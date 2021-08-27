Убивство 6-річної дівчинки під Харковом: підозрюваний 13-річний підліток на момент злочину був осудним, - прокуратура
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Висновки психіатричної експертизи 13-річного підлітка, підозрюваного у вбивстві 6-річної дівчинки в смт Старий Салтів Харківської області, свідчать про те, що на момент злочину він був осудним.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомив прес-секретар облпрокуратури Дмитро Чубенко.
"Психіатрична експертиза засвідчила, що підозрюваний був осудний і усвідомлює свої дії та наслідки від них", - сказав Чубенко.
За його словами, прокуратура подала клопотання щодо продовження підозрюваному запобіжного заходу на 30 днів. Розгляд клопотання призначено на 27 серпня.
Як повідомлялося, увечері 28 липня матір дівчинки звернулася до поліції й повідомила, що її 6-річна донька близько 18:00 під час прогулянки самовільно пішла з двору будинку, де гуляла з 13-річним сусідським хлопчиком, і додому не повернулася. Того самого дня, близько півночі, тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті було виявлено в покинутому будинку в смт Старий Салтів.
Поліція встановила особу ймовірного вбивці. За версією слідства ним виявився 13-річний сусід, з яким гуляла дівчинка.
Тіло дитини направлено на проведення судово-медичної експертизи.
29 липня Вовчанський райсуд Харківської області обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді поміщення його до приймальника-розподільника для дітей терміном на 30 днів.
Будь ласка, зачекайте...
Я після 2019 вже нічому не здивуюся.
Я - ПЛОХОЙ ЧЕЛОВЕК
Здравствуйте. Я - очень плохой человек.
Чтобы быть плохим, не нужно делать всякие ужасы каждый день - убивать, там, щенят или выбивать из-под инвалидов костыли. Иногда достаточно одного поступка, если он действительно плох. Если он совсем ужасный. Я такой поступок совершил, когда был еще подростком, и не проходит дня, чтобы я о нем не думал.
Я бы многое отдал, чтобы это все забыть, но бабушка говорит, что Бог не позволяет этого плохим людям. Бабушка молится за меня и ставит свечи в церкви. Еще она приходит каждую неделю, приносит продукты и лекарства... ухаживает за мной. Потому что папа от меня тогда отказался, а мама уехала и потом умерла. Бабушка говорит, что все плохие люди обязательно попадут в Ад (значит и я). Потом крестит меня, обнимает и долго плачет. Я с ней не говорю, просто сижу и жду, пока она не уйдет. Потом снова сажусь за компьютер. Я не очень верю в бабушкиного Бога и в Ад, в интернете многие говорят, что это чепуха. К тому же Ад не слишком страшный, есть штуки хуже, я точно знаю.
Я хочу вам рассказать то же, что рассказал бабушке, маме с папой и всем тем сердитым людям, когда еще учился в школе. В шестом "Б" классе. Когда я долго пишу, голова начинает болеть, но история короткая.
В общем, вот как я стал плохим человеком: я шел домой от репетиторши. Репетиторша учила меня немецкому языку, так что я помню всякие danke, das и mutter (это не по-нашему, а по-немецки). Была зима и темно, фонари горели и снег приятно скрипел. Я еще нес пакет с тетрадками и учебником про немецкий. Я тогда хорошо учился, но в школу ходить не любил. Хорошо, что плохим людям не обязательно ходить в школу, и я перестал.
Когда шел мимо гаражей, из них выбежала девочка, совсем малявка. Она плакала и кричала, потом побежала ко мне и обняла. Никого другого не было (я посмотрел), потому что поздно и темно. Я тогда еще не был плохим человеком, только потом стал, поэтому мне стало девочку жалко, и я спросил где ее родители и что такое.
Девочка, в общем, сказала, что папу в гараже скушало. Они пошли чинить санки, и вот что-то прокисшее из ямы вышло и забрало папу. То есть ее папу, мой дома был, бабушка говорит, с ним все хорошо, она ему иногда звонит.
Вот, ну я тогда не испугался почти, малявки же дуры все. Взял ее за руку и пошел с ней в гараж. Думал, найдем ее папу и все. В гаражах темно, фонарей нет и все закрыты, а один открыт, и свет горит. Мы туда с девочкой зашли, но ничего там не было: железный стол стоял с тисками, ключи разные и полки со штуками - забыл как называются. Все как у папы было, он меня еще тогда учил, какой ключ для чего итд. Машины не было, в углу всякие вещи лежали и колеса стопкой, холодильник в углу лицом к стене, бочки, все грязное.
