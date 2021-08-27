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Убивство 6-річної дівчинки під Харковом: підозрюваний 13-річний підліток на момент злочину був осудним, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Убивство 6-річної дівчинки під Харковом: підозрюваний 13-річний підліток на момент злочину був осудним, - прокуратура

Висновки психіатричної експертизи 13-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві 6-річної дівчинки в смт Старий Салтів Харківської області, свідчать про те, що на момент злочину він був осудним.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомив прес-секретар облпрокуратури Дмитро Чубенко.

"Психіатрична експертиза засвідчила, що підозрюваний був осудний і усвідомлює свої дії та наслідки від них", - сказав Чубенко.

За його словами, прокуратура подала клопотання щодо продовження підозрюваному запобіжного заходу на 30 днів. Розгляд клопотання призначено на 27 серпня.

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Як повідомлялося, увечері 28 липня матір дівчинки звернулася до поліції й повідомила, що її 6-річна донька близько 18:00 під час прогулянки самовільно пішла з двору будинку, де гуляла з 13-річним сусідським хлопчиком, і додому не повернулася. Того самого дня, близько півночі, тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті було виявлено в покинутому будинку в смт Старий Салтів.

Поліція встановила особу ймовірного вбивці. За версією слідства ним виявився 13-річний сусід, з яким гуляла дівчинка. 

Тіло дитини направлено на проведення судово-медичної експертизи.

29 липня Вовчанський райсуд Харківської області обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді поміщення його до приймальника-розподільника для дітей терміном на 30 днів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Демократія демократією, але такого виродка можна й розстріляти. Немає сенсу тримати його у в'язниці.
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27.08.2021 12:33
+10
13 лет, а уже ублюдок
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27.08.2021 12:33
+10
Сейчас в меня начнут кидать камни, но дети хороши когда под жёстким контролем. В детстве люди очень близки к своему звериному происхождению и милые детские личики это маскировка
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27.08.2021 13:08
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13 лет, а уже ублюдок
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27.08.2021 12:33 Відповісти
Сейчас в меня начнут кидать камни, но дети хороши когда под жёстким контролем. В детстве люди очень близки к своему звериному происхождению и милые детские личики это маскировка
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27.08.2021 13:08 Відповісти
Совершенно верно - животная сущность человека в ювенальном возрасте особо активна. Также она особо активна у 70-80% социума (т. н. детей-переростков, живущих исключительно детским "хочу"), ведущих по сути животное существование и имеющих такое же животное мировоззрение.
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27.08.2021 13:48 Відповісти
Таких половина - живут как им нравится и думают что это свобода!!! Свобода это не жить как тебе хочется, это жить и не мешать другим. А у нас как то все с ног на голову. Убивство 6-річної дівчинки під Харковом: підозрюваний 13-річний підліток на момент злочину був осудним, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5712
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27.08.2021 14:11 Відповісти
Ну да, если б рядом был, то точно получил бы, а так, твоё счастье...
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27.08.2021 17:39 Відповісти
Печаль не то слово... откуда у людей столько жестокости??? Убивство 6-річної дівчинки під Харковом: підозрюваний 13-річний підліток на момент злочину був осудним, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5623
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27.08.2021 14:09 Відповісти
Демократія демократією, але такого виродка можна й розстріляти. Немає сенсу тримати його у в'язниці.
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27.08.2021 12:33 Відповісти
А раптом це майбутній Президент?
Я після 2019 вже нічому не здивуюся.
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27.08.2021 12:45 Відповісти
Власне, тому й треба таке на нуль множити.
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27.08.2021 13:09 Відповісти
Так. Бо якщо він психічнохворий, то може потім і продовжити. Причому в його моску події можуть сприйматися дуже викривлено... Знову згадав оце оповідання про подібного персонажа (окремо лякає оцей стиль 28-річного дебілушки, у Стівена Кінга було щось подібне...)

