Українці - це наші люди, а Україна - житниця Радянського Союзу, вона і буде житницею, - Лукашенко
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"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, на церемонії введення в експлуатацію Петриківського гірничо-збагачувального комплексу ВАТ "Білоруськалій" заявив, що білоруська сторона веде діалог про те, щоб не розривати економічні відносини з Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.
"За словами Олександра Лукашенка, сьогодні, попри позицію українського керівництва, білоруська сторона веде діалог про те, щоб не розривати економічні відносини, і думає про розвиток співробітництва", - повідомили в пресслужбі Лукашенка в п'ятницю.
Там уточнили, що на церемонії запуску Петриківського ГЗК був присутній депутат Верховної Ради України Євген Шевченко, який знімає фільм про Білорусь.
"Українці - це наші люди. Ми в будь-яких ситуаціях ставитимемося по-людськи до цих людей, як би себе там не позиціонував ваш президент", - запевнив Лукашенко.
Він зазначив, що "Україна - житниця Радянського Союзу, вона і буде житницею".
"Вона має потребу у величезній кількості мінеральних добрив, зокрема калійних", - сказав Лукашенко.
Будь ласка, зачекайте...
Про всяк випадок: Тарганиську, йди в дупу!
Бо "Юго-Запад", - це Україна для москалів.
А коли серйозно, Тарганисько зараз глибоко в дупі. Мало того, на Заході хрестяться при одній лише згадці про нього. Мало того, облізле ***** міцно тримає його за... навісне устаткування.
От і змушений сарако шукати собі братів (по розуму, по нещастю чи ще з якоюсь спільною холєрою).
А як не знайде, то хоч їх придумає ().
Да зустрічі.