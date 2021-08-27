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Четверо генералів ЗС РФ причетні до масового вбивства українських військовослужбовців під Іловайськом у 2014 році, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Четверо генералів ЗС РФ причетні до масового вбивства українських військовослужбовців під Іловайськом у 2014 році, - Офіс Генпрокурора

В Офісі Генерального прокурора сподіваються, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) почне розслідування фактів військової агресії РФ проти України, зокрема трагедії під Іловайськом у 2014 році.

Про це на брифінгу в п'ятницю в Києві заявив начальник департаменту нагляду за кримінальними провадженнями щодо злочинів, здійснених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Юрій Рудь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що під час розслідування за фактом Іловайської трагедії українське слідство враховує "правове середовище", яке було у 2014 році, - режим проведення АТО. Він уточнив, що у форматі АТО такий спосіб застосування Збройних сил, як оборонні дії та вихід із оточення, не передбачені.

"Ніхто не міг припустити, що буде настільки масштабна антитерористична операція в нашій країні та вторгнення нашого північного сусіда", - додав Рудь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Муженко заявив, що в штурмі Іловайська не було необхідності, хоча сам дав наказ його звільнити: "Він нам нічого не давав"

Говорячи про напрям розслідування, яке стосується масового вбивства українських військовослужбовців, начальник департаменту уточнив, що на сьогодні в цьому злочині підозрюють чотирьох генералів Збройних сил РФ.

"Це перший заступник начальника Генштабу генерал Богдановський, заступник начальника Генштабу - начальник Головного управління генерал Картаполов, начальник Головного штабу - перший заступник командувача Сухопутних військ РФ генерал Істраков та начальник Центрального командного пункту Генштабу РФ генерал Мізинцев. Сукупністю зібраних доказів встановлено, що саме ці особи причетні до організації вторгнення збройних сил РФ у серпні 2014 року на території Донецької та Луганської областей, організації подальшого віроломного вбивства українських військовослужбовців під час виходу з оточення", - уточнив Рудь.

Він додав, що всі ці генерали оголошені в розшук.

Начальник департаменту Офісу Генпрокурора звернув увагу на те, що матеріали про військові злочини РФ біля Іловайська містяться в інформаційних повідомленнях, направлених Україною до МКС серед інших доказів збройної агресії Росії. Він нагадав, що в грудні минулого року прокурор МКС повідомив про завершення попереднього вивчення ситуації щодо України, і у звіті МКС зазначено, що під час безпосереднього конфлікту на території України встановлено численні факти вчинення військових злочинів та злочинів проти людяності.

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"Наступний крок, який ми очікуємо від Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, - це звернення безпосередньо до МКС для отримання дозволу на початок повноцінного розслідування", - сказав начальник департаменту Офісу Генпрокурора.

Він наголосив: "З огляду на масштабність злочину - вбивства українських військовослужбовців у районі Іловайська в серпні 2014 року - а також суб'єктів, які безпосередньо організували вчинення цих злочинів, ми сподіваємося, що і ці злочини, і зазначені генерали стануть предметом розслідування МКС, а високопоставлені особи надалі постануть перед судом", - наголосив він.

Відзначаючи переваги МКС перед національним розслідуванням, Рудь звернув увагу на те, що Інтерпол не оголошує в розшук за злочини, вчинені в умовах воєнного конфлікту. "Відповідно, ми не можемо забезпечити затримання їх (підозрюваних. - Ред.) на території інших держав. Однак МКС у разі початку розслідування... має право видати ордери, які дійсні на території всіх країн-учасниць Римського статуту", - сказав Рудь.

Отже, за його словами, хоч РФ і не є державою-учасником Римського статуту, підозрювані можуть виїхати на територію держави, яке є такою і "тоді може бути забезпечено їх реальне притягнення до кримінальної відповідальності".

"Ще одна перевага співпраці з МКС у тому, що чинний Кримінальний процесуальний кодекс є надмірно форматизованим. І використання звукозапису телефонних розмов російських військовослужбовців, отриманого не в рамках негласних розшукових дій... є неможливим у рамках українського законодавства. А стандарти доведення МКС дозволяють використовувати такі докази", - наголосив він.

Як повідомлялося, наприкінці серпня 2014 року поблизу Іловайська Донецької області російські найманці і підрозділи Збройних сил РФ, що вторглися на Донбас, оточили українські добровольчі батальйони, підрозділи МВС і ЗСУ, а згодом розстріляли українських військових, які після досягнення представниками армій двох країн відповідної домовленості виходили з оточеного міста так званим зеленим коридором.

