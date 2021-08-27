Марченко про курс гривні до долара: "Жодних сплесків і шоків не очікується"

Міністр фінансів України Сергій Марченко очікує, що різких коливань курсу гривні до долара наступного року не буде. Шоків не прогнозується.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він повідомив у коментарі одному з українських телеканалів.

"Я хочу сказати, що передбачається стабільна курсова динаміка. Жодних сплесків та шоків не очікується", - сказав він.

Марченко нагадав, що у триричній Бюджетній декларації зафіксовані потенційні показники бюджету на 2022-2024 роки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної Ради Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Серед іншого, документ містить прогноз курсу гривні до долара у наступні роки.

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За прогнозом уряду, у 2021 році курс гривні до долара "залишатиметься відносно стабільним - на рівні 28 гривень за долар у середньому по року".

У 2022 році курс у середньому становитиме 28,6 гривень за долар, у 2023 році - 28,8 гривень за долар, у 2024 році - 29,2 гривень за долар.