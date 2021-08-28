УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14947 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
34 939 335
жінки (486) книги (358) школа (1824) фемінізм (18)

Дівчаток навчають не давати здачі: у шкільні бібліотеки закуплять книжки про "традиційні цінності"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Дівчаток навчають не давати здачі: у шкільні бібліотеки закуплять книжки про

Книга Марини Ланги "Щоб у 16 не було запізно" вчить дівчаток "проявляти цнотливість" і "ніколи не давати здачі". 459 примірників книги закуплять за державні кошти для шкільних бібліотек.

Видання є в переліку призначених для закупівлі книжок, опублікованому Українським інститутом Книги, повідомляє Цензор.НЕТ.

Над складанням списку працювали три експертні ради. Після цього її затвердило наказом Міністерство культури й інформаційної політики.

Відповідно до опису, книга розповідає про те, як правильно допомогти дитині прожити кожен рік свого життя.

Скріншоти книги опубліковані в соцмережах. Автор стверджує, що "дівчатка вже народжуються з жіночими якостями", а "хлопчикам щодня потрібно напрацьовувати чоловічі чесноти".

Читайте також: Кухня, дім, діти, - що українці вважають "жіночими" обов'язками, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Дівчаток навчають не давати здачі: у шкільні бібліотеки закуплять книжки про традиційні цінності 01

Дівчаткам радять "виявляти природне": вміння піклуватися, умиротворення, цнотливість, здатність надихати. А хлопчикам - "виявляти і відточувати" цілеспрямованість, відповідальність і здатність захищати, щедрість і аскетизм.

"Ніколи не вчіть дівчинку давати здачі! Навіть найслабший хлопчик буде сильнішим за неї. Битися - у нього в крові, вдарить навіть слабак ... У майбутньому це призведе до побутового насильства. Ці 150 сантиметрів у спідниці за звичкою будуть кидатися на чоловіків..."- стверджує автор Марина Ланге.

Дивіться також: Марш за права жінок відбувся у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дівчаток навчають не давати здачі: у шкільні бібліотеки закуплять книжки про традиційні цінності 02

Експерт з гендерної політики і фахівець з комунікацій Українського жіночого фонду Микола Ябченко відгукнувся про книгу так: "Спочатку людина без освіти психолога і педагога стає психологом у ліцеї. Потім пише книгу. А потім на кошти платників податків це потрапляє в бібліотеки".

Раніше автор книги "Щоб у 16 не було запізно" Марина Ланге писала у Facebook, що вона - "за щасливу сім'ю", і це - всі її цінності, з якими вона живе.

"Я так живу щодня. В молитві, здорових відносинах і в русі до мети. Я не буду переконувати нікого, хто вірить у ранній секс, у більш ніж дві статі або теорію Дарвіна", - написала авторка.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+38
дякую. Виродок - це мабуть я? Добре, що тато навчив мене давати здачі таким мудакам як ти
показати весь коментар
27.08.2021 20:52
+29
Дурепа.
Дівчина / жінка повинна вміти постояти за себе.
Це не означає обов*язково бити комусь морду (перепрошую). Є вербальне, психологічне, емоційне насильство.
Таких, хто бажає вилізти на голову і звісити ноги, на жаль, вистачає. І треба і вміти, і знати, і не боятися відповісти. Я вчуся до цих пір. Подружка примушувала фактично і просила, бо - важко.
Мою дитину постійно ображала інша дівчинка в садочку. Вихователька мусила розмовляти з її мамою. Після того, як та взяла і ще порвала розмальовку моєї малої, ті батьки купили нову.
Коли мала вдома плакала, жалілася на ту дитину і не хотіла вранці йти в садочок, я їй казала: дай здачі. Вона тендітна в мене, сором*язлива і завжди відповідала: ні, мам.
І от якогось разу приходжу з роботи (чоловік її вже забрав), мала сяє: мама, я дала здачі.
Та дитина від несповіданки (бо вона довго мою зачіпала) розревілася, хоча мала сказала, що копнула її легенько по нозі. Після того - жодного разу та дівчинка її не ображала, вони подружилися і ми потім з її батьками та іншими файно погуляли на випуску в садочку.

