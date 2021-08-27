Стрілянина на кладовищі в Одеській області: Підозрюваного у замаху на вбивство пенсіонерів затримали
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В Одесской области задержан злоумышленник, который с товарищем в мае стрелял в пенсионеров на кладбище.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
У травні 34-річний чоловік з 30-річним знайомим поранили зі зброї подружжя пенсіонерів, яке зробило їм зауваження з приводу розпивання на цвинтарі спиртних напоїв. Молодшого за віком правопорушника поліцейські розшукали того ж дня, а старшого оголосили в розшук.
"Поліцейські повідомили обом чоловікам (втікачеві заочно) про підозру за ч.2 ст.15 та п.12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України і розпочали слідчо-розшукові заходи. На слід розшукуваного фігуранта вийшли місцеві оперативники. Схопили його за місцем мешкання знайомих. Зараз чоловік чекає на обрання запобіжного заходу в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення", - розповів начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Олег Чукань.
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А поминали вдома, за столом. Там і чарочку з краюхою хліба ставили перед пустим стільцем.
- "Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение"
Насколько я понимаю, они не убили, а только ранили (и то не факт) пенсионеров, но речь уже зашла о возможном пожизненном заключении.
И в то же время каким-то соскам, под кайфом или пьяным, которые машиной убивают шесть человек, никто и не заикнулся о пожизненном. И другим таким вот случаям.
Ну... а разница некая есть, когда на авто неумышленно убивает, тут никто не застрахован или когда достают оружие и начинают стрелять. Хотя отягчающие обстоятельства алкоголь и наркотики в обоих случаях, но это уже как законы пишут.
А ось чи були підстави так вважати - то вже інша річ.
Мєнти часто задирають статті та строки щоб або бабла витрусити або зробити більш піддатливими підозрюваних
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