З Афганістану вже евакуювали понад 100 тис. осіб, ще 250 тис. очікують евакуації

З 14 серпня внаслідок Афганістану евакуювали 104 тис. осіб, понад 66 тис. вивезли США, ще більше 37 тис. - інші країни-союзники.

Про це заявив глава Центрального командування США генерал Кеннет Маккензі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

При цьому в Афганістані залишається ще близько 1 тис. Громадян США, зазначив він.

За даними The New York Times, в Афганістані може бути не менше ніж 250 тис. осіб, які співпрацювали з урядом США і тепер мають право на прискорене отримання американських віз.



Ідеться про перекладачів, радників та інших осіб, які співпрацювали з урядом США або американськими організаціями й зараз, імовірно, хочуть виїхати через страх відплати з боку талібів, які захопили владу у країні, пише газета. Видання підкреслює, що точна кількість таких людей невідома, оскільки американські чиновники відмовляються повідомляти, скільки таких людей залишилося у країні.

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Зараз темпи евакуації – приблизно 20 тис. осіб на день. Їх недостатньо, щоб вивезти всіх охочих до 31 серпня – крайнього терміну, встановленого президентом США Джо Байденом для того, щоб завершити евакуацію, пише The New York Times.



Прессекретарка Білого дому Джен Псакі 26 серпня сказала, що США не зможуть забрати всіх охочих покинути Афганістан.