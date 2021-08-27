Офіс Зеленського три доби не реагує на зухвалий напад на Порошенка, що підтверджує нашу версію про політичне замовлення, - адвокат Новіков
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"Тітушка", який скоїв напад на Петра Порошенка, не з’явився у Печерський райвідділ поліції попри те, що правоохоронці обіцяли, що сьогодні він прибуде для слідчих дій. Про це повідомили адвокати п’ятого Президента. Вони наголосили, що виконавця цього політичного замовлення переховують, і він фактично стає "Чаусом номер два".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі політсили
"Ми знаходимося зараз біля Печерського управління поліції, прийшли ми сюди відповідно до обіцянки, яку нам дали дізнавачі сектору дізнання поліції, що сьогодні о 14 годині мало бути повідомлено про підозру нападнику на п’ятого Президента Петра Порошенка, якого зараз всі називають "зеленим тітушкою". Але ніхто не з’явився, представники дізнання Печерського управління поліції зараз перестали відповідати на дзвінки і на повідомлення. Підтверджуються ті наші побоювання і впевненість, що саме влада організувала цей напад. Саме влада тепер захищає і прикриває виконавця – тому, що у цього виконавця дуже серйозні замовники з величезними можливостями", – повідомив Ігор Головань.
"Такі замовники, які мають можливість маніпулювати і керувати Печерським управлінням поліції, прокуратурою, які можуть цього "тітушку" переміщувати протягом кількох годин з Києва в Козелець і назад. І тепер історія стає все більше схожою на історію із суддею Чаусом, якого кілька місяців тримали невідомо де. Я не думаю, що цей нападник зараз дійсно на волі, його скоріше за все десь утримують і обробляють, побоюючися, щоб він не видав своїх замовників", – припускає адвокат Головань.
"Ми всі розуміємо, що це сталося саме через політичну діяльність Петра Порошенка, а не тому, що якась дивна людина з дивним бекграундом раптом з особистих хуліганських мотивів вирішила так вчинити. Чим більше проходить часу, тим менше в нас питань залишається до самого нападника. З ним вже зараз все зрозуміло. Поліція фактично спускає справу на гальмах, незважаючи на всі їхні запевнення, що вони працюють, що буде повідомлено про підозру. Ми бачимо, що спочатку свідомо занижено кваліфікацію, справу видають за хуліганство. Навіть зараз підозра щодо хуліганства не вручена", – наголошує Ілля Новіков.
Депутат Київради, ветеран АТО Олександр Погребиський нагадав, що поліції під час скоєння нападу на Порошенка взагалі не було поряд: "Затримали цього чоловіка співробітники УДО і допомагали це робити учасники війни, які були там поряд. Десять хвилин шукали співробітників поліції, які б змогли як люди, які уповноважені це робити, його затримати. Натомість ми всі бачили, як затриманого дуже швидко відвели в бік Офісу президента. Це зафіксовано, це є на відео. За нашою інформацією, він там знаходився близько кількох годин. Що там можна робити? Оскільки тут у райвідділі поліції його не було через дві години, коли сюди прийшов писати заяву депутат Київради Віктор Кононенко про скоєння злочину. Тобто це прикривається на найвищому рівні".
"Прикривають його на такому рівні, який дозволяє координувати дії поліції, прокуратури. І не будемо забігати наперед, але за попереднім досвідом можливо й судів. Дивлячись по тому, яка буде реакція на нашу скаргу", – зауважує Ілля Новіков.
Будь ласка, зачекайте...
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
4) Провал программ озброєння ЗСУ
5) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
6) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
7) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
8) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
9) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
10) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
11) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
12) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
13) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
14) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
15) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
16) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
17) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
18) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
19) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
20) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
21) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
22) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
23) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
24) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)
А 112 и зик просто сильно зельцмана критиковали, а потерпевший это не переносит)))
Через несколько часов после того, как менты его отпустили, а точнее в 6 утра 25 числа, он попадает в реанимацию Козелецкой районной больницы с алкогольной (наркотической?) интоксикацией.
Борец с "барыгами", ага))) Зебилы НИЧЕГО сделать хорошо не в состоянии...
Как не реагирует на обвинения в сливе 7 спецопераций?
Как не реагирует на звонки Санду, после коряво-зеленого выкрадення чауса?и пр.и пр.
Позиция страуса --любимое положение зельцмана в пространстве))) только этой позой он себя и палит...
