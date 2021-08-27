Суми в платіжках не повинні збільшуватися, - в Мінрегіоні провели нараду щодо початку опалювального сезону

Фінансово-економічні аспекти діяльності підприємств ТКЕ (теплокомунальної енергетики) і рівень підготовки до опалювального сезону обговорили учасники спільної наради під головуванням Міністра розвитку громад і територій України Олексія Чернишова та за участю представників асоціації міст України, НАК "Нафтогаз України", глав міст і керівників підприємств теплопостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні маємо чітке спільне завдання - своєчасний старт опалювального сезону. Водночас суми в платіжках людей не повинні збільшуватися. Держава підтримуватиме органи місцевого самоврядування. Щоб знайти конструктивні рішення, які влаштують усі сторони процесу, в Мінрегіоні вже провели кілька нарад із керівниками органів місцевого самоврядування. Ми маємо спільно шукати компроміси і разом планувати подальші кроки - підхід до кожного міста буде індивідуальним", - підкреслив Олексій Чернишов.

Додамо, повноваження щодо встановлення тарифів на тепло в новому опалювальному сезоні надано виключно органам місцевого самоврядування. Облдержадміністрації минулого тижня повинні були провести енергетичні штаби за участю представників теплокомуненерго і глав міст і відпрацювати два питання: технічну підготовку до запуску опалювального сезону і укладення довгострокових контрактів з НАК "Нафтогаз України".

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Зазначимо, що Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ і забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу". Закон прийнято з метою врегулювання ситуації з боргами ТКЕ перед НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, раніше Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов провів планову селекторну нараду з головами міських рад та обласних державних адміністрацій з підготовки до опалювального сезону. Зокрема, під час заходу обговорили питання тарифної політики та основних показників фінансово-економічної діяльності підприємств теплопостачання. Учасники дійшли згоди щодо того, що тарифи на опалення для населення зростати не повинні.