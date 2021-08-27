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відеофіксація (83) МВС (2877) ПДР (364)

В Україні запрацювали ще 20 камер фото- та відеофіксації порушень ПДР. СПИСОК адрес

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні запрацювали ще 20 камер фото- та відеофіксації порушень ПДР. СПИСОК адрес

Від сьогодні, 27 серпня, на дорогах України запрацюють ще 20 камер для фото- та відеофіксації правопорушників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це повідомили в МВС.

Загальна кількість камер на дорогах України зросте до 97 штук.

МВС України повідомило більш докладно про розташування нових фіксаторів.

Волинська область отримала додаткові чотири камери — на автомагістралі Н-22 в напрямку Луцька датчики розмістять на 82 км+575 і 95 км+200. На цих ділянках існує швидкісне обмеження до 50 км/год.

Автомагістраль М-19 отримала одну камеру на ділянці 129 км+788 в сторону Ковеля — максимальна швидкість дорівнює 50 км/год.

На автомагістралі М-07 в напрямку міста Любомль розмістили камеру на ділянці 444 км+971 з обмеженням по швидкості у 50 км/год.

В Україні запрацювали ще 20 камер фото- та відеофіксації порушень ПДР 01

Полтавська область отримала всього одну камеру — її встановили на міжнародній магістралі М-03 у напрямку Києва на 155 км+696.

У Львівській області з’явилося відразу п’ять камер:

На трасі М-11 в напрямку Львова на ділянці 16 км+153;

На автомагістралі М-10 на 21 км+671 в напрямку Львова;

На 53 км+580 автомагістралі М-10 в сторону Краковця;

Автомагістралі М-06 також отримала одну камеру на ділянці 528 км+459 в напрямку Луцька;

Траса М-10-01 скануватиметься на швидкісний режим на ділянці 3 км+360 в напрямку села Рясне-Руське.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС планує відновити проведення техогляду автомобілів з обов'язковою відеофіксацією процесу

Київська область отримала чотири пристрої для фіксації порушників — всі вони розмістилися на шосе Р-01 в обидва напрямки:

На 9 км+784 і 3 км+461 на шосе Р-01 в сторону Києва;

На 9 км+994 і 3 км+441 на шосе Р-01 в сторону Обухова.

Запоріжжя отримало три камери у своє розпорядження — їх використовуватимуть на вулицях.

Один фіксатор розмістили на вулиці Будинок відпочинку, в сторону Преображенського моста (обмеження швидкості 50 км/год).

Друга камера спостерігає за швидкісним режимом на вулиці Істоміна, 125-А, в сторону Нікопольського шосе.

Останній датчик опинився на вулиці Дніпро ГЕС, в сторону центру міста.

У Мелітополі одна камера розташувалася на проспекті Богдана Хмельницького, 23 в сторону вулиці Сєдовців — на цій ділянці обмежена швидкість до 50 км/год.

Кривий Ріг отримав дві камери для вулиці Волгоградська в обидві сторони.

Детальніше ознайомитися з розташуванням камер можна на мапі сайту МВС.

На початку серпня багато українських водіїв зіткнулося з величезними штрафами. Під час розмитнення авто за допомогою пільг повинні виплатити штраф у розмірі 34 тис. грн.

