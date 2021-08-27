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Новини За кордоном
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Афганістан (450) аеропорт (684) теракт (853)

Кількість загиблих під час вибуху в аеропорту Кабула зросла до 170

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Кількість загиблих під час вибуху в аеропорту Кабула зросла до 170

Унаслідок атаки двох терористів-смертників в аеропорту Кабула, що сталася напередодні, загинули щонайменше 170 осіб.

Про це заявив представник міністерства охорони здоров'я Афганістану, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS news.

Він зазначив, що переважна більшість жертв - афганці.

З 13 загиблих американських військовослужбовців 10 були морськими піхотинцями, ще одним убитим американцем був моряк. Ще 18 американських військовослужбовців зазнали внаслідок нападу поранень.

Тим часом аеропорт Кабула відновив евакуаційні польоти.

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Військових попереджають, що на аеропорт можуть здійснити нові атаки, і що їх ризик зростає на тлі прагнення вивезти з країни сотні американців і афганців.

Дивіться також: Перші хвилини після вибухів в аеропорту Кабула. ВІДЕО 18+
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Топ коментарі
+19
Число погибших при взрыве в аэропорту Кабула выросло до 170 - Цензор.НЕТ 3099
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27.08.2021 20:15
+7
потому что есть шанс получить статус беженца.и нах тот Афганистан?
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27.08.2021 20:05
+5
250тыс обезьян готовы бежать куда передом стоят лишь бы не стать и не вломить 60тыс талибам!
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27.08.2021 19:48
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250тыс обезьян готовы бежать куда передом стоят лишь бы не стать и не вломить 60тыс талибам!
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27.08.2021 19:48 Відповісти
Дєда Джо відомстить: видасть 170 суворих попереджень.
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27.08.2021 20:49 Відповісти
Пацифісти...
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28.08.2021 00:31 Відповісти
я не понимаю, ладно Американцы сваливают, но они оставили Афганцам куча оружия и обучили их.. почему Афганцам лучше умереть от расстрела талибами, чем взять автомат и защищаться в бою?
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27.08.2021 19:53 Відповісти
потому что есть шанс получить статус беженца.и нах тот Афганистан?
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27.08.2021 20:05 Відповісти
до шанса доживут не все.. пока тот шанс прилетит и взлетит, надо же как то отстреливаться
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27.08.2021 20:16 Відповісти
Потому что основная масса народа за Талибан, как альтернативу коррумпированному государству, которое держалось только на силе американских войск. После краха советской оккупации в 1989 году в Афганстане был полный хаос, а Талибан навёл порядок сначала на дороге Кандагар-Герат. А там как пошла торговля, так Талибан и стал популярным в народе, как альтернатива полному хаосу. И управлял страной с 1996 по 2001 год. Кроме того судили они споры по законам шариата, но честно, это добавило популярности в народе. Так что Талибан в народе куда более популярен, чем прогнившее светское государство.
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27.08.2021 20:27 Відповісти
так а женщинам не обучаться, а сидеть дома в паранже это не хаос разве? )))
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27.08.2021 20:31 Відповісти
Это норма (с)
Ну с их точки зрения))
Женщинами в некоторых странах лучше не рождаться, факт.
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27.08.2021 20:36 Відповісти
Существует поверье что в одной радикально исламской стране, новорождённого осматривали жрецы. И если он оказывался девочкой - сбрасывали его со скалы. Но эта страна почему то вымерла и до нас дошли только слухи. Кількість загиблих під час вибуху в аеропорту Кабула зросла до 170 - Цензор.НЕТ 7003
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27.08.2021 23:12 Відповісти
Це велика помилка вважати фанатиків тупими людьми
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28.08.2021 08:46 Відповісти
таліби не будуть чекати бою та виріжуть всю родину вночі - ось чому
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28.08.2021 08:44 Відповісти
Темарь про Лаптестан Афган уже не в тренде...
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27.08.2021 19:55 Відповісти
Число погибших при взрыве в аэропорту Кабула выросло до 170 - Цензор.НЕТ 3099
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27.08.2021 20:15 Відповісти
слабаки, до рекордов Бин Ладена и ***** им еще далеко
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27.08.2021 21:42 Відповісти
раньше так и было и в турции помню по 150 в 15 годе
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27.08.2021 23:04 Відповісти
 
 