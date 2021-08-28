Дівчаток навчають не давати здачі: у шкільні бібліотеки закуплять книжки про "традиційні цінності"
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Книга Марини Ланги "Щоб у 16 не було запізно" вчить дівчаток "проявляти цнотливість" і "ніколи не давати здачі". 459 примірників книги закуплять за державні кошти для шкільних бібліотек.
Видання є в переліку призначених для закупівлі книжок, опублікованому Українським інститутом Книги, повідомляє Цензор.НЕТ.
Над складанням списку працювали три експертні ради. Після цього її затвердило наказом Міністерство культури й інформаційної політики.
Відповідно до опису, книга розповідає про те, як правильно допомогти дитині прожити кожен рік свого життя.
Скріншоти книги опубліковані в соцмережах. Автор стверджує, що "дівчатка вже народжуються з жіночими якостями", а "хлопчикам щодня потрібно напрацьовувати чоловічі чесноти".
Дівчаткам радять "виявляти природне": вміння піклуватися, умиротворення, цнотливість, здатність надихати. А хлопчикам - "виявляти і відточувати" цілеспрямованість, відповідальність і здатність захищати, щедрість і аскетизм.
"Ніколи не вчіть дівчинку давати здачі! Навіть найслабший хлопчик буде сильнішим за неї. Битися - у нього в крові, вдарить навіть слабак ... У майбутньому це призведе до побутового насильства. Ці 150 сантиметрів у спідниці за звичкою будуть кидатися на чоловіків..."- стверджує автор Марина Ланге.
Експерт з гендерної політики і фахівець з комунікацій Українського жіночого фонду Микола Ябченко відгукнувся про книгу так: "Спочатку людина без освіти психолога і педагога стає психологом у ліцеї. Потім пише книгу. А потім на кошти платників податків це потрапляє в бібліотеки".
Раніше автор книги "Щоб у 16 не було запізно" Марина Ланге писала у Facebook, що вона - "за щасливу сім'ю", і це - всі її цінності, з якими вона живе.
"Я так живу щодня. В молитві, здорових відносинах і в русі до мети. Я не буду переконувати нікого, хто вірить у ранній секс, у більш ніж дві статі або теорію Дарвіна", - написала авторка.
Будь ласка, зачекайте...
Девочка "должна"... мальчик "должен"... Сами де своими книжками заводите детей в рамки, а потом удивляетесь тому, почему же единицы из них умудрились выбраться за эти рамки и действительно самореализоваться в жизни так, как им хотелось, а не как настаивает какая-то книжка (и ее автор).
Девушка должна вдохновлять... Нет! Девушка должна быть сама собой и никого не обязана собой вдохновлять, разве что если это ее осознанный, личный и никем ненавязанный выбор.
Парень обязан быть целеустремленным... Два раза нет! Хватит вешать на мужчин ярлыки, они люди, разные люди, с разными характерами, возможгостями и желаниями. И жить с понимание того, что общество что-то там от него ждет, и если это не сделать, то жизнь живется зря - ломает психику и отношение к жтой самой жизни.
Хватит делить на голубое и розовое, большинство людей сами за себя решают, кого вдохновлять и куда стремиться.
Тогда и ножом и вилкой сами научатся.
И считать и писать.
Маленьких людей всегда учили тому, что было важно. И это было нормально. А учить - это всегда немного навязывать.
Почему сомнительные книги по истории и по другим предметам не вызывают такого негодования? Образование - это зачастую разные точки зрения.
(капец, мнение что женщина и мужчина - разные, теперь уже стало альтернативной точкой зрения)
Это же не изменения в конституцию. Это мнение автора. И оно не претендует на то, чтобы стать догмой. Может, какая-то девочка подросток на фоне масс-культуры пропаганды равенства полов прочитает эту книгу и сформирует свое собственное мнение.
Хотя, вряд ли 459 КНИЖЕК перевесят любой голливудский фильм последний лет, который посмотрят десятки миллионов. И то, даже этот робкий голос глушат "эксперты по гендерной политике Женского фонда"
Это последняя из книжек, которую вообще стоит читать.