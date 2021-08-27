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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) біженці (1015) ООН (2758)

В ООН очікують близько 500 тисяч біженців з Афганістану до кінця року

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В ООН очікують близько 500 тисяч біженців з Афганістану до кінця року

Агентство Організації Об’єднаних націй у справах біженців заявляє, що готується до близько пів мільйона біженців з Афганістану до кінця року, оскільки ескалація насильства призводить до подальшого переселення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Ситуація в Афганістані після захоплення талібів "залишається невизначеною і може стрімко розвиватися", заявило 27 серпня Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

За даними агентства, додаткові 500 тисяч людей можуть долучитися до 2,2 мільйона афганців, які вже зареєстровані як біженці за кордоном – більшість перебуває в Пакистані та Ірані.

Агентство наводить оцінки, за якими лише цього року через конфлікт 558 тисяч людей були переміщені всередині Афганістану. Майже всі вони – жінки та діти.

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За оцінками, 500 тисяч нових біженців у регіоні "є найгіршим сценарієм", сказала заступниця Верховного комісара ООН у справах біженців Келлі Клементс на брифінгу для журналістів у Женеві.

Клементс заявив, що кілька тисяч афганців щодня в’їжджають до Ірану, тоді як торговці продовжують їхати туди і назад з Афганістану в Пакистан.

"Хоча на даний момент ми не бачили великого відтоку афганців, ситуація всередині Афганістану розвивалася швидше, ніж будь-хто очікував", – додала вона.

УВКБ ООН закликає всі сусідні країни тримати свої кордони відкритими для людей, які шукають безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден виділив $500 млн на допомогу біженцям з Афганістану

За словами Клементс, Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді провів переговори з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляйєн та іншими донорами про фінансову підтримку плану агентства щодо надання притулку та догляду за людьми, які виїхали з Афганістану.

Наджиба Вазедафост, генеральна директорка Азіатсько-Тихоокеанської мережі біженців, попередила про "настання темряви" в Афганістані. Вазедафост повідомила журналістам, що люди телефонують на телефон довіри про афганську кризу, повідомляючи про страти, побиття та утиски засобів масової інформації та радіостанцій.

Вона висловила особливу стурбованість безпекою жінок, процитувавши їх побоювання "бути вбитими просто за те, що вони жінки".

За останній час було кілька повідомлень про злочини і серйозні порушення прав людини з боку талібів за час їхнього стрімкого наступу на урядові сили з травня і після захоплення Кабула і більшої частини Афганістану. Зокрема, в Раді ООН з прав людини раніше цього тижня прозвучали заяви від джерел, що заслуговують на довіру, про позасудові страти, обшуки, арешти та акти помсти з боку талібів, обмеження ними прав жінок та дівчат.
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Топ коментарі
+6
Армия была вооружена лучше Украинской, по численности не уступала Украинской. И разбежалась аж впереди собственного визга за 4 дня.
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27.08.2021 18:33
+5
Арбайтен унд дисциплин! Арбайтен унд дисциплин!
Араб должен кушать белий булька.
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27.08.2021 18:27
+4
а тепер і пуштун.
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27.08.2021 18:29
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В ООН ожидают около 500 тысяч беженцев из Афганистана до конца года - Цензор.НЕТ 5753

Мужики там бы встали при поддержке армии, то талибы просто тапочки губили бы.
Зачем терпил принимаать и куда - и почему?
б*же, да если даже армия обосралась, то дайте эти тоько хаммеров ополчению - ну и кто бы там и шо захватил то?
Получается талибы убегают от талибов.
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27.08.2021 18:22 Відповісти
А их армия из кого состоит, не из мужиков?
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27.08.2021 18:23 Відповісти
идею надо иметь, если им неудобно что баб не забивают камнями, то пусть их баб забивают, а они стоят в сторонке.
респект шо вы в сью же секунду написал комент кстати))
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27.08.2021 18:25 Відповісти
В ООН ожидают около 500 тысяч беженцев из Афганистана....