Я давала здачі і в садочку, і в школі. Інакше б заклювали.
показати весь коментар
27.08.2021 20:59
+26
сначала клоун становится президентом, затем дуры становятся психологами. Это же белая горячка. Была зеленая, стала белая. Но все-равно горячка.
показати весь коментар
27.08.2021 20:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Передергивать, это твой удел тупица. Темный далекий невежа, ну что с тебя взять? Лишь твой переход на личности и оскорбления, уже указывает на обоснованность моих утверждений, но тебе не понять. Ты столб. Ты живешь в своем мире, сосешь мешочек СМИ и не думаешь своей безтолковкой. Иди уже ущербный, полощи мозги тем кто тебе хлопать будет за твое "просвящение"
показати весь коментар
05.09.2021 22:06 Відповісти
Павлуша, мы уже выяснили, что ты бьешь сильнее Кличко потому что у тебя кулак меньше. Ну а как ты вес руки будешь умножать на скорость это вообще вершина мироздания будет ))) Шариков, ты уже тут обос...лся по полной. Предлагаю умножить тебе свой мозг на учкопение и слиться в унитаз )))
показати весь коментар
06.09.2021 01:06 Відповісти
Сделай все из тобой предложенного, подай пример.
показати весь коментар
06.09.2021 03:35 Відповісти
А Ви "ходили" проти дівчинки з пилочкою для нігтів? А проти жінки з чавунною сковорідкою? Як казала моя знайома, "дєло нє в массє, а в нєрвних окончаніях"... Дівчаток навчають не давати здачі: у шкільні бібліотеки закуплять книжки про "традиційні цінності" - Цензор.НЕТ 4537
показати весь коментар
28.08.2021 18:00 Відповісти
Сковородку словить в женских руках как нефиг делать, пилочка это вообще ))
показати весь коментар
28.08.2021 18:12 Відповісти
Звідки ж Ви такі завзяті та "хижі до міньєту" беретесь... "У вєрблюда два горба потому что жізнь борьба"?... Дівчаток навчають не давати здачі: у шкільні бібліотеки закуплять книжки про "традиційні цінності" - Цензор.НЕТ 1003
показати весь коментар
28.08.2021 18:21 Відповісти
Казалось бы причем тут минет? ))) Но каждый о своем )))
показати весь коментар
28.08.2021 18:26 Відповісти
Класику української ненормативної літератури (Подеревянський"-) потрібно знати перш ніж заходити на українські сайти.
показати весь коментар
28.08.2021 18:36 Відповісти
Так я ее прекрасно знаю, но вам запомнился именно минет )))
показати весь коментар
28.08.2021 18:38 Відповісти
Схоже що ні. Якби знали, то розуміли б контекст. Брись за поребрик!
показати весь коментар
28.08.2021 19:17 Відповісти
Какой контекст? Со сковородок на минеты )))
показати весь коментар
28.08.2021 20:37 Відповісти
Бачу що сарказм Вам не зрозуміти...
показати весь коментар
28.08.2021 20:41 Відповісти
Может у вас такое понятие про контекст, что с самообороны на сковродку, а потом еа минет )) Я тут вспомнил еще одно прозведение классика, как раз под ваш контекстный ряд )))
показати весь коментар
28.08.2021 20:45 Відповісти
Ну добре. Поясню на пальцях. Художній образ "хижі до міньєту" означає агресивного і тупого самця-сексиста. Від таких жінкам потрібно захищатись бо слів вони не розуміють і зупиняються тільки тоді коли отримують по пиці. Друга частина про "верблюда" це про те що "навоювавшись поза домом за хліб насущний" такий тип приходить в дім як на інше поле бою де прагне домінувати морально і підкоряти домашніх (відпочивати) компенсуючи приниження та втрати "робочої половини" дня в суспільстві. В результаті такі козли живуть в стані постійного стресу і швидко вмирають від алкоголізму, серцево-судинних, діабету, та нервових розладів. "От така фуйня, малятки"...
показати весь коментар
28.08.2021 21:00 Відповісти
Ты на улице со сковородой ходишь или домой насильников зовешь? Это риторический вопрос. Ума палата, ключ потерян ))
