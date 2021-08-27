Офіс Зеленського три доби не реагує на зухвалий напад на Порошенка, що підтверджує нашу версію про політичне замовлення, - адвокат Новіков

"Тітушка", який скоїв напад на Петра Порошенка, не з’явився у Печерський райвідділ поліції попри те, що правоохоронці обіцяли, що сьогодні він прибуде для слідчих дій. Про це повідомили адвокати п’ятого Президента. Вони наголосили, що виконавця цього політичного замовлення переховують, і він фактично стає "Чаусом номер два".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі політсили

"Ми знаходимося зараз біля Печерського управління поліції, прийшли ми сюди відповідно до обіцянки, яку нам дали дізнавачі сектору дізнання поліції, що сьогодні о 14 годині мало бути повідомлено про підозру нападнику на п’ятого Президента Петра Порошенка, якого зараз всі називають "зеленим тітушкою". Але ніхто не з’явився, представники дізнання Печерського управління поліції зараз перестали відповідати на дзвінки і на повідомлення. Підтверджуються ті наші побоювання і впевненість, що саме влада організувала цей напад. Саме влада тепер захищає і прикриває виконавця – тому, що у цього виконавця дуже серйозні замовники з величезними можливостями", – повідомив Ігор Головань.

"Такі замовники, які мають можливість маніпулювати і керувати Печерським управлінням поліції, прокуратурою, які можуть цього "тітушку" переміщувати протягом кількох годин з Києва в Козелець і назад. І тепер історія стає все більше схожою на історію із суддею Чаусом, якого кілька місяців тримали невідомо де. Я не думаю, що цей нападник зараз дійсно на волі, його скоріше за все десь утримують і обробляють, побоюючися, щоб він не видав своїх замовників", – припускає адвокат Головань.

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"Ми всі розуміємо, що це сталося саме через політичну діяльність Петра Порошенка, а не тому, що якась дивна людина з дивним бекграундом раптом з особистих хуліганських мотивів вирішила так вчинити. Чим більше проходить часу, тим менше в нас питань залишається до самого нападника. З ним вже зараз все зрозуміло. Поліція фактично спускає справу на гальмах, незважаючи на всі їхні запевнення, що вони працюють, що буде повідомлено про підозру. Ми бачимо, що спочатку свідомо занижено кваліфікацію, справу видають за хуліганство. Навіть зараз підозра щодо хуліганства не вручена", – наголошує Ілля Новіков.

Депутат Київради, ветеран АТО Олександр Погребиський нагадав, що поліції під час скоєння нападу на Порошенка взагалі не було поряд: "Затримали цього чоловіка співробітники УДО і допомагали це робити учасники війни, які були там поряд. Десять хвилин шукали співробітників поліції, які б змогли як люди, які уповноважені це робити, його затримати. Натомість ми всі бачили, як затриманого дуже швидко відвели в бік Офісу президента. Це зафіксовано, це є на відео. За нашою інформацією, він там знаходився близько кількох годин. Що там можна робити? Оскільки тут у райвідділі поліції його не було через дві години, коли сюди прийшов писати заяву депутат Київради Віктор Кононенко про скоєння злочину. Тобто це прикривається на найвищому рівні".

"Прикривають його на такому рівні, який дозволяє координувати дії поліції, прокуратури. І не будемо забігати наперед, але за попереднім досвідом можливо й судів. Дивлячись по тому, яка буде реакція на нашу скаргу", – зауважує Ілля Новіков.