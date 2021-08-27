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Стрілянина на кладовищі в Одеській області: Підозрюваного у замаху на вбивство пенсіонерів затримали

Новини Цензор.НЕТ Події

Стрілянина на кладовищі в Одеській області: Підозрюваного у замаху на вбивство пенсіонерів затримали

В Одесской области задержан злоумышленник, который с товарищем в мае стрелял в пенсионеров на кладбище.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У травні 34-річний чоловік з 30-річним знайомим поранили зі зброї подружжя пенсіонерів, яке зробило їм зауваження з приводу розпивання на цвинтарі спиртних напоїв. Молодшого за віком правопорушника поліцейські розшукали того ж дня, а старшого оголосили в розшук.

"Поліцейські повідомили обом чоловікам (втікачеві заочно) про підозру за ч.2 ст.15 та п.12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України і розпочали слідчо-розшукові заходи. На слід розшукуваного фігуранта вийшли місцеві оперативники. Схопили його за місцем мешкання знайомих. Зараз чоловік чекає на обрання запобіжного заходу в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення", - розповів начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Олег Чукань.

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Топ коментарі
+12
Ни в коем случае не в защиту отморозков, стрелявших в стариков, но вот этот пункт:
- "Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение"


Насколько я понимаю, они не убили, а только ранили (и то не факт) пенсионеров, но речь уже зашла о возможном пожизненном заключении.

И в то же время каким-то соскам, под кайфом или пьяным, которые машиной убивают шесть человек, никто и не заикнулся о пожизненном. И другим таким вот случаям.
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27.08.2021 17:18
+6
Истребитель Су-24 потерпел крушение в Перми Стрельба на кладбище в Одесской области: Подозреваемый в покушении на убийство пенсионеров задержан - Цензор.НЕТ 109

Здесь
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27.08.2021 17:27
+5
в общественном месте запрещено
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27.08.2021 17:22
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стрелять это конечно по быдлячьи но на кладбищах всегда пили . какое то бредовое замечание мало информации для подумать
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27.08.2021 17:16 Відповісти
в общественном месте запрещено
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27.08.2021 17:22 Відповісти
якби вони просто пили, то пенсіонери їх навіть би не помітили. А от якщо вони ще верещали матом, співали пісень і все це матом - то як не побачити і не зробити зауваження?
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27.08.2021 17:29 Відповісти
ЕСЛИ ?
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27.08.2021 17:57 Відповісти
єслі, єслі. Бо якби до мене навіть, а я ше той псих, підійщли якість дєдушки-бабушки і почали нудіти так як вони вміють, я б не почала в них стріляти. І ви теж, думаю. Не буває ситуацій, коли гжечному паньству, яке статечно вживає на кладовищі, так допекли старі люди, які прийшли на чиюсь могилу поплакати, що іншого виходу як відстрілюватися вже нема
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27.08.2021 18:39 Відповісти
Може вони співали ...згодна ,що на кладовищі поминають і немає нічого в цьому дивовижного
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27.08.2021 17:48 Відповісти
Не знаю - на Західній Україні ніколи не знали такого, аби пити і їсти на могилах.
А поминали вдома, за столом. Там і чарочку з краюхою хліба ставили перед пустим стільцем.
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27.08.2021 18:32 Відповісти
Ни в коем случае не в защиту отморозков, стрелявших в стариков, но вот этот пункт:
- "Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение"


Насколько я понимаю, они не убили, а только ранили (и то не факт) пенсионеров, но речь уже зашла о возможном пожизненном заключении.

И в то же время каким-то соскам, под кайфом или пьяным, которые машиной убивают шесть человек, никто и не заикнулся о пожизненном. И другим таким вот случаям.
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27.08.2021 17:18 Відповісти
потому что в двоих людей сразу стрелял. суммируется
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27.08.2021 17:22 Відповісти
А когда человек убивает сразу шестерых - тоже умножается?
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27.08.2021 17:24 Відповісти
Вы Дронова имеете в виду, что дважды нарушил красный сигнал светофора за одну минуту, или Зайцеву, в которую и въехал Дронов, откинув ее авто на людей и убив их тем самым ударом?!
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27.08.2021 17:36 Відповісти
Люди думают что с ними такого не случится. Это как Аннушка разлила масло ( из Булгакова)
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27.08.2021 18:00 Відповісти
ооо захисникі неповнолітньої масової вбивці пожалували!
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28.08.2021 08:43 Відповісти
А что же присудить тогда виновным в Чернобыльской катастрофы или им подобным
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27.08.2021 17:55 Відповісти
Это максимальные сроки по предъявленным статьям, не факт, что получат.
Ну... а разница некая есть, когда на авто неумышленно убивает, тут никто не застрахован или когда достают оружие и начинают стрелять. Хотя отягчающие обстоятельства алкоголь и наркотики в обоих случаях, но это уже как законы пишут.
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27.08.2021 17:31 Відповісти
умысел
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28.08.2021 00:18 Відповісти
якщо там замах на вбивство то і дають як за вбивство.
А ось чи були підстави так вважати - то вже інша річ.
Мєнти часто задирають статті та строки щоб або бабла витрусити або зробити більш піддатливими підозрюваних
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28.08.2021 08:41 Відповісти
Истребитель Су-24 потерпел крушение в Перми Стрельба на кладбище в Одесской области: Подозреваемый в покушении на убийство пенсионеров задержан - Цензор.НЕТ 109

Здесь
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27.08.2021 17:27 Відповісти
Да це свято якесь ,той серпень )
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27.08.2021 17:49 Відповісти
Не делайте замечания без пистолета в руке.
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27.08.2021 17:35 Відповісти
Лезь к пьяным не от большого ума
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27.08.2021 17:56 Відповісти
 
 