Я - ПЛОХОЙ ЧЕЛОВЕК

Здравствуйте. Я - очень плохой человек.
Чтобы быть плохим, не нужно делать всякие ужасы каждый день - убивать, там, щенят или выбивать из-под инвалидов костыли. Иногда достаточно одного поступка, если он действительно плох. Если он совсем ужасный. Я такой поступок совершил, когда был еще подростком, и не проходит дня, чтобы я о нем не думал.
Я бы многое отдал, чтобы это все забыть, но бабушка говорит, что Бог не позволяет этого плохим людям. Бабушка молится за меня и ставит свечи в церкви. Еще она приходит каждую неделю, приносит продукты и лекарства... ухаживает за мной. Потому что папа от меня тогда отказался, а мама уехала и потом умерла. Бабушка говорит, что все плохие люди обязательно попадут в Ад (значит и я). Потом крестит меня, обнимает и долго плачет. Я с ней не говорю, просто сижу и жду, пока она не уйдет. Потом снова сажусь за компьютер. Я не очень верю в бабушкиного Бога и в Ад, в интернете многие говорят, что это чепуха. К тому же Ад не слишком страшный, есть штуки хуже, я точно знаю.
Я хочу вам рассказать то же, что рассказал бабушке, маме с папой и всем тем сердитым людям, когда еще учился в школе. В шестом "Б" классе. Когда я долго пишу, голова начинает болеть, но история короткая.
В общем, вот как я стал плохим человеком: я шел домой от репетиторши. Репетиторша учила меня немецкому языку, так что я помню всякие danke, das и mutter (это не по-нашему, а по-немецки). Была зима и темно, фонари горели и снег приятно скрипел. Я еще нес пакет с тетрадками и учебником про немецкий. Я тогда хорошо учился, но в школу ходить не любил. Хорошо, что плохим людям не обязательно ходить в школу, и я перестал.
Когда шел мимо гаражей, из них выбежала девочка, совсем малявка. Она плакала и кричала, потом побежала ко мне и обняла. Никого другого не было (я посмотрел), потому что поздно и темно. Я тогда еще не был плохим человеком, только потом стал, поэтому мне стало девочку жалко, и я спросил где ее родители и что такое.
Девочка, в общем, сказала, что папу в гараже скушало. Они пошли чинить санки, и вот что-то прокисшее из ямы вышло и забрало папу. То есть ее папу, мой дома был, бабушка говорит, с ним все хорошо, она ему иногда звонит.
Вот, ну я тогда не испугался почти, малявки же дуры все. Взял ее за руку и пошел с ней в гараж. Думал, найдем ее папу и все. В гаражах темно, фонарей нет и все закрыты, а один открыт, и свет горит. Мы туда с девочкой зашли, но ничего там не было: железный стол стоял с тисками, ключи разные и полки со штуками - забыл как называются. Все как у папы было, он меня еще тогда учил, какой ключ для чего итд. Машины не было, в углу всякие вещи лежали и колеса стопкой, холодильник в углу лицом к стене, бочки, все грязное.
Еще в полу яма была, погреб такой, закрытая досками, чтобы не упасть туда, только с того края доски сняты. Девочка туда пальцем тыкает и хнычет, мол, папа - там. И воняло очень оттуда - как кислая капуста, но только совсем-совсем стухшая, прокисшее в общем что-то.
Я пошумел, конечно, но никто не ответил. Стал тогда спускаться по крутым ступенькам и открыл фанерную дверку внизу (девочка за мной шла и все плакала). Когда дверка открылась, завоняло так, что я почти что задохнулся. Но ничего не увидел - света не было. По мокрой стене слева поводил и нашел выключатель, загорелась лампочка над полками, но тускло-тускло, даже дальней стены погреба не видно. Погреб обычный был такой - слева загородка для картошки, картошка там лежала. Справа железные полки с банками со всякими соленьями, вообще довольно длинный погреб был и проход посередине.
Вот сейчас голова заболела, скоро совсем разболится...
Ну, я и решил для верности пройти вперед. Подумал, что папе могло от вони плохо стать в углу, хотя девочка и говорила, что он не спускался в яму. Ну мало ли что может быть. Девчонки вообще врушки. А, еще впереди там что-то чавкало или как бы булькало. Помню, жутковато стало, но пошел, потому что я там один был взрослый, а девочка плакала. Но я совсем недалеко прошел, пару шагов - там разбитые банки лежали на полу, и из них что-то вывалилось. Бабушка тоже такие банки делала - с огурцами, там, с перцами. Компот еще. Я когда у нее до этого был на даче, она меня учила "закатывать" банки, я был ее помощник. "Закатывать" интересно.
Вот, и я на полки посмотрел, там этих банок было полно, все грязные и несколько почище. Что внутри не видно почти, я пригляделся, и в банке, которая почище - сплющенный глаз и волосы с головы, и кусок щеки плавал (без носа). Я так подумал, что это папа девочки и есть, потому что щека была с щетиной. За ней еще часть рта открытого плавала, а язык и еще какое-то мясо - в соседней банке.
Стало очень страшно, прямо ужасно. Но я тогда еще не закричал, стал пятиться к выходу и натолкнулся на девочку. Она не видела, что в банках. Говорю пошли быстро отсюда, и то, что хлюпало в дальнем углу - оно стало к нам как бы приближаться. Я все пятился и толкал девочку, и тогда хлюпанье вылезло на свет, и тогда я уже закричал.
