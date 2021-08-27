Бізнесмен продав в/ч 10 тонн неякісного м'яса. Його можуть посадити на термін від 7 до 12 років, - прокуратура. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Події
Правоохоронці вважають, що підприємець заздалегідь знав: м'ясо, яке він продав військовим, не відповідало вимогам. Збиток оцінюють у 800 тис. грн.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, підприємець і військова частина уклали договір на закупівлю 10 тонн м'ясних консервів для харчування військовослужбовців.
"Постачальник, знаючи, що технічні характеристики товару не відповідають державним стандартам та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів, передав військовій частині цей товар. У подальшому службові особи військової частини провели розрахунок із продавцем", - розповіли в прокуратурі.
Під час слідства провели експертизу, і з'ясувалося, що продане м'ясо не відповідає ДСТУ. Збиток прокуратура оцінює у 800 тис. грн.
Зараз слідчі перевіряють якість іншої проданої цим підприємцем продукції.
Бізнесмену повідомили про підозру в привласненні і розтраті майна (ч. 5 ст. 191). Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
А Клоун набрал новых, ни с кем не связанных по старым схемам, поэтому можно всех смело садить!!!! Следующая за СН власть будет или из старых политиков или из абсолютно новых и в нвую власть практически никого из тех кто сейчас в СН не возьмут! В политике останутся единицы, которых можно назвать уже сейчас. После СН разруха будет серьезная и новой власти сразу понадобится козел отпущения, так что посадок СН не избежать!!!!
" могут" !
А надо слово - сел на 7 (семь) лет .
картина голландского художника Герарда Давида
«Сдирание кожи с продажного судьи».
Таких треба садити
то їх не перша оборудка
Та ви що - Зе влада нічого поганого не робе для ЗСУ, тільки хороше
Хорошо зіпсоване м ясо наприклад )
усі 10т з' їсти!
Як не встигне додати ще рочків...
Ну, то нічо, дорогу подужає той, хто йде.
А из статьи следует, что договор на поставку мясных консерв, а на фото видим мясо) Свинину) Поставил вместо консерв мясо? По 80 грн за килограмм? Если меня в статье пытаются ******* в деталях, то я сразу не доверяю всей информации)
ничего не понятно ! он нажухал с предоплатой? или качеством мяса? или с хранением мяса? или таки с консервами из другого мяса (раз они уже консервы)? а к чему тогда свижина почти?
Не было там никаких консервов, что и потверждают фотки со склада "ответственного хранения" а почему 10.5 тонни. Просто завалялись документы об этих тоннах. Сначала списали, потом признали годными (документы) а дальше продавали воздух. А для поставок применяли пересортицу -свинину на курятину. Потом приходит СБУ и Стратег "схемы" уходит непричастным.