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За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 262 нові випадки, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 262 нові випадки, - Кличко

У Києві за минулу добу виявили 262 хворих коронавірусів. Одна людина померла.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"262 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Одна людина померла. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 223 366", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 150 жінок віком від 18 до 85 років, 95 чоловіків віком від 19 до 83 років. А також 11 дівчаток від 4 місяців до 16 років та 6 хлопчиків від 1 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус. А також 50 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Одужали минулої доби 185 людей. Загалом коронавірус подолав 215 431 мешканець столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 46, у Деснянському – 37, та в Дарницькому районі – 32 випадки", – зазначив Віталій Кличко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Огласите возраст и другие заболевания умершего. Очень уж часто на проверку "умершие от ковида" имели в диагнозе 4 стадию рака, спид или диабет в запущенной форме, и жить им оставалось дни что с ковидом, что без него.
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27.08.2021 12:45
+3
Грефф,у тебя хоть последователи есть,кто продолжит твоё дело на Цензоре,ну когда твоя кровь превратится в квас от этих прививок?
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27.08.2021 12:50
+2
Один покойник на 262 заболевших. Шо ж там кацапы дохнуть як мухи?
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27.08.2021 12:52
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Огласите возраст и другие заболевания умершего. Очень уж часто на проверку "умершие от ковида" имели в диагнозе 4 стадию рака, спид или диабет в запущенной форме, и жить им оставалось дни что с ковидом, что без него.
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27.08.2021 12:45 Відповісти
За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек - Кличко
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27.08.2021 12:46 Відповісти
Грефф,у тебя хоть последователи есть,кто продолжит твоё дело на Цензоре,ну когда твоя кровь превратится в квас от этих прививок?
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27.08.2021 12:50 Відповісти
Я обращаюсь к зэбаранам и пiд-рашкам. Ты кто из них? За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 262 нові випадки, - Кличко - Цензор.НЕТ 2832
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27.08.2021 12:52 Відповісти
Да и еще уточните был ли етот несчастный вакцинированным?
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27.08.2021 12:49 Відповісти
Один покойник на 262 заболевших. Шо ж там кацапы дохнуть як мухи?
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27.08.2021 12:52 Відповісти
Так тож кацапы - им сам Бог велел 😂
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27.08.2021 12:53 Відповісти
Задача коронавируса - подготовка Сибири к освоению Поднебесной.
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27.08.2021 12:57 Відповісти
Подавляющее большинство населения кацапстана сосредоточено в западной части этого улусса.
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27.08.2021 13:02 Відповісти
его нет, Зевса то
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27.08.2021 14:30 Відповісти
Кличко в пику плеснявым не доплачивает за статистику врачам . Потому и борьба с ковидом не в пример с коронобесами. Пора показать кузькину мать санитарному врачу с его лохдаунами.Не голосуйте за ковид мафию тогда будет шанс отдать их под суд с конфискацией.
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27.08.2021 14:31 Відповісти
 
 