показати весь коментар
28.08.2021 21:08 Відповісти
Дякую за наочну ілюстрацію кацапської логіки та широти кругозору.
показати весь коментар
28.08.2021 23:12 Відповісти
В каком месте логика касапская мы так и не услышали. Ну видать это сейчас у блонд пароль такой ))) Ищите ключ )))
показати весь коментар
28.08.2021 23:14 Відповісти
Да любого нормального мужчину залошат, если он полезет в драку с женщиной 1*1. Мужчина сильнее- это да, размах рук больше. Но женщина, умнее, хитрее и изворотлевее и если она не тупа, то 1-2 удара могут оказаться,для мужчины смертоносными.
показати весь коментар
29.08.2021 00:58 Відповісти
Очередная глупость. Всегда давала сдачу. Еще как давала! Головой об парту била, на физкультуре подножки подставляла, сама с фингалами ходила, а однажды с ножичком пришла в школу, но родители узнав отобрали. Никогда и никому не давайте спуску, пусть боятся связываться. А чему учат-то, бегать и ябедничать? Или молчать в тряпочку? Дівчаток навчають не давати здачі: у шкільні бібліотеки закуплять книжки про "традиційні цінності" - Цензор.НЕТ 7173 Первой махать руками не надо, а дать отпор - всегда!
показати весь коментар
28.08.2021 17:57 Відповісти
у тебя, наверно, и парные мечи за спиной были? и нож для снятия скальпов?
показати весь коментар
30.08.2021 11:59 Відповісти
Дівчаток навчають не давати здачі: у шкільні бібліотеки закуплять книжки про "традиційні цінності" - Цензор.НЕТ 5416
показати весь коментар
30.08.2021 14:40 Відповісти
Почитайте біографію цієі авторки,а саме освіту. Скоріш за все,друкують за бюджетні кошти тому, що вона з Кривого Рогу.(((((
показати весь коментар
28.08.2021 18:16 Відповісти
Не читал книгу, но замечал что в больших городах много агресивных,наглых женщин,это помогает строить карьреу,но в личной жизни такие женщины несчастны.Знаю несколько таких молодых женщин, которые после психотерапии прекращали на каждом шагу конкурировать с мужчинами и у них все налаживалось в личной жизни.Можно сколько угодно трындеть про равенство полов и бабам подымать штанги,нло открываешь любую серьезную книгу про гормоны или про развитие мозга у девочек и мальчиков, и понимаешь что фемтнистически бредни антиприродны. Никогда женщине не стать мужчиной сколько не тренируйся, натолько разные миры создала природа, что вообще непонятно как без любви эти два полам могут сосуществовать. Счастливый брак это всегда компромисс, и постоянный его поиск, и нормальные женщины со своей чуткостью и тактом помогают находить его, а "сильные" дуры либо находят подкаблучников либо страдают. Это не правило, но очень распостраненые сценарии
показати весь коментар
28.08.2021 18:35 Відповісти
Отсюда и идет знаменитое Зеленое: "Надо просто прекратить стрелять..." - так что чему удивляться?
показати весь коментар
28.08.2021 19:01 Відповісти
сейчас никто этих книжечек не читает в библиотеках, хоть майн Кампф там разложи, никак на детей это не повлияет. Надо что то делать с бредообразованием которое лавиной льется на детей из ютуба тик тока соц сетей, вот тамошний кал сильно влияет
показати весь коментар
28.08.2021 19:15 Відповісти
Книжки читають діти які ростуть в батьківському домі де є мінімально 600 книжок (це результати дослідження) і чиї батьки самі читають і обговорюють прочитане в родинному колі. Виріс з домашньою бібліотекою яку збирали пять поколінь (близько 7000 книжок) і вчителі історії, літератури та суспільствознавства боялись йти до мене в клас, а з вчителями англійської я після трьох уроків домовлявся про "пятірку" за рік і просто не ходив на уроки... Мої діти з раннього дитинства читають дуже багато...
показати весь коментар
28.08.2021 19:27 Відповісти