Також читайте: Факти віроломного вбивства українських воїнів під час Іловайської трагедії та оборони ДАПу передано в МКС, - Офіс Генпрокурора

Під час цих подій, за інформацією Генеральної прокуратури України, загинули 366 українських воїнів, 429 дістали поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон, ще близько восьми десятків вважаються зниклими безвісти. Крім того, Збройні сили України зазнали втрат в озброєнні та військовій техніці на суму майже 300 млн грн.

Улітку 2019 року газета The Guardian повідомила про доповідь британської дослідницької групи Forensic Architecture щодо участі РФ у боях поблизу Іловайська в Україні в 2014 році. За словами дослідників, вони зібрали і каталогізували численні знімки із супутників із зображенням російських озброєних конвоїв на території України, а також фотографії танка Т-72Б3. Дослідники зазначають, що на той час вони перебували на озброєнні лише у російської армії.

У серпні 2021 року Венедіктова анонсувала розсекречення результатів розслідування Іловайської трагедії.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
***@ло забыли .
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27.08.2021 15:25
+19
Меняй методичку шестилетней давности,зесрань,а то только подтверждаешь свою тупорылость
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27.08.2021 15:42
+17
Кацапы - военные преступники.
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27.08.2021 15:27
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***@ло забыли .
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27.08.2021 15:25 Відповісти
"Это" еще до генерала не доросло....
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27.08.2021 15:51 Відповісти
"Оно" не доросло еще даже до "прапора"!
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28.08.2021 16:35 Відповісти
и еще одного передаста -бурята... зашойганого.
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27.08.2021 16:17 Відповісти
Об этом на брифинге в пятницу в Киеве заявил начальник департамента надзора за уголовными производствами по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Рудь Источник: https://censor.net/ru/n3284903\\\\\\\\\\\\\\\\

зщоыпхзопхзурпклз - Кто?

а мог бы сказать - К сожалению разыскиваные ВНЕЗАПНО скончались от угрызений совести, с чем мы их и поздравляем и желаем здоровья Шойгу и его Пахану-вепсу.

