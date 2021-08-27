УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5007 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 427 27
візит (1294) Зеленський (17420) США (14460)

Ніяких індикаторів із Вашингтона про можливість перенесення візиту немає, - Кулеба про зустріч Зеленського і Байдена

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ніяких індикаторів із Вашингтона про можливість перенесення візиту немає, - Кулеба про зустріч Зеленського і Байдена

На даний момент індикаторів для скасування візиту президента України Володимира Зеленського в США немає. Американська сторона продовжує активну роботу з підготовки зустрічі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" відповідаючи на запитання, чи вплине ситуація в Афганістані на візит Зеленського в США.

"Станом на зараз ніяких індикаторів із Вашингтона про можливість перенесення візиту немає. Вчора у Вашингтоні тривала активна підготовка до візиту президента України з американської сторони", - сказав Кулеба.

Читайте також: У межах візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів, - Офіс Президента
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
Не знаю, что там твои индикаторы говорят, но Байден сейчас злой из-за Афганистана. Лучше бы его Вава не злил своей тупостью.
показати весь коментар
27.08.2021 21:53
+7
Значит есть...Кулеба ,ты не дипломат,а раскрытая книга...
показати весь коментар
27.08.2021 21:51
+6
Боже, які гарні слова - "індікатори"... Я зараз заплачу. Та гнати зелених треба сцяними ганчірками.
показати весь коментар
27.08.2021 21:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боже, які гарні слова - "індікатори"... Я зараз заплачу. Та гнати зелених треба сцяними ганчірками.
показати весь коментар
27.08.2021 21:51 Відповісти
о да! а синергія? ))) щось таке чарівне))))
показати весь коментар
27.08.2021 21:58 Відповісти
Що, на Расєє рве пукани від святкування Дня Незалежності, а тут ще визит у Сполучені Штати
показати весь коментар
27.08.2021 22:14 Відповісти
де нет, адженда - наше фсе)
показати весь коментар
27.08.2021 22:28 Відповісти
Значит есть...Кулеба ,ты не дипломат,а раскрытая книга...
показати весь коментар
27.08.2021 21:51 Відповісти
Так я не понял, то вы договорились, то перенесли, то, оказывается, индикаторов переноса нет. Вы там точно с Байденом договаривались, или с уборщицей Белого Дома?
показати весь коментар
27.08.2021 21:52 Відповісти
не ищите логику...)))
вот с чего бы ему сейчас об этом квакать???
значит :
Никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет, - Кулеба о встрече Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 1246

.
показати весь коментар
27.08.2021 22:00 Відповісти
Да потому что зеля едет на ковер за бородатую бабушку и никаких особых "плюшек" как президенту Украины не будет. Байден даже не будет напоминать про косяк зели с его сыном. В США неуплата налогов приравнивается к государственной измене как по срокам так и порицанию. Так что зеледенту, на мой взгляд, будет поставлен ультиматум: бородатая бабушка в обмен на дальнейшую международную поддержку.
показати весь коментар
27.08.2021 22:11 Відповісти
Байдену будет любопытно послушать от клоуна, почему он списывает долги людям, которых в США преследуют. Здесь - нет, в США - да. Ну и для понимания, "нет" - это и есть борьба с олигархатом в исполнении зеленского, инициатором которой являются сами олигархи. Кто не понял - тот дурак.
показати весь коментар
27.08.2021 21:52 Відповісти
Не знаю, что там твои индикаторы говорят, но Байден сейчас злой из-за Афганистана. Лучше бы его Вава не злил своей тупостью.
показати весь коментар
27.08.2021 21:53 Відповісти
только хотел это написать - сейчас Байдену совсем не до клоунов
(12 погибших и раненые - это не смешно)
показати весь коментар
27.08.2021 22:01 Відповісти
Байден сам ещё тот клоун.
показати весь коментар
27.08.2021 22:12 Відповісти
вопрос спорный ))
показати весь коментар
27.08.2021 22:32 Відповісти
После того, как он назвал ***** убийцей и тут же пригласил его на климатический саммит, я его серьезно перестал воспринимать. Да и с бурисмой нехорошо как то вышло.
показати весь коментар
27.08.2021 22:36 Відповісти
конъюнктурные вопросы и вопросы личного семейного "благосостояния" всегда противоречивы и не всегда законны...вернее полузаконны...но это не идет ни в какое сравнение с глупостью, тупостью и самоуверенностью до мстительности, а так же самолюбованием и самовосхвалением преЗЕнелоха...
показати весь коментар
27.08.2021 22:44 Відповісти
Те, що в ситуації, що склалася, цей візит (радше: рандеву) стає невигідним Байдену - це ж очевидно!
Байдена самі ж свої зачмирять, мовляв, он що в Афгані робиться - а Джо не займається нагальним (евакуацією своїх), а витрачає час на рандеву з якимось чвуридлом.
Так що... може, і прилетіти і дозволять; але чи Джо прийме в Білому Домі? А робота Кулеби - все відмазувати... Ну, за те бабло отримує...
показати весь коментар
27.08.2021 21:54 Відповісти
до речу, Джо рандеву з прем'єром Ізраїлю Нафталі Беннетом скасував; і чи відбудеться - невідомо.
А це (Зе і Бенет) - непорівні фігури
показати весь коментар
27.08.2021 21:58 Відповісти
ні, промоніторив стрічку новин - годину тому зустріч відбулась. А вчора - було перенесено
показати весь коментар
27.08.2021 22:00 Відповісти
Никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет, - Кулеба о встрече Зеленского и Байдена - Цензор.НЕТ 6706
показати весь коментар
27.08.2021 21:55 Відповісти
Кулеба так себе источник - шнырь на побегушках
нужно у настоящего министра иностранных дел и главного завхоза спрашивать Ермака
показати весь коментар
27.08.2021 22:00 Відповісти
Пане Кулеба, проинформируйте, пожалуйста, руководство и МИД республики Кабо Верде, кого им из рашки хотят посла прислать. Пусть эта кобыла или дальше Крыма не выезжает или при прибытии в Кабо Верде ее выдадут Украине.
показати весь коментар
27.08.2021 22:10 Відповісти
Прям сериал какой то. Байден как девочка ломается.
показати весь коментар
27.08.2021 22:15 Відповісти
Ніяких індикаторів із Вашингтона про можливість перенесення візиту немає, - Кулеба про зустріч Зеленського і Байдена - Цензор.НЕТ 1148
показати весь коментар
27.08.2021 22:44 Відповісти
Ще не вечір...)
показати весь коментар
27.08.2021 23:11 Відповісти
Вам, зёбнутым, даже не "сигналят"!)))
показати весь коментар
27.08.2021 23:39 Відповісти
будут... ждите.....
показати весь коментар
28.08.2021 10:08 Відповісти
 
 