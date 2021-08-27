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Укрзалізниця (2038) електричка (85)

"Укрзалізниця" планує закупити 10-20 нових електричок для роботи в приміському напрямку навколо Києва, - Перцовський

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

АТ "Укрзалізниця" планує почати оновлення пасажирського приміського сполучення з закупівлі 10-20 нових електричок для роботи навколо Києва.

Про це в інтерв'ю Mintrans розповів в.о. члена правління "Укрзалізниці", директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На стартовому етапі ми говоримо про 10-20 поїздів, які обслуговуватимуть приміський напрямок навколо столиці. Далі - більше. Можливо, не скрізь це буде єдиний формат, оскільки є різні потреби передмістя у всій країні та різні інфраструктурні особливості", - заявив він.

Перцовський також повідомив, що наразі компанія тестує електрички виробництва швейцарської компанії Stadler, готується до великого міжнародного тендеру на електропоїзди, деталізує технічне завдання.

Також дивіться: "Укрзалізниця" тестує швейцарські поїзди Stadler FLIRT, їх можуть закупити до кінця 2022 року. ФОТОрепортаж

"Stadler - це той гравець, який вже заявив про готовність локалізуватися в Україні. У компанії вже є успішний досвід у Східноєвропейських країнах. В Україні є велика база виробників вагонних меблів, кабінного обладнання, скла, різного електронного обладнання, за рахунок цього у нас може бути локалізація навіть вище, ніж Stadler досяг у тій самій Білорусі", - зазначив директор філії УЗ "Пасажирська компанія".

Як повідомлялося, раніше Міністерство інфраструктури, АТ "Укрзалізниця" і Stadler CIS AG, Stadler Rail AG (Швейцарія) та Швейцарське агентство зі страхування експортних ризиків SERV підписали Меморандум про взаєморозуміння, який визначає засади співпраці та механізм спільної роботи сторін з питань розвитку сектору залізничного транспорту в Україні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
3 червня 2021

" КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ВТРИЧІ ЗМЕНШИВ ВИПУСК ПРОДУКЦІЇ І ЧЕКАЄ НА ВІЗИТ ЗЕЛЕНСЬКОГО "

Цвікаво, за кого вони голосували в 19 і за що?
Мабуть, за процівітання Швейцарії.
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27.08.2021 17:15
+1
10-20, а может 30-40, а может и не закупить "Укрзализныця" планирует закупить 10-20 новых электричек для работы в пригородном направлении вокруг Киева, - Перцовский - Цензор.НЕТ 4491
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27.08.2021 17:06
+1
"На стартовом этапе мы говорим о 10-20 поездах..."

Який точний розрахунок пасажиропотоків, ну, прямо не керівник, а суперкомп'ютер.
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27.08.2021 17:12
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10-20, а может 30-40, а может и не закупить "Укрзализныця" планирует закупить 10-20 новых электричек для работы в пригородном направлении вокруг Киева, - Перцовский - Цензор.НЕТ 4491
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27.08.2021 17:06 Відповісти
Одну простую сказку, а может и не сказку,
А может, не простую, хотим вам рассказать.
Её мы помним с детства, а может, и не с детства,
А может, и не помним, но будем вспоминать. "Укрзализныця" планирует закупить 10-20 новых электричек для работы в пригородном направлении вокруг Киева, - Перцовский - Цензор.НЕТ 9031
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27.08.2021 17:19 Відповісти
А может это дворник шел за новою метлой.
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27.08.2021 17:50 Відповісти
"На стартовом этапе мы говорим о 10-20 поездах..."

Який точний розрахунок пасажиропотоків, ну, прямо не керівник, а суперкомп'ютер.
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27.08.2021 17:12 Відповісти
3 червня 2021

" КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ВТРИЧІ ЗМЕНШИВ ВИПУСК ПРОДУКЦІЇ І ЧЕКАЄ НА ВІЗИТ ЗЕЛЕНСЬКОГО "

Цвікаво, за кого вони голосували в 19 і за що?
Мабуть, за процівітання Швейцарії.
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27.08.2021 17:15 Відповісти
Лучше бы локомотивы обновили на приднепровсой/донецкой жд. Там основные локомотивы 50-65 годов выпуска ВЛ-8 котоыре. Да и вообще подвижной состав жесть изношен. Грузоперевозки генерят основные доходы для жд, а не эта чепуха.
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27.08.2021 17:16 Відповісти
Перед войной Козак подписал на поставку 350 локомотивов до 2015 года. 300 с лугансктепловоз, и 50 синаровских.
Пообещал возобновить сборку ДС3 (после модернизации), и наладить в Запорожье сборку чешских двухсистемников
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27.08.2021 17:27 Відповісти
Но их вагоны к нашим дорогам не приспособлены так как наши дороги на один хрен шире а это значит что ихние и вагоны уже.Колесную пару то поменять можно но вагоны не раздуеш и зазоры между вагоном и платформой будут катострофически болшими что недопустимо по технике безопасности.А ведь люди то уже проваливались и все об этом знают.
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27.08.2021 17:21 Відповісти
Не говорите, если не знаете
Это поезда давно адаптированы под "широкую" колею
Сначала для Финляндии
Потом в Беларуси для "стран СНГ", Эстонии и др.
По 400 вагонов в год производилось там

Теперь по известным причинам все это переаодят в Украину
Что в этом плохого?
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27.08.2021 17:43 Відповісти
киевские электрички -это из бюджета киева и области...руки прочь от гос.бюджета! "Укрзалізниця" планує закупити 10-20 нових електричок для роботи в приміському напрямку навколо Києва, - Перцовський - Цензор.НЕТ 8284
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27.08.2021 17:26 Відповісти
Хорошо! Во сколько раз подорожает билеты?
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27.08.2021 17:38 Відповісти
ЖД электрички -великолепный ,экологичный вид транспорта занепадает.И это абсоллютно неразумно.Концепция самоокупаемости уничтожает пассажирское жд сообщение.Платформы и станции занедбани,расписание не привязано к интересам большинства пассажиров.Время поездок электричек увеличилось в разы.,а интервалы -вообще дикие..А ведь пригородное сообщение -залог процветания Украины и Украинцев.Многие заробитчане не ютились бы в городских муравейниках,где каждый пук слышен соседям,а жили бы в природной среде со всеми удобствами.Многие производства выезжают из городов в окрестности и это -тоже плюс.Нужно делать электрички почти бесплатными..Тогда увеличится мобильность населения,трудоустроенность и покупательная способность..Это из области фантастики ,дескать,но такую развитую инфраструктуру грех не использовать на пользу каждого украинца.
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27.08.2021 17:39 Відповісти
Пригородные Киева еще более менее. Хоть через одну, но ездить можно. А вот городские, это ад и Израиль. В них можно фильмы ужасов снимать и прочие постапокалиптические проекты.
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27.08.2021 17:40 Відповісти
Засцанные и обдертые вандалами электрички, поменяют на швейцарские. Не на дешевые украинские, а дорогушие швейцарские! Гулять так гулять, ведь лошары73% заплатят за многомиллионные откаты зе-упырям. Насрать на своих производителей, когда задачи власти - прибарахлится и свалить.
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27.08.2021 17:44 Відповісти
Які швейцарські?)))) будуть як завжди білорасєйські па ГОСТу...))))
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27.08.2021 21:34 Відповісти
 
 