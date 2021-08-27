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Закликали до захоплення влади в Україні і намагалися дискредитувати "Кримську платформу": СБУ викрила нову групу інтернет-агентури спецслужб РФ

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Закликали до захоплення влади в Україні і намагалися дискредитувати

Кіберфахівці СБУ запобігли новим спробам спецслужб РФ дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у південних регіонах України. У Херсоні викрито ще одну групу ворожих інтернет-агентів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За завданням своїх "кураторів" зловмисники закликали через соцмережі до захоплення влади та зміни меж державного кордону нашої країни. Окрім цього, російські спецслужби відпрацьовували агентам цільові інформаційні завдання із дискредитації "Кримської платформи", її учасників та результатів.

Для приховування протиправної діяльності агітатори публікували свої дописи від імені "лідерів громадської думки".

За поширення деструктивного контенту зловмисники щомісяця одержували гроші через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Встановлено, що до складу ворожого осередку входило декілька місцевих жителів. Інформацію для своїх "публікацій" вони отримували з пропагандистських інтернет-ресурсів РФ, а також сайтів незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР".

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників виявлено комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Слідчі органів безпеки повідомили одному з організаторів групи про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. Наразі матеріали кримінального провадження щодо підозрюваного скеровано до суду.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до правопорушення.

Крім того, за матеріалами СБУ засуджено двох ворожих інтернет-агентів, які виконували завдання своїх "кураторів" з території Дніпропетровської та Хмельницької областей.

Також дивіться: Терористи "ДНР" використовували дезертира ЗСУ Красозова для створення фейків і дискредитації української армії. ВIДЕО

Через соцмережі вони закликали до зміни меж державного кордону, у тому числі приєднання південних і східних регіонів нашої країни до РФ.

У ході обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами незаконної діяльності.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що розповсюджувані ворожою агентурою тексти містили заклики до вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

Рішенням судів зловмисників визнано винними за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Заходи СБУ із запобігання та викриття спроб інформаційно-підривної діяльності іноземних спецслужб проти нашої держави тривають.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
Минус 1 из вс рф на Донбассе, свежий груз200, домой в епеня.

Видео https://twitter.com/i/status/1431173486240751621
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27.08.2021 12:55
+4
Очередная киберпобеда киберспециалистов СБУ.
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27.08.2021 12:58
+4
В Херсоне, Запорожье... Враг определённо готовится к нападению с юга. Вода...
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27.08.2021 12:59
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ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
Минус 1 из вс рф на Донбассе, свежий груз200, домой в епеня.

Видео https://twitter.com/i/status/1431173486240751621
показати весь коментар
27.08.2021 12:55 Відповісти
Гмм… такої сторінки не існує. Спробуйте пошукати щось інше
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27.08.2021 13:35 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1431131533079982081
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27.08.2021 22:01 Відповісти
Блин, надо замутить донаты снайперам за результативный выстрел, как на ютюбе Закликали до захоплення влади в Україні і намагалися дискредитувати "Кримську платформу": СБУ викрила нову групу інтернет-агентури спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 8887
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27.08.2021 22:39 Відповісти
Очередная киберпобеда киберспециалистов СБУ.
показати весь коментар
27.08.2021 12:58 Відповісти
В Херсоне, Запорожье... Враг определённо готовится к нападению с юга. Вода...
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27.08.2021 12:59 Відповісти
Стратєх. Закликали до захоплення влади в Україні і намагалися дискредитувати "Кримську платформу": СБУ викрила нову групу інтернет-агентури спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 4842
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27.08.2021 13:14 Відповісти
_Да? Если ты споришь с утверждением что враг готовится вторгнуться на юг за водой - то ты либо тупица, либо путлеровский бот. Так кто ты?
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27.08.2021 13:32 Відповісти
Будуйте укріплення, плануйте оборону в Херсоні, Запоріжжі, Одесі... Все іде до того, що ворог буде нападати
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27.08.2021 13:03 Відповісти
Ось коли буде війна.

