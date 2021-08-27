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Ніяких індикаторів із Вашингтона про можливість перенесення візиту немає, - Кулеба про зустріч Зеленського і Байдена
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На даний момент індикаторів для скасування візиту президента України Володимира Зеленського в США немає. Американська сторона продовжує активну роботу з підготовки зустрічі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" відповідаючи на запитання, чи вплине ситуація в Афганістані на візит Зеленського в США.
"Станом на зараз ніяких індикаторів із Вашингтона про можливість перенесення візиту немає. Вчора у Вашингтоні тривала активна підготовка до візиту президента України з американської сторони", - сказав Кулеба.
Топ коментарі
+8 Kamate Kaora
показати весь коментар27.08.2021 21:53
+7 Валерия Ларченко b661826f
показати весь коментар27.08.2021 21:51
+6 Алекс Фишер
показати весь коментар27.08.2021 21:51
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Будь ласка, зачекайте...
вот с чего бы ему сейчас об этом квакать???
значит :
.
(12 погибших и раненые - это не смешно)
Байдена самі ж свої зачмирять, мовляв, он що в Афгані робиться - а Джо не займається нагальним (евакуацією своїх), а витрачає час на рандеву з якимось чвуридлом.
Так що... може, і прилетіти і дозволять; але чи Джо прийме в Білому Домі? А робота Кулеби - все відмазувати... Ну, за те бабло отримує...
А це (Зе і Бенет) - непорівні фігури
нужно у настоящего министра иностранных дел и главного завхоза спрашивать Ермака