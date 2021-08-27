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Реальна зарплата в Україні в липні зросла на 10,2% проти аналогічного періоду 2020 року, - Держстат

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Реальна зарплата в Україні в липні зросла на 10,2% проти аналогічного періоду 2020 року, - Держстат

Реальна заробітна плата в Україні в липні 2021 року порівняно з липнем 2020 року зросла на 10,2%, порівняно з червнем поточного року - на 0,1%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби статистики (Держстат).

Як зазначається, середня номінальна заробітна плата штатних працівників в липні проти червня-2021 зросла на 0,2%, в річному вимірі - на 21,5%, становлячи 14345 грн, що в 2,4 раза вище рівня мінімальної зарплати (6 тис. грн).

Статвідомство уточнює, що в червні 2021 року середня номінальна заробітна плата штатних працівників становила 14,313 грн, травні - 13 499 грн, квітні - 13 543 грн, березні - 13 612 грн, лютому - 12 549 грн, січні - 12 337 грн.

За його даними, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників в липні-2021 до липня-2020 спостерігалося в Закарпатській (на 24,4%), Хмельницькій (на 23,8%), Волинській (на 23,7%), Рівненській ( на 23,6%), Івано-Франківській (на 23,4%), Львівській (на 22,7%) областях, а також в Києві (на 22,9%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплату медикам з Львівщини, які оголосили голодування, не платять через прорахунки керівництва лікарні, - НСЗУ

Найвищий рівень середньої зарплати в минулому місяці зафіксовано в Києві - 20 956 грн, найнижчий в Чернівецькій області - 11 350 грн.

У липні 2021 року порівняно з аналогічним місяцем 2020 року заробітна плата зросла в сфері тимчасового розміщення та організації харчування - на 52,5%, охороні здоров'я - на 30,5%, надання інших видів послуг - на 28,4%, у сфері мистецтва, спорту і розваг - на 27,8%, освіті - на 27,5%, на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служби - на 27,2%, інформації та телекомунікацій - на 26,1%, у сфері операцій з нерухомістю - на 23,3%, у професійній, науковій і технічній діяльності - на 21,8%, в сільському і лісовому господарстві - на 21,5%, у фінансовій та страховій діяльності - на 20,3%, в будівництві - на 19, 0%, у сфері оптової та роздрібної торгівлі - на 17,3%, в промисловості - на 15,9%.

Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, частини Донецької і Луганської областей.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Брехня, даже в Киеве 14,3 тыс не так то легко найти, а уж по регионам вдвое меньше.
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27.08.2021 15:58
+14
если взять одного миллиардера и 999 бомжей то можно утверждать что имеется 1000 миллионеров
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27.08.2021 16:03
+11
В зелених швидко зростає.
А в звичайних людей щось приросло ?
Хто похвастається ?
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27.08.2021 15:56
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Реальная зарплата в Украине в июле возросла на 10,2% по сравнению аналогичным периодом 2020 года, - Госстат - Цензор.НЕТ 1217
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27.08.2021 15:54 Відповісти
Номінальна середня зарплата за рік зросла на 21,5%. Номінальна пенсія за рік зросла на 11%. Дрібниці? Але так триває вже 7 років. І як результат зарплата 14 тисяч, пенсія 2, 5 тисячі. Такого розриву і в Африці немає.
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27.08.2021 16:20 Відповісти
смертність також зросла порівняно з 2020 роком на 20 %.Див дані госстата.
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27.08.2021 16:42 Відповісти
зато Олия на 100% Реальная зарплата в Украине в июле возросла на 10,2% по сравнению аналогичным периодом 2020 года, - Госстат - Цензор.НЕТ 4452
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27.08.2021 15:55 Відповісти
Больше. Еще крупы, сахар, яйца, хлеб и т.д.
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27.08.2021 16:10 Відповісти
Тут паради не допоможуть. І навіть кричалки , що путін Пуйло під час підготовок до параду.
Справжні повелителі життя українців нувориші-клєптомани свого бабла не упустять, і людям пристойно хрен заплатять.
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27.08.2021 16:28 Відповісти
зеля уже не знает как ему поднять рейтинг просто...
а реальный рейтинг не тот что ему рисуют 26% он не больше 3%
куда я не ездил по Украине, кого не спрошу, все его проклинают и готовы разорвать на клочья за всю эту нищету и безработицу что он устроил за 2 года
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27.08.2021 19:51 Відповісти
Да все продукты каждый день дорожают и дорожают, и намного больше чем на 20% . Зеленогнойные бобики с подачи гавноканала г+г орали смертным криком про лук весной 19 года по 23 грн, когда был неурожай в 18 году, но в августе 19, когда картошка была почти по 20 грн за кило- молчали , всунув язык в зад. А сейчас курица стала по цене свинины, сахар стал в 2 раза дороже, не говорю про олию, рыба- даже мойва поганая больше 100 грн за кг. Это у нас тут закончилась эпоха бидности для некоторых. Список некоторых публикуется.
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27.08.2021 17:34 Відповісти
А вы в килограммах мяса подсчитайте .
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27.08.2021 15:55 Відповісти
А що там ціни на продукти?
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27.08.2021 15:56 Відповісти
В зелених швидко зростає.
А в звичайних людей щось приросло ?
Хто похвастається ?
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27.08.2021 15:56 Відповісти
шерсть перед отопительным сезоном .
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27.08.2021 15:58 Відповісти
А як зросли за рік прибутки в 1% найбагатших істот, які населяють Україну?
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27.08.2021 16:24 Відповісти
Брехня, даже в Киеве 14,3 тыс не так то легко найти, а уж по регионам вдвое меньше.
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27.08.2021 15:58 Відповісти
Зато у ГАВНОСТАТА все в шоколаде!!! Реальна зарплата в Україні в липні зросла на 10,2% проти аналогічного періоду 2020 року, - Держстат - Цензор.НЕТ 1658
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27.08.2021 16:24 Відповісти
говностат работает на Пенсионный.от средней по стране рассчитывают пенсию,чем больше по стране средняя относительно реальных зарплат, тем меньше пенсия.
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27.08.2021 19:50 Відповісти
цены тоже
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27.08.2021 15:58 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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27.08.2021 16:00 Відповісти
Замість Великого будівництва - Велика інфляція. Здрастуй, золота осінь!
https://www.youtube.com/watch?v=Y-SLuqes210
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27.08.2021 16:01 Відповісти
Кловани з держстату не мають бажання оприлюднити у саме кого вона зросла!
А зросла вона у держслужбовців (судді, прокурори та інших непотрібів) за рахунок підвищення такої простої собі херні яка називається прожитковий мінімум.
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27.08.2021 16:02 Відповісти
если взять одного миллиардера и 999 бомжей то можно утверждать что имеется 1000 миллионеров
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27.08.2021 16:03 Відповісти
100 в гору!!! "Смотрите какая веселая математика получается - 100 чел получают зарплату 3-4 тыс грн\мес, а 10 ублюдочных "депутатов" по 100 тыс\мес, НО В СРЕДНЕМ МЫ ПОЛУЧАЕМ ПО 12 тыс!!! Депутаты едят мясо, а народ жрет капусту, НО В СРЕДНЕМ МЫ ЕДИМ ГОЛУБЦЫ!!! ТАК ОНИ И ЖИЛИ!!! Реальна зарплата в Україні в липні зросла на 10,2% проти аналогічного періоду 2020 року, - Держстат - Цензор.НЕТ 7560
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27.08.2021 16:22 Відповісти
Рад за зелёную кодлу, что у них всё растёт.... А у нас только цены и тарифы растут в разы.
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27.08.2021 16:04 Відповісти
Как про то, что один жрет мясо, а другой жует капусту, но в среднем они едят голубцьІ.
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27.08.2021 16:18 Відповісти
Яке ж це зростання - це індексація по інфляції.
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27.08.2021 16:25 Відповісти
Рeальна зарплата враховує інфляцію. Цe зростання купівeльноі спроможності.
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27.08.2021 17:01 Відповісти
Нема поняття інфляція по ціні!
Якщо б мінімальна заробітна плата зросла на 10% то це була б реальна цифра.
Збільшився прожитковий мінімум який закладено ще 8 місяців назад. У всіх держписків зряплата вираховується в " прожиткових мінімумах". Тобто так і записано отримує не меншу ніж 10 прожиткових. А весь фокус полягає в кількості прожиткових мінімумів.
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27.08.2021 18:14 Відповісти
Мінімальна зарплата 6 тисяч, але ж на руки менше отримують.
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27.08.2021 16:34 Відповісти
Реальная зарплата в Украине в июле выросла на 10,2%

