Білоруська легкоатлетка Тимановська продала свою медаль за $ 21 тисячу, гроші підуть спортсменам-опозиціонерам

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яку зняли з Олімпіади після критики спортивних чиновників, продала на eBay свою срібну медаль, отриману на Європейських іграх 2019 року, за $21 тисячу.

Про це повідомляє білоруська організація "Фонд спортивної солідарності", що об'єднує спортсменів, які виступають проти Лукашенка, інформує Цензор.НЕТ.

Медаль придбав покупець із США. Його ім'я не розголошується, відомо лише, що у нього "дуже солідна історія угод на eBay". Початкова вартість лота становила 5 тис. доларів.

Отримані гроші Тимановська направить у "Фонд спортивної солідарності".

"Я дуже щаслива, що ми змогли продати медаль. Навіть не очікувала, що її куплять за таку суму. Покупця поки не знаю, але хотіла б з ним познайомитися. Сума дуже велика і ми направимо її на добру справу: на допомогу мені і постраждалим спортсменам, на їхню підготовку, на змагання", - прокоментувала угоду Тимановська.

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Нагадаємо, білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.

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Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич терміново виїхав з Білорусі в Україну.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.

4 серпня Тимановська прибула до Польщі.