Це ***********, а свою позіцію треба відстоювати більш цивилізовано.
Що він може узяти спраку що вагітний.
в том то и дело, что это чмо не нахулиганило, а выполняло заказ, за который получило 800 баксов, а это уже никак не хулиганка, а кое-что другое)))
До речі, зеби Вас позаспамлювали... слід би хоч самій познвмати...
Особи (а їх було декілька), які причетні до нападу на п'ятого президента Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня, вже ідентифіковані, але влада блокує розслідування і не зацікавлена в розкритті цього злочину. Про це під Печерським судом, де мала розглядатись скарга на бездіяльність прокуратури, повідомив адвокат Ілля Новіков.
"Сьогодні не відбулося засідання по нашій скарзі на Офіс генерального прокурора. Ми мали надію, що суд нас вислухає, що ми зможемо зробити комунікацію з Офісом прокурора, хоч вони не хочуть з нами розмовляти", - говорить Новіков.
Він також повідомив, що після оприлюднення кадрів із ймовірними учасниками нападу на Петра Порошенка вдалося їх ідентифікувати.
"Там був не один нападник. Там було їх кілька, вони вже ідентифіковані. Ми очікуємо, що правоохоронці або за власною ініціативою, хоч у це не дуже віриться, або бувши примушеними, через рішення, які мав би ухвалити суд, викликають їх на допит. Очевидно, що коли це була група, коли вони погоджували свої дії, відстежували цю ходу, очікували на такий момент, щоб здійснити цей напад - це вже не ***********. Це напад на державного діяча, тому ми очікуємо на конструктивний діалог з Офісом генерального прокурора. І на те, що буде порушено кримінальне провадження за належною статтею", - зазначає Ілля Новіков.
Генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко, який був одним зі свідків нападу на Порошенка, повідомив, що досі органи слідства з ним навіть не поспілкувались.
"Наші заяви не розглядаються, розгляд блокується. Я ще не допитаний, зі мною не спілкувалося слідство. Усе це і судове засідання сьогодні дає нам підстави говорити, що злочин не лише не розслідується, а він свідомо покривається владою. Влада не зацікавлена, щоб він розслідувався", - переконаний Кононенко.
Він також подякував небайдужим людям, які допомогли ідентифікувати осіб, причетних до нападу.
"Ми вчора після публікації цих фотографій вже протягом години знали дані двох із трьох нападників. На сьогодні на ранок ми знаємо все про їхніх родичів, які проживають в Україні і за її межами. Ми знаємо спортзал, де вони займаються, ми знаємо інших членів угруповання, з якими вони контактують. Ми із задоволенням передамо ці матеріали поліції. Але поліція не зацікавлена їх отримати, вони саботують роботу. Вони ігнорують ту інформацію, яка є у нас", - констатує Віктор Кононенко.
За словами адвоката Ігоря Голованя, це була організована та скоординована група людей, які мають серйозну кримінальну історію участі у різних протиправних діях, таких як рейдерські захоплення у сфері сільського господарства.
"Це відомі "тітушки", тепер ми їх можемо називати "зеленими тітушками", які скоординовано, сплановано здійснили напад на п'ятого президента Петра Порошенка під час святкування державного свята, під час урочистої ходи", - зазначає адвокат Ігор Головань.
Він зауважив, що безпосередній виконавець нападу був затриманий, але майже одразу відпущений і прикритий представниками поліції.
"Наскільки ми знаємо, його доставили на його батьківщину, потім привезли назад. Тобто я особисто переконаний, що цих людей, як, наприклад і сумнозвісного суддю Чауса, зараз просто ховають від суспільства і від слідства", - сказав Головань.
Адвокат додав, що навіть Управління держохорони не тільки не подало жодних заяв за фактом цього злочину, але і не забезпечило явку своїх працівників для допиту поліції як свідків стосовно того, що сталося.
"Тобто ми бачимо абсолютно скоординовану з найвищих кабінетів діяльність державних правоохоронних органів, спрямовану на приховування і прикриття злочинних дій, вчинених явно на замовлення влади. І звичайно ми все це будемо викривати, показувати суспільству і домагатися покарання винних", - резюмує Головань.
Нагадаємо, напад стався 24 серпня в самому центрі Києва, коли політик брав участь у багатотисячній ході. Лідер "ЄС" разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля в цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Окрім Порошенка, дісталося і кільком ветеранам - учасникам Маршу.