А нереальная у судей, прокуроров, депутатов и др. шушеры на сколько?)
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27.08.2021 16:34 Відповісти
Как пришли зеленые большевики к власти и захватили госстат, так такие сказки пошли, что просто поверить сложно, почему украинцы массово работают за границей, а те что остались в основной массе жалуются на низкий уровень жизни.
Зеленые фальсификаторы статистики то падающее промпроизводство ловким движением цифр превратят в растущее, то падение ВВП в мгновение изменят на рост, то от балды рисуют среднюю зарплату.
Зубожиння то оно было при барыге Порошенко, а когда олигархат захватил власть с помощью зеленых большевиков, то пошла установка зомбировать 73 процента, будто бы в стране все хорошо, идет рост благосостояния, с каждым днем все лучше жить.
Всё в стиле совка.
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27.08.2021 16:49 Відповісти
Брешут! Не стыда не совести. Во всём мире пользуются одним показателем- минималной заработной платой. Только в Испании встречал в статистике ср.зар.плату. Например депутаы местных советов получают 1,2 от ср. зар.платы по стране. А депутаты парламента(Кортесов)- 1,4 ср. зар. платы.
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27.08.2021 17:11 Відповісти
А цены?Цены то на сколько,скоро опять станем миллионерами у которых не будет хватать денег чтоб прокормить не то что семью а и самих себя.
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27.08.2021 16:50 Відповісти
На початку 90-Х вже була "країна похмурих мілліонерів" з купонокарбованцями. Можуть повторити. Вже зараз на ринках і в магазинах виникають труднощі видавати решту кюпюрами менше 200 грн.
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27.08.2021 17:36 Відповісти
Тут в голову прийшла така порівняльна дурниця.
При СССР сірники коштували 1коп тепер 1гр.
Хліб від 16 до 32коп тепер дешевший за 16гр незнайдеш і тд.
Ось і приходить на дуску чи Україна не йде вперед до СССР.
Тобто світло 4гр газ по 18гр?
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27.08.2021 17:45 Відповісти
Слова РЕАЛЬНАЯ и ГОССТАТ нельзя вставлять в одно предложение Реальна зарплата в Україні в липні зросла на 10,2% проти аналогічного періоду 2020 року, - Держстат - Цензор.НЕТ 5743
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27.08.2021 16:52 Відповісти
Видеть все премии кобли и его радонаглядателей подсчитали,ничего не упустили.
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27.08.2021 17:07 Відповісти
Мне просто кажется что все кто принимает ценовую политику страны и по выплатам живут на полном государственном,то есть за счет нас,обеспечении.И если их спросить сколько стоит кубик газа, воды или буханка хлеба они просто не смогут ответить.Так как по счетам платим за них мы-народ.
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27.08.2021 17:16 Відповісти
А шо там статистика вещает про рост цен? Зарплата на 10%, а цены на 25% и растут еженедельно.
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27.08.2021 18:22 Відповісти
Клоуны!!!! В Европе, смотрят на медиальную зарплату, а не на среднюю. Опубликуйте её и тогда, всё сразу станет на своё место.
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27.08.2021 18:49 Відповісти
Во твари
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27.08.2021 19:43 Відповісти
надо сравнивать насколько реально выросли тарифы на жкп и на продукты питания ?
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27.08.2021 20:34 Відповісти
Брехня! Всі освітяни були на канікулах, а відпускні за липень і серпень були нараховані з урахуванням середньої суми за10 попередніх місяців... То як вони могли зростати в кінці літа? Може у працівників міністерства освіт?
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27.08.2021 20:53 Відповісти
так а подорожало все-даже вода питьевая бутилированная ! Гостат-ху-ло !
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27.08.2021 21:40 Відповісти
Как приехали мы в Польшу 2 года назад, помню меня удивила дешевая газированная вода Oaza по 69 грош за 1,5литра(около 5 гривен). Самая дешевая, да, но не в этом суть. Время шло, зарплата ежегодно увеличивалась, росла стабильно(и продолжает) минималка по стране. Со временем уже и на цены перестал смотреть, просто брал что хочется и знаю, что денег хватит. И вот перед отпуском и поездкой в Украину решил я чего-то глянуть на цены. И та самая Оаза стоит... 69 грош. Да, на что-то цены за это время поднялись, но, как по мне - в пределах разумного, а на что-то так и остались как два года назад. Напомню, минималка по стране росла стабильно.
Приехал я в Украину с памятью о ценах 2х летней давности, посмотрел на цены нынешние и чего-то взгрустнулось...

