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Український альпініст заблукав і травмувався в горах Туреччини, але його знайшли

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Український альпініст заблукав і травмувався в горах Туреччини, але його знайшли

Вадим Заскало пішов в одиночний похід горами Туреччини. Він загубився і зазнав травми щиколотки.

Про це пише турецьке видання Sözcü, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Український альпініст Вадим Заскалко вирушив у похід схилами гори Сюпхан в районі Адільджеваз. Заскалко загубився та поранив щиколотку, намагаючись знайти дорогу, після чого зателефонував друзям, щоб повідомити про це", - розповідає видання.

Після того, як було повідомлено служби порятунку, на пошуки українця вирушили підрозділи жандармерії, управління з надзвичайних ситуацій та інших служб.

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Зв’язок із потерпілим було втрачено, оскільки його телефон розрядився. Українець самотужки дістався до найближчого села, де зміг зарядити телефон та повідомити друзям про своє місцеперебування. Йому допомогли місцеві пастухи. Згодом рятувальники доправили Заскалка до місцевої лікарні. Його стан задовільний.

Автор: Анастасія Потіха
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"....,но его нашли " в заголовке -песня))))
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27.08.2021 16:57 Відповісти
Жаль.... если не оштрафуют на миллион рупий.
а ведь этого экстемнюка можно еще и эвакуировать, специально наслав один борт и двоих спасателей - один из них Шкиряк, а второй - пилот.
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27.08.2021 16:58 Відповісти
навєрно, це прикритіє...скорше, шукав пілотів бе200, щоб не вижили
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27.08.2021 17:01 Відповісти
Телефон разрядился. А зарядку от солнечной батареи экстремал с собой не носит?
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27.08.2021 17:01 Відповісти
так шо там з травмою? забрали чи залишили?
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27.08.2021 17:03 Відповісти
Что за придурки, которые ходят в горы в одиночку? Ума нет! Одна уже сходила весной, вернули в гробу!
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27.08.2021 17:47 Відповісти
Может адреналин ...вот я вообще не понимаю зачем лезть на гору -даже если в четвером ,но я просто может всего кайфа не понимаю)
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27.08.2021 17:53 Відповісти
Є тут на форумі одна дописувачка Аліса Коровьева, так теж лазила та щось зламала... Тепер знає, що ліки у Туреччині дешевші чим при Супрун... Правда, не знає котрі та мовчить як партизанка- знизив їй Зе!Бень ціни чи ні. Український альпініст заблукав і травмувався в горах Туреччини, але його знайшли - Цензор.НЕТ 290
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27.08.2021 19:21 Відповісти
 
 