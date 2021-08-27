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"Незалежність наших країн - результат зусиль багатьох поколінь", - Зеленський привітав Санду із 30-річчям незалежності Молдови
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський привітав свою молдавську колегу Майю Санду із 30-річчям незалежності Республіки Молдова.
Своє привітання він опублікував у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю пані Майю Санду з 30-річчям незалежності Республіки Молдова. Незалежність наших країн – це результат зусиль багатьох поколінь. Україна завжди підтримуватиме територіальну цілісність Молдови у міжнародно визнаних кордонах. Бажаю дружньому народу Молдови миру, злагоди та процвітання", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні прибув до Кишинева для участі в урочистостях з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності Молдови.
Топ коментарі
+18 Роман с камнем
показати весь коментар27.08.2021 13:42
+15 5 копійок
показати весь коментар27.08.2021 13:34
+12 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар27.08.2021 13:34
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Це після того, як зеленське підіср"ло Санду з Чаусом.
смешно слышать из рота этого паяца слова про борьбу народов за независимость..
и грустно..
стоп, а почему только президента?
или там бы напр. выиграл выборы красножопый, то тогда бы и его поздравил?
а не народ? вот и 100501-вое доказательство шо наш презя - совочек.
ибо только диктаторы поздравляют лидеров стран, а не народ, важно, - с независимостью, потому что диктаторам это самое слово Независимость - палит в штанах и даже в запасных брюках с памперсами. жжот, как говорят.
Зеле это кто то написал шоб такое высрать? ну да.... я уже подумал шо сцарька подставиле бояре плохие
А в результаті Зеленського запрошують на святкування незалежності Молдови, а про повернення Чауса в Україну на високому дипломатичному рівні не згадують від слова зовсім, всередині України цю істерію ще намагаються підігрівати - але розумна більшість розуміє що інцидент вичерпано.
Так що ця коротка промова багато до чого зобов'язує.