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Денісова (874) борг (328) омбудсмен (388) комунальні послуги (237)

Вивішування списків боржників за комунальні послуги - це порушення закону, - Офіс обмудсмена

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вивішування списків боржників за комунальні послуги - це порушення закону, - Офіс обмудсмена

Поширення постачальниками житлово-комунальних послуг (ЖКП) та балансоутримувачами будинків списків боржників з іменами, адресами, номерами особових рахунків і сумами заборгованості порушує чинне законодавство.

Про це заявили в Офісі омбудсмена, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сукупність даних про номери особових рахунків, адреси, суми заборгованості боржників в розумінні Закону України "Про захист персональних даних" є персональними даними. ... розміщення у вільному доступі такої інформації є порушенням законодавства у сфері захисту персональних даних і тягне за собою адміністративну відповідальність", - повідомили в Офісі.

Як пояснили в Офісі, відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

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Крім того, згідно з рішенням Конституційного суду, інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Така інформація є конфіденційною і може бути поширена тільки за їх згодою, крім випадків, визначених законом.
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Топ коментарі
+10
Зеленский подписал Закон № 3508-д " Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" по которому около 100 млрд. гривен задолженности за потребленный теплогенерирующим объектами крупнейших украинских олигархов подлежат списанию и частичной реструктуризации.

В то же время долги населения пере этими организациями остаются в прежних условиях и объемах.
Напоминаем данный законопроект в ВР подержали
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" За: 225
Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" За: 20
Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" За: 19

чтобы заткнуть гигантскую дыру в бюджете от этого решения, зеленский будет пытаться получить кредит МВФ. Зеленский фактически берет кредит для олигархов
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27.08.2021 18:38
+7
Возвращаются старые времена когда списки должников висели на подездах.И знаете что меня тогда удивило в списках не было тех кто выживал на последние купоны а только средний класс которые скепя душей погашали долги.А тем кто тогда жил в достатке и был при власти вообще не платили и в списках их тоже небыло но в итоге им задолженость просто списали.
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27.08.2021 18:25
+2
У меня в доме должники - те кто сдают квартиры.
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27.08.2021 18:38
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не волнуйтесь, оно все-равно не висит более часа.
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27.08.2021 18:19 Відповісти
Зеленский подписал Закон № 3508-д " Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" по которому около 100 млрд. гривен задолженности за потребленный теплогенерирующим объектами крупнейших украинских олигархов подлежат списанию и частичной реструктуризации.

В то же время долги населения пере этими организациями остаются в прежних условиях и объемах.
Напоминаем данный законопроект в ВР подержали
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" За: 225
Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" За: 20
Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" За: 19

чтобы заткнуть гигантскую дыру в бюджете от этого решения, зеленский будет пытаться получить кредит МВФ. Зеленский фактически берет кредит для олигархов
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27.08.2021 18:38 Відповісти
зеленский с радуцким набивают карманы,
а лохам без счётчиков напаривают долги ...
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28.08.2021 06:12 Відповісти
Возвращаются старые времена когда списки должников висели на подездах.И знаете что меня тогда удивило в списках не было тех кто выживал на последние купоны а только средний класс которые скепя душей погашали долги.А тем кто тогда жил в достатке и был при власти вообще не платили и в списках их тоже небыло но в итоге им задолженость просто списали.
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27.08.2021 18:25 Відповісти
"Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки."
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27.08.2021 18:33 Відповісти
Абсолютно согласен, в нашем доме именно так и было
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27.08.2021 18:34 Відповісти
ну это вранье. Те, кто при власти в обычных хрущах не живут, поэтому откуда инфа о том, что там у них? Не платили ваши же соседи, которые считали себя докуя сделанными. Эти списки - это не более чем "подъездое пристыдение", которое очень хорошо работает на совков, для которых очень важным было "не выделяться" и "быть такими как все"
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27.08.2021 18:38 Відповісти
С обвинениями поосторожней,в то время даже тогдашние миллионеры пили копеечное кислое пиво как Корейко и жили тоже в зассаных подездах.
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27.08.2021 18:42 Відповісти
и сейчас спишут.. клован же списал олигархам 100 млрд.грн долгов..
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27.08.2021 18:39 Відповісти
Зеля,*****,спиши людям коммуналку,пока тебя не закатали в асфальт,рейт поднимишь...
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27.08.2021 18:36 Відповісти
Не дождешься, пенсионеры - самые умные, которые не платят уйдут на кладбище скоро с такой жизнью. Вот тогда с их деток долги выбьют по полной - с пеней, инфляцией - в два раза больше. Кто-то скажет новая власть будет лучше и все спишет. Новые будут еше хуже, они все одной крови, промолчу какой. С начала нового века у нас начали строить новый феодализм. За 20 лет они свой план полностью выполнили и даже перевыполнили. 70% населеня за чертой бедности, хуже рабов. Рабы никогда не были полуголодными...
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27.08.2021 19:37 Відповісти
У меня в доме должники - те кто сдают квартиры.
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27.08.2021 18:38 Відповісти
Поширення постачальниками житлово-комунальних послуг (ЖКП) та балансоутримувачами будинків списків боржників з іменами, адресами, номерами особових рахунків і сумами заборгованості порушує чинне законодавство. Джерело: https://censor.net/ua/n3284949

Вже готуються, що кількість боржників буде стрімко рости)
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27.08.2021 18:42 Відповісти
В нашем доме в списках нет тех, кто получает субсидии.
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27.08.2021 18:52 Відповісти
Опана. Вы о конституционных правах что ли вспомнили... ну надо же...
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27.08.2021 18:57 Відповісти
Так пусть должники в суд подадут за то что их пропечатали. Здесь иное вылазит. Получается, что те кто платит исправно, платит как бы и за неплательщика? Речь о многоквартирных домах. Значит поставщику хватает на жизнь. Отсюда вылазит что тарифы излишне высоки---раз хватает. И те кто платит попадают под тему---*ты умный---я дурак*. Или снижайте тарифы, и требуйте в месячный срок погасить. А если нет погашения---через суд, без явки 25% с зарплаты высчитывать, и с пенсии тоже.
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27.08.2021 19:43 Відповісти
У нас ті списки регулярно вивішують і всім відомо, хто не платить (це далеко не найбідніші люди). Що це змінило? Нічого.
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27.08.2021 19:54 Відповісти
Дикость! Пипец!!
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27.08.2021 22:04 Відповісти
вывешивают я фотал творюкы
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27.08.2021 23:09 Відповісти
вместо незаконноо вывешивания списков скоро задолжавших будут законно выкидывать на улицу
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28.08.2021 02:07 Відповісти
 
 