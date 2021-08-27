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Бізнесмен продав в/ч 10 тонн неякісного м'яса. Його можуть посадити на термін від 7 до 12 років, - прокуратура. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Правоохоронці вважають, що підприємець заздалегідь знав: м'ясо, яке він продав військовим, не відповідало вимогам. Збиток оцінюють у 800 тис. грн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підприємець і військова частина уклали договір на закупівлю 10 тонн м'ясних консервів для харчування військовослужбовців.

"Постачальник, знаючи, що технічні характеристики товару не відповідають державним стандартам та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів, передав військовій частині цей товар. У подальшому службові особи військової частини провели розрахунок із продавцем", - розповіли в прокуратурі.

Під час слідства провели експертизу, і з'ясувалося, що продане м'ясо не відповідає ДСТУ. Збиток прокуратура оцінює у 800 тис. грн.

Зараз слідчі перевіряють якість іншої проданої цим підприємцем продукції.

Бізнесмену повідомили про підозру в привласненні і розтраті майна (ч. 5 ст. 191). Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Бізнесмен продав в/ч 10 тонн неякісного мяса. Його можуть посадити на термін від 7 до 12 років, - прокуратура 01
Бізнесмен продав в/ч 10 тонн неякісного мяса. Його можуть посадити на термін від 7 до 12 років, - прокуратура 02
Бізнесмен продав в/ч 10 тонн неякісного мяса. Його можуть посадити на термін від 7 до 12 років, - прокуратура 03
Бізнесмен продав в/ч 10 тонн неякісного мяса. Його можуть посадити на термін від 7 до 12 років, - прокуратура 04
Бізнесмен продав в/ч 10 тонн неякісного мяса. Його можуть посадити на термін від 7 до 12 років, - прокуратура 05
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Топ коментарі
+29
А зеленский списал 50 млрд фирташу с коломойским. И может еще списать. И ничего ему не будет
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27.08.2021 21:06
+19
В 1905 році за цієї самої причини командування броненосця "Потёмкин" "пішло рибу годувать" у Чорному морі
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27.08.2021 21:08
+17
м кормить весь срок этим мясом ..... пока не сдохнет
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27.08.2021 21:06
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А зеленский списал 50 млрд фирташу с коломойским. И может еще списать. И ничего ему не будет
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27.08.2021 21:06 Відповісти
Это пока не будет. Пока **********.
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27.08.2021 22:12 Відповісти
бывшим президентам никому ничего не было - система вип персон, покруче чем просто нардепы или министы
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27.08.2021 23:31 Відповісти
Не было, потому что все со всеми были повязаны и если садить старых, то ниточка, через тех кто сейчас тобой работает, бы вывела на тебя самого...
А Клоун набрал новых, ни с кем не связанных по старым схемам, поэтому можно всех смело садить!!!! Следующая за СН власть будет или из старых политиков или из абсолютно новых и в нвую власть практически никого из тех кто сейчас в СН не возьмут! В политике останутся единицы, которых можно назвать уже сейчас. После СН разруха будет серьезная и новой власти сразу понадобится козел отпущения, так что посадок СН не избежать!!!!
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28.08.2021 13:04 Відповісти
Уверен, что отдельные люди в прокуратуре, МВД, ГБР уже втихоря собирают компромат подшивая в дела (благо его столько, что только успевай), чтобы оказаться нужными новой власти
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28.08.2021 13:07 Відповісти
от сумы и от тюрьмы не зарекаются
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28.08.2021 13:10 Відповісти
Ключевое слово -
" могут" !
А надо слово - сел на 7 (семь) лет .

картина голландского художника Герарда Давида
«Сдирание кожи с продажного судьи».

