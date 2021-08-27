У найближчі два роки Україні може знадобитися близько 72 млн доз COVID-вакцини, - імунулог Лапій

У найближчі два роки (2022-2023 рр.) Україні може знадобитися близько 72 млн доз вакцини від COVID-19.

Про це заявив глава Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обговорювали, що на 2022-й і 2023 роки Україні загалом потрібно близько 72 млн доз вакцини від COVID-19. Ця цифра визначена дуже приблизно", - сказав він.

Лапій зазначив, що "це не означає, що ми їх купуємо, - це можлива потреба".

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"Ми порахували, що якщо до кінця року ми охопимо вакцинацією 50% населення, то для досягнення 70% у 2022 році потрібно буде ще вакцинувати 20% населення. Цю цифру буде враховано під час планування держбюджету та можливих переговорів із виробниками", - сказав він.

Лапій зазначив, що якщо буде ухвалено рішення про рутинну вакцинацію дітей від 12 років, то для цього може знадобитися близько 3,5 млн доз вакцини.

Він уточнив, що не йдеться лише про вакцину Pfizer, в інструкції до якої передбачена можливість вакцинації дітей від 12 років. "Ми говоримо про вакцину, в інструкції до якої передбачена можливість використання для дітей", - сказав він.