Реальна зарплата в Україні в липні зросла на 10,2% проти аналогічного періоду 2020 року, - Держстат
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Реальна заробітна плата в Україні в липні 2021 року порівняно з липнем 2020 року зросла на 10,2%, порівняно з червнем поточного року - на 0,1%.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби статистики (Держстат).
Як зазначається, середня номінальна заробітна плата штатних працівників в липні проти червня-2021 зросла на 0,2%, в річному вимірі - на 21,5%, становлячи 14345 грн, що в 2,4 раза вище рівня мінімальної зарплати (6 тис. грн).
Статвідомство уточнює, що в червні 2021 року середня номінальна заробітна плата штатних працівників становила 14,313 грн, травні - 13 499 грн, квітні - 13 543 грн, березні - 13 612 грн, лютому - 12 549 грн, січні - 12 337 грн.
За його даними, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників в липні-2021 до липня-2020 спостерігалося в Закарпатській (на 24,4%), Хмельницькій (на 23,8%), Волинській (на 23,7%), Рівненській ( на 23,6%), Івано-Франківській (на 23,4%), Львівській (на 22,7%) областях, а також в Києві (на 22,9%).
Найвищий рівень середньої зарплати в минулому місяці зафіксовано в Києві - 20 956 грн, найнижчий в Чернівецькій області - 11 350 грн.
У липні 2021 року порівняно з аналогічним місяцем 2020 року заробітна плата зросла в сфері тимчасового розміщення та організації харчування - на 52,5%, охороні здоров'я - на 30,5%, надання інших видів послуг - на 28,4%, у сфері мистецтва, спорту і розваг - на 27,8%, освіті - на 27,5%, на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служби - на 27,2%, інформації та телекомунікацій - на 26,1%, у сфері операцій з нерухомістю - на 23,3%, у професійній, науковій і технічній діяльності - на 21,8%, в сільському і лісовому господарстві - на 21,5%, у фінансовій та страховій діяльності - на 20,3%, в будівництві - на 19, 0%, у сфері оптової та роздрібної торгівлі - на 17,3%, в промисловості - на 15,9%.
Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, частини Донецької і Луганської областей.
Будь ласка, зачекайте...
Справжні повелителі життя українців нувориші-клєптомани свого бабла не упустять, і людям пристойно хрен заплатять.
а реальный рейтинг не тот что ему рисуют 26% он не больше 3%
куда я не ездил по Украине, кого не спрошу, все его проклинают и готовы разорвать на клочья за всю эту нищету и безработицу что он устроил за 2 года
А в звичайних людей щось приросло ?
Хто похвастається ?
https://www.youtube.com/watch?v=Y-SLuqes210
А зросла вона у держслужбовців (судді, прокурори та інших непотрібів) за рахунок підвищення такої простої собі херні яка називається прожитковий мінімум.
Якщо б мінімальна заробітна плата зросла на 10% то це була б реальна цифра.
Збільшився прожитковий мінімум який закладено ще 8 місяців назад. У всіх держписків зряплата вираховується в " прожиткових мінімумах". Тобто так і записано отримує не меншу ніж 10 прожиткових. А весь фокус полягає в кількості прожиткових мінімумів.
А нереальная у судей, прокуроров, депутатов и др. шушеры на сколько?)
Зеленые фальсификаторы статистики то падающее промпроизводство ловким движением цифр превратят в растущее, то падение ВВП в мгновение изменят на рост, то от балды рисуют среднюю зарплату.
Зубожиння то оно было при барыге Порошенко, а когда олигархат захватил власть с помощью зеленых большевиков, то пошла установка зомбировать 73 процента, будто бы в стране все хорошо, идет рост благосостояния, с каждым днем все лучше жить.
Всё в стиле совка.
При СССР сірники коштували 1коп тепер 1гр.
Хліб від 16 до 32коп тепер дешевший за 16гр незнайдеш і тд.
Ось і приходить на дуску чи Україна не йде вперед до СССР.
Тобто світло 4гр газ по 18гр?
Приехал я в Украину с памятью о ценах 2х летней давности, посмотрел на цены нынешние и чего-то взгрустнулось...
Это я к чему. Средней и, судя по комментариям, почти мифической зарплатой в 15 тысяч стыдно хвастаться, когда цены уже сравнялись с польскими почти по всем позициям, плюс-минус.