Бізнесмен продав в/ч 10 тонн неякісного м'яса. Його можуть посадити на термін від 7 до 12 років, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3357
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28.08.2021 00:09 Відповісти
Хехе этой кожей обили стул)))) Диптих)))) В конституционном суде надо такое)))) Жаль что Украина хуже недофеодализвмпа
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28.08.2021 01:03 Відповісти
і на ньому сидів суддя син того з якого здерли шкіру
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28.08.2021 07:50 Відповісти
м кормить весь срок этим мясом ..... пока не сдохнет
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27.08.2021 21:06 Відповісти
а могут и наградить... время нынче непредсказуемое.
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27.08.2021 21:07 Відповісти
Бубочька ще й героєм зробить...
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27.08.2021 21:44 Відповісти
В 1905 році за цієї самої причини командування броненосця "Потёмкин" "пішло рибу годувать" у Чорному морі
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27.08.2021 21:08 Відповісти
Мерзенний барига
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27.08.2021 21:11 Відповісти
Откупится. Он же не в #ОПу это мясо поставлял.
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27.08.2021 21:11 Відповісти
Если никто не делал входящий контроль по качеству продукции и проверку соответсвующих документов какие вопросы к продавцу.Купили кота в мешке - радуйтесь...
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27.08.2021 21:17 Відповісти
Якщо піде на принцип ,то закриють!
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27.08.2021 21:52 Відповісти
Бидло. Годувати цим лайном його, його родину і всіх причетних, поки не зжеруть все. Ну і гроші хай повернуть, з відстоками.
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27.08.2021 21:18 Відповісти
Я, конечно, не тыловик но 10 тонн в одну часть консервов... Что же там за продсклады? И почему на фото показывают свежее мясо?
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27.08.2021 21:29 Відповісти
ну таки на бригаду . нормы сухпая на человека в сутки умножить на пару тысяч - совсем не много
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27.08.2021 21:53 Відповісти
А в бригадах кормят сухпаем или столовая есть?
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27.08.2021 21:59 Відповісти
в ППД столовая в ООС консервы и остальное машиной . могут привезти машину морковки а картошку следующей машиной через неделю Бізнесмен продав в/ч 10 тонн неякісного м'яса. Його можуть посадити на термін від 7 до 12 років, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6763 с собой еду сейчас берут мешками за свои при заходе
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27.08.2021 22:11 Відповісти
Так и я про что, где консервы на фото, да и помещения не для в/ч а для складов.
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27.08.2021 22:14 Відповісти
И как вкусно пахнет непонятно откуда взявшаяся яичница с лучком в палатке, ммм. Тока достанешь и приготовишь, так самые прожорливые первыми просыпаются, падлы..)))
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27.08.2021 22:42 Відповісти
может по стечению получалось так что были не курящие обычно но действительно у обжор нюх просто феноменальный на еду .
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27.08.2021 22:52 Відповісти
А свиная тушоночка как десерт после говяжьей. Кстати два применения, смалец на хлеб вместо масла, а мясо с зеленью на сковородочке. Вкусные минуты домашнего запаха. Только дров не напасешься на полевые печки, прямая труба, зараза.
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27.08.2021 23:05 Відповісти
а что лучше... тушонка высшего сорта по 78.80 ..закупаемая в войска до 2020 года или по 10.80 второго сорта... закупаемая с 2020 года.? Говорят зелёные ..что Петя мародёрил на закупка для армии...а они экономят. Экономия на каждой банке 68 гривен!!! Какая забота о госбюджете...!!! И армия довольна... накормлена..и деньга в бюджете осталась!!)))
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28.08.2021 05:58 Відповісти
Первый пошел.
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27.08.2021 21:35 Відповісти
Як на мене садити треба того дільця що це купив також. І на набагато більш тривалий строк.
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27.08.2021 21:41 Відповісти
100% схема покупки была))))
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28.08.2021 01:05 Відповісти
Посадити на 12 років з конфіскацією і весь час годувати його виключно цим же м'ясом поки не здохне.
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27.08.2021 21:42 Відповісти
Ніяких можуть.
Таких треба садити
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27.08.2021 21:42 Відповісти
Я би змусила цю істоту зжерти це ж м'ясо
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27.08.2021 21:43 Відповісти
Насколько помню, в законе о питании приняли, что за просроченный продукт поставщик ответственности не несет! пожалуйста, результат согласно принятому закону! Бізнесмен продав в/ч 10 тонн неякісного м'яса. Його можуть посадити на термін від 7 до 12 років, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3221
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27.08.2021 21:48 Відповісти
нач.прод військовою частини теж в долі,
то їх не перша оборудка
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27.08.2021 22:22 Відповісти
Хахаха - еще бы.... Конечно в доле если спалились на таком зашкваре..... это не консервы)))) Зафигачилибы это на пост совковом сельском цехе.... Только бы баночки поновее и все прошло бы на ура
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28.08.2021 01:08 Відповісти
Правоохранители считают, что предприниматель заранее знал: мясо, которое он продал военным, не соответствовало требованиям. Ущерб оценивают в 800 тыс. грн. Источник: https://censor.net/ru/n3284983