Не очень хорошо помню, что такое хлюпало. Оно было как каша или жижа, в общем, но не растекалась, а наоборот, собиралась в ком. Или не как каша. Каша не прозрачная, но тоже белесая такая. Поблескивало, смотрело и хлюпало. И воняло. В нем что-то плавало внутри, не помню. Я в бабушкиного Бога не верю, но вот иногда говорю (когда один): спасибо, Отче наш, что лампочка тусклая. Вот. И что плохо помню.
Оно хотело меня скушать и "закатать" в банки, я знаю. Вот тогда я перестал кричать и стал очень плохим человеком. Вот так: я обернулся, схватил девочку (она была легкая) и бросил в самый крупный комок вонючей каши. Вот что я сделал. Пока она визжала и плавилась в каше, я выбежал по ступенькам в гараж, потом на дорогу, там сел в снег и сам расплакался - но это ничего страшного, потому что я тогда сам был еще только в шестом "Б" классе. Сейчас-то я совсем вырос, пятнадцать лет прошло.
Потом остановилась какая-то машина, вышли люди, я им все рассказал. Они пошли в гараж, а женщина осталась и меня успокаивала. Я их хватал за штаны и говорил - не надо, там каша, но они все равно пошли. Приехали родители и бабушка, я им все тоже рассказал, потом милиционеры и еще какие-то сердитые люди, повезли с собой. Я много-много раз рассказывал, что было, но мне не верили про кашу и даже кричали. Обзывались. Не знаю, сколько все длилось, это все тоже плохо помню. Меня потом отвезли в больницу и я там лежал, кровать была очень приятная, такая мягкая. Врачи не сердились и не кричали. Потом пришла бабушка и сказала, что папа от меня отказался и уехал, а мама постарела и плачет. Мама в больницу не приходила, а потом совсем уехала из города, и я остался с бабушкой. Не ходил больше в школу, потому что не мог учиться - учебники стали очень сложные, мне было скучно их читать. Бабушка объяснила, что я теперь очень плохой человек - за то, что сделал с этой девочкой в погребе - и что Бог меня так наказал. Еще что мне показалось про кашу и банки, потому что милиция никакой каши и банок не нашла, а нашла только то, что осталось от девочки, и это все я сделал. Я с бабушкой не спорил, просто не стал с ней больше разговаривать.
Но я правда не делал этого с той девочкой! Это была каша, она ее расплавила и расклеила, и еще вытащила все наружу. Но я все равно очень плохой, потому что отдал девочку каше, чтобы убежать. Я очень испугался, и меня Бог за это наказал.
И банки с мясом и с кожей там правда были. У меня такие же на балконе стоят - хотите покажу? Или лучше завтра, а то голова очень болит.
Сам их "закатывал".
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27.08.2021 13:16 Відповісти
Мало того. Якщо воно "ку-ку на муню", то оце саме "ку-ку" лише прогресуватиме. А, отже, і самовираження цього виродка буде тільки страшнішим з кожним наступним разом. Єдиний відомий спосіб хоч якось убезпечити суспільство від діяльності виродка - регулярно колоти йому галаперидол (чи щось подібне). Але завжди існує імовірність того, що з якихось причин воно опиниться поза лікарнею і перестане отримувати "свою гальмівну рідину". Не треба бути Вангою, щоб передбачити наслідки.
...Так, це жахливе оповідання. Коли з Вашої подачі я прочитав його вперше, залишки мого чубу ворушилися.
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27.08.2021 13:49 Відповісти
Та ти шо? А в 2010-му ти овочу не здивувався? А в 2014-му баризі теж не здивувався? Хоча бачу що ти вкушене цим зрадником Майдану "жмуруку *****"...
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27.08.2021 14:43 Відповісти
Cуліма, ти?
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27.08.2021 15:02 Відповісти
Не знаю хто таке Суліма... Але ти визначись, чи ти за пороха чи за Бандеру! Щось не пригадую, щоб Степан Андрійович клепав собі статки на крові...
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27.08.2021 15:29 Відповісти
Та зрозумів я хто ти. А ти знаєш що Олег Фротман далеко не українець, А Грішин- той взагалі кацап?
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27.08.2021 15:33 Відповісти
Бачу, що ти маєш якесь відношення до тих фортманів, бо на питання відповідаєш питанням... При чому чим далі, тим безглуздішим... Убивство 6-річної дівчинки під Харковом: підозрюваний 13-річний підліток на момент злочину був осудним, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3635
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27.08.2021 15:38 Відповісти
Усыпить сученыша! Должен нести наказание несмотря на свой возраст,чтобы не было больше желающих такое делать!
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27.08.2021 23:25 Відповісти
" меру пресечения в виде помещения его в приемник-распределитель для детей сроком на 30 дней"

