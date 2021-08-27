В ООН очікують близько 500 тисяч біженців з Афганістану до кінця року
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Агентство Організації Об’єднаних націй у справах біженців заявляє, що готується до близько пів мільйона біженців з Афганістану до кінця року, оскільки ескалація насильства призводить до подальшого переселення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Ситуація в Афганістані після захоплення талібів "залишається невизначеною і може стрімко розвиватися", заявило 27 серпня Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).
За даними агентства, додаткові 500 тисяч людей можуть долучитися до 2,2 мільйона афганців, які вже зареєстровані як біженці за кордоном – більшість перебуває в Пакистані та Ірані.
Агентство наводить оцінки, за якими лише цього року через конфлікт 558 тисяч людей були переміщені всередині Афганістану. Майже всі вони – жінки та діти.
За оцінками, 500 тисяч нових біженців у регіоні "є найгіршим сценарієм", сказала заступниця Верховного комісара ООН у справах біженців Келлі Клементс на брифінгу для журналістів у Женеві.
Клементс заявив, що кілька тисяч афганців щодня в’їжджають до Ірану, тоді як торговці продовжують їхати туди і назад з Афганістану в Пакистан.
"Хоча на даний момент ми не бачили великого відтоку афганців, ситуація всередині Афганістану розвивалася швидше, ніж будь-хто очікував", – додала вона.
УВКБ ООН закликає всі сусідні країни тримати свої кордони відкритими для людей, які шукають безпеки.
За словами Клементс, Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді провів переговори з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляйєн та іншими донорами про фінансову підтримку плану агентства щодо надання притулку та догляду за людьми, які виїхали з Афганістану.
Наджиба Вазедафост, генеральна директорка Азіатсько-Тихоокеанської мережі біженців, попередила про "настання темряви" в Афганістані. Вазедафост повідомила журналістам, що люди телефонують на телефон довіри про афганську кризу, повідомляючи про страти, побиття та утиски засобів масової інформації та радіостанцій.
Вона висловила особливу стурбованість безпекою жінок, процитувавши їх побоювання "бути вбитими просто за те, що вони жінки".
За останній час було кілька повідомлень про злочини і серйозні порушення прав людини з боку талібів за час їхнього стрімкого наступу на урядові сили з травня і після захоплення Кабула і більшої частини Афганістану. Зокрема, в Раді ООН з прав людини раніше цього тижня прозвучали заяви від джерел, що заслуговують на довіру, про позасудові страти, обшуки, арешти та акти помсти з боку талібів, обмеження ними прав жінок та дівчат.
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Мужики там бы встали при поддержке армии, то талибы просто тапочки губили бы.
Зачем терпил принимаать и куда - и почему?
б*же, да если даже армия обосралась, то дайте эти тоько хаммеров ополчению - ну и кто бы там и шо захватил то?
Получается талибы убегают от талибов.
респект шо вы в сью же секунду написал комент кстати))
і чим це оон їх зустрічатиме..хліб-сіль, дах над головою і каремати підготували?
чи це вчергове таким чином виражена зтурбованість?
Стаття 6. Списання неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість з оплати природного газу та послуги з його транспортування "
1. Списываются штрафы,пеня начисленная Нафтогазом2. Долги с 2014 года !!!
И кто же их списывает? Не подскажите?
Араб должен кушать белий булька.
а еще членозем - есть что удобрять
вы просто не говори такого. они настолько "тупые" что вся вот то шо у нас есть - их наработки. и ты, ну я не спорю - ты грамотный - думаешь шо они тупые?....... да это ты тупой, чувак, при том неизбежно и в реальности. грамотей блин нашелся, сорри.
Афганские беженцы, эвакуированные рейсом Министерства обороны России в Омск, уже после двух дней пребывания в городе попросили вернуть их обратно в Кабул. Всего было привезено 83 человека, участвовавших в антитеррористической деятельности, из них 79 имеют паспорта Афганистана, четверо записаны как лица без гражданства.
По словам одного из спасённых по имени Халик, он лучше попробует наладить жизнь при исламистах, чем будет жить так, как живут омичи.
"Лучше я буду как-то привыкать жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь", - говорит он. - "Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия, но я человек и имею уважение к себе, я не хочу так жить"
Другой афганец, представившийся Шарифом, рассказал местному изданию "Город55", что в его стране сильно пострадавшие города обычно сносят и строят заново неподалёку. Он удивился, почему с Омском не сделают то же самое.
"Моя семья благодарна России, но мы призываем уважать наше право на выбор и просим помочь нам вернуться обратно. Возможно, я не совсем понимаю русскую культуру, но при талибах ворам по крайней мере отрубают руки, а в этом городе они эмиры. Я не могу этого понять", - признался беженец.
Власти пока никак не отреагировали на просьбу афганцев. По словам самых радикально настроенных беженцев, они готовы объявить голодовку, если их не эвакуируют из Омска обратно в Кабул.https://panorama.pub/news/evakuirovannye-v-omsk-afganczy-poprosili-otpravit-ix-obratno-v-kabul