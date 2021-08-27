Український альпініст заблукав і травмувався в горах Туреччини, але його знайшли
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Вадим Заскало пішов в одиночний похід горами Туреччини. Він загубився і зазнав травми щиколотки.
Про це пише турецьке видання Sözcü, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Український альпініст Вадим Заскалко вирушив у похід схилами гори Сюпхан в районі Адільджеваз. Заскалко загубився та поранив щиколотку, намагаючись знайти дорогу, після чого зателефонував друзям, щоб повідомити про це", - розповідає видання.
Після того, як було повідомлено служби порятунку, на пошуки українця вирушили підрозділи жандармерії, управління з надзвичайних ситуацій та інших служб.
Зв’язок із потерпілим було втрачено, оскільки його телефон розрядився. Українець самотужки дістався до найближчого села, де зміг зарядити телефон та повідомити друзям про своє місцеперебування. Йому допомогли місцеві пастухи. Згодом рятувальники доправили Заскалка до місцевої лікарні. Його стан задовільний.
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а ведь этого экстемнюка можно еще и эвакуировать, специально наслав один борт и двоих спасателей - один из них Шкиряк, а второй - пилот.