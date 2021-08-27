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Київ (13830) Нацполіція (13918) вбивство (2874)

Чоловікові, підозрюваному у вбивстві і розчленуванні своєї дружини, повідомили про підозру, - поліція Києва

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

27 серпня до поліції Києва звернувся місцевий мешканець. Чоловік виявив у квартирі свого родича, що розташована у будинку на проспекті Правди, фрагменти тіла жінки. За викликом виїжджали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, криміналістична лабораторія, кінолог та судово-медичний експерт.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Начальник столичної поліції Іван Вигівський повідомив, що під час невідкладного обшуку слідчі виявили фрагменти тіла 40-річної уродженки Черкаської області. Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний її 35-річний чоловік. Між подружжям постійно виникали сварки. Під час чергового з’ясування стосунків чоловік схопив ніж та завдав ним близько 15 ударів у живіт та груди дружини. Після цього зловмисник розчленував її тіло та поклав фрагменти у морозильну камеру. Ще близько тижня фігурант жив у цій квартирі, але згодом виїхав у місто Черкаси.

"За нашим орієнтуванням правоохоронці Черкаської області менше ніж за три години затримали підозрюваного. Після втечі він перебував в оселі вбитої ним жінки та намагався скоїти самогубство, але поліцейські цьому завадили", - зазначив начальник поліції Києва.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За погодженням із Подільською окружною прокуратурою міста Києва слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру та клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Читайте також: Розчленоване тіло жінки виявили в квартирі у Подільському районі столиці, - Нацполіція

