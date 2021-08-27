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У найближчі два роки Україні може знадобитися близько 72 млн доз COVID-вакцини, - імунулог Лапій

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У найближчі два роки Україні може знадобитися близько 72 млн доз COVID-вакцини, - імунулог Лапій

У найближчі два роки (2022-2023 рр.) Україні може знадобитися близько 72 млн доз вакцини від COVID-19.

Про це заявив глава Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обговорювали, що на 2022-й і 2023 роки Україні загалом потрібно близько 72 млн доз вакцини від COVID-19. Ця цифра визначена дуже приблизно", - сказав він.

Лапій зазначив, що "це не означає, що ми їх купуємо, - це можлива потреба".

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"Ми порахували, що якщо до кінця року ми охопимо вакцинацією 50% населення, то для досягнення 70% у 2022 році потрібно буде ще вакцинувати 20% населення. Цю цифру буде враховано під час планування держбюджету та можливих переговорів із виробниками", - сказав він.

Лапій зазначив, що якщо буде ухвалено рішення про рутинну вакцинацію дітей від 12 років, то для цього може знадобитися близько 3,5 млн доз вакцини.

Він уточнив, що не йдеться лише про вакцину Pfizer, в інструкції до якої передбачена можливість вакцинації дітей від 12 років. "Ми говоримо про вакцину, в інструкції до якої передбачена можливість використання для дітей", - сказав він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
я тот кто не любит дебильных спамеров
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27.08.2021 13:02
+11
слови побочку в процессе рутинной вакцинации себя и своих детей - сними нагрузку с пенсионного фонда сейчас, и нагрузку с него в будущем!
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27.08.2021 12:58
+9
обращаешься ты к кому-то, а читают твои высеры все. в каждой теме срешь одно и то же
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27.08.2021 13:04
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слови побочку в процессе рутинной вакцинации себя и своих детей - сними нагрузку с пенсионного фонда сейчас, и нагрузку с него в будущем!
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27.08.2021 12:58 Відповісти
Я обращаюсь к зэбаранам и пiд-рашкам. Ты кто из них? В ближайшие два года Украине может понадобиться около 72 млн доз COVID-вакцины, - иммунулог Лапий - Цензор.НЕТ 551
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27.08.2021 13:00 Відповісти
я тот кто не любит дебильных спамеров
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27.08.2021 13:02 Відповісти
Не петляй. Повторяю вопрос: Я обращаюсь к зэбаранам и пiд-рашкам. Ты кто из них? В ближайшие два года Украине может понадобиться около 72 млн доз COVID-вакцины, - иммунулог Лапий - Цензор.НЕТ 2386
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27.08.2021 13:03 Відповісти
обращаешься ты к кому-то, а читают твои высеры все. в каждой теме срешь одно и то же
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27.08.2021 13:04 Відповісти
Не нравится, не читай. Кто тебя заставляет? В ближайшие два года Украине может понадобиться около 72 млн доз COVID-вакцины, - иммунулог Лапий - Цензор.НЕТ 3785
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27.08.2021 13:05 Відповісти
это как напердеть в закрытой комнате, а потом заявить - кому не нравиться то не нюхайте
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27.08.2021 13:08 Відповісти
Какой у тебя интересный опыт У найближчі два роки Україні може знадобитися близько 72 млн доз COVID-вакцини, - імунулог Лапій - Цензор.НЕТ 7176
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27.08.2021 13:10 Відповісти
на тебя смотрю и прибавляю опыта наблюдения за дебилами
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27.08.2021 13:11 Відповісти
Я смотрю - ты обижен У найближчі два роки Україні може знадобитися близько 72 млн доз COVID-вакцини, - імунулог Лапій - Цензор.НЕТ 3264
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27.08.2021 13:12 Відповісти
обижен чем-то тот кто в каждую тему копипастит одну и ту же фуйню
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27.08.2021 13:15 Відповісти
Ты и здесь?и пишешь то же самое,это провокатор,уберите его в бан!
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27.08.2021 13:30 Відповісти
Спасибо
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27.08.2021 13:44 Відповісти
А как вам вариант словить осложнение от ковида? Это приятнее?
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27.08.2021 15:56 Відповісти
Дэнги давай !
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27.08.2021 12:59 Відповісти
Мы посчитали У найближчі два роки Україні може знадобитися близько 72 млн доз COVID-вакцини, - імунулог Лапій - Цензор.НЕТ 5798

