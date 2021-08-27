У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента

У межах візиту президента України Володимира Зеленського до США, який намічений на 31 серпня, планується підписання трьох двосторонніх документів з оборонного партнерства, проєктів у галузі досліджень, розробок, випробувань і оцінки та співпраці в космічній сфері.

Про це йшлося під час зустрічі заступника керівника Офісу Президента Романа Машовця з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками Посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу Офісу Президента.

"Роман Машовець відзначив практичну готовність опрацювання проектів трьох двосторонніх документів щодо оборонного партнерства, проектів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері. Американська сторона повідомила про готовність підписати ці документи під час візиту президента України до США", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден знає про "демонізацію" великого бізнесу в Україні і навряд чи зможе щось запропонувати Зеленському, - Forbes

Повідомляється, що були узгоджені інші питання змістовного наповнення візиту.

З ініціативи заступника керівника Офісу глави держави обговорювалися шляхи підвищення ефективності та можливого збільшення групи американських радників у сфері безпеки й оборони. Машовець наголосив на необхідності дорадчої допомоги, яку Україна отримує від США, і запропонував розширити сфери її надання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Зеленського і Байдена призначена на найбільш "мертвий" тиждень у політичному календарі. Лідер України поїде додому із запевненнями у дружбі і підтримки, - Forbes

Зі свого боку Стюарт висловила готовність до таких кроків і надала пропозиції щодо їхньої практичної реалізації.

Також під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальшого розвитку українсько-американської співпраці у сфері кібербезпеки.