і чим це оон їх зустрічатиме..хліб-сіль, дах над головою і каремати підготували?
чи це вчергове таким чином виражена зтурбованість?
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27.08.2021 19:28 Відповісти
Армия была вооружена лучше Украинской, по численности не уступала Украинской. И разбежалась аж впереди собственного визга за 4 дня.
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27.08.2021 18:33 Відповісти
Я за то в курсе. В ООН ожидают около 500 тысяч беженцев из Афганистана до конца года - Цензор.НЕТ 7617
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27.08.2021 18:33 Відповісти
Ну то этим "мужикам" больше подошли бы юбки.
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27.08.2021 18:36 Відповісти
А ещё лучше подошла бы паранджа!
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27.08.2021 18:45 Відповісти
мне подозрителен ибо из-за спины там не думаю что смотреть можно и никто не видит
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27.08.2021 18:39 Відповісти
Так вы московит?
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27.08.2021 18:40 Відповісти
ясно дело щас боярки 25мл. наверну, а вы?
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27.08.2021 18:48 Відповісти
Я украинец. И Порох во время войны на ваЗЕлин не менял.
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27.08.2021 19:14 Відповісти
Закон № 3508-д " Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" по которому около 100 млрд. гривен задолженности за потребленный теплогенерирующим объектами крупнейших украинских олигархов подлежат списанию и частичной реструктуризации. В ООН ожидают около 500 тысяч беженцев из Афганистана до конца года - Цензор.НЕТ 3516
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27.08.2021 18:37 Відповісти
" Стаття 4. Проведення взаєморозрахунків1. Взаєморозрахунки в цілях погашення заборгованості, визначеної статтею 1 цього Закону, здійснюються за рахунок видатків з державного бюджету для врегулювання:неоплаченої вартості обсягів природного газу, відображеної в обліку постачальників природного газу у період з 1 жовтня 2014 року до розрахункової дати.....Дебіторська заборгованість побутових споживачів перед постачальниками природного газу в розмірі вартості несплачених обсягів
Стаття 6. Списання неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість з оплати природного газу та послуги з його транспортування "
1. Списываются штрафы,пеня начисленная Нафтогазом2. Долги с 2014 года !!!

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27.08.2021 19:08 Відповісти
Да, с 2014 НО СПИСЫВАЮТ ДОЛГИ (за откат) в 2021? В ООН очікують близько 500 тисяч біженців з Афганістану до кінця року - Цензор.НЕТ 2967
И кто же их списывает? Не подскажите? В ООН очікують близько 500 тисяч біженців з Афганістану до кінця року - Цензор.НЕТ 1555 В ООН очікують близько 500 тисяч біженців з Афганістану до кінця року - Цензор.НЕТ 5017
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27.08.2021 19:13 Відповісти
Там в россии опять самолет упал, на этот раз Су-24
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27.08.2021 18:23 Відповісти
Тепер "гансам" доведеться більше працювати. Таку ватагу прогодувати. В ООН ожидают около 500 тысяч беженцев из Афганистана до конца года - Цензор.НЕТ 1248
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27.08.2021 18:25 Відповісти
Арбайтен унд дисциплин! Арбайтен унд дисциплин!
Араб должен кушать белий булька.
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27.08.2021 18:27 Відповісти
а тепер і пуштун.
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27.08.2021 18:29 Відповісти
Тебя волнует "ганс" или Меганс?. че за тупая привычка обзываться
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27.08.2021 18:30 Відповісти
погрємухі для різних народів не завжди образливі.
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27.08.2021 18:34 Відповісти
знаєш, мужик, просто коли сміятись шо типу "німець" = не розуміє мову або язик, але коли ти йому продаєш грубо кажучи картошку, а навзамін береш верстати, о як сказати - хто ще німець, а хто бабуїн? м?
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27.08.2021 18:37 Відповісти
не за нас мова, у кожній країні свої глюки. а розумний німець повинен бути вдячний своїй владі за те, що йому доводиться годувати окрім себе ще і табуни неадекватних нахлібників?
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27.08.2021 18:49 Відповісти
так я би вигнав ту Меркель з її толерож.пістю
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27.08.2021 18:58 Відповісти
Всіх на роССосію)))
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27.08.2021 18:43 Відповісти
В Западную Европу побегут, на фиг им Россия? она тоже бедная.
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27.08.2021 18:48 Відповісти
Частина звісно,що рвоне)))Але,перед цим дооообряче "насеруть" ***** і це не може не радувати.
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27.08.2021 18:52 Відповісти
ну может.
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27.08.2021 18:53 Відповісти
и потТТом сюда поЙЙдут шоле?
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27.08.2021 18:50 Відповісти
Украину от наплыва беженцев спасает ее бедность, не сюда, отсюда люди бегут.
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27.08.2021 18:52 Відповісти
Поки що рятує. Поки що, але думаю що не надовго
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27.08.2021 18:53 Відповісти
Фишка в том что в Европе беженцев сажают на пособие? А здесь их кто будет кормить? Тут уже пенсионеров своих кормить нечем.
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27.08.2021 18:56 Відповісти
Европа будет немного финансировать . Им дешевле построить лагеря беженцев и давать немного денег на содержание у вас . Они даже с Лукашенко до большого скандала имели такое соглашение . Он начал строить лагеря . Сейчас не ясно чем закончилось .
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27.08.2021 19:01 Відповісти
Ну даже если Европа даст денег на лагеря для беженцев в Украине, кто же их там удержит. Они хотят в Германию, там пособие 354 евро в месяц + помощь в оплате жилья. И это даже ещё до получения официального статуса беженца
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27.08.2021 19:35 Відповісти
А тут следующая картина у Европы с Украиной соглашение задерживать на границе таких мигрантов и имея убежище в Украине эти мигранты будут ждать сколь угодно долго разрешения ехать в Германию . Официально никто их беженского статуса не нарушает , их жизни ничто не угрожает . Жить кушать есть где . Кушать мало , но это уже несущественно .
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27.08.2021 21:10 Відповісти
плюс регистрация сейчас биометрическая , если кто и прорветься в Германию нелегально его вернут обратно в Украину и согласно соглашению Украина примет беглеца .
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27.08.2021 21:11 Відповісти
Ни одной стране в мире не удалось остановить миграцию беженцев.США не помогла стена, Великобританию не спас Ла-Манш. Украина как и восточная Европа их не интересует вообще, они рвутся к халявной жизни которую им предоставляет толерантная западная цивилизация. Отмени Европа все пособия, заставь их работать и уважать законы той страны в которую они приехали, то поток беженцев иссякнет мигом. Сколько их не депортируешь они всё равно пролезут назад, минуя все пункты пропуска и чихая на биометрику
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27.08.2021 22:10 Відповісти
В Израиле стена , построенная полностью прекаратила проникновение террористов на территорию страны по земле . В США стена построена не была . Дем партия приложила все усилия чтобы не дать проекту осуществиться . Они даже сейчас платят штрафы строителям за простой оборудования и нарушения контрактов строительства , но не строят . сотни километров на границе Мексико США открыты - иди не хочу . туда и обратно , как проходной двор . В Британию ввозят мигрантов целенаправлено , так же как и в остальную Европу и Америку . политика глобалистов по созданию общества без границ истории и культуры .
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30.08.2021 20:04 Відповісти
Террористы и беженцы это как бы не одно и тоже. А нелегальная иммиграция из Африки в Израиль растёт с каждым годом и никакая стена с железным куполом их не сдерживают
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01.09.2021 15:03 Відповісти
В ООН очікують близько 500 тисяч біженців з Афганістану до кінця року - Цензор.НЕТ 2491 классно!
а еще членозем - есть что удобрять
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27.08.2021 18:56 Відповісти
Західна цивілізація руками своїх еліт впевнено готує собі катастрофу
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27.08.2021 18:48 Відповісти
там.. высадили бубы с расчетом через 600 лет поменять ими крышу парламента.... они тупые?..... В ООН очікують близько 500 тисяч біженців з Афганістану до кінця року - Цензор.НЕТ 3692
вы просто не говори такого. они настолько "тупые" что вся вот то шо у нас есть - их наработки. и ты, ну я не спорю - ты грамотный - думаешь шо они тупые?....... да это ты тупой, чувак, при том неизбежно и в реальности. грамотей блин нашелся, сорри.
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27.08.2021 18:54 Відповісти
И не забудьте поблагодарить Х***ла которому вы все время в шоколадный глаз заглядываете
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27.08.2021 18:51 Відповісти
З Афганістану потрібно свідомо робити "вітрину ісламу". Повна ізоляція і нехай переселяють самі себе в свій мусульманський рай під воплі "Аллаху акбар"... В ООН очікують близько 500 тисяч біженців з Афганістану до кінця року - Цензор.НЕТ 2397
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27.08.2021 18:51 Відповісти
Ха=ха=ха! Фейк? Не?

