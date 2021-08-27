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Євросоюз має намір ввести COVID-обмеження на поїздки для невакцинованих громадян США і ще п'яти країн

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Євросоюз має намір ввести COVID-обмеження на поїздки для невакцинованих громадян США і ще п'яти країн

Європейський Союз у п'ятницю, 27 серпня запустив процес відновлення коронавірусних обмежень (карантин, обов'язкові тести) для невакцинованих громадян Сполучених Штатів Америки і ще п'яти країн.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох європейських дипломатів, інформує Цензор.НЕТ.

Так, крім США, йдеться про Ізраїль, Ліван, Північну Македонію, Косово і Чорногорію.

Остаточну силу таке рішення ЄС має набути вже в понеділок - 30 серпня. Але якщо жодна з держав-членів ЄС не заблокує його.

Нагадаємо, Рада ЄС 15 липня додала Україну до списку країн, з якими державам-членам Євросоюзу рекомендується поступово знімати обмеження на "несуттєві" подорожі, які були пов'язані з пандемією COVID-19.

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Відтоді переважна більшість країн ЄС скасувала суворі заборони на в'їзд для українських туристів. Однак деякі країни залишили обмеження у вигляді вимоги вакцинації або негативних тестів на коронавірус.
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Топ коментарі
+6
А что вакцинированные вирус не распространяют ? У них по исследованиям в 251 раз выше содежание вируса в организме в сравнении с невакцинированными .

https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/
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27.08.2021 19:16
+5
Дети в подвале играли в ковид -
Дворник чипирован был и привит.
Стал он пугливым и ссытся порой:
Скоро ведь срок для прививки второй.
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27.08.2021 19:21
+5
Напомню, Израиль самая привитая страна в мире. Это на заметку тем ковид ботам которые тут поют песни про то что всем надо привиться что бы снялись ковид ограничения.
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27.08.2021 19:28
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А что вакцинированные вирус не распространяют ? У них по исследованиям в 251 раз выше содежание вируса в организме в сравнении с невакцинированными .

https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/
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27.08.2021 19:16 Відповісти
А еще билл гейтс через вышки 5g управляет вакцинированными
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27.08.2021 19:30 Відповісти
Да, когда нечего возразить попытайся выставить оппонента дебилом. Все по методичке ковид-ботов.
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27.08.2021 19:42 Відповісти
Дети в подвале играли в ковид -
Дворник чипирован был и привит.
Стал он пугливым и ссытся порой:
Скоро ведь срок для прививки второй.
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27.08.2021 19:21 Відповісти
Напомню, Израиль самая привитая страна в мире. Это на заметку тем ковид ботам которые тут поют песни про то что всем надо привиться что бы снялись ковид ограничения.
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27.08.2021 19:28 Відповісти
доктор смерть - степашка накупил населению китайского шмурдяка, а теперь с этим китайским ширивом страны ес отказываются принимать. зато зебилам должно быть смешно, что ходили на выборы по-приколу
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27.08.2021 19:28 Відповісти
очень рекомендую почитать это ковид ботам, о "пользе" вакцинации. объясняет почему в Израиле все так печально.

https://www.dailyveracity.com/2021/08/25/new-study-shows-fully-vaccinated-people-carry-251-times-viral-load-and-may-pose-risk-to-unvaccinated/
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27.08.2021 19:33 Відповісти
Предлагаю всех у кого не будет надписи на лбу " Хочешь быть как я? Вакцинируйся!" отстреливать из ветиринарных ружей для стрельбы шприцами!)
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27.08.2021 19:50 Відповісти
Не надо подавать таких идей, а то примут на вооружение. И будем мы перебежками по кустам тихариться, чтоб в дупу из ружья шприцом с вакциной не стрельнули
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27.08.2021 20:12 Відповісти
 
 