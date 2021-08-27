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Марченко про курс гривні до долара: "Жодних сплесків і шоків не очікується"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Марченко про курс гривні до долара:

Міністр фінансів України Сергій Марченко очікує, що різких коливань курсу гривні до долара наступного року не буде. Шоків не прогнозується.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він повідомив у коментарі одному з українських телеканалів.

"Я хочу сказати, що передбачається стабільна курсова динаміка. Жодних сплесків та шоків не очікується", - сказав він.

Марченко нагадав, що у триричній Бюджетній декларації зафіксовані потенційні показники бюджету на 2022-2024 роки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної Ради Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Серед іншого, документ містить прогноз курсу гривні до долара у наступні роки.

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За прогнозом уряду, у 2021 році курс гривні до долара "залишатиметься відносно стабільним - на рівні 28 гривень за долар у середньому по року".

У 2022 році курс у середньому становитиме 28,6 гривень за долар, у 2023 році - 28,8 гривень за долар, у 2024 році - 29,2 гривень за долар.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.(с)
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27.08.2021 14:28
+7
Когда зелевласть говорит "Шоков не прогнозируется" именно это настораживает больше всего.
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27.08.2021 14:18
+6
Это прям конц эпохи бедности, какойто
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27.08.2021 14:18
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Это прям конц эпохи бедности, какойто
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27.08.2021 14:18 Відповісти
Це буде звіздець, якщо зелеушльопк кажуть що буде 28 - то очікуем 46-50 грн/$. Ці конченні ідуть стопами Овоча. Тоді теж біли себе п'яткою в груди про стабільность, опотім з 8 грн. на 25
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27.08.2021 14:51 Відповісти
При Яныке с 8 до 25? Дада, так все и было )) Забавно у вас сейчас в школе историю преподают ))
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27.08.2021 14:56 Відповісти
Забавно дивитися на людину, яка не пам'ятає що було сім років тому, який був курс в 2013 і який курс був у 2014 після втечі зека, чи я щось не так написав раніше, чи у вас нижня півкуля мозку не стикується з верхньою. Да доречи, школу я закінчив в 1991 році, і історію знаю.
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27.08.2021 15:04 Відповісти
як можна пам'ятати те чого не знав? з-за порєбріку їм видніше.
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27.08.2021 15:53 Відповісти
Молодой человек, при чем тут Зек к росту курса? Если бы он не слинял, то в 14-м до перевыборов (а возможно и какое то время после) он держал бы курс 8грн за доллар. Курс скаканул в первой половине 2014-го до 13 из-за революции, последующего кризиса власти и Крыма, а во второй половине 2014-го и начале 15-го до 32 из-за позора под Иловайском, когда мрази в генералитете слили добробаты и зассали вступать в активную конфронтацию с регулярами Пу.рашки. А как ты к курсу доллара в 14-м Яныка за уши притянул я х.з. видимо в то время тебя больше интересовали "контрошки" по алгебре, а не то что происходило в стране.
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27.08.2021 15:55 Відповісти
Не тримав би він 8 за бакс, бо уже в лютому 2014 було 9 за бакс... Курс рости почав з січня 2014!
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27.08.2021 16:19 Відповісти
Якщо все ж твої нижня і верхня півкулі головного мозку не сходяться, то це вже патологія. В мене вища технічна освіта і навчання в аспірантурі, це так щоб ти не розказував про котрольки по алгебрі. Тобі любий економіст може пояснити, що відбудеться, якщо керувати економікою і фінансами твердою рукою, як мікола янич і віктар фєдоровіч, коли курс валюти утримується штучно. А потім коли починає працювати ринок, не путай з базаром, то курс валют стає таким, яким він повинен бути, до якого його привели овочеві бандюки при владі. Це ж саме відбувається і зараз, вавандер з своєю шоблою тримають курс штучно, а ціни ростуть. Так що засунь своїх яників з азіровими, ригами і зелебобіками в сраку і не ліпи тут дурня з себе. З тебе економіст, як з ***** путін
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27.08.2021 17:00 Відповісти
Задолбали с активной конфронтацией.
Ты в каком секторе был летом 14-го?
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28.08.2021 00:00 Відповісти
"Никаких всплесков и шоков не ожидается". значит надо прикупить баксов
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27.08.2021 22:14 Відповісти
Когда зелевласть говорит "Шоков не прогнозируется" именно это настораживает больше всего.
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27.08.2021 14:18 Відповісти
значит будет всплеск который всех шокирует . что зачастили с- нечего бояться - чувствую ждёт взлёт стремительным домкратом
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27.08.2021 14:23 Відповісти
ага, вчора по 26,70, а сьогодні 2,80, просто без паніки.
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27.08.2021 14:27 Відповісти
2,80 это сколько? 27 приват сегодня
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27.08.2021 22:32 Відповісти
Ховайте гривні в доллярах! Земарченко вам на це натякнув!)
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27.08.2021 14:28 Відповісти
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.(с)
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27.08.2021 14:28 Відповісти
Значит надо покупать доллары. Не даром по мутной схеме напечатали в апреле кучу денег.
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27.08.2021 14:34 Відповісти
Значит скоро будет бакс по 50. Скоро. Очень скоро.
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27.08.2021 14:36 Відповісти
Олія соняшникова «Олейна» традиційна рафінована 0,85л 58.99
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27.08.2021 14:49 Відповісти
А с какого перепугу производитель будет тебе продавать дешевле, чем продаёт за рубеж? Мировые цены повысились, вот они и банкуют.
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27.08.2021 14:52 Відповісти
Понял. Закинуть ссылки на цену в Ашане в параше, Польше и у нас? Марченко про курс гривні до долара: "Жодних сплесків і шоків не очікується" - Цензор.НЕТ 5089
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27.08.2021 15:05 Відповісти
Кстати да. Было бы интересно.
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27.08.2021 15:17 Відповісти
Ашан Лодзь - Масло подсолнечное рафинированное 1л