Еще в полу яма была, погреб такой, закрытая досками, чтобы не упасть туда, только с того края доски сняты. Девочка туда пальцем тыкает и хнычет, мол, папа - там. И воняло очень оттуда - как кислая капуста, но только совсем-совсем стухшая, прокисшее в общем что-то.
Я пошумел, конечно, но никто не ответил. Стал тогда спускаться по крутым ступенькам и открыл фанерную дверку внизу (девочка за мной шла и все плакала). Когда дверка открылась, завоняло так, что я почти что задохнулся. Но ничего не увидел - света не было. По мокрой стене слева поводил и нашел выключатель, загорелась лампочка над полками, но тускло-тускло, даже дальней стены погреба не видно. Погреб обычный был такой - слева загородка для картошки, картошка там лежала. Справа железные полки с банками со всякими соленьями, вообще довольно длинный погреб был и проход посередине.
Вот сейчас голова заболела, скоро совсем разболится...
Ну, я и решил для верности пройти вперед. Подумал, что папе могло от вони плохо стать в углу, хотя девочка и говорила, что он не спускался в яму. Ну мало ли что может быть. Девчонки вообще врушки. А, еще впереди там что-то чавкало или как бы булькало. Помню, жутковато стало, но пошел, потому что я там один был взрослый, а девочка плакала. Но я совсем недалеко прошел, пару шагов - там разбитые банки лежали на полу, и из них что-то вывалилось. Бабушка тоже такие банки делала - с огурцами, там, с перцами. Компот еще. Я когда у нее до этого был на даче, она меня учила "закатывать" банки, я был ее помощник. "Закатывать" интересно.
Вот, и я на полки посмотрел, там этих банок было полно, все грязные и несколько почище. Что внутри не видно почти, я пригляделся, и в банке, которая почище - сплющенный глаз и волосы с головы, и кусок щеки плавал (без носа). Я так подумал, что это папа девочки и есть, потому что щека была с щетиной. За ней еще часть рта открытого плавала, а язык и еще какое-то мясо - в соседней банке.
Стало очень страшно, прямо ужасно. Но я тогда еще не закричал, стал пятиться к выходу и натолкнулся на девочку. Она не видела, что в банках. Говорю пошли быстро отсюда, и то, что хлюпало в дальнем углу - оно стало к нам как бы приближаться. Я все пятился и толкал девочку, и тогда хлюпанье вылезло на свет, и тогда я уже закричал.
Не очень хорошо помню, что такое хлюпало. Оно было как каша или жижа, в общем, но не растекалась, а наоборот, собиралась в ком. Или не как каша. Каша не прозрачная, но тоже белесая такая. Поблескивало, смотрело и хлюпало. И воняло. В нем что-то плавало внутри, не помню. Я в бабушкиного Бога не верю, но вот иногда говорю (когда один): спасибо, Отче наш, что лампочка тусклая. Вот. И что плохо помню.
Оно хотело меня скушать и "закатать" в банки, я знаю. Вот тогда я перестал кричать и стал очень плохим человеком. Вот так: я обернулся, схватил девочку (она была легкая) и бросил в самый крупный комок вонючей каши. Вот что я сделал. Пока она визжала и плавилась в каше, я выбежал по ступенькам в гараж, потом на дорогу, там сел в снег и сам расплакался - но это ничего страшного, потому что я тогда сам был еще только в шестом "Б" классе. Сейчас-то я совсем вырос, пятнадцать лет прошло.
Потом остановилась какая-то машина, вышли люди, я им все рассказал. Они пошли в гараж, а женщина осталась и меня успокаивала. Я их хватал за штаны и говорил - не надо, там каша, но они все равно пошли. Приехали родители и бабушка, я им все тоже рассказал, потом милиционеры и еще какие-то сердитые люди, повезли с собой. Я много-много раз рассказывал, что было, но мне не верили про кашу и даже кричали. Обзывались. Не знаю, сколько все длилось, это все тоже плохо помню. Меня потом отвезли в больницу и я там лежал, кровать была очень приятная, такая мягкая. Врачи не сердились и не кричали. Потом пришла бабушка и сказала, что папа от меня отказался и уехал, а мама постарела и плачет. Мама в больницу не приходила, а потом совсем уехала из города, и я остался с бабушкой. Не ходил больше в школу, потому что не мог учиться - учебники стали очень сложные, мне было скучно их читать. Бабушка объяснила, что я теперь очень плохой человек - за то, что сделал с этой девочкой в погребе - и что Бог меня так наказал. Еще что мне показалось про кашу и банки, потому что милиция никакой каши и банок не нашла, а нашла только то, что осталось от девочки, и это все я сделал. Я с бабушкой не спорил, просто не стал с ней больше разговаривать.