Та ви що - Зе влада нічого поганого не робе для ЗСУ, тільки хороше Бізнесмен продав в/ч 10 тонн неякісного м'яса. Його можуть посадити на термін від 7 до 12 років, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4104
Хорошо зіпсоване м ясо наприклад )
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27.08.2021 22:55 Відповісти
Оце той випадок для шахрая,коли чим довше сидиш-ти краще. Якщо його посадять на 7 років із перспективою годування отим м"ясом,аж допоки не зжере все,то неборака буде просити собі термін ув"язнення у 12 років. Порції,знаєте,трохи менші.
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28.08.2021 00:00 Відповісти
15 років з конфіскацією всього нажитого майна і весь срок має відбувати вирощуючи свиней в колонії. Бізнесмен продав в/ч 10 тонн неякісного м'яса. Його можуть посадити на термін від 7 до 12 років, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2327
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28.08.2021 02:43 Відповісти
Закрыть в клетку это животное и кормить этим мясом
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28.08.2021 03:45 Відповісти
Ув'язнити на 12 років і змусити
усі 10т з' їсти!
Як не встигне додати ще рочків...
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28.08.2021 08:25 Відповісти
При СССРі існувала так звана "войсковая прійомка". Це нєсоотвєтствіє просто не закуповували, а коли закупили(по дєшовкє чи за хабар) то судили "войсковою прійомку"
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28.08.2021 09:06 Відповісти
Ну і толку з неї було? Накрили паляну тим прійомщікам і все там приймалося на ура з обох сторін. А солдати лайно жерли, прострочене, гниле, пересолене, заражене тощо. Таке саме і зараз є, цю безвідповідальність та безсовісність ще довго викорінюватимуть.
Ну, то нічо, дорогу подужає той, хто йде.
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28.08.2021 09:33 Відповісти
Не заперечую, але садити треба прийомщиків, а не бізнесмена.
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28.08.2021 09:59 Відповісти
Посадити суку і його ж м'ясом годувати! Причому, увесь термін.
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28.08.2021 09:44 Відповісти
Какая красивая манипуляция)))) Одни заявляют не соответствует ДСТУ, другие - некачественное, ну а третьи делают вывод что испорченное)))
А из статьи следует, что договор на поставку мясных консерв, а на фото видим мясо) Свинину) Поставил вместо консерв мясо? По 80 грн за килограмм? Если меня в статье пытаются ******* в деталях, то я сразу не доверяю всей информации)
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28.08.2021 10:55 Відповісти
а где консервы то???
ничего не понятно ! он нажухал с предоплатой? или качеством мяса? или с хранением мяса? или таки с консервами из другого мяса (раз они уже консервы)? а к чему тогда свижина почти?
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28.08.2021 13:19 Відповісти
Перестаньте шахраїв називати бізнесменами!!!
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28.08.2021 13:33 Відповісти
а что тому кто принял, подписал и произвел расчет?
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28.08.2021 13:55 Відповісти
у шахраев еще с времен СРСР есть простой и еффективный способ изьятия дензнаков из бюджета - это "ответственное хранение". Впервые эту методу предали гласности еще в 1928 году Ильф И Петров в "Золотом теленке". Кратко ее можно описать -деньги, воздух,деньги.
Не было там никаких консервов, что и потверждают фотки со склада "ответственного хранения" а почему 10.5 тонни. Просто завалялись документы об этих тоннах. Сначала списали, потом признали годными (документы) а дальше продавали воздух. А для поставок применяли пересортицу -свинину на курятину. Потом приходит СБУ и Стратег "схемы" уходит непричастным.
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28.08.2021 14:47 Відповісти
 
 