Політика України
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Зеленський (17415) США (14451) Офіс Президента (1749)

У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента

У межах візиту президента України Володимира Зеленського до США, який намічений на 31 серпня, планується підписання трьох двосторонніх документів з оборонного партнерства, проєктів у галузі досліджень, розробок, випробувань і оцінки та співпраці в космічній сфері.

Про це йшлося під час зустрічі заступника керівника Офісу Президента Романа Машовця з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками Посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу Офісу Президента.

"Роман Машовець відзначив практичну готовність опрацювання проектів трьох двосторонніх документів щодо оборонного партнерства, проектів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері. Американська сторона повідомила про готовність підписати ці документи під час візиту президента України до США", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що були узгоджені інші питання змістовного наповнення візиту.

З ініціативи заступника керівника Офісу глави держави обговорювалися шляхи підвищення ефективності та можливого збільшення групи американських радників у сфері безпеки й оборони. Машовець наголосив на необхідності дорадчої допомоги, яку Україна отримує від США, і запропонував розширити сфери її надання.

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Зі свого боку Стюарт висловила готовність до таких кроків і надала пропозиції щодо їхньої практичної реалізації.

Також під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальшого розвитку українсько-американської співпраці у сфері кібербезпеки.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Бермуды уйдут под воду.Нельзя!
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27.08.2021 12:33
+5
Повезе ледю на шопінг.
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27.08.2021 12:40
+5
У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 4789
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27.08.2021 12:45
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Надо, чтоб его маршрут над Бермудами пролёг... А вдруг В рамках визита Зеленского в США планируется подписание трех двусторонних документов, - Офис президента - Цензор.НЕТ 9163
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27.08.2021 12:29 Відповісти
Бермуды уйдут под воду.Нельзя!
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27.08.2021 12:33 Відповісти
Блин! Действительно...
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27.08.2021 12:35 Відповісти
Єдина країна з якоює взаємовигідне ( яке дає УКраїні військові контракти на сотні мільйонів баксів та ******* зброю) це Туреччина. Вона ладить із Рашкою і із нами. Але це рівна нам країна. А США? Розповідають, що в них є батарея ПЕтріотів за 5 млрд баксів, али ми вам її не продами..
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27.08.2021 12:42 Відповісти
Чому ми не в НАТІ?
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27.08.2021 12:33 Відповісти
Бо там надобережні пісюни.
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27.08.2021 12:43 Відповісти
У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 4732
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27.08.2021 12:43 Відповісти
У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 4789
показати весь коментар
27.08.2021 12:45 Відповісти
У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 4266
показати весь коментар
27.08.2021 12:43 Відповісти
У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 3104
показати весь коментар
27.08.2021 12:48 Відповісти
У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 9187
показати весь коментар
27.08.2021 12:51 Відповісти
В рамках визита Зеленского в США планируется подписание трех двусторонних документов, - Офис президента - Цензор.НЕТ 8807
показати весь коментар
27.08.2021 12:33 Відповісти
Евакуація з Афганістану! До України прибув третій евакуаційний літак який доправив евакуйованих людей. Відео - https://youtu.be/Z04r5dIpwa4
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27.08.2021 12:33 Відповісти
За такой ерундой так далеко лететь.Байден же был недавно в Европе,что сам не мог залететь?
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27.08.2021 12:38 Відповісти
Повезе ледю на шопінг.
показати весь коментар
27.08.2021 12:40 Відповісти
У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 7177
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27.08.2021 12:46 Відповісти
У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 3894
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27.08.2021 12:49 Відповісти
У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 5614
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27.08.2021 12:50 Відповісти
Знаем,читать выше.Всё расписано по полочкам.
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27.08.2021 14:06 Відповісти
У нас вообще МИД есть?
Почему агент ФСБ Козырь сообщает нам новости внешней политики?
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27.08.2021 12:39 Відповісти
И зачем для этого так далеко ехать? Пусть в Дії подпишет и всё!

У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 9540
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27.08.2021 12:39 Відповісти
Дурень думкою багатіє...
Ви ж не спрямували в штати ЖОДНОГО законного високопосадовця.
А американці прискіпливі у законах.
Отакі папірці звідти й привезете. Туалетні домовленості.
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27.08.2021 13:09 Відповісти
В документі по оборонному партнерству буде зафіксовано відкриття військової бази США в Україні?
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27.08.2021 13:09 Відповісти
Ці три документи - це про роялті і контракти на виступ Кварталу?
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27.08.2021 13:23 Відповісти
 
 