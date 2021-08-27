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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) Росія (47179) евакуація (1925) Серватюк (8)

Росія вивозила своїх громадян не з Кабула, а з авіабази "Баграм", - посол України в Афганістані Серватюк

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія вивозила своїх громадян не з Кабула, а з авіабази

Російські ЗМІ поширили інформацію про те, що за наказом Володимира Путіна Міноборони РФ евакуювали з Афганістану 500 громадян Росії, країн-членів ОДКБ, а також України. Однак, пізніше, самі ж ЗМІ цю інформацію заперечили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LB.ua розповів посол України в Таджикистані та Афганістані (за суміцництвом) Василь Серватюк.

Він підтвердив, що Росія дійсно направляла до Афганістану чотири літаки для евакуації громадян. Однак, росіяни здійснювали виліт не з аеропорту Кабула, а з авіабази "Баграм".

"Ми не маємо підтвердження того, що на російських літаках були українці. Разом з тим у нас є інші дані: за попередньою неофіційною інформацією, росіяни здійснювали виліт не з аеропорту Кабула, а з авіабази "Баграм" (раніше була у підпорядкуванні американців, - LB.ua). Жодного громадянина України на базі "Баграм" не було, як і немає інформації про те, що хтось із українців вилетів до РФ. Усе це схоже на черговий фейк щодо наших громадян, але ми ретельно перевіряємо цю інформацію", - зазначив посол.

Серватюк також припустив, що Росія нині є найбільш зацікавленою у дестабілізації центральноазійського регіону задля посилення свого впливу на нього.

"Так. Росія як риба у воді себе почуває в усіх гарячих точках. Москва намагатиметься посилити свій вплив, ще більше інтегрувати всіх в ОДКБ, збільшити у державах Центральної Азії свою військову присутність. В Таджикистані є найбільша російська регіональна військова база. Є об’єкти в Киргизії. А от в Узбекистані та в Туркменістані їм потрібно захопити позиції. Росіяни нині активно співпрацюють із талібами. І це не просто так", - наголосив повол.

Він також не виключив, що для дестабілізації я Афганістану, так і усієї Центральної Азії Росія буде використовувати фактор "Ісламської держави".

"Впевнений на 100%, що так і буде. Я прогнозую, що з метою легалізації своїх відносин із "Талібаном", подальшого скасування рішення про визнання цього руху терористичною організацією РФ розганятиме інформацію, що таліби активно борються з ІДІЛ. Я вже такі повідомлення зустрічав", - зазначив Серватюк.
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Топ коментарі
+17
Россия вывозила своих граждан не из Кабула, а с авиабазы "Баграм", - посол Украины в Афганистане Серватюк - Цензор.НЕТ 8209
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27.08.2021 21:42
+13
Афганцев привезенных в Омск поразила нищета этого города,и попросили РАБссию вернуть их в Афган...Ольга ********* в ШОКЕ Россия вывозила своих граждан не из Кабула, а с авиабазы "Баграм", - посол Украины в Афганистане Серватюк - Цензор.НЕТ 7495
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27.08.2021 21:48
+9
Росія вивозила своїх громадян не з Кабула, а з авіабази "Баграм", - посол України в Афганістані Серватюк - Цензор.НЕТ 5182
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27.08.2021 22:02
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Ты даже всхрюкнуть не успеваешь😂🌷×××
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27.08.2021 21:31 Відповісти
За кормом прибежал?Подходи,не бойся,пятак и так грязный😂🌷×××
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27.08.2021 21:38 Відповісти
«Никогда не верьте русским, ибо русские не верят даже самим себе».
Отто фон Бисмарк, цитата

«Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя».
Отто фон Бисмарк, цитата
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27.08.2021 21:40 Відповісти
"Русских невозможно победить"
Да ладно?
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27.08.2021 21:51 Відповісти
Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя.

