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Українці - це наші люди, а Україна - житниця Радянського Союзу, вона і буде житницею, - Лукашенко

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Українці - це наші люди, а Україна - житниця Радянського Союзу, вона і буде житницею, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, на церемонії введення в експлуатацію Петриківського гірничо-збагачувального комплексу ВАТ "Білоруськалій" заявив, що білоруська сторона веде діалог про те, щоб не розривати економічні відносини з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

"За словами Олександра Лукашенка, сьогодні, попри позицію українського керівництва, білоруська сторона веде діалог про те, щоб не розривати економічні відносини, і думає про розвиток співробітництва", - повідомили в пресслужбі Лукашенка в п'ятницю.

Там уточнили, що на церемонії запуску Петриківського ГЗК був присутній депутат Верховної Ради України Євген Шевченко, який знімає фільм про Білорусь.

"Українці - це наші люди. Ми в будь-яких ситуаціях ставитимемося по-людськи до цих людей, як би себе там не позиціонував ваш президент", - запевнив Лукашенко.

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Він зазначив, що "Україна - житниця Радянського Союзу, вона і буде житницею".

"Вона має потребу у величезній кількості мінеральних добрив, зокрема калійних", - сказав Лукашенко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+62
Українці - це наші люди, а Україна - житниця Радянського Союзу, вона і буде житницею, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9483
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27.08.2021 14:44
+50
Дебил . Извините , вырвалось .
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27.08.2021 14:36
+36
О штырит то как советского колхозника. А границу с этим чумным бараком надо закрывать и минировать, минировать, минировать. Густо густо.
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27.08.2021 14:41
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Сторінка 2 з 2
Єдиний короткий шлях для нападу кацапи мають тільки з Білорусі. До Києва лише 240 км.. Тому ніяких ілюзій стосовно "дружби" з союзником і тотально залежною від ********** країною бути не повинно. Білорусь це ворожа держава що доведено в 2014 році голосуванням в ООН, арештом українців ФСБ ********** на території цієї країни і спільними військовими білорусько-кацапськими навчаннями в Білорусі. Тому ще з 2014 постійно нагадую про необхідність ізоляції цієї диктаторсько-холуйської помийки і повного припинення будь яких стосунків з союзником *****. Білоруські та кацапські товари не купую принципово і раджу всім робити саме так. Купувати в білорусів та продавати їм це те ж саме що купувати і продавати свинособачому ***** прямо в лапи. Українці - це наші люди, а Україна - житниця Радянського Союзу, вона і буде житницею, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1127
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27.08.2021 18:34 Відповісти
Беларусь не враг . Беларусь оккупирована росией и находиться под управлением кремля .
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27.08.2021 19:06 Відповісти
Ага.. А ще розкажи які вони чуйні та душевні "славяни" - мову свою вже забули, честь та національну гідність втратили і служать інтересам ***** віддано і сумлінно. Є справи і є слова. На словах білоруси "браття", але ці брати ломанулись в Крим "бєз хахлов" на відпочинок в 2014 і масово глузували з Майдану та боротьби українців за Незалежність... За ділами їх вони нічим від кацапів ********** не відрізняються.
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27.08.2021 19:24 Відповісти
51% интеллигенции беларусов москали уничтожили физически , заселили страну коцапами , оставными военными . Фактически режим лукашенко/кремль запретили обучение в школах на беларуском языке , не дали возможности существовать даже частным заведениям гимназиям и школам обучавшим детей по беларуски . закрыли единственную беларускую ФМ радиостанцию в Минске , все беларуские издания . На самом деле это настоящий геноцид на который насрать евросовкам и американцам . Они скорее музей холокоста очередной построят . я даже не говорю про убийства беларуских политиков и активистов . практически все они либо уехали , либо в тюрьме , либо в могиле . беларусы не братья , но они не агрессивный , миролюбивый сосед . другое дело что живут они в коцапском концлагере и понемногу исчезают как нация . Я бы их не стал огульно обвинять и обощать не следует , проезжая через украинскую границу на отдых на море ваши погранцы дерут с них двойную взятку , нагло по хамски и как вы думаете куда после этого поедет обычный далекий от политики человек ?
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27.08.2021 21:24 Відповісти
Ты сам вместе с белорусами ездил? Если нет - Откуда этот бред? Зачем ты набрасываешь на вентилятор повидла?
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27.08.2021 22:13 Відповісти
достоверная информация от экспедитора который возит автобусом туристов из Беларуси в Украину на отдых . у ваших на границе совсем крышу снесло .
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30.08.2021 19:54 Відповісти
І ось тут я скажу класичне "какая разніца!" що призвело до повної деградації білорусів як нації. Їх нема! І скільки б вони не повискували простягши загрібайла до ***** та луки, даруючи квіти та цілуючи своїх катів, той народ який колись був білорусами вже зник. Самі манкурти! Мені пофіг куди поїдуть "далекі від політики человекі", але щось мені підказує що набравшись кредитів та взявши іпотеку в кацапському банку багато з них опиняться на російсько-українській війні і нам доведеться їх вбивати. Так. По-братські... Українці - це наші люди, а Україна - житниця Радянського Союзу, вона і буде житницею, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4290
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28.08.2021 02:08 Відповісти
еще раз повторю физически уничтожили беларусов . если вам все равно , тогда жить вам в кольце врагов вечно .
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30.08.2021 19:57 Відповісти
Так що ж нам робити? Білорусів (словян) уже "фізично знищили". І хто ж там тепер? Манкурти і кацапи. Іншими словами, тепер там наші вороги. І жити нам в ворожому оточенні до розвалу федерації. Ми зобовязані всіляко сприяти цьому розвалу в найкоротші терміни.
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30.08.2021 20:24 Відповісти
Не знаю, коли Тарганиська востаннє посилали в дупу.
Про всяк випадок: Тарганиську, йди в дупу!
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27.08.2021 18:56 Відповісти
Зачем множить высказывания шизофреника и кремлевского холуя ? Лукашенко место в тюремной психиатрической больнице .
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27.08.2021 19:05 Відповісти
И этот в братья лезет.Епитесь с кацапами, вы с ними действительно один нарот потому что уже давно убили и белорусскую культуру и белорусский язык и независимую экономику.Еще лет 5 и оформитесь официально в юго-западный российский округ.
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27.08.2021 19:08 Відповісти
Кацапи називали Бєларусь "Сєвєро-Западний край", взагалі-то.
Бо "Юго-Запад", - це Україна для москалів.

