УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12635 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
1 425 21
Київ (13828) освіта (1042) Форум (102)

"З порожнечі в достаток", - екстраординарний онлайн-форум з особистісного росту відбудеться в рамках проєкту Edufy

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні стартував проєкт Edufy - це світова освітня інноваційна платформа, заснована Андреасом Тіссеном, міжнародним коучем і тренером з досвідом роботи 29 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт форуму.

На Edufy представлено практичний, корисний контент трьома мовами від відомих спікерів та експертів, які професійно навчають ультрасучасним навичкам, а головне розвивають здібності, затребувані в 21 столітті.

Як зазначають організатори, найтоповішою подією від Edufy стане міжнародний глобальний форум "З порожнечі в достаток". У ньому візьмуть участь також українські відомі тренери, коучі і інфлюенсери. Захід відбудеться онлайн і оффлайн 1 вересня о 15:24 (за Києвом)

Мета Форуму - трансформація в реальному часі 5 сфер життя кожного учасника: бізнес, відносини, особистісний ріст, здоров'я, усвідомленість.

"100 000+ людей з усього світу, затамувавши подих, чекають мега події вересня – Форум "З порожнечі в достаток"! Це будуть 24 години якісного контенту нон стоп від 24 спікерів зі світовим іменем. Також буде зафіксовано рекорд у Книзі Гіннеса. Трансляція події буде по всьому світу з перекладом на три мови і сурдоперекладом", - зазначають організатори.

Серед спікерів: Андреас Тіссен, Аллан Піз, Іцхак Пінтосевич, Нік Вуйчич, Керолайн Лів, Лена Адамова, Андрій Шатирко, Радислав Гандапас, Джон Максвелл, Світлана Співакова, Наталія Самойленко, Андреас Бур, Бауржан Касимбегерабаєв, Дмитро Васильєв та інші.

З порожнечі в достаток, - екстраординарний онлайн-форум з особистісного росту відбудеться в рамках проєкту Edufy 01

У програмі форуму:

  1. Доленосні теми від більш ніж 50 спікерів.
  2. Геніальне кастинг-шоу нових експертів "BE A GENIUS".
  3. Пізнавальні панельні дискусії з експертами світового рівня.
  4. Новітня презентація інноваційних технологій в освітньому секторі.
  5. Насичений інтерактив і якісний нетворкінг в оффлайн і онлайн просторі.
  6. Потужний заряд енергією від популярних зірок шоу-бізнесу та діджеїв.
  7. Унікальний розіграш мегапризів на суму 50 000$.
  8. Захоплюючі токшоу з найвідомішим ведучим України.
  9. Захоплююча дух і серце участь в благодійному проєкті з медіагрупою 1+1.

Зареєструватися можна ТУТ .
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+10
Нахрена здесь реклама этой секты?
показати весь коментар
27.08.2021 16:55
+7
Собирают дурачье, и рассказывают им, как надо зарабатывать) А дурак рот открыл и внимает. Только успевай деньги из лопатника доставай) "Из пустоты в изобилие", - экстраординарный онлайн-форум по личностному росту состоится в рамках проекта Edufy - Цензор.НЕТ 1498
показати весь коментар
27.08.2021 16:55
+7
На яких дегенератів розрахований це шабаш аферистів?
показати весь коментар
27.08.2021 17:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
9. Захватывающее дух и сердце участие в благотворительном проекте с медиа-группой 1+1.
"Из пустоты в изобилие", - экстраординарный онлайн-форум по личностному росту состоится в рамках проекта Edufy - Цензор.НЕТ 9697
показати весь коментар
27.08.2021 16:53 Відповісти
Чтобы было изобилие, надо картошку на грядке сажать, а не лапшу на уши вешать.
ПЫСЫ: лапшу ведь тоже надо приготовить. Лучше с подливой...
показати весь коментар
27.08.2021 16:54 Відповісти
Нахрена здесь реклама этой секты?
показати весь коментар
27.08.2021 16:55 Відповісти
Ну...вы ж не глупый человек)
показати весь коментар
27.08.2021 18:23 Відповісти
Собирают дурачье, и рассказывают им, как надо зарабатывать) А дурак рот открыл и внимает. Только успевай деньги из лопатника доставай) "Из пустоты в изобилие", - экстраординарный онлайн-форум по личностному росту состоится в рамках проекта Edufy - Цензор.НЕТ 1498
показати весь коментар
27.08.2021 16:55 Відповісти
"Из пустоты в изобилие?"-лучших специалистов чем в Украине вы не найдёте. Наши аферисты прочитают вам такие лекции!
показати весь коментар
27.08.2021 16:58 Відповісти
Гидота якась
показати весь коментар
27.08.2021 16:58 Відповісти
ДжинсА
показати весь коментар
27.08.2021 16:59 Відповісти
...
10. Изгнание бесов и раздача слонов.
11. Банкет.
показати весь коментар
27.08.2021 16:59 Відповісти
На яких дегенератів розрахований це шабаш аферистів?
показати весь коментар
27.08.2021 17:03 Відповісти
73% ? "Из пустоты в изобилие", - экстраординарный онлайн-форум по личностному росту состоится в рамках проекта Edufy - Цензор.НЕТ 1770
показати весь коментар
27.08.2021 17:06 Відповісти
Не нравятся мне трепачи со сцены. Пахнет "пасторами Исуса Христоса".))
показати весь коментар
27.08.2021 17:08 Відповісти
Из грязи в князи...это зеленое стадо всем составом во главе с ослом..
показати весь коментар
27.08.2021 17:14 Відповісти
все шароепы в одном месте (с)
показати весь коментар
27.08.2021 17:17 Відповісти
ось і хана епохи бідності..., мрії отари зеленої починають збуватися...
показати весь коментар
27.08.2021 17:36 Відповісти
Я на такое не ведусь )на таких мероприятиях вкладываешь кучу бабла,а тебе дают задание или в мусорке капаться ,или попрошайничать ...
показати весь коментар
27.08.2021 18:21 Відповісти
подходите лохи-неудачники.
примеры уже есть.
"из клоуна в президенты"
и даже "из зека в президенты"
показати весь коментар
27.08.2021 18:21 Відповісти
Лох приходи
показати весь коментар
27.08.2021 18:54 Відповісти
так так так.. а где отєтот клован "ду ит!!" джаст ду ит!!!
показати весь коментар
27.08.2021 19:54 Відповісти
 
 