Математики хреновы! Больше в стране считать нечего? Так вам люди могут подсказать!
Идите в ..пу со своими подсчетами, масками и вакцинами!
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27.08.2021 13:07 Відповісти
как раз за 2 года подоспеет и 1 млрд деревьев.
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27.08.2021 13:07 Відповісти
Вакцинуватися потрібно буде щорічно.
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27.08.2021 13:12 Відповісти
щодобово.
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27.08.2021 13:15 Відповісти
А зачем столько?? Ведь все не вакцинированные согласно легенде о ковиде скоро умрут в страшных мучениях..😀
Или оставшихся в живых вакцинированных будут колоть по три раза за месяц???
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27.08.2021 13:13 Відповісти
Каждые 10 минут
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27.08.2021 13:36 Відповісти
Или оставшихся в живых вакцинированных будут колоть по три раза за месяц???

Та да, чтоб скорее умерли...
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27.08.2021 13:55 Відповісти
ширяться - не переширяться.
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27.08.2021 13:15 Відповісти
каждая новая вакцина ,будет доказывать,что предыдущая была туфта и ложь для зарабатывания денег
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27.08.2021 13:22 Відповісти
каждая новая вакцина будет доказывать существование ГОСУДАРСТВА (популистов/фашистов), а мы как бы при нёмм... при нёмм.. У найближчі два роки Україні може знадобитися близько 72 млн доз COVID-вакцини, - імунулог Лапій - Цензор.НЕТ 2899 У найближчі два роки Україні може знадобитися близько 72 млн доз COVID-вакцини, - імунулог Лапій - Цензор.НЕТ 7591
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27.08.2021 13:44 Відповісти
Бред, это по 2 дозы на каждого, а многие как например и я не собираются вакцинироватся.
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27.08.2021 13:43 Відповісти
остальное вакцинаркоманам.
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27.08.2021 13:49 Відповісти
Скоро за одно предложение вакцинироваться - люди вам будут бить по морде !!! У найближчі два роки Україні може знадобитися близько 72 млн доз COVID-вакцини, - імунулог Лапій - Цензор.НЕТ 6802
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27.08.2021 13:56 Відповісти
Я жду такого времени с нетерпением.
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27.08.2021 14:26 Відповісти
а почему не миллиард
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27.08.2021 14:01 Відповісти
Еще недавно Израиль был образцом для борьбы с коронавирусом. Но сейчас там один из самых высоких показателей инфицирования в мире среди вакцинируемых, что естественно вызывает много вопросов об эффективности вакцинации как таковой.
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27.08.2021 14:06 Відповісти
На каждый штамм будет своя волна вакцинации, но Израиль уже бустерные дозы вкалывает.
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27.08.2021 15:12 Відповісти
Короноваком и так сейчас завалены склады. Только желающих на него особо нет. Завозите Модерну или Файзер - тогда еще часть людей согласится на вакцинацию. Но 72 млн доз = это утопия. В лучшем случае 15 млн доз используют и то не факт
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27.08.2021 14:12 Відповісти
Перед началом образовательного сезона точное количество вакцинированного персонала образовательных учреждений в Украине точно неизвестно. Министерство образования такими данными не обладает!? По нашим данным, собранным методом выборочного опроса , проведенного по всем областям Украины и г. Киеву средний уровень вакцинации педагогического персонала колеблется в пределах 10-12% . Полностью провалено и обязательное превентивное тестирование категорий определенных законом. Выполнение требования Закона Украины № 587-IX, не выполняется как в пунктах обязательного тестирования, так и в пунктах регулярного тестирования категорий граждан.(с)
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27.08.2021 14:18 Відповісти
Недоумок хочет всех убить?
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27.08.2021 22:13 Відповісти
Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Игорь Кузин прогнозирует, что пандемия COVID-19 может длиться еще от двух до пяти лет.
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28.08.2021 09:34 Відповісти
досить кілька кілометрів шнура і тона господарського мила- для дезинфекції У найближчі два роки Україні може знадобитися близько 72 млн доз COVID-вакцини, - імунулог Лапій - Цензор.НЕТ 1277
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28.08.2021 10:49 Відповісти
 
 