За вбивство? лишень на 30 днів?? За 30 днів йому жодного покарання не визначать, а далі що - на свободу вбивати далі?
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27.08.2021 12:45 Відповісти
Когда уже повысится правовая культура граждан? Его еще не судили, ничего не назначили (и скажу по секрету - не назначат, т.к. ему еще нет 14 лет - возраста, с которого начинается уголовная ответственность за убийство), а до суда сроком на 30 дней (пока, потом могут продлевать многократно) поместили в приемник-распределитель. Типа в СИЗО для малолеток.
Что ему грозит? Смотрим УК. И видим - ничего. Отправят в спецшколу на том все. До 14 лет он может еще сколько-то народу задушить.
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27.08.2021 13:00 Відповісти
Колонии для несовершеннолетних уже отменили?
Жаль.
А вообще зря его признали вменяемым - его стоило бы пожизненно в психушку упрятать - он же явный маньяк-садист, опасный для общества.
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27.08.2021 13:07 Відповісти
Это будущий убийца и садист
.
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27.08.2021 13:10 Відповісти
Почему будущий? Он УЖЕ убийца и уже давно садист.
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27.08.2021 13:11 Відповісти
не наговаривайте. а вдруг это будущий президент? наш мудрый нарид может ещё и не то выбрать.
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27.08.2021 13:27 Відповісти
"Колонии для несовершеннолетних уже отменили?". Нет, не отменили. Но он туда не попадет, т.к. не дорос еще.

Скорее всего, его будут судить, признают виновным и освободят от уголовной ответственности в связи с недостижением обвиняемым возраста с которого начинается уголовная ответственность "із застосуванням примусових заходів виховного характеру" (ст.97 Уголовного Кодекса).
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27.08.2021 14:37 Відповісти
Что-то у нас не так с закондательством, если осознанного садиста-убийцу нельзя никак изолировать от общества.
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27.08.2021 14:52 Відповісти
Ну, не судят детей. Или вам надо, чтобы детей сажали и расстреливали с 12 лет, как при Сталине? Так тогда некоего Шамонина в 12 лет расстреляли за кражу двух буханок хлеба. Представь, что Вашего ребенка решили сделать козлом отпущения и расстреляли. Кстати, это пока следаки сказали только, что виноват пацан. А вот смогут ли доказать? А если это не он, если на него вешают подвиг какого-то Чикатило? Пусть они сначала разберутся, а там и обсудим
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27.08.2021 15:37 Відповісти
"Ну, не судят детей. Или вам надо, чтобы детей сажали и расстреливали с 12 лет, как при Сталине?"

Не спекулируйте! Он не буханку хлеба украл, он УБИЛ РЕБЕНКА! Сознательно убил, не случайно! А до того - он мучал и убивал щенков - ему НРАВИТСЯ убивать!
Это не "ребенок, которого сделали козлом отпущения", это сформировавшийся опасный маньяк-убийца!
Представь, его отпустят, а через пару месяцев он убьет ТВОЕГО ребенка - что ты тогда скажешь?

