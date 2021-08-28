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Новини За кордоном
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Велика Британія (3661) Рааб Домінік (29)

Від терактів у Кабулі загинуло двоє підданих Великої Британії, - МЗС Сполученого Королівства

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Від терактів у Кабулі загинуло двоє підданих Великої Британії, - МЗС Сполученого Королівства

Двоє підданих Великої Британії загинули внаслідок терактів біля кабульського аеропорту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила в п'ятницю телерадіокорпорація Бі-бі-сі з посиланням на главу британського МЗС Домініка Раабе.

За його словами, ще загинула дитина однієї з жертв.

Рааб зазначив, що ще двоє британців зазнали поранень.

Два вибухи прогриміли в четвер біля кабульського аеропорту, за даними американського телеканалу CNS News із посиланням на представників влади в Кабулі, жертвами терактів стали щонайменше 170 осіб. Ще близько 200 людей зазнали поранень і травм.

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Прекрасное средство для таких случаев - стратегические бомбардировщики. Да, немного затратно. Но эффективно и безопасно. От терактов в Кабуле погибло двое подданных Великобритании, - МИД Соединенного королевства - Цензор.НЕТ 352 От терактов в Кабуле погибло двое подданных Великобритании, - МИД Соединенного королевства - Цензор.НЕТ 2695
От терактов в Кабуле погибло двое подданных Великобритании, - МИД Соединенного королевства - Цензор.НЕТ 9951
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27.08.2021 20:57 Відповісти
что ими бомбить? горы?
впрочем, вопрос не актуален при отсутствии политической воли Запада...
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27.08.2021 21:49 Відповісти
Вокруг аэропорта. По периметру. В три захода. Для начала.
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27.08.2021 22:02 Відповісти
Это слишком много для бородатых овец)))
Хотя нужно ж где-то отрабатывать боевые вылеты
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27.08.2021 21:22 Відповісти
Поступают свения о том, что талибы вошли в военную зону аэропорта Кабула, где ранее базировались американские морские пехотницы!

Від терактів у Кабулі загинуло двоє підданих Великої Британії, - МЗС Сполученого королівства - Цензор.НЕТ 3873

Від терактів у Кабулі загинуло двоє підданих Великої Британії, - МЗС Сполученого королівства - Цензор.НЕТ 9778
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27.08.2021 21:48 Відповісти
Это какая степень обеспокоенности? двойная что ли?
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27.08.2021 21:51 Відповісти
 
 