Это философское высказывание, конечно можно и нужно.
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27.08.2021 21:57 Відповісти
Похоже на "План Даллеса" из книги Иванова Вечный зов. Нет нужды прививать то, что там растет изначально.
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27.08.2021 22:18 Відповісти
Таки да, русских победят сами русские. Это уже дважды в мировой истории было.
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27.08.2021 22:23 Відповісти
Тепер вже можна перемогти московитів. Українці воюють проти них.
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28.08.2021 05:55 Відповісти
Россия вывозила своих граждан не из Кабула, а с авиабазы "Баграм", - посол Украины в Афганистане Серватюк - Цензор.НЕТ 8209
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27.08.2021 21:42 Відповісти
Афганцев привезенных в Омск поразила нищета этого города,и попросили РАБссию вернуть их в Афган...Ольга ********* в ШОКЕ Россия вывозила своих граждан не из Кабула, а с авиабазы "Баграм", - посол Украины в Афганистане Серватюк - Цензор.НЕТ 7495
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27.08.2021 21:48 Відповісти
Омск кстати Гитлер не бомбил... Россия вывозила своих граждан не из Кабула, а с авиабазы "Баграм", - посол Украины в Афганистане Серватюк - Цензор.НЕТ 5864
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27.08.2021 21:49 Відповісти
База ,, Баграм" была советской , а впоследствии , рассейской ,военной авиабазой !
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27.08.2021 21:53 Відповісти
Авиабаза Багра́м - военный аэродром в Афганистане, расположенный вблизи города Баграм. В 1979-1989 годах был основной военной базой в Афганистане для ВВС СССР, с 2006 по 2021 годы - для ВВС США.
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27.08.2021 22:24 Відповісти
Есть такой чувак на РАБссии, типа артист, Виктор Сухоруков....Цитата...кажись 2005 год
нам не нужно никакое НАТО или США,мы сами себя угробим без всякого оружия и бомб... Россия вывозила своих граждан не из Кабула, а с авиабазы "Баграм", - посол Украины в Афганистане Серватюк - Цензор.НЕТ 8968
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27.08.2021 21:56 Відповісти
Росія вивозила своїх громадян не з Кабула, а з авіабази "Баграм", - посол України в Афганістані Серватюк - Цензор.НЕТ 5182
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27.08.2021 22:02 Відповісти
Мымра Мавзолейная ********* не матерью рождена....,и таких на РАБссии миллионы... Росія вивозила своїх громадян не з Кабула, а з авіабази "Баграм", - посол України в Афганістані Серватюк - Цензор.НЕТ 3840
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27.08.2021 22:04 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.08.2021 22:06 Відповісти
Росія вивозила своїх громадян не з Кабула, а з авіабази "Баграм", - посол України в Афганістані Серватюк - Цензор.НЕТ 6488
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27.08.2021 22:12 Відповісти
Росія вивозила своїх громадян не з Кабула, а з авіабази "Баграм", - посол України в Афганістані Серватюк - Цензор.НЕТ 3533
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27.08.2021 22:13 Відповісти
Про Омск и беженцев из Афганистана то сатира от издания намеренно фейковых новостей. Это если мы не хотим на россиян быть похожими и становиться такими же фейкометами. Источник этой "новости" panorama.pub Там же сатира про то, как россияне силком пытаются эвакуировать из Афганистана наемников из ЛНР, а те упираются, типа, плиз, только не в ЛНР, в Афгане лучше. Ну там еще про желание Спилберга снять военно-патриотическую киношку за миллионные дотации от государства с целью не дать враждебным странам исказить роль США в военных конфликтах и так далее - то есть сатира на российское победоносие. Юморные новости, но если не хотите на россиян быть похожими, лучше без фейков обойтись.
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27.08.2021 22:17 Відповісти
Вывезли 500 человек, 360 россиян, узбеки, таджики и... украинцы, но инфа весьма противоречива, то они отказались, а то часть вывезли, хз
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27.08.2021 22:28 Відповісти
Пидароссі зассали, снова.
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28.08.2021 00:55 Відповісти
 
 