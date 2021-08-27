Президент Володимир Зеленський прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови.

Про це в Telegram повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"У межах робочого візиту глава Української держави проведе двосторонні переговори з Президентом Молдови та візьме участь у багатосторонній зустрічі очільників іноземних делегацій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що літак Зеленського не зміг приземлитися в Молдові і повернувся до Одеси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відповів, чому держава виділяє кошти на президентський університет, коли є виші, де взимку в аудиторіях +13ºС