Это я к чему. Средней и, судя по комментариям, почти мифической зарплатой в 15 тысяч стыдно хвастаться, когда цены уже сравнялись с польскими почти по всем позициям, плюс-минус.
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27.08.2021 22:32 Відповісти
Жесть,как всё-таки лецимерно нагло врут,мало того что не увеличилось так ещё и выплаты с полу годовалой задолженностью вот уже больше года,зарплата раз в неделю 25% и о том что бы как то забрать то что уже тянут с долгом в полтора года за 4,5месяца,да же и речи быть не может,не какой суд,не какие права не какая тем более по правам працифныкив не кто не чего не решает,предприятие захватило ОПГ,отношение валите отсюда,денег не кто не даст, жалуйтесь куда и кому хотите,суды и журнашлюхи местные у нас в кармане,зэ ля а до этого Петя с глубоко закрытыми глазами не замечает не хрена,люди по3-5мес, не видят вообще зарплат,полнейшая деградация,безнадёга и отчаяние,оборудование до ушатывают,нз до резают,гСумы, металлургия,полное днище и надежды ноль(((( Зеленский Фирташу всё списал обнулил пюа теперь и Ахметке,видимо им нужнее а то что люди штабелями скоро падать будут и многие в проголодь работа дом работа,тебе Вова какая разница,как и тем судьям и профсоюзам,которых развелось целые отделы,у которых зарплата вовремя и она в основном космическая,присосались к бюджету, приспособленцев всё больше и больше,новые органы налоговая над налоговой и высшая налоговая как с судами,а чё,они и деток своих в теплые места и вовремя выплачеваемыми доходами..Эх,ВОВА, ЕЩЁ ДОЖИВЕМ ДО ТЕХ ВРЕМЁН КОГДА ВСЯ ЭТА НЕ ЧЕСТЬ будет жестоко рваться отчаянными,тем кому терять кроме серой действительности уже не чего,злыми людьми,которые с 14го наблюдают это БЛ..ЦТВО,в телеке и у вас Европа,а в реале нищета,коррупция в корупцие и от ваших "проваджень"уже блевать тянет многих,чисто судьям молотят взятки а сами на гос бюджетах и налогах едите,списывая олигархам долги,НУ НУ,какая разница ,фу(Слава Украине,той которая отомстит всей этой "эуро- шобле" у корыта,да будет так!
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28.08.2021 02:51 Відповісти
 
 