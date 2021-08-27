Четверо генералів ЗС РФ причетні до масового вбивства українських військовослужбовців під Іловайськом у 2014 році, - Офіс Генпрокурора
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В Офісі Генерального прокурора сподіваються, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) почне розслідування фактів військової агресії РФ проти України, зокрема трагедії під Іловайськом у 2014 році.
Про це на брифінгу в п'ятницю в Києві заявив начальник департаменту нагляду за кримінальними провадженнями щодо злочинів, здійснених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Юрій Рудь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він наголосив, що під час розслідування за фактом Іловайської трагедії українське слідство враховує "правове середовище", яке було у 2014 році, - режим проведення АТО. Він уточнив, що у форматі АТО такий спосіб застосування Збройних сил, як оборонні дії та вихід із оточення, не передбачені.
"Ніхто не міг припустити, що буде настільки масштабна антитерористична операція в нашій країні та вторгнення нашого північного сусіда", - додав Рудь.
Говорячи про напрям розслідування, яке стосується масового вбивства українських військовослужбовців, начальник департаменту уточнив, що на сьогодні в цьому злочині підозрюють чотирьох генералів Збройних сил РФ.
"Це перший заступник начальника Генштабу генерал Богдановський, заступник начальника Генштабу - начальник Головного управління генерал Картаполов, начальник Головного штабу - перший заступник командувача Сухопутних військ РФ генерал Істраков та начальник Центрального командного пункту Генштабу РФ генерал Мізинцев. Сукупністю зібраних доказів встановлено, що саме ці особи причетні до організації вторгнення збройних сил РФ у серпні 2014 року на території Донецької та Луганської областей, організації подальшого віроломного вбивства українських військовослужбовців під час виходу з оточення", - уточнив Рудь.
Він додав, що всі ці генерали оголошені в розшук.
Начальник департаменту Офісу Генпрокурора звернув увагу на те, що матеріали про військові злочини РФ біля Іловайська містяться в інформаційних повідомленнях, направлених Україною до МКС серед інших доказів збройної агресії Росії. Він нагадав, що в грудні минулого року прокурор МКС повідомив про завершення попереднього вивчення ситуації щодо України, і у звіті МКС зазначено, що під час безпосереднього конфлікту на території України встановлено численні факти вчинення військових злочинів та злочинів проти людяності.
"Наступний крок, який ми очікуємо від Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, - це звернення безпосередньо до МКС для отримання дозволу на початок повноцінного розслідування", - сказав начальник департаменту Офісу Генпрокурора.
Він наголосив: "З огляду на масштабність злочину - вбивства українських військовослужбовців у районі Іловайська в серпні 2014 року - а також суб'єктів, які безпосередньо організували вчинення цих злочинів, ми сподіваємося, що і ці злочини, і зазначені генерали стануть предметом розслідування МКС, а високопоставлені особи надалі постануть перед судом", - наголосив він.
Відзначаючи переваги МКС перед національним розслідуванням, Рудь звернув увагу на те, що Інтерпол не оголошує в розшук за злочини, вчинені в умовах воєнного конфлікту. "Відповідно, ми не можемо забезпечити затримання їх (підозрюваних. - Ред.) на території інших держав. Однак МКС у разі початку розслідування... має право видати ордери, які дійсні на території всіх країн-учасниць Римського статуту", - сказав Рудь.
Отже, за його словами, хоч РФ і не є державою-учасником Римського статуту, підозрювані можуть виїхати на територію держави, яке є такою і "тоді може бути забезпечено їх реальне притягнення до кримінальної відповідальності".
"Ще одна перевага співпраці з МКС у тому, що чинний Кримінальний процесуальний кодекс є надмірно форматизованим. І використання звукозапису телефонних розмов російських військовослужбовців, отриманого не в рамках негласних розшукових дій... є неможливим у рамках українського законодавства. А стандарти доведення МКС дозволяють використовувати такі докази", - наголосив він.
Як повідомлялося, наприкінці серпня 2014 року поблизу Іловайська Донецької області російські найманці і підрозділи Збройних сил РФ, що вторглися на Донбас, оточили українські добровольчі батальйони, підрозділи МВС і ЗСУ, а згодом розстріляли українських військових, які після досягнення представниками армій двох країн відповідної домовленості виходили з оточеного міста так званим зеленим коридором.
Під час цих подій, за інформацією Генеральної прокуратури України, загинули 366 українських воїнів, 429 дістали поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон, ще близько восьми десятків вважаються зниклими безвісти. Крім того, Збройні сили України зазнали втрат в озброєнні та військовій техніці на суму майже 300 млн грн.
Улітку 2019 року газета The Guardian повідомила про доповідь британської дослідницької групи Forensic Architecture щодо участі РФ у боях поблизу Іловайська в Україні в 2014 році. За словами дослідників, вони зібрали і каталогізували численні знімки із супутників із зображенням російських озброєних конвоїв на території України, а також фотографії танка Т-72Б3. Дослідники зазначають, що на той час вони перебували на озброєнні лише у російської армії.
У серпні 2021 року Венедіктова анонсувала розсекречення результатів розслідування Іловайської трагедії.
Будь ласка, зачекайте...
зщоыпхзопхзурпклз - Кто?
