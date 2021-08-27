Українці - це наші люди, а Україна - житниця Радянського Союзу, вона і буде житницею, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, на церемонії введення в експлуатацію Петриківського гірничо-збагачувального комплексу ВАТ "Білоруськалій" заявив, що білоруська сторона веде діалог про те, щоб не розривати економічні відносини з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

"За словами Олександра Лукашенка, сьогодні, попри позицію українського керівництва, білоруська сторона веде діалог про те, щоб не розривати економічні відносини, і думає про розвиток співробітництва", - повідомили в пресслужбі Лукашенка в п'ятницю.

Там уточнили, що на церемонії запуску Петриківського ГЗК був присутній депутат Верховної Ради України Євген Шевченко, який знімає фільм про Білорусь.

"Українці - це наші люди. Ми в будь-яких ситуаціях ставитимемося по-людськи до цих людей, як би себе там не позиціонував ваш президент", - запевнив Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності. Незабаром привітання зникло. ДОКУМЕНТ

Він зазначив, що "Україна - житниця Радянського Союзу, вона і буде житницею".

"Вона має потребу у величезній кількості мінеральних добрив, зокрема калійних", - сказав Лукашенко.