В ООН очікують близько 500 тисяч біженців з Афганістану до кінця року

Агентство Організації Об’єднаних націй у справах біженців заявляє, що готується до близько пів мільйона біженців з Афганістану до кінця року, оскільки ескалація насильства призводить до подальшого переселення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Ситуація в Афганістані після захоплення талібів "залишається невизначеною і може стрімко розвиватися", заявило 27 серпня Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

За даними агентства, додаткові 500 тисяч людей можуть долучитися до 2,2 мільйона афганців, які вже зареєстровані як біженці за кордоном – більшість перебуває в Пакистані та Ірані.

Агентство наводить оцінки, за якими лише цього року через конфлікт 558 тисяч людей були переміщені всередині Афганістану. Майже всі вони – жінки та діти.

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За оцінками, 500 тисяч нових біженців у регіоні "є найгіршим сценарієм", сказала заступниця Верховного комісара ООН у справах біженців Келлі Клементс на брифінгу для журналістів у Женеві.

Клементс заявив, що кілька тисяч афганців щодня в’їжджають до Ірану, тоді як торговці продовжують їхати туди і назад з Афганістану в Пакистан.

"Хоча на даний момент ми не бачили великого відтоку афганців, ситуація всередині Афганістану розвивалася швидше, ніж будь-хто очікував", – додала вона.

УВКБ ООН закликає всі сусідні країни тримати свої кордони відкритими для людей, які шукають безпеки.

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За словами Клементс, Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді провів переговори з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляйєн та іншими донорами про фінансову підтримку плану агентства щодо надання притулку та догляду за людьми, які виїхали з Афганістану.

Наджиба Вазедафост, генеральна директорка Азіатсько-Тихоокеанської мережі біженців, попередила про "настання темряви" в Афганістані. Вазедафост повідомила журналістам, що люди телефонують на телефон довіри про афганську кризу, повідомляючи про страти, побиття та утиски засобів масової інформації та радіостанцій.

Вона висловила особливу стурбованість безпекою жінок, процитувавши їх побоювання "бути вбитими просто за те, що вони жінки".

За останній час було кілька повідомлень про злочини і серйозні порушення прав людини з боку талібів за час їхнього стрімкого наступу на урядові сили з травня і після захоплення Кабула і більшої частини Афганістану. Зокрема, в Раді ООН з прав людини раніше цього тижня прозвучали заяви від джерел, що заслуговують на довіру, про позасудові страти, обшуки, арешти та акти помсти з боку талібів, обмеження ними прав жінок та дівчат.