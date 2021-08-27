Євросоюз має намір ввести COVID-обмеження на поїздки для невакцинованих громадян США і ще п'яти країн
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Європейський Союз у п'ятницю, 27 серпня запустив процес відновлення коронавірусних обмежень (карантин, обов'язкові тести) для невакцинованих громадян Сполучених Штатів Америки і ще п'яти країн.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох європейських дипломатів, інформує Цензор.НЕТ.
Так, крім США, йдеться про Ізраїль, Ліван, Північну Македонію, Косово і Чорногорію.
Остаточну силу таке рішення ЄС має набути вже в понеділок - 30 серпня. Але якщо жодна з держав-членів ЄС не заблокує його.
Нагадаємо, Рада ЄС 15 липня додала Україну до списку країн, з якими державам-членам Євросоюзу рекомендується поступово знімати обмеження на "несуттєві" подорожі, які були пов'язані з пандемією COVID-19.
Відтоді переважна більшість країн ЄС скасувала суворі заборони на в'їзд для українських туристів. Однак деякі країни залишили обмеження у вигляді вимоги вакцинації або негативних тестів на коронавірус.
Будь ласка, зачекайте...
https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/
Дворник чипирован был и привит.
Стал он пугливым и ссытся порой:
Скоро ведь срок для прививки второй.
https://www.dailyveracity.com/2021/08/25/new-study-shows-fully-vaccinated-people-carry-251-times-viral-load-and-may-pose-risk-to-unvaccinated/