а мог бы сказать - К сожалению разыскиваные ВНЕЗАПНО скончались от угрызений совести, с чем мы их и поздравляем и желаем здоровья Шойгу и его Пахану-вепсу.
Вот так бы сделали не скажу кто. Да все знают и так этого чувака:
Разве что гдето латинская америка..так там в США выдадут...В китай расстрелляют или будет жить очень скромно...
остается только афганистан..но там надо будет ислам принять..ему проще он обрезаный
Проміжний звіт ТСК з розслідування трагічних подій під Іловайськом. Повний текст
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/20/7041381/
И Президент - не может сказать что путин гребаный ублюдок и убийца!!!!
Да пошел он нахер этот этикет!!!!! Так же как и не говорить ,что Степан Бандера - ГЕРОЙ Украины!!!!!
Хорошего всем дня!!! Живым!!!Берегите себя!!!
Найбільшими ворогами України є російський агресор і бажання швидко вирішувати складні проблеми всередині країни. Про це сказав Петро Порошенко в інтерв'ю виданню «Українська правда» в рамках спецпроекту до 30-річчя Незалежності.
«Внутрішній фактор - це бажання швидких і простих рішень складних проблем. Часом - як невміння бігти марафон: дуже швидко розчаровуємося і починаємо шукати винних. Патерналізм як спадок совка. Іноді - небажання бути відповідальними, як в малих справах, так і у великих», - вважає п'ятий Президент.
«Назовні - російський імперський правитель. Байдуже, яке його прізвище: Петро Перший чи Катерина Друга, Володимир Ленін чи Володимир Путін. Їхня суть однакова - знищити Україну і українське. Російський імперіалізм багатоликий, вже не одне покоління російських політиків живиться його інстинктами. Боюся, їх успадкують і наступники Путіна», - застерігає лідер «Європейської Солідарності».
«Нещодавня писанина Путіна в сухому залишку формулює територіальні претензії Росії до України. Втім, Путіну потрібні не Крим і Донбас. Він зазіхає на всю Україну, бо заперечує саме наше право на окреме існування як нації і держави. Тож точку неповернення до колоніального статусу ми пройдемо лише тоді, коли Україна вступить до Європейського Союзу та НАТО, отримає дієві гарантії безпеки і територіальної цілісності», - переконаний Порошенко.
П'ятий Президент також зазначив, що надмірна толерантність до 2013 року української влади до нав'язування російського культурного, економічного та ціннісного наративу спричинила тимчасову окупацію Криму.
«Дозволили розвалити армію і почуватися російській агентурі тут, як у себе вдома. Не побачили в російських діях у Придністров'ї, Абхазії та Цхінвальському регіоні попередження - наступною буде Україна. На жаль, були сліпими і дозволили собі стати слабкими. Державний зрадник Янукович та його поплічники свідомо знищували обороноздатність країни. Врешті решт, на свій ганебний кінець Янукович написав листа в Росію із проханням надіслати війська в Україну. Сам він отримав за це заслужений вирок, а Путін дарма сподівається, що звернення експрезидента-втікача стане для нього індульгенцією за вторгнення до України», - наголошує Порошенко.
«Путін - вбивця. Суд над агресором ще попереду. Вільна, сильна, європейська, демократична Україна - срібна куля, в'язанка часнику і осиковий кілок у домовину російського імперіалізму», - переконаний лідер партії.
ИЛОВАЙСК-2014. СТРАШНАЯ ПРАВДА.
https://www.youtube.com/watch?v=_YxTqC1-RYo&t=7340s
И это после оккупации Крыма!!! Просто нет слов..
Знаете ли вы
украинскую ночь?
Нет,
вы не знаете украинской ночи!
Здесь
небо
от дыма
становится черно́,
и герб
тризубом древним вточен.
Где горилкой,
удалью
и кровью
Запорожская
бурлила Сечь,
проводов уздой
смирив Днепровье,
Днепр
заставят
на турбины течь.
И Днипро́
по проволокам-усам
электричеством
течёт по корпусам.
Небось, рафинада
и Гоголю надо!
Мы знаем,
курит ли,
пьёт ли Чаплин;
мы знаем
Италии безрукие руины;
мы знаем,
как Ду́гласа
галстух краплен…
А что мы знаем
о лице Украины?
Знаний груз
у русского
тощ -
тем, кто рядом,
почёта мало.
Знают вот
украинский борщ,
Знают вот
украинское сало.
И с культуры
поснимали пенку:
кроме
двух
прославленных Тарасов -
Бульбы
и известного Шевченка, -
ничего не выжмешь,
сколько ни старайся.
А если прижмут -
зардеется розой
и выдвинет
аргумент новый:
возьмёт и расскажет
пару курьёзов -
анекдотов
украинской мовы.
Говорю себе:
товарищ москаль,
на Украину
шуток не скаль.
Разучите
эту мову
на знамёнах -
лексиконах алых, -
эта мова
величава и проста:
«Чуешь, сурмы заграли,
час расплаты настав…»
Разве может быть
затрёпанней
да тише
слова
поистасканного
«Слышишь»?!
Я
немало слов придумал вам,
взвешивая их,
одно хочу лишь, -
чтобы стали
всех
моих
стихов слова
полновесными,
как слово «чуешь».
Трудно
людей
в одно истолочь,
собой
кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет,
мы не знаем украинской ночи.
Владимир Маяковский не кацап.
1926 г.