Вот так бы сделали не скажу кто. Да все знают и так этого чувака:
Четверо генералов ВС РФ причастны к массовому убийству украинских военнослужащих под Иловайском в 2014 году, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7651 Четверо генералов ВС РФ причастны к массовому убийству украинских военнослужащих под Иловайском в 2014 году, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 1203
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27.08.2021 15:26 Відповісти
с этими все ясно а кто из наших генералов сел за Иловайск?
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27.08.2021 15:27 Відповісти
коломойша не генерал,пока что
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27.08.2021 15:29 Відповісти
Меняй методичку шестилетней давности,зесрань,а то только подтверждаешь свою тупорылость
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27.08.2021 15:42 Відповісти
Фуфлогон рашистский, Валерия тебе длббу дело говорит , ты бы грохнулся на колени,да на колени и просил прощения у украинцев .Только не пиши,шо ты украинец ,если пишешь мовой ,ты- штопаное изделие
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27.08.2021 19:22 Відповісти
Та не переживай ты так сильно При следующей власти твой любимый беня сядет по любому ...
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27.08.2021 15:55 Відповісти
Слушай ты яйце лиз , во первых следи за базаром , когда я тут за Петю топил - пруф или походу ты балабол , во вторых в отличие от тебя у меня даже нет времени каждый день листать ленту цензора , и в третьих , то что ты жополиз зели , а соответственно Бени я тебя уже ловил не раз
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27.08.2021 21:05 Відповісти
И бежать ему некуда...В Израиле посадят, в США посадят, в рашке сначала разденут догола, а потом посадят...
Разве что гдето латинская америка..так там в США выдадут...В китай расстрелляют или будет жить очень скромно...
остается только афганистан..но там надо будет ислам принять..ему проще он обрезаный
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27.08.2021 18:05 Відповісти
Да,некуда бежать..Ты за него не волнуйся,-он еврей,а еврей,чтобы не натворил,наказан не будет.Его свои талмуды вытащат.
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27.08.2021 18:33 Відповісти
вряд ли сядет,он убежит
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27.08.2021 18:56 Відповісти
Почему "пока что", он может быть генералом, но только лишь на дурочке.
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27.08.2021 16:47 Відповісти
А в Украине,при зекретине,все равно что на дурке
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27.08.2021 16:59 Відповісти
Хомчак сел... в кресло главнокомандующего. Правда - уже вылез.
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27.08.2021 15:32 Відповісти
А у чому злочин українських генералів ?
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27.08.2021 15:42 Відповісти
читайте висновки комісії ради по Іловайську.
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27.08.2021 15:58 Відповісти
висновки комісії - це не висновки суду. Це може бути максимум обвинуваченням; і те, якщо слідчі погодяться.
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27.08.2021 16:11 Відповісти
голові тієї комісія я значно більше довіряю ніж нашим продажним судам.
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27.08.2021 16:13 Відповісти
Нормально відповідай
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27.08.2021 16:26 Відповісти
читайте та робіть власні висновки
Проміжний звіт ТСК з розслідування трагічних подій під Іловайськом. Повний текст
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/20/7041381/
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27.08.2021 16:31 Відповісти
Тобто у тебе нема відповіді, я правильно розумію ? Четверо генералів ЗС РФ причетні до масового вбивства українських військовослужбовців під Іловайськом у 2014 році, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8585
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27.08.2021 16:36 Відповісти
у мене є, але оголошувати їх, з певних причин, не буду.
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27.08.2021 16:39 Відповісти
Так і запишимо - злився
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27.08.2021 16:49 Відповісти
пишіть як завгодно.
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27.08.2021 17:05 Відповісти
Наші генерали і воїни воювали в тих умовах як могли. Росіяни нагло розстріляли нашу колону. Хто в цьому винен? Хочете сказати наше керівництво? У вас з логікою все впорядку?
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27.08.2021 16:17 Відповісти
Пошли добробаты по приказу коломойши,а "невиновное" пуйло приказало всех переубивать-я не переборщила с обвинениями пуйла?
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27.08.2021 17:04 Відповісти
Дискутировать будешь в рязанском деревенском клубе на дискотеке ,хрюсский
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27.08.2021 19:27 Відповісти
Ты выходишь на укр ресурс инфопространства ,где твои прорашистско-бредовые высказывания видны всем пользователям ЦН и любой может и должен отреагировать на подлую ложь рашистской пропаганды (мол виноваты исключ. сами украинцы в *гражданской*войне ,а Засраха- не оккупант и не инициатор этой подлой войны) Пшло вон,отсюда ,животное,меняй ник ,этот протух...
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27.08.2021 20:01 Відповісти
Кстати,вы на полном серьезе считаете,что Назаров маньяк?
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27.08.2021 17:07 Відповісти
А что кто то должен обязательно сесть за татаромордовскую навалу?
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27.08.2021 19:23 Відповісти
Кацапы - военные преступники.
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27.08.2021 15:27 Відповісти
кацапы - злейшие враги Украины и цивилизации.
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27.08.2021 16:21 Відповісти
_Причастны четверо дегенералов? Это они вчетвером всё устроили, по своей инициативе, без приказа путлера?
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27.08.2021 15:31 Відповісти
Ни США, ни Россия, ни Китай ..... не признали МУС.
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27.08.2021 15:41 Відповісти
Так и Украина так же не признала
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27.08.2021 15:53 Відповісти
366 человек !!!Молодых ребят!!! И не каких то , а те , что готовы были пойти и умирать!!!!
И Президент - не может сказать что путин гребаный ублюдок и убийца!!!!
Да пошел он нахер этот этикет!!!!! Так же как и не говорить ,что Степан Бандера - ГЕРОЙ Украины!!!!!
Хорошего всем дня!!! Живым!!!Берегите себя!!!
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27.08.2021 15:56 Відповісти
А чего они не аннигилированы до сих пор?
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27.08.2021 16:02 Відповісти
тому що помінялась влада. І ангіляція моторол, гівізахарченок припинилася.
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27.08.2021 16:13 Відповісти
Путін - убивця, і суд над ним ще попереду*