5,99 ЗЛОТЫХ - 41,43

Ашан Москва - Масло подсолнечное «Благо» рафинированное дезодорированное вымороженное,1 л

109.99 рублей - 39,95

Ашан Киев - Олія соняшникова Auchan рафінована, 1 л
63,00 грн
Я хоть и ленивый но сделал. Цены брал самые низкие, и только за литр. Какие выводы? Марченко про курс гривні до долара: "Жодних сплесків і шоків не очікується" - Цензор.НЕТ 1169
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27.08.2021 15:34 Відповісти
Хреновые. Сам понимаешь. Марченко про курс гривні до долара: "Жодних сплесків і шоків не очікується" - Цензор.НЕТ 3620
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27.08.2021 15:37 Відповісти
Ну так. Зато зебил налоги для сельхоз. производителей снизил Марченко про курс гривні до долара: "Жодних сплесків і шоків не очікується" - Цензор.НЕТ 2565
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27.08.2021 15:41 Відповісти
Доллар должен был как и во всём мире дешеветь. Но за счёт печатного станка в Украине удалось сохранить его прежний курс !
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27.08.2021 14:54 Відповісти
А як буде сплеск скажуть - слова були вирвані із контексту Марченко про курс гривні до долара: "Жодних сплесків і шоків не очікується" - Цензор.НЕТ 7987
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27.08.2021 14:54 Відповісти
Тільки от уже сьогодні бакс поповз угору - вчора ще по 26,8 був, сьогодні - вже 27,05...
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27.08.2021 14:55 Відповісти
угу..ясно... значить ожидать нам ни всплески а - цунами !!! Марченко про курс гривні до долара: "Жодних сплесків і шоків не очікується" - Цензор.НЕТ 1553
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27.08.2021 15:09 Відповісти
я правильно понял - этот поц будет лично курс за хвост держать?
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27.08.2021 15:15 Відповісти
Що ж ви, курви, робите?! - крикнув нарід і побіг купувати сіль, сірники та крупи...
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27.08.2021 15:35 Відповісти
такие заявления верный признак того, что пора скидывать гривну...у кого она есть.
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27.08.2021 16:11 Відповісти
 
 