Грошові проблеми торкнулися власників тих авто, які завозилися в країну третіми особами. Такі водії не мали права подальшої передачі транспортного засобу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Це означає, що на третьому кілометрі 360 метрі цієї траси знаходиться камера
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27.08.2021 14:52
+3
слово заработали ,звучит трехзначно или мне одному так читается
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27.08.2021 14:09
+3
В оригіналі написано "запрацювали" то в тебе дебільний переклад.
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27.08.2021 14:39
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В Днепре пока нет . Я бы предложил ночную камеру фото и видеофиксации . На набережной . Ночью там особое веселье .
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27.08.2021 14:08 Відповісти
Откуда в тебе сколько коварства?
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27.08.2021 14:20 Відповісти
Ночные (вечерние) дебилы достали . На набережной и мои дети гуляют . В Україні запрацювали ще 20 камер фото- та відеофіксації порушень ПДР - Цензор.НЕТ 5987
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27.08.2021 14:24 Відповісти
Ночью по дороге на набережной в Днепре? Нифига у тебя дети!
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27.08.2021 14:28 Відповісти
Ненависть голодранца к "" богачу'" национальная черта
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27.08.2021 14:25 Відповісти
Ты о себе ? Смешной ты , однако ... В Україні запрацювали ще 20 камер фото- та відеофіксації порушень ПДР - Цензор.НЕТ 3732
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27.08.2021 14:30 Відповісти
И о себе тоже. Достали вы уже своими жалобами.
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27.08.2021 14:38 Відповісти
А що порушники - лише богачі? Голодранці на Жигулях і бляхах теж літають сотню по місту часто!
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27.08.2021 14:56 Відповісти
слово заработали ,звучит трехзначно или мне одному так читается
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27.08.2021 14:09 Відповісти
В оригіналі написано "запрацювали" то в тебе дебільний переклад.
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27.08.2021 14:39 Відповісти
Зеленский разрешил отключать население от коммунальных услуг за долги. Минфин сообщил, что денег на субсидии нет, но они появятся ... Минэнерго сообщило что денег на уголь для ТЭЦ нет. "Укравтодор" сообщил что он уже закопал 116 млрд. в ремонты и это еще не конец ...(с)
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27.08.2021 14:15 Відповісти
Странная реакция народа на эту новость . Дебил вылетел на встречку и убил семью . Простим ?
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27.08.2021 14:15 Відповісти
Реакции нет. Старуха вылезла на дорогу под машину, водитель сел в тюрьму. Какая здесь логика ?
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27.08.2021 14:22 Відповісти
Наверное выбежала как Усэйн Болт, другого оправдания для водятла я не вижу.
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27.08.2021 15:06 Відповісти
Накажем этого дебила. Одного этого дебила. Его - за его преступление.
НО МЫ НЕ БУДЕМ ОГРАНИЧИВАТЬ ВСЕХ, ладно?
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27.08.2021 14:25 Відповісти
Сейчас все , кто может , купили средство передвижения . Очень много новичков . Ограничений никаких нет .
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27.08.2021 14:28 Відповісти
Вообще никаких ограничений?
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27.08.2021 14:31 Відповісти
Поясни мне простую вещь.
Почему я, с моим опытом, исправным авто - не могу ехать, скажем ... 120 по трассе (ограничение 90, помнишь, да?), если мой опыт, состояние авто, условия на дороге - это позволяют?
Только потому, что какой-то... эмм... неумеха ... до этого разбился на такой скорости?
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27.08.2021 15:03 Відповісти
если мой опыт, состояние авто, условия на дороге - это позволяют?

...............................................................................................................................................................

Это субъективное мнение 100% водителей,тут вы не оригинальны.
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27.08.2021 17:02 Відповісти
Так и я о том же.
Тут все просто. Если я (любой другой водитель) прав... то он едет себе и едет.
А если нет - то он, только он один несет ответственность за это. А другие не должны, пусть себе едут раз могут.
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27.08.2021 17:39 Відповісти
А другие не должны, пусть себе едут раз могут.

ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ

Это основывается на субъективном мнении,а по факту водитель у которого самомнение завышено и он превышает допустимую скорость,может создать аварийную ситуацию, в которой пострадают те,кто соблюдает скоростной режим.Для меня знак о понижени скорости на трассе говорит о том,что тут надо бы быть осторожней и гнать неззя.
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28.08.2021 10:31 Відповісти
Может. А если бабушке прирастить мужской половой орган, то она может стать дедушкой.
А может и не стать.
То есть вдумайся. В силу возможности, которая может даже не наступить (то, что ты называешь завышенным самомением может быть объективным фактом в силу опыта и навыка) - ты ограничиваешь всех. Снижаешь по сути скорость - ради которой и задумывалась такая штука как автомобиль.
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28.08.2021 10:49 Відповісти
По такой логике тебя нужно посадить в тюрьму за изнасилование.
А что? Орган же есть. Значит возможность тоже. Ну или запретить тебе им пользоваться по назначению - а вдруг изнасилуешь.
Глупо же.
Свершил преступление - отвечай.
Не свершил... то не любите мозги здоровому человеку, уважаемые - только по одной той причине что он умеет то, чего не умеете Вы (безопасно управлять автомобилем на более высокой скорости в частности).
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28.08.2021 10:51 Відповісти
Недавно у нас тут в Запорожской области такой вот дебил выехал на встречку и убил две семьи.Сгорели заживо.
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27.08.2021 20:25 Відповісти
Вибачаюсь, але буду вдячний тому хто знає і пояснить що значить наприклад 3 км+360, або 3 км+461
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27.08.2021 14:33 Відповісти
Це означає, що на третьому кілометрі 360 метрі цієї траси знаходиться камера
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27.08.2021 14:52 Відповісти
А есть ли схема расположения камер в инете?
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27.08.2021 16:36 Відповісти
Во Львовской области появилось сразу пять камерИсточник: https://censor.net/ru/n3284884

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Ахахах,это победа.
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27.08.2021 16:59 Відповісти
Подскажите пожалуйста приличное приложение-навигатор для андроида, где эти камеры отмечены.
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27.08.2021 17:02 Відповісти
Waze - GPS, Maps, Traffic Alerts & Live Navigation
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27.08.2021 18:13 Відповісти
Работает ОТЛИЧНО!
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27.08.2021 18:13 Відповісти
Спасибо!
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27.08.2021 20:21 Відповісти
А когда будут камеры в кабинетах казнокрадов, прокуроров, судей, министров???
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27.08.2021 18:11 Відповісти
Они там бывают, когда надо "новое лицо" на должность посадить
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27.08.2021 19:54 Відповісти
 
 