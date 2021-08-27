Убивство 6-річної дівчинки під Харковом: підозрюваний 13-річний підліток на момент злочину був осудним, - прокуратура

Висновки психіатричної експертизи 13-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві 6-річної дівчинки в смт Старий Салтів Харківської області, свідчать про те, що на момент злочину він був осудним.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомив прес-секретар облпрокуратури Дмитро Чубенко.

"Психіатрична експертиза засвідчила, що підозрюваний був осудний і усвідомлює свої дії та наслідки від них", - сказав Чубенко.

За його словами, прокуратура подала клопотання щодо продовження підозрюваному запобіжного заходу на 30 днів. Розгляд клопотання призначено на 27 серпня.

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Як повідомлялося, увечері 28 липня матір дівчинки звернулася до поліції й повідомила, що її 6-річна донька близько 18:00 під час прогулянки самовільно пішла з двору будинку, де гуляла з 13-річним сусідським хлопчиком, і додому не повернулася. Того самого дня, близько півночі, тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті було виявлено в покинутому будинку в смт Старий Салтів.

Поліція встановила особу ймовірного вбивці. За версією слідства ним виявився 13-річний сусід, з яким гуляла дівчинка.

Тіло дитини направлено на проведення судово-медичної експертизи.

29 липня Вовчанський райсуд Харківської області обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді поміщення його до приймальника-розподільника для дітей терміном на 30 днів.