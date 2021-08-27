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Україна отримала багато валюти завдяки експорту руди і зернових, ці гроші необхідно вкласти у зміцнення економіки, - Яценюк

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Україна отримала багато валюти завдяки експорту руди і зернових, ці гроші необхідно вкласти у зміцнення економіки, - Яценюк

Зростання світових цін на сировину допомогло Україні витримати економічну кризу, але вони вже почали падати і найгіршим кроком влади зараз буде посилення податкового тиску на промисловість.

Про це заявив експрем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"У 2014-2015 рік руда - 40 доларів, а сьогодні – 200 дол. Ви розумієте, що таке 40 доларів? В країні немає валюти, в країні немає податків, в країні немає грошей. І це ж не тільки руда! А також метал, сталь, все пішло. Звичайно, що зростання цін на сировину в поточному році допомогло уряду. Тож нинішній економічний стан - це не заслуга уряду сьогодні. А заслуга світових ринків", - зазначив Яценюк у ефірі телеканалу "Україна 24".

Проте, за його словами, українська влада не скористалась періодом сприятливої цінової кон’юнктури на світових ринках, щоб прискорити розвиток країни та зміцнити економіку. Тож падіння цін на сировину, яке вже розпочалося, найближчим часом відчутно вдарить по країні. І найгірше, що може зробити в цій ситуації влада – це підвищувати податки, що пропонується законопроєктом 5600, який депутати ухвалили в першому читанні.

"Треба займатися економічним середовищем в країні. Тобто не можна збільшувати податки, не можна надавати додаткові повноваження податковій службі, не можна залазити в кишеню кожного громадянина, не можна ставити 20% податків ПДВ на будівництво, тому що будівництво зупиниться. Не можна незаконно арештовувати майно без рішення суду", - наголосив Яценюк.

Як відомо, після стрибка цін на аграрну та металургійну продукцію, який розпочався у четвертому кварталі минулого року, спостерігається зниження попиту та цін на кукурудзу і руду. Так, у цей четвер на азійських ринках ф'ючерси на руду з 62%-м вмістом заліза в Сінгапурі обвалилися на 10% - до $134 за тонну. Це мінімум за останні 8 місяців. Коментуючи ситуацію, економіст Борис Кушнірук зазначив, що тепер перед українською владою стоїть завдання відкоригувати річні фінансові плани з урахуванням того, що експортна виручка значно впаде, а разом з нею може обвалитися і курс гривні.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу (№5600), який передбачає підвищення ряду податків для всіх галузей економіки.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Та щас Ахметка ноет лом черных металлов вывозят он хочет за копейки тут выкупать а металл по мировой цене толкать.Эта паскудина в Украине минимум вложений делает,купит недвижимость яхты за кордоном.
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27.08.2021 14:45
+4
арсена треба слухати...він в 14-му втримав і надав поштовх економіці, результати якої не дають збоїв і понині...
а, щоб ще зробив би, але чвари шкодять
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27.08.2021 15:17
+3
Коштує 4 млрд грн. Плануют завершити до 2025. На крадівництво виділяють більше 100 млрд. грн. Це вам не Свинарчуки з Яценюком і його стіною.
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27.08.2021 15:13
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Та щас Ахметка ноет лом черных металлов вывозят он хочет за копейки тут выкупать а металл по мировой цене толкать.Эта паскудина в Украине минимум вложений делает,купит недвижимость яхты за кордоном.
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27.08.2021 14:45 Відповісти
Забор строят, не волнуйтесь. Там ж не сразу все деньги выделили на строительство как для Вэлыкого крадивныцтва.
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27.08.2021 15:07 Відповісти
Коштує 4 млрд грн. Плануют завершити до 2025. На крадівництво виділяють більше 100 млрд. грн. Це вам не Свинарчуки з Яценюком і його стіною.
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27.08.2021 15:13 Відповісти
підняли до 6 в цьому році. але всеодно цифри на порядок інші.
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27.08.2021 15:15 Відповісти
арсена треба слухати...він в 14-му втримав і надав поштовх економіці, результати якої не дають збоїв і понині...
а, щоб ще зробив би, але чвари шкодять
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27.08.2021 15:17 Відповісти
"Комментируя ситуацию, экономист Борис Кушнирук отметил, что теперь перед украинской властью стоит задача откорректировать годовые финансовые планы с учетом того, что экспортная выручка значительно упадет, а вместе с ней может обвалиться и курс гривни"
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27.08.2021 14:49 Відповісти
Реальный курс гривны меньше 10 , если не печатать бумагу - заробитчане завалят страну валютой .....
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27.08.2021 17:37 Відповісти
Зачем когда можно повьісить на все ценьі,повьісить налоги а себе накупить бронированньіх лимузинов
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27.08.2021 15:09 Відповісти
оо.. кролик вже до кормушки шляхи шукає.
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27.08.2021 15:32 Відповісти
как вОвремя.. Зеле срочно нужны золотые, пуленепробиваемые памперсы "от Армани" и порохоботов..
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27.08.2021 16:22 Відповісти
А якщо залучити інвестиції? Відкрити високотехнологічні виробництва? Робити процесори, трясця, з піску і продавати за ціною золота? Перестати жити за рахунок розпродажу сировини? Це так важко чи клепки не вистачає? Всі "врєменниє", грабонув - і тікати за кордон, вони не планують тут не жити, бо, по суті, не українці.
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27.08.2021 16:43 Відповісти
"это не заслуга правительства сегодня. А заслуга мировых рынков", коли те саме казали Поценюку то, він ображався і розповідав на, яку гарну реструктуризацію боргу до 2040 року вони з Гонтарєвою придумали.
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27.08.2021 16:51 Відповісти
Кто это? Закончится когда-нибудь этот круговорот политических трупов?
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27.08.2021 17:02 Відповісти
Дуже хочеться повернутися до годівнички.
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27.08.2021 17:29 Відповісти
Руда и зерновые - КОПЕЙКИ
Заробитчане завозят десятки миллиардов долларов каждый год в страну , тут их семьи несут эту валюту в обменки - и ВНЕЗАПНО курс стоит на месте , это ж сколько эшелонов гривны надо напечатать что бы украинцы продолжали оставаться нищими ?
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27.08.2021 17:36 Відповісти
А чому наш Премудрий Кролик мовчить про ліс-кругляк? Здорові ліси вирубуються і за ціною дров продаються румунам. А Кролик-Кулявлоб ніц про то не вєдам.
Йой... амнезія - страшна болячка. Скоро сарако гидитиме собі в штані і волатиме, що то йому вороги вчинили диверсію.
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27.08.2021 18:54 Відповісти
 
 