Но я правда не делал этого с той девочкой! Это была каша, она ее расплавила и расклеила, и еще вытащила все наружу. Но я все равно очень плохой, потому что отдал девочку каше, чтобы убежать. Я очень испугался, и меня Бог за это наказал.
И банки с мясом и с кожей там правда были. У меня такие же на балконе стоят - хотите покажу? Или лучше завтра, а то голова очень болит.
Сам их "закатывал".
...Так, це жахливе оповідання. Коли з Вашої подачі я прочитав його вперше, залишки мого чубу ворушилися.
За вбивство? лишень на 30 днів?? За 30 днів йому жодного покарання не визначать, а далі що - на свободу вбивати далі?
Что ему грозит? Смотрим УК. И видим - ничего. Отправят в спецшколу на том все. До 14 лет он может еще сколько-то народу задушить.
Жаль.
А вообще зря его признали вменяемым - его стоило бы пожизненно в психушку упрятать - он же явный маньяк-садист, опасный для общества.
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Скорее всего, его будут судить, признают виновным и освободят от уголовной ответственности в связи с недостижением обвиняемым возраста с которого начинается уголовная ответственность "із застосуванням примусових заходів виховного характеру" (ст.97 Уголовного Кодекса).
Не спекулируйте! Он не буханку хлеба украл, он УБИЛ РЕБЕНКА! Сознательно убил, не случайно! А до того - он мучал и убивал щенков - ему НРАВИТСЯ убивать!
Это не "ребенок, которого сделали козлом отпущения", это сформировавшийся опасный маньяк-убийца!
Представь, его отпустят, а через пару месяцев он убьет ТВОЕГО ребенка - что ты тогда скажешь?
"это пока следаки сказали только, что виноват пацан"
Он сам в этом признался на камеру. Кроме того - никто не говорит о том, что его нужно расстрелять без суда и следствия - но когда его вина будет доказана - должна быть законная возможность изолировать его от общества, для которого он представляет опасность! Желательно - навсегда.
Тоже самое. маньяк-убийца - это маньяк-убийца - не важно, половозрелый он или 13-летний.
Родителям убитого им ребенка совершенно не легче от того, что их дочь убил несовершеннолетний! А потому таких крайне желательно изолировать от общества НАВСЕГДА, ибо на кону стоят жизни других невинных людей!
Неужели до вас не доходит, что защищая убийцу-садиста и желая отпустить его в общество - вы тем самым, возможно, обрекаете на смерть еще какого-нибудь ребенка? Или жизнь жертв этого подонка для вас менее важна, чем его судьба?
В смысле - если этот маньяк до своего совершеннолетия убьет еще нескольких детей - это по-вашему - "меньшее зло"???
"почитать или аудиокнигу послушать: Маринина"
Да вы издеваетесь? С чего бы мне читать какое-то третьесортное одноразовое расейское чтиво?
А ранние романы Марининой я уважаю. В них всегда мысль есть. Это не Донцова. А не читал - не критикуй. А то получается совковое "Я Пастернака не читал, но я его осуждаю".
Если это закрытый интернат, из которого невозможно выйти - то это так же колония.
Вопрос в том, что он скоро станет совершеннолетним и потом как? Выйдет убивать?
"А то получается совковое "Я Пастернака не читал, но я его осуждаю"."
Сравнил тоже опу с пальцем. И да, у меня мама любительница этого одноразового "дефективного" шлака, так что что из себя представляют штамповки этой ремесленницы - я в курсе.
Что то много "а если". Уже и экспертиза есть , а оно все "а если".
А что такое кровная месть и суд Линча - посмотрите старые фильмы: "Всадник без головы", "Hang Em High". Кстати, это пока следаки сказали только, что виноват пацан. А вот смогут ли доказать? А если это не он, если на него вешают подвиг какого-то Чикатило? Пусть они сначала разберутся, а там и обсудим