Чоловікові, підозрюваному у вбивстві і розчленуванні своєї дружини, повідомили про підозру, - поліція Києва 01
Чоловікові, підозрюваному у вбивстві і розчленуванні своєї дружини, повідомили про підозру, - поліція Києва 02
Чоловікові, підозрюваному у вбивстві і розчленуванні своєї дружини, повідомили про підозру, - поліція Києва 03
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Топ коментарі
+4
Мабуть його дружина не читала тої мудрої книги, що вчить не провокувати хлопчиків.
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27.08.2021 21:01
+4
Он пытался совершить самоубийство....ага ага, если бы сожалел и не мог с этим жить, то давно вздернулся, времени с момента убийства прошло то огого. А так обычная игра на публику от шизофреника и дегенерата.
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27.08.2021 21:03
+4
Ты главного не учел. Как бы баба не доводила НОРМАЛЬНОГО человека, она не получила бы 15 ножевых, а максимум ляща. И тем более нормальный человек не пилял бы ее аки кролика и не разсовывал по морозильнику. Что бы там нибыло, какой бы конфликт не был, это больной человек и его место пожизненно в тюрьме. Или в дурке.
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27.08.2021 21:36
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Она его пилила, а он ее распили.
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27.08.2021 20:58 Відповісти
Ну да,а вот просто уйти ,запмленному,видимо ее жилплощадь мешала
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27.08.2021 21:34 Відповісти
Мабуть його дружина не читала тої мудрої книги, що вчить не провокувати хлопчиків.
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27.08.2021 21:01 Відповісти
Особенно тех мальчиков,которые под сорок не имеют своего жилья
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27.08.2021 21:36 Відповісти
А в Мордоре эта книга видать под запретом..там за восемь лет от рук членов семьи погибло 12 200 особей женского пола..каждый день 4..вот такая официальная статистика.
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27.08.2021 21:41 Відповісти
і декриміналізували домашнє насилля
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27.08.2021 22:31 Відповісти
Он пытался совершить самоубийство....ага ага, если бы сожалел и не мог с этим жить, то давно вздернулся, времени с момента убийства прошло то огого. А так обычная игра на публику от шизофреника и дегенерата.
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27.08.2021 21:03 Відповісти
"Объявленно о подозрении..."
ППЦ!
Менты,типа полицейские,ПОЦЫ!
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27.08.2021 21:06 Відповісти
Точно, треба було розстріляти на місці!
А, стоп, кримінально-процесуальний кодекс...
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27.08.2021 21:12 Відповісти
да уж 5 лет разница в пользу женщины.... не простой вопрос любить и ненавидеть..это очень сложно а если чувства ушли или еще хуже бабенка покойная на себе женила обманом хитростью бывает такое и часто то с годами тихая ненависть подлость поедает и приводит к таким вот последствиям развод не дам пойдешь по миру босяком или есть какой то компромат или тайна и порой криминальная.. вот и все причем 15 ударов в грудь и живот не говорят и спонтанности и афекте мужика... бил много раз в области которые приведут точно к смерти..а потом расчленена только подтверждает факт что убийство было ЗАРАНЕЕ ИМ ЗАДУМАНО бабенка видимо легко заводилась 40 лет пред климаксный период гормональные качели психозы и плюс харакет завести бабу в истерику и скандал как два пальца об асфальт... по итогу страшное преступление....
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27.08.2021 21:06 Відповісти
Ты главного не учел. Как бы баба не доводила НОРМАЛЬНОГО человека, она не получила бы 15 ножевых, а максимум ляща. И тем более нормальный человек не пилял бы ее аки кролика и не разсовывал по морозильнику. Что бы там нибыло, какой бы конфликт не был, это больной человек и его место пожизненно в тюрьме. Или в дурке.
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27.08.2021 21:36 Відповісти
Послушайте вы кина насмотрелись у меня прошло более 300 убийств и Все были психически вменяемые адекватные циничные и их беспокоило только одно и их поймали...никакого раскаяния ни на грамм....
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27.08.2021 22:59 Відповісти
Яка жуть...
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27.08.2021 21:12 Відповісти
в распиле госсредств
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27.08.2021 21:47 Відповісти
прямо санкт петербург какой то .
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27.08.2021 22:23 Відповісти
расчленинград
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27.08.2021 23:13 Відповісти
ВСЕХ УБИВАЕТ НЕНАВИСТЬ И ЖЛОБСТВО!!! Если ты нормальный человек и тебя что то не устраивает в твоей семье, то кто тебе мешает уйти и создать новые отношения??? МЕШАЕТ ТВОЕ ЖЛОБСТВО ИЛИ СОБСТВЕННИЧЕСТВО??? ЖАДНОСТЬ ЗА КВАРТИРУ И ГРЕБАННЫЕ ВЕЩИ ИЛИ ЧУВСТВО, ЧТО ТЫ НЕ ВЛАСТЕН ОСТАВИТЬ ВОЗЛЕ СЕБЯ НУЖНОГО ТЕБЕ ЧЕЛОВЕКА??? ДА ЭТОТ МУСОР, ДОЛБАННЫЕ ВЕЩИЦЫ ТЫ ЖЕ СНОВА МОЖЕШЬ СВОБОДНО КУПИТЬ ПРИ ЖЕЛАНИИ, А ЧЕЛОВЕКА ДЕРЖАТЬ НА ПРИВЯЗИ БЕЗ ЕГО ЖЕЛАНИЯ ПОЛНАЯ ТУПОСТЬ!!! ЛЮДИ НЕ БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫМИ ЖЛОБАМИ!!! ОТПУСКАЙТЕ СВОИХ БЫВШИХ ЖЕН И МУЖЕЙ СВОБОДНО!!! И ТОГДА К ВАМ СНОВА ВЕРНЕТСЯ УДАЧА И ВЫ БУДЕТЕ СЧАСТЛИВЫ!!! А ЕСЛИ ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗА ПРОШЛОЕ КАК ВОШЬ КОЖУХА, ТО СЧАСТЬЯ ВАМ НИКОГДА НЕ ВИДАТЬ!!! ПОБЕДИТЕ СВОЕ ЖЛОБСТВО И ВСЕ БУДЕТ ПРЕКРАСНО В ВАШЕЙ ЖИЗНИ!!!
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28.08.2021 13:40 Відповісти
Так а че мужик этот разделал и съел стерву, что ему так дофига карячится?
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28.08.2021 15:35 Відповісти
 
 