https://mm-v.livejournal.com/186229.html

......Резюмируя:
Первую тяжелую войну в столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).
Вторую тяжелую войну в столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).
Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
Насколько эти войны будут тяжелыми и будут ли они успешными? Когда мы выделяли зависимость, на основании которой и построен прогноз, то главными критериями были угроза для независимости страны и величина потерь поэтому и войны, прогнозируемые на основе этих данных, будут адекватны этим критериям. Можно предполагать, что для России это будут главные и наиболее тяжелые войны в XXI столетии.......
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27.08.2021 13:11 Відповісти
" к захвату власти и изменению границ государственной границы нашей страны..." это наверное патриоты призывали отправить чучело в наркодиспансер, и освободить захваченные территории?
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27.08.2021 13:10 Відповісти
Ну...так называемые "патриоты" Рошении по сути сейчас призывают примерно к тому же, к чему и ОПЖЗ...
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27.08.2021 13:14 Відповісти
к чему призывает ОПЗЖ?
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27.08.2021 13:20 Відповісти
А ты Киву послушай - к свержению властей Украины.
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27.08.2021 13:23 Відповісти
если буду слушать наркозависимых дебилов, стану таким же как и 73% быдла. может он имеет ввиду досрочную смену, так об этом по соцопросу мечтают уже 65% всех граждан, а это на 25% больше чем 73% избирателей.
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27.08.2021 13:34 Відповісти
Ну я о том и пишу - ваши устремления совпадают с целями ОПЖЗ.
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27.08.2021 13:40 Відповісти
Супер!
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27.08.2021 14:20 Відповісти
Знаєте, на камеру навіть мертвечук постійно на камери каже, що Крим це Україна... То виходить, що погляди усіх адекватних українців співпадають з цим його твердженням. І що далі?? Не казати, що Крим - Україна??
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27.08.2021 16:08 Відповісти
Э різниця між "на камери каже" і реальними намірами і побажаннями.
Щодо дострокової, тобто - насильницької зміни влади бажання порохофілів і опзжоперів повністю співпадають.
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27.08.2021 16:35 Відповісти
1. Емм, другий Майдан це дострокова змына влади? Ви проти неї виступаєте?
2. За дострокову зміну влади також чимало націоналістичних сил і ветеранів ЗСУ та добробатів. Їх також запишете у у компанію з опзж???
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27.08.2021 16:45 Відповісти
1. Другий майдан був против Ригів, тепер риги за дострокову зміну влади. Тому це не одне й те саме.
2. Ну ціль жеж одна, чи як?
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27.08.2021 17:00 Відповісти
Серед зебілів теж є такі. Спочатку оберуть, а потім хочуть міняти. І ніяк не дійде, що просто обирати треба головою, а не шлунком і вухами. І тому не потрібно скигли и і жалітися, а потрібно змиритися зі своїм вибором ще три роки. Щоб наука була.
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27.08.2021 13:19 Відповісти
Та ви що, які три роки?! Я не зможу стільки терпіти цього вилупка криворогого разом із його дебільним кварталом! Я щось придумаю. І не тільки я...)
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27.08.2021 13:29 Відповісти
Це я не Вам. А ми, якщо щось і будемо робити, то лише у конституційний спосіб. Бо на відміну від того ж Зєлєнского власну Конституцію поважаємо. Як і державу, яку Зєлєнскій судячи з усього не дуже любить.
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27.08.2021 13:37 Відповісти
_Нет, это когда до тебя дойдёт?! Что выиграть у напёрсточников в их игру, по их правилам может надеяться только лох. А т. н. выборы в Украине именно напёрстки и есть, и все кандидаты - заведомо подкидные от олигархов и москвы. Выбирай любого, тупица, играй в напёрстки ещё 30 лет. Закликали до захоплення влади в Україні і намагалися дискредитувати "Кримську платформу": СБУ викрила нову групу інтернет-агентури спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 8206
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27.08.2021 13:39 Відповісти
😁 Це ви мені? Я не з тої контори.
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27.08.2021 15:41 Відповісти
Сволочь
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27.08.2021 13:29 Відповісти
Интересно, а какие результаты Крымской платформы злоумышленники могли дискредитировать? Они, эти результаты, разве существуют в природе?
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27.08.2021 14:02 Відповісти
Безнаказанность...
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27.08.2021 14:19 Відповісти
 
 