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Новини Політика України
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Рудьковський (65) запобіжний захід (363) Офіс Генпрокурора (2344)

Офіс генпрокурора просить заарештувати Рудьковського: відпускали в Австрію, поїхав у Монако

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс генпрокурора просить заарештувати Рудьковського: відпускали в Австрію, поїхав у Монако

У ОГП вважають, що екс-міністр транспорту і зв'язку Микола Рудьковський, якого підозрюють у викраденні глави компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, порушив умови виїзду за кордон.

Про це в Офісі генпрокурора заявили агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Офіс генерального прокурора ініціює питання зміни запобіжного заходу екс-міністру транспорту та зв'язку Миколі Рудьковському, підозрюваному в організації викрадення та катуванні глави компанії "Нафтогазвидобування", у зв'язку з порушенням підозрюваним умов виїзду за кордон.

"Прокурор Офісу генпрокурора подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу з нічного домашнього арешту на тримання під вартою", - повідомили в Офісі генпрокурора.

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При цьому в Офісі генпрокурора пояснили, що таке рішення ухвалено у зв'язку з порушенням підозрюваним умов дозволу прокурора на виїзд за кордон виключно в м. Відень (Австрія) з метою отримання кваліфікованої медичної допомоги.

"Порушення було встановлено за результатами перевірки відомостей засобів масової інформації про те, що його помітили на території Князівства Монако", - додали у відомстві.

Читайте також: Рудьковський заявив про повернення з Австрії в Україну: Я - найзацікавленіша людина встановити правду у справі рейдерства

Як повідомлялося раніше, ексголові Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського. За даними правоохоронців, Семінського позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн. Рудьковський усі звинувачення категорично заперечує і називає справу інструментом вимагання частки компанії "Нафтогазвидобування".

24 червня 2021 року суд відправив Рудьковського під арешт у справі про викрадення "слуги народу" Семінського. 7 липня його відпустили під нічний домашній арешт. У серпні ЗМІ опублікували фото Рудьковського, зроблені, як стверджувалося, в Монако. Сам він повідомив, що перебуває в Австрії і терміново повертається в Україну.
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Топ коментарі
+8
" По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн."

не менее интересен и вопрос - откуда у слуги урода семинского 200 млн.долларов.
Если он утверждает что вымагали именно єту сумму - значит она была в реальности у него. И далеко не последними деньгами
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27.08.2021 18:31
+7
Надо не арестовывать, а отвешивать, отстреливать и т.д.
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27.08.2021 18:28
+4
ОПГ 100% своего прокурора считают..."))
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27.08.2021 18:33
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Надо не арестовывать, а отвешивать, отстреливать и т.д.
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27.08.2021 18:28 Відповісти
" По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн."

не менее интересен и вопрос - откуда у слуги урода семинского 200 млн.долларов.
Если он утверждает что вымагали именно єту сумму - значит она была в реальности у него. И далеко не последними деньгами
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27.08.2021 18:31 Відповісти
ОПГ 100% своего прокурора считают..."))
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27.08.2021 18:33 Відповісти
Каков подонок, однако. Хотя лучшее лечение - выигрыш в казино. Это бодрит и восстанавливает тонус.
12.08.21 15:43 Рудьковский заявил о возвращении из Австрии в Украину

27.08.2021 - Ну и???
ПЫСЫ: лещенко - кандон.
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27.08.2021 18:34 Відповісти
Офис генпрокурора просит арестовать Рудьковского: отпускали в Австрию, уехал в Монако - Цензор.НЕТ 5571
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27.08.2021 19:01 Відповісти
Это ж сколько надо было наворовать ??? Социалист сраный , как и литвин
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27.08.2021 21:11 Відповісти
Кто его арестует? Он с Зе на На Боччелли вместе был, хоть и должен быть под домашним арестом.
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27.08.2021 18:36 Відповісти
ночной домашний. днем может и с Зелей якшаться
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27.08.2021 20:07 Відповісти
Те, що хочуть рейдернути компанію Рудьковського на користь свого, видно неозброєним оком.
Але пан Рудьковський, як я зрозумів, боєць іще той Офис генпрокурора просит арестовать Рудьковского: отпускали в Австрию, уехал в Монако - Цензор.НЕТ 1758
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27.08.2021 18:36 Відповісти
Та це ж уже було! (с)
Знову це нещастя буде, у візку сидячи, пускати слину з рота і обертати очиськами.
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27.08.2021 18:40 Відповісти
А , разве браслет при домашнем аресте , не должен был показать нарушение??? Шо за дебильное законодательство, одним-все, другим-тюрьма.
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27.08.2021 18:46 Відповісти
Картата ковдра певно знадобиться
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27.08.2021 18:46 Відповісти
в Монако жизнь роскошней...красивые машины и девушки..**** там Австрии какой-то
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27.08.2021 18:46 Відповісти
Хто його посадить, він же памятник!
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27.08.2021 18:58 Відповісти
... Я к полякам в Улан-Батор не поеду наконец.... . Путёвка за границу. В.В. Высоцкий. 1967г.
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27.08.2021 19:22 Відповісти
він шукає зіндан в Монако де "увязнили" Сімінського, от і в ОПі струхнули, а вдруг найде. І шо ...
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27.08.2021 19:23 Відповісти
рудьклвський заявив щоб прокурорша користувалася GPS . він по вулицям відня гуляв, а потім з двома ескортницями сидів з нею поруч на безкоштовному концерті Бочелли біля верзовної ради , який коштував бюджету 1 млн долл
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27.08.2021 19:51 Відповісти
Офис генпрокурора наверно должен заняться более насущьными делами,как то операторами мобильной связи.Они просто обворовывают клиентов,- сначала бесплатной акцией,а затем переводя еë на платную основу без согласия клиента.В этом случае доказательства весьма обьективны из скриншотов СМС.Еслибы Генпрокурор занялся реальным делом,-то в пенсионны фонд попали-бы коллосальные деньги.Тем более что грабят они в основном людей пенсионного возраста.Да к стати это и "Киевстар"и "Лайфсел".
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27.08.2021 19:52 Відповісти
так а шо- так низзя...???
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28.08.2021 01:51 Відповісти
 
 