Українці - це наші люди, а Україна - житниця Радянського Союзу, вона і буде житницею, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5300
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29.08.2021 17:38 Відповісти
Теперь ясно почему понос - удобрения надо продавать , а европа санкции наложила .
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27.08.2021 19:13 Відповісти
О ***! Еще один перетендент на Украину! **** свою страну оркам с потрохами сдал ,а туда же - "нашЫлюди"! Пьянь расейская, обоссаная тебе "нашЫлюди"!
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27.08.2021 20:22 Відповісти
чтото дохера в последнее время конченных ********* в братья стало набиваться. При Порохе такого не замечал, может дело в нашей Сопле гундосой?
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27.08.2021 20:45 Відповісти
Певно, так зорі вистроїлись.
А коли серйозно, Тарганисько зараз глибоко в дупі. Мало того, на Заході хрестяться при одній лише згадці про нього. Мало того, облізле ***** міцно тримає його за... навісне устаткування.
От і змушений сарако шукати собі братів (по розуму, по нещастю чи ще з якоюсь спільною холєрою).
А як не знайде, то хоч їх придумає (Українці - це наші люди, а Україна - житниця Радянського Союзу, вона і буде житницею, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7569).
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27.08.2021 21:22 Відповісти
навісне устаткування.

Українці - це наші люди, а Україна - житниця Радянського Союзу, вона і буде житницею, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 157
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29.08.2021 17:40 Відповісти
Армійський гумор.
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29.08.2021 17:59 Відповісти
Эта марионетка кремлёвская то с расеей идёт на Украину То мы , у него , уже братья Пропиарил свои удобрения Видать дела плохи с реализацией Он то думал что только он их производит Українці - це наші люди, а Україна - житниця Радянського Союзу, вона і буде житницею, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9862
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27.08.2021 21:34 Відповісти
Я змушений бувати у білорасєї кожного року і не відчув там якогось особливого ставлення до українців, навпаки, коли дізнавалися що ми з України починали навелеко розмовляти і зухвало вести себе, мовляв Україна саме бідне і нещасне у світі...
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27.08.2021 22:38 Відповісти
Беларусь во всей своей красе сегодня..........

Українці - це наші люди, а Україна - житниця Радянського Союзу, вона і буде житницею, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4557
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28.08.2021 12:22 Відповісти
Нда.Перебить этот пост сложно человеку здравомыслящему. Українці - це наші люди, а Україна - житниця Радянського Союзу, вона і буде житницею, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5593

Да зустрічі.
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28.08.2021 13:01 Відповісти
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