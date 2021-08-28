1 609 6
Від терактів у Кабулі загинуло двоє підданих Великої Британії, - МЗС Сполученого Королівства
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Двоє підданих Великої Британії загинули внаслідок терактів біля кабульського аеропорту.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила в п'ятницю телерадіокорпорація Бі-бі-сі з посиланням на главу британського МЗС Домініка Раабе.
За його словами, ще загинула дитина однієї з жертв.
Рааб зазначив, що ще двоє британців зазнали поранень.
Два вибухи прогриміли в четвер біля кабульського аеропорту, за даними американського телеканалу CNS News із посиланням на представників влади в Кабулі, жертвами терактів стали щонайменше 170 осіб. Ще близько 200 людей зазнали поранень і травм.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
впрочем, вопрос не актуален при отсутствии политической воли Запада...
Хотя нужно ж где-то отрабатывать боевые вылеты