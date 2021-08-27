Марченко про курс гривні до долара: "Жодних сплесків і шоків не очікується"
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Міністр фінансів України Сергій Марченко очікує, що різких коливань курсу гривні до долара наступного року не буде. Шоків не прогнозується.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він повідомив у коментарі одному з українських телеканалів.
"Я хочу сказати, що передбачається стабільна курсова динаміка. Жодних сплесків та шоків не очікується", - сказав він.
Марченко нагадав, що у триричній Бюджетній декларації зафіксовані потенційні показники бюджету на 2022-2024 роки.
Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної Ради Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Серед іншого, документ містить прогноз курсу гривні до долара у наступні роки.
За прогнозом уряду, у 2021 році курс гривні до долара "залишатиметься відносно стабільним - на рівні 28 гривень за долар у середньому по року".
У 2022 році курс у середньому становитиме 28,6 гривень за долар, у 2023 році - 28,8 гривень за долар, у 2024 році - 29,2 гривень за долар.
Будь ласка, зачекайте...
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- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.(с)
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Я хоть и ленивый но сделал. Цены брал самые низкие, и только за литр. Какие выводы?