Афганские беженцы, эвакуированные рейсом Министерства обороны России в Омск, уже после двух дней пребывания в городе попросили вернуть их обратно в Кабул. Всего было привезено 83 человека, участвовавших в антитеррористической деятельности, из них 79 имеют паспорта Афганистана, четверо записаны как лица без гражданства.
По словам одного из спасённых по имени Халик, он лучше попробует наладить жизнь при исламистах, чем будет жить так, как живут омичи.
"Лучше я буду как-то привыкать жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь", - говорит он. - "Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия, но я человек и имею уважение к себе, я не хочу так жить"
Другой афганец, представившийся Шарифом, рассказал местному изданию "Город55", что в его стране сильно пострадавшие города обычно сносят и строят заново неподалёку. Он удивился, почему с Омском не сделают то же самое.
"Моя семья благодарна России, но мы призываем уважать наше право на выбор и просим помочь нам вернуться обратно. Возможно, я не совсем понимаю русскую культуру, но при талибах ворам по крайней мере отрубают руки, а в этом городе они эмиры. Я не могу этого понять", - признался беженец.
Власти пока никак не отреагировали на просьбу афганцев. По словам самых радикально настроенных беженцев, они готовы объявить голодовку, если их не эвакуируют из Омска обратно в Кабул.https://panorama.pub/news/evakuirovannye-v-omsk-afganczy-poprosili-otpravit-ix-obratno-v-kabul
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27.08.2021 19:01 Відповісти
в Україні є багато занедбаних короварників, телятників, свинарників, трішки підшаманити і житло для біженців готове.
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27.08.2021 20:04 Відповісти
З такою дурною міграційною політикою корінні європейці у Європі скоро стануть меншістю, адже всі ці афганці, африканці, сирійці і т.п. не лише масово лізуть у Європу, вони ще й плодяться як таргани.
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27.08.2021 20:51 Відповісти
 
 