Найбільшими ворогами України є російський агресор і бажання швидко вирішувати складні проблеми всередині країни. Про це сказав Петро Порошенко в інтерв'ю виданню «Українська правда» в рамках спецпроекту до 30-річчя Незалежності.
«Внутрішній фактор - це бажання швидких і простих рішень складних проблем. Часом - як невміння бігти марафон: дуже швидко розчаровуємося і починаємо шукати винних. Патерналізм як спадок совка. Іноді - небажання бути відповідальними, як в малих справах, так і у великих», - вважає п'ятий Президент.
«Назовні - російський імперський правитель. Байдуже, яке його прізвище: Петро Перший чи Катерина Друга, Володимир Ленін чи Володимир Путін. Їхня суть однакова - знищити Україну і українське. Російський імперіалізм багатоликий, вже не одне покоління російських політиків живиться його інстинктами. Боюся, їх успадкують і наступники Путіна», - застерігає лідер «Європейської Солідарності».
«Нещодавня писанина Путіна в сухому залишку формулює територіальні претензії Росії до України. Втім, Путіну потрібні не Крим і Донбас. Він зазіхає на всю Україну, бо заперечує саме наше право на окреме існування як нації і держави. Тож точку неповернення до колоніального статусу ми пройдемо лише тоді, коли Україна вступить до Європейського Союзу та НАТО, отримає дієві гарантії безпеки і територіальної цілісності», - переконаний Порошенко.
П'ятий Президент також зазначив, що надмірна толерантність до 2013 року української влади до нав'язування російського культурного, економічного та ціннісного наративу спричинила тимчасову окупацію Криму.
«Дозволили розвалити армію і почуватися російській агентурі тут, як у себе вдома. Не побачили в російських діях у Придністров'ї, Абхазії та Цхінвальському регіоні попередження - наступною буде Україна. На жаль, були сліпими і дозволили собі стати слабкими. Державний зрадник Янукович та його поплічники свідомо знищували обороноздатність країни. Врешті решт, на свій ганебний кінець Янукович написав листа в Росію із проханням надіслати війська в Україну. Сам він отримав за це заслужений вирок, а Путін дарма сподівається, що звернення експрезидента-втікача стане для нього індульгенцією за вторгнення до України», - наголошує Порошенко.
«Путін - вбивця. Суд над агресором ще попереду. Вільна, сильна, європейська, демократична Україна - срібна куля, в'язанка часнику і осиковий кілок у домовину російського імперіалізму», - переконаний лідер партії.
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27.08.2021 16:07 Відповісти
Привіт усім хом'ячкам, які всі роки продовжують кричати, що в Іловайську винен Порошенко, Хомчак, уркаїнська влада, Майдан і т.д. Замість того щоб чітко винити і ненавидіти ворога українці хейтили свою владу і своє військове керівництво таке ніби саме наша влада розстрілювала наших воїнів! Можливо і були допущені помилки і т.д. багато, що можна було зробити по інакшому, але звинувачувати українську владу у тому, що росіяни нагло розстріляли наших воїнів це верх шищофренії і приклад корисного ідіотсва на користь ворогу!
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27.08.2021 16:15 Відповісти
Запеканочка,так никто сывочолого в Илловайской трагедии не обвинял и не обвиняет.Если ему Гелетей и Муженко,а он им несомненно верил,докладывали,что все хорошо и отлично,то ему ничего не оставалось,как готовить себя к чему то большему,чем проверка докладчиков.И поверь,Степан,ни Гелетей ,ни Муженко,ни Назаров не являются властью Украины.Просто для погибших,раненных,пропавших без вести и их родных,отсутствие хоть какой реакции на военное преступление указанных особей в погонах,есть таким же преступлением....За что они погибли,за что и кого их ранили,издевались в плену???А может не надо защищать таких как Гелетей,Муженко,Назаров?
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27.08.2021 18:30 Відповісти
Сечоволий (сеча из-под вола),иди ка ты *любезный*хитрожопый паренек на 3 веселых буквы в САД проветриться или на БУЙ покачаться...
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27.08.2021 19:34 Відповісти
Гарик,да вы невежда...Сывочолый на русский переводится как седоволосый,просто на украинском языке это звучит с большим уважением.В Украине Порошенко был,а может еще будет-сывочолым гетьманом...
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27.08.2021 19:40 Відповісти
Я лучше тебя знаю мову ,хрюсский, такое обращение к Порошенко использует исключительно рашистская пригожинская ботва
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27.08.2021 19:43 Відповісти
Вот это правильные слова. Молодец!!
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30.08.2021 17:20 Відповісти
кто-то верит очку государеву - легкодоступной для Зели Венедиктовой?..
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27.08.2021 16:16 Відповісти
про это преступление кацапов нужно трубить во всех СМИ, чтоб вырабатывать в народа иммунитет к кацапии и понимание, что кацапия во все времена - злейший враг Украины.
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27.08.2021 16:20 Відповісти
Если в России сменится власть, то произойдёт массовый генеральский выброс из окон.
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27.08.2021 16:25 Відповісти
Реальные съемки журналистов, ничего не приукрашая и ничего не пряча. Страшные своей правдой.
ИЛОВАЙСК-2014. СТРАШНАЯ ПРАВДА.
https://www.youtube.com/watch?v=_YxTqC1-RYo&t=7340s
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27.08.2021 16:26 Відповісти
"Никто не мог предположить, что будет настолько масштабная антитеррористическая операция в нашей стране и вторжение нашего северного соседа", - добавил Рудь.

