Вивішування списків боржників за комунальні послуги - це порушення закону, - Офіс обмудсмена

Поширення постачальниками житлово-комунальних послуг (ЖКП) та балансоутримувачами будинків списків боржників з іменами, адресами, номерами особових рахунків і сумами заборгованості порушує чинне законодавство.

Про це заявили в Офісі омбудсмена, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сукупність даних про номери особових рахунків, адреси, суми заборгованості боржників в розумінні Закону України "Про захист персональних даних" є персональними даними. ... розміщення у вільному доступі такої інформації є порушенням законодавства у сфері захисту персональних даних і тягне за собою адміністративну відповідальність", - повідомили в Офісі.

Як пояснили в Офісі, відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

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Крім того, згідно з рішенням Конституційного суду, інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Така інформація є конфіденційною і може бути поширена тільки за їх згодою, крім випадків, визначених законом.