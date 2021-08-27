В Україні запрацювали ще 20 камер фото- та відеофіксації порушень ПДР. СПИСОК адрес
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Від сьогодні, 27 серпня, на дорогах України запрацюють ще 20 камер для фото- та відеофіксації правопорушників.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це повідомили в МВС.
Загальна кількість камер на дорогах України зросте до 97 штук.
МВС України повідомило більш докладно про розташування нових фіксаторів.
Волинська область отримала додаткові чотири камери — на автомагістралі Н-22 в напрямку Луцька датчики розмістять на 82 км+575 і 95 км+200. На цих ділянках існує швидкісне обмеження до 50 км/год.
Автомагістраль М-19 отримала одну камеру на ділянці 129 км+788 в сторону Ковеля — максимальна швидкість дорівнює 50 км/год.
На автомагістралі М-07 в напрямку міста Любомль розмістили камеру на ділянці 444 км+971 з обмеженням по швидкості у 50 км/год.
Полтавська область отримала всього одну камеру — її встановили на міжнародній магістралі М-03 у напрямку Києва на 155 км+696.
У Львівській області з’явилося відразу п’ять камер:
На трасі М-11 в напрямку Львова на ділянці 16 км+153;
На автомагістралі М-10 на 21 км+671 в напрямку Львова;
На 53 км+580 автомагістралі М-10 в сторону Краковця;
Автомагістралі М-06 також отримала одну камеру на ділянці 528 км+459 в напрямку Луцька;
Траса М-10-01 скануватиметься на швидкісний режим на ділянці 3 км+360 в напрямку села Рясне-Руське.
Київська область отримала чотири пристрої для фіксації порушників — всі вони розмістилися на шосе Р-01 в обидва напрямки:
На 9 км+784 і 3 км+461 на шосе Р-01 в сторону Києва;
На 9 км+994 і 3 км+441 на шосе Р-01 в сторону Обухова.
Запоріжжя отримало три камери у своє розпорядження — їх використовуватимуть на вулицях.
Один фіксатор розмістили на вулиці Будинок відпочинку, в сторону Преображенського моста (обмеження швидкості 50 км/год).
Друга камера спостерігає за швидкісним режимом на вулиці Істоміна, 125-А, в сторону Нікопольського шосе.
Останній датчик опинився на вулиці Дніпро ГЕС, в сторону центру міста.
У Мелітополі одна камера розташувалася на проспекті Богдана Хмельницького, 23 в сторону вулиці Сєдовців — на цій ділянці обмежена швидкість до 50 км/год.
Кривий Ріг отримав дві камери для вулиці Волгоградська в обидві сторони.
Детальніше ознайомитися з розташуванням камер можна на мапі сайту МВС.
На початку серпня багато українських водіїв зіткнулося з величезними штрафами. Під час розмитнення авто за допомогою пільг повинні виплатити штраф у розмірі 34 тис. грн.
Грошові проблеми торкнулися власників тих авто, які завозилися в країну третіми особами. Такі водії не мали права подальшої передачі транспортного засобу.
Будь ласка, зачекайте...
НО МЫ НЕ БУДЕМ ОГРАНИЧИВАТЬ ВСЕХ, ладно?
Почему я, с моим опытом, исправным авто - не могу ехать, скажем ... 120 по трассе (ограничение 90, помнишь, да?), если мой опыт, состояние авто, условия на дороге - это позволяют?
Только потому, что какой-то... эмм... неумеха ... до этого разбился на такой скорости?
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Это субъективное мнение 100% водителей,тут вы не оригинальны.
Тут все просто. Если я (любой другой водитель) прав... то он едет себе и едет.
А если нет - то он, только он один несет ответственность за это. А другие не должны, пусть себе едут раз могут.
ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ
Это основывается на субъективном мнении,а по факту водитель у которого самомнение завышено и он превышает допустимую скорость,может создать аварийную ситуацию, в которой пострадают те,кто соблюдает скоростной режим.Для меня знак о понижени скорости на трассе говорит о том,что тут надо бы быть осторожней и гнать неззя.
А может и не стать.
То есть вдумайся. В силу возможности, которая может даже не наступить (то, что ты называешь завышенным самомением может быть объективным фактом в силу опыта и навыка) - ты ограничиваешь всех. Снижаешь по сути скорость - ради которой и задумывалась такая штука как автомобиль.
А что? Орган же есть. Значит возможность тоже. Ну или запретить тебе им пользоваться по назначению - а вдруг изнасилуешь.
Глупо же.
Свершил преступление - отвечай.
Не свершил... то не любите мозги здоровому человеку, уважаемые - только по одной той причине что он умеет то, чего не умеете Вы (безопасно управлять автомобилем на более высокой скорости в частности).
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Ахахах,это победа.