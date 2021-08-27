УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13497 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
6 092 22
Укравтодор (489) траса (65)

Нове покриття на бориспільській трасі під Києвом прослужить щонайменше 10 років, - Укравтодор

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Нове покриття на бориспільській трасі під Києвом прослужить щонайменше 10 років, - Укравтодор

Нове дорожнє покриття на трасі від Києва до міжнародного аеропорту Бориспіль, яке відновили в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", служитиме не менше 10 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови Укравтодору Андрій Івко, зазначається на Facebook-сторінці Укравтодору.

"Ця ділянка траси М-03 генерує один із найбільших показників трафіку в Україні — близько 85 тис. машин на добу. Маршрут від міжнародного аеропорту "Бориспіль" — це перше, що бачать іноземні туристи, які прибувають до столиці України. Тому ми докладаємо максимум зусиль, щоб цей об’єкт був взірцевим", - повідомив Івко.

Для контролю за перевантаженням на трасі в рамках проєкту встановлено майданчик зважування-в-русі.

В Укравтодорі зауважили, що трасу до головних повітряних воріт країни, як і обіцяли, відновили до Дня незалежності.17 кілометрів траси М-03 Київ – Харків – Довжанський відремонтували менш ніж за 2 місяці. На магістралі встановили сучасне LED-освітлення, нове бар‘єрне огородження, нанесли розмітку "холодним пластиком" та встановили нові дорожні знаки.

Читайте також: Завершено будівництво естакади - частини Північного обходу Рівного, - "Укравтодор". ФОТО

Остання реконструкція дороги М-03 на вищезазначеній ділянці проводилась у 2004 році. Через інтенсивний рух транспорту дорожнє покриття значно пошкодилося. Забезпечувати проїзд ділянкою шляхом експлуатаційного утримання більше було неможливо.

Невдовзі на всій ділянці Київ – Бориспіль буде встановлено інтелектуальну автоматизовану систему управління дорожнім рухом. Перші цифрові табло зараз працюють в тестовому режимі. На них водії зможуть бачити інформацію про дорожні умови та обмеження: дозволену швидкість, дорожні затори, температуру та стан дорожнього покриття.

Нагадаємо, метою програми президента Зеленського "Велике будівництво" є швидкий і комфортний проїзд по територією України різними шляхами.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
вчера в Черкассах были дорогие гости..
Новое покрытие на бориспольской трассе под Киевом прослужит не менее 10 лет, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 8656
показати весь коментар
27.08.2021 18:59
+4
Кто понесет ответственность, если как обычно - после зимы асфальт сойдет вместе со снегом? ФИО в студию. И наказание какое.
А без этого - обычных их пустой трёп.
показати весь коментар
27.08.2021 18:55
+3
Если года считать в годах Меркурия, может даже немного больше выйдет.
показати весь коментар
27.08.2021 18:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если года считать в годах Меркурия, может даже немного больше выйдет.
показати весь коментар
27.08.2021 18:53 Відповісти
дивуюсь стриманості цього Зе!біла (Андрій Івко)... Бреши 50-років, бо хто там тебе згадає??? Доповню статтю та надаю можливість, порахувати ОФІЦІЙНІ статки головки "Украденої автодороги" з натяком на НЕ офіційні: Согласно данным электронной декларации, в 2020 году Кузькин получил 680,6 тыс. грн зарплаты в "Укравтодоре" и 149,1 тыс. грн пенсии. Его жена - Татьяна Иванова - задекларировала 923 ты. грн дохода от предпринимательской деятельности и 46,1 тыс. грн пенсионных выплат. Источник: https://biz.censor.net/n3284664
показати весь коментар
27.08.2021 20:32 Відповісти
Кто понесет ответственность, если как обычно - после зимы асфальт сойдет вместе со снегом? ФИО в студию. И наказание какое.
А без этого - обычных их пустой трёп.
показати весь коментар
27.08.2021 18:55 Відповісти
Закатать туда зелю...и проверим...
показати весь коментар
27.08.2021 19:00 Відповісти
Що значить "єслі", знаючи цих пиз....ів, через рік скажуть, що необхідні нові кошти, "ну нє шмогла я"
показати весь коментар
28.08.2021 10:06 Відповісти
10 лет?Это смотря кто строил,если ,,Укравтодор,,то очень в этом сомневаюсь.Да и почему такая интенсивная и загруженая дорога обеспечивающая Киев не построена из кратным запасом прочности.Ведь фура груженная из жидкостью весит 42-45 тонн а при жаре снова будут вынуждены отстаиваться.
Да и почему асфальт а не бетонка?
показати весь коментар
27.08.2021 18:59 Відповісти
вчера в Черкассах были дорогие гости..
Новое покрытие на бориспольской трассе под Киевом прослужит не менее 10 лет, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 8656
показати весь коментар
27.08.2021 18:59 Відповісти
А виготовили "Гюрзи" на заводі "Кузня на Рибальському",де власником до 2018 року був Порох!
показати весь коментар
27.08.2021 19:42 Відповісти
Но для спокойствия менять его будут весной.
показати весь коментар
27.08.2021 19:01 Відповісти
А мені по*ер, що першим побачить іноземний турист ... Прямо як у Північній Кореї дороги, готелі аби пустити пил в очі іноземцю про "найвеличнішого лідера **********" Новое покрытие на бориспольской трассе под Киевом прослужит не менее 10 лет, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 4748
показати весь коментар
27.08.2021 19:02 Відповісти
та неужели???? это как с Южным мостом ????по 4 раза на год ремонтируют швы и покрытие????помнится там были те же обещания...кроме хохота этот ****** ничего не вызывает...
показати весь коментар
27.08.2021 19:12 Відповісти
С кого будет спрос? С этого Ивко? Смех и грех. Языком чесать-не мешки ворочать. Хоть бы на следующий год не развалилось.
показати весь коментар
27.08.2021 19:12 Відповісти
Нове покриття на бориспільській трасі під Києвом прослужить щонайменше 10 років, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 6720
показати весь коментар
27.08.2021 19:19 Відповісти
Старое лет 30 служило...а новое 10..😀
показати весь коментар
27.08.2021 19:30 Відповісти
Так старе ж ще норм було! Нащо чіпали?
показати весь коментар
27.08.2021 19:45 Відповісти
А побудована римлянами бруківка функціонує і досі.
показати весь коментар
27.08.2021 20:03 Відповісти
Старое могло бы еще лет 30 прослужить.
А новое, на примере Киева, каждый год два раза меняют.
показати весь коментар
27.08.2021 21:19 Відповісти
а якщо не простоїть 10 років ?
показати весь коментар
27.08.2021 22:28 Відповісти
Отож. Ніхто не буде відповідати. Тому не простоїть навіть пять...
показати весь коментар
28.08.2021 03:42 Відповісти
посмотрим в реале
показати весь коментар
28.08.2021 07:07 Відповісти
 
 