Дівчаток навчають не давати здачі: у шкільні бібліотеки закуплять книжки про "традиційні цінності" - Цензор.НЕТ 405 бред сумасшедшего как по мне.
показати весь коментар
28.08.2021 19:28 Відповісти
Бред. И этот бред покупается за деньги налогоплательщиков. Детям с детства навязывают "нужное" поведение, и это без связной аналитики современного общества, современных интересов и профессий.
Девочка "должна"... мальчик "должен"... Сами де своими книжками заводите детей в рамки, а потом удивляетесь тому, почему же единицы из них умудрились выбраться за эти рамки и действительно самореализоваться в жизни так, как им хотелось, а не как настаивает какая-то книжка (и ее автор).
Девушка должна вдохновлять... Нет! Девушка должна быть сама собой и никого не обязана собой вдохновлять, разве что если это ее осознанный, личный и никем ненавязанный выбор.
Парень обязан быть целеустремленным... Два раза нет! Хватит вешать на мужчин ярлыки, они люди, разные люди, с разными характерами, возможгостями и желаниями. И жить с понимание того, что общество что-то там от него ждет, и если это не сделать, то жизнь живется зря - ломает психику и отношение к жтой самой жизни.
Хватит делить на голубое и розовое, большинство людей сами за себя решают, кого вдохновлять и куда стремиться.
показати весь коментар
28.08.2021 19:38 Відповісти
ну, так себе логика.
Тогда и ножом и вилкой сами научатся.
И считать и писать.
Маленьких людей всегда учили тому, что было важно. И это было нормально. А учить - это всегда немного навязывать.
показати весь коментар
30.08.2021 12:02 Відповісти
Тупа книжка асфальтної розбещеної дитини. Свою дочку навчив давати адекватну відповідь на заподіяну шкоду, кілька разів скористалась в дитинстві і по сьогоднішній день має спокій. Жодна мерзота кілька разів подумає, перш ніж зачепити. Тепер цьому ж вчу свою кохану онуку. Тепер питання до тупої авторки - чи пішли б наші золоті діти (дівчата та хлопці) захищати країну, якби спочатку читали цю маячню? Нехай спочатку поїде на Схід і поспілкується з маленькими і худенькими ангелами, що на собі витягували з поля бою наших хлопців.
показати весь коментар
28.08.2021 20:32 Відповісти
Не понимаю, почему 459 экземпляров книги вызвали такое бурное образование газов.
Почему сомнительные книги по истории и по другим предметам не вызывают такого негодования? Образование - это зачастую разные точки зрения.
(капец, мнение что женщина и мужчина - разные, теперь уже стало альтернативной точкой зрения)
Это же не изменения в конституцию. Это мнение автора. И оно не претендует на то, чтобы стать догмой. Может, какая-то девочка подросток на фоне масс-культуры пропаганды равенства полов прочитает эту книгу и сформирует свое собственное мнение.
Хотя, вряд ли 459 КНИЖЕК перевесят любой голливудский фильм последний лет, который посмотрят десятки миллионов. И то, даже этот робкий голос глушат "эксперты по гендерной политике Женского фонда"
показати весь коментар
30.08.2021 12:14 Відповісти
"Может, какая-то девочка подросток на фоне масс-культуры пропаганды равенства полов прочитает эту книгу и сформирует свое собственное мнение."

Это последняя из книжек, которую вообще стоит читать.
показати весь коментар
30.08.2021 14:45 Відповісти
конфуций считал, что категоричность - признак ограниченности
показати весь коментар
14.09.2021 15:22 Відповісти
Это он еще дебильных книжек не читал!
показати весь коментар
14.09.2021 16:55 Відповісти
Дурнуваті ліваки, войовничі феміністки збудились не на жарт від менш ніж 500 книжок, закуплених для шкіл. Зате масова пропаганда ЛГБТ та інших збоченств в підручниках для школи очі не муляє.
показати весь коментар
13.10.2021 20:48 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 