"это пока следаки сказали только, что виноват пацан"

Он сам в этом признался на камеру. Кроме того - никто не говорит о том, что его нужно расстрелять без суда и следствия - но когда его вина будет доказана - должна быть законная возможность изолировать его от общества, для которого он представляет опасность! Желательно - навсегда.
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27.08.2021 16:32 Відповісти
Вот потому и неподсудны дети, вот потому и требуется при допросах присутствие родителей, что взрослый легко может заставить его самооговориться. Не просто это. И изолировать навсегда в 13 лет... Почитайте на досуге "Педагогическую поэму" Макаренка, каких оторв он перевоспитывал. Что же тогда делать со взрослыми убийцами, которые отчетливее ребенка понимают, что они делают, если детей стрелять и изолировать навсегда, без шанса на исправление?
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27.08.2021 16:42 Відповісти
"Что же тогда делать со взрослыми убийцами, которые отчетливее ребенка понимают, что они делают, если детей стрелять и изолировать навсегда, без шанса на исправление?"

Тоже самое. маньяк-убийца - это маньяк-убийца - не важно, половозрелый он или 13-летний.
Родителям убитого им ребенка совершенно не легче от того, что их дочь убил несовершеннолетний! А потому таких крайне желательно изолировать от общества НАВСЕГДА, ибо на кону стоят жизни других невинных людей!
Неужели до вас не доходит, что защищая убийцу-садиста и желая отпустить его в общество - вы тем самым, возможно, обрекаете на смерть еще какого-нибудь ребенка? Или жизнь жертв этого подонка для вас менее важна, чем его судьба?
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27.08.2021 16:50 Відповісти
Эх, вечная проблема. За столетия общество перепробовало много вариантов. Остановилось на том, что дети не могут быть в уголовном процессе. Это меньшее зло. Но сомнения все равно остаются, и родителям действительно не легче. Вам надо почитать или аудиокнигу послушать: Маринина "Убийца поневоле".
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27.08.2021 17:20 Відповісти
"За столетия общество перепробовало много вариантов. Остановилось на том, что дети не могут быть в уголовном процессе. Это меньшее зло."

В смысле - если этот маньяк до своего совершеннолетия убьет еще нескольких детей - это по-вашему - "меньшее зло"???

"почитать или аудиокнигу послушать: Маринина"

Да вы издеваетесь? С чего бы мне читать какое-то третьесортное одноразовое расейское чтиво?
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27.08.2021 18:00 Відповісти
Не убьет. Потому что будет находиться в интернате для малолетних балбесов. Если и убьет - то такого же, а это сложно. Скорее, там над ним поиздеваются, типа, а ну, гроза шестилеток, докажи какой ты крутой.

А ранние романы Марининой я уважаю. В них всегда мысль есть. Это не Донцова. А не читал - не критикуй. А то получается совковое "Я Пастернака не читал, но я его осуждаю".
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27.08.2021 18:31 Відповісти
"Потому что будет находиться в интернате для малолетних балбесов."

Если это закрытый интернат, из которого невозможно выйти - то это так же колония.
Вопрос в том, что он скоро станет совершеннолетним и потом как? Выйдет убивать?

"А то получается совковое "Я Пастернака не читал, но я его осуждаю"."

Сравнил тоже опу с пальцем. И да, у меня мама любительница этого одноразового "дефективного" шлака, так что что из себя представляют штамповки этой ремесленницы - я в курсе.
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27.08.2021 19:00 Відповісти
А если , а если , а если?
Что то много "а если". Уже и экспертиза есть , а оно все "а если".
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28.10.2021 12:39 Відповісти
Слав'янська рабська кров ! Кавказькі народи давно б вирішили цю проблему кревною помстою! А у нас в сім'ях немає мужчин - всі сподіваються на Кримінальний Кодекс і закони! А їх просто немає! Ні в якому разі не закликаю до самосуду (в стилі Лінча)-але погодьтися - залишити малолітнього вбивцю непокараним-це подвійний злочин!
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27.08.2021 14:23 Відповісти
У нас кровную месть отменили при Ярославе Мудром.
А что такое кровная месть и суд Линча - посмотрите старые фильмы: "Всадник без головы", "Hang Em High". Кстати, это пока следаки сказали только, что виноват пацан. А вот смогут ли доказать? А если это не он, если на него вешают подвиг какого-то Чикатило? Пусть они сначала разберутся, а там и обсудим
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27.08.2021 14:43 Відповісти
Да,уже в тринадцать лет,он-***** конченный.Сложно представить,каким это суЧество выйдет из-за решетки.
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27.08.2021 16:23 Відповісти
Подросток он, или нет, всё равно должен быть строго наказан, чтоб другим не повадно было. А то такая детвора, будет убивать тех, кто им не нравится, мотивируя это тем, что он несовершеннолетний и ему ничего не будет.
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27.08.2021 19:29 Відповісти
 
 