Серед борців з 18 країн українці стали першими. Як пройшов Міжнародний чемпіонат AJP Tour Lviv International Pro з джіу-джитсу

Вперше Львів приймав Міжнародний чемпіонат AJP TOUR LVIV INTERNATIONAL PRO з джіу-джитсу. У минулі святкові вихідні в спорткомплексі "Галичина" на татамі виходили спортсмени з 18 країн: серед них - представники Великої Британії, Греції, Польщі, Італії, ОАЕ, Німеччини, Кувейту, Чехії та інших держав.

До Львова приїхало понад 400 учасників. Чемпіонат відбувся за підтримки Всеукраїнської федерації бразильського джиу-джитсу (UFBJJ).

"Джіу-джитсу в Україні виходить на новий, вищий рівень. Здорово, що змагання з цього виду спорту викликають стільки інтересу серед борців не тільки в Україні, а й також в інших країнах", - говорить президент Всеукраїнської федерації бразильського джіу-джитсу ( UFBJJ) Георгій Лаговський.

Джитсери розіграли 245 нагород - 103 "золота", 88 "срібла", 54 "бронзи". Змагання проходили у двох категоріях - Gi (в кімоно для боротьби) і в No-Gi (в шортах і рашгарді). У командному заліку лідерами стали українські спортсмени - вибороли перше місце, "срібло" за командою з ОАЕ, а третє місце - за кіпріотами.

Масковий режим, температурний скринінг і онлайн-трансляції стали вже традиційними під час чемпіонатів, які проводить UFBJJ. Наступна зустріч спортсменів запланована на 9 жовтня в Києві, там відбудеться AJP TOUR UKRAINE NATIONAL PRO.















