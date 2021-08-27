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Новини За кордоном
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Афганістан (450) США (14451) евакуація (1925)

З Афганістану вже евакуювали понад 100 тис. осіб, ще 250 тис. очікують евакуації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

З Афганістану вже евакуювали понад 100 тис. осіб, ще 250 тис. очікують евакуації

З 14 серпня внаслідок Афганістану евакуювали 104 тис. осіб, понад 66 тис. вивезли США, ще більше 37 тис. - інші країни-союзники.

Про це заявив глава Центрального командування США генерал Кеннет Маккензі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

При цьому в Афганістані залишається ще близько 1 тис. Громадян США, зазначив він.

За даними The New York Times, в Афганістані може бути не менше ніж 250 тис. осіб, які співпрацювали з урядом США і тепер мають право на прискорене отримання американських віз.

Ідеться про перекладачів, радників та інших осіб, які співпрацювали з урядом США або американськими організаціями й зараз, імовірно, хочуть виїхати через страх відплати з боку талібів, які захопили владу у країні, пише газета. Видання підкреслює, що точна кількість таких людей невідома, оскільки американські чиновники відмовляються повідомляти, скільки таких людей залишилося у країні.

Також читайте: Нова Зеландія перервала операцію з евакуації громадян з Афганістану через вибухи в аеропорту Кабула

Зараз темпи евакуації – приблизно 20 тис. осіб на день. Їх недостатньо, щоб вивезти всіх охочих до 31 серпня – крайнього терміну, встановленого президентом США Джо Байденом для того, щоб завершити евакуацію, пише The New York Times.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі 26 серпня сказала, що США не зможуть забрати всіх охочих покинути Афганістан.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Кто-бы мокшан из кацапами забрал из Украины хотя бы в таком количестве.
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27.08.2021 16:52
+2
Ого, целая армия! Что же они в таком количестве талибов не прогнали?
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27.08.2021 16:53
+2
або маск у свому першому польоті вивіз на місяць...
хай будуть першими...хіба ж хтось проти
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27.08.2021 16:57
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Кто-бы мокшан из кацапами забрал из Украины хотя бы в таком количестве.
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27.08.2021 16:52 Відповісти
або маск у свому першому польоті вивіз на місяць...
хай будуть першими...хіба ж хтось проти
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27.08.2021 16:57 Відповісти
бородатий звісно, але ж

- куме, ви чули, кацапи у космос полетіли ?
- що , всі ?
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27.08.2021 17:25 Відповісти
Ого, целая армия! Что же они в таком количестве талибов не прогнали?
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27.08.2021 16:53 Відповісти
Так это и есть талибы . Из 4000 тысяч агфганцев завезенных в США более 100 находяться в списке террористов госдепартамента .
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27.08.2021 18:46 Відповісти
та вы уж сразу и талибов эвакуируйте... в оон.....
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27.08.2021 16:58 Відповісти
Интересно сколько процентов бегущих составляет 1) сотрудничавшие с силами коалиции и бывшей властью 2) не принимающие новый образ жизни и правления от талибов 3) сколько для того что бы использовать "окно возможностей" и бежать в благополучные, богатые страны и получать там статус и выплаты беженцев.
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27.08.2021 17:04 Відповісти
все !
и перые, и вторые, и третьи ....

- скажите, а Динамо бежит ?
- все бегут ! З Афганістану вже евакуювали понад 100 тис. осіб, ще 250 тис. очікують евакуації - Цензор.НЕТ 1540
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27.08.2021 17:34 Відповісти
к пункту 3 относиться 99.9% вывозимых .
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27.08.2021 18:49 Відповісти
А мы наших 90 человек не знаем, как вытащить.
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27.08.2021 17:10 Відповісти
это ж надо сколько было паразитов на народе афгана.....
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27.08.2021 18:16 Відповісти
Ну не из-за "страха возмездия",а из-за " страха мести". Что за перевод такой?
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27.08.2021 18:33 Відповісти
Стилистически верно , "сотрудничавшие с оккупантами" поэтому возмездие . Плюс условно талибан победил в этой войне .
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27.08.2021 18:48 Відповісти
350 тыс афганцев в страны Европы и США . Самоубийство . Китаезам и кацапам только сидеть и смотреть осталось .
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27.08.2021 18:44 Відповісти
Щось цифра сумнівна. Помилки немає разів в 10?
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27.08.2021 21:51 Відповісти
вывозите уже всех наххх..- 30лямов, - ост.талибов там
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28.08.2021 01:44 Відповісти
 
 