И это после оккупации Крыма!!! Просто нет слов..
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27.08.2021 16:40 Відповісти
Ну тогда ещё думали, что Крым сам отделился .
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27.08.2021 18:46 Відповісти
Да, редкостный ты негодяй,оправдывающий агрессора, который развязал подлую войну ! Почему так, ответ на поверхности , ты -ватный рашистский падлючий пригожинский пропаГандон! Отвечать не надо,животное...
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27.08.2021 19:38 Відповісти
Чуть не написал "не прошло и два года" А что такое случилось что бенина венедита занялась именно Иловайской трагедией? В 19 некогда было во время фабрикации кучи дел против Пороха? Теперь зелевласть "патриота" включила?
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27.08.2021 16:55 Відповісти
На той час росіяни вже Крим окупували,а вони ще не "моглі прєдположить,што ето настолько большая антитєрорістічєская опєрація"...
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27.08.2021 17:01 Відповісти
Дивно, що Пороха не приплели до Іловайська.
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27.08.2021 17:17 Відповісти
Конечно по версии 73% "мудрого народа" их убивал лично Порошенко и только он виноват а Россия не при чём."Эту войну Порошенко развязал"...
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27.08.2021 17:35 Відповісти
брешеш. Розстріл добробатів під Іловайськом стався на пару днів пізніше. А парад відбувся в час розкоординації дій загонів, що наступали на ворога; і саме тоді стало зрозуміло, що наступ захлинувся, і наслідки можуть бути тяжкими. Перебрати керівнцтво операцією в командирів загонів Генштаб вже був безсилий... така там була анархія.
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27.08.2021 18:30 Відповісти
на кожного з цих 4 покидьків є окрема сторінка у вікії. це так , просто. інфа до відома. може кому знадобиться
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27.08.2021 18:33 Відповісти
Долг Украине



Знаете ли вы
       украинскую ночь?
Нет,
  вы не знаете украинской ночи!
Здесь
   небо
      от дыма
           становится черно́,
и герб
   тризубом древним вточен.
Где горилкой,
       удалью
           и кровью
Запорожская
       бурлила Сечь,
проводов уздой
        смирив Днепровье,
Днепр
    заставят
         на турбины течь.
И Днипро́
     по проволокам-усам
электричеством
         течёт по корпусам.
Небось, рафинада
и Гоголю надо!
Мы знаем,
     курит ли,
          пьёт ли Чаплин;
мы знаем
     Италии безрукие руины;
мы знаем,
     как Ду́гласа
           галстух краплен…
А что мы знаем
        о лице Украины?
Знаний груз
      у русского
           тощ -
тем, кто рядом,
        почёта мало.
Знают вот
     украинский борщ,
Знают вот
     украинское сало.
И с культуры
      поснимали пенку:
кроме
   двух
      прославленных Тарасов -
Бульбы
    и известного Шевченка, -
ничего не выжмешь,
          сколько ни старайся.
А если прижмут -
         зардеется розой
и выдвинет
      аргумент новый:
возьмёт и расскажет
          пару курьёзов -
анекдотов
     украинской мовы.
Говорю себе:
      товарищ москаль,
на Украину
      шуток не скаль.
Разучите
     эту мову
          на знамёнах -
                 лексиконах алых, -
эта мова
     величава и проста:
«Чуешь, сурмы заграли,
           час расплаты настав…»
Разве может быть
         затрёпанней
               да тише
слова
   поистасканного
           «Слышишь»?!
Я
 немало слов придумал вам,
взвешивая их,
       одно хочу лишь, -
чтобы стали
      всех
         моих
            стихов слова
полновесными,
        как слово «чуешь».
Трудно
    людей
       в одно истолочь,
собой
   кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет,
  мы не знаем украинской ночи.

Владимир Маяковский не кацап.


1926 г.
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27.08.2021 18:40 Відповісти
Вместе с х**лом, петей и хомчаком.
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27.08.2021 20:47 Відповісти
Вічна пам"ять і Слава Героям,що полягли за волю України під Іловайськом! Слава Україні,Героям Слава!
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28.08.2021 16:38 Відповісти
И генеральша ускоглазая решила быстро примазаться, так сказать, продемонстрировать в своих руках плоды чужой работы